Польша хочет вернуть около €450 млн за оружие, переданное Украине

Польша требует полного возмещения около 450 миллионов евро за вооружение, переданное Украине в рамках помощи после начала полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире RMF FM.

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Польша выступила против нового плана ЕС

Спор возник вокруг 6,6 миллиарда евро Европейского фонда мира (EPF), которые были разблокированы после длительной блокировки Венгрией.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас предложила новый механизм распределения этих средств. Он предусматривает частичное возмещение странам за уже оказанную помощь, финансирование обучения украинских военных и совместные закупки вооружения для Украины.

Однако Варшава не поддержала это предложение.

"Эти деньги – это наши деньги", – заявил Томчик.

По его словам, сокращение выплат будет означать меньше средств для польской армии.

Польская сторона также обвиняет Брюссель в попытке изменить правила распределения средств после того, как страны уже оказали военную помощь Украине.

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Германия предлагает передать средства Украине

Германия занимает противоположную позицию. В Берлине считают, что все разблокированные средства должны быть направлены непосредственно на поддержку Украины.

Заместитель министра обороны ФРГ Себастьян Гартманн подчеркнул, что Европейский фонд мира создавался как механизм солидарности.

Подобную позицию поддерживают и скандинавские страны.

По данным польских дипломатических источников, государства, которые одними из первых начали помогать Украине, в частности Польша и Словакия, выступают против уменьшения компенсаций за уже переданное оружие.

Франция занимает промежуточную позицию. Париж в целом поддерживает подход Каи Каллас, хотя выступает против закупки вооружения для Украины через американский механизм PURL.

В настоящее время вопрос будет обсуждаться на техническом уровне, после чего его рассмотрят послы стран Евросоюза.

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