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Новости Отношения Украины и Польши
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Польша хочет вернуть около €450 млн за оружие, переданное Украине

Польша хочет полного возврата около 450 млн евро за переданное Украине оружие

Польша требует полного возмещения около 450 миллионов евро за вооружение, переданное Украине в рамках помощи после начала полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире RMF FM.

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Польша выступила против нового плана ЕС

Спор возник вокруг 6,6 миллиарда евро Европейского фонда мира (EPF), которые были разблокированы после длительной блокировки Венгрией.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас предложила новый механизм распределения этих средств. Он предусматривает частичное возмещение странам за уже оказанную помощь, финансирование обучения украинских военных и совместные закупки вооружения для Украины.

Однако Варшава не поддержала это предложение.

"Эти деньги – это наши деньги", – заявил Томчик.

По его словам, сокращение выплат будет означать меньше средств для польской армии.

Польская сторона также обвиняет Брюссель в попытке изменить правила распределения средств после того, как страны уже оказали военную помощь Украине.

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Германия предлагает передать средства Украине

Германия занимает противоположную позицию. В Берлине считают, что все разблокированные средства должны быть направлены непосредственно на поддержку Украины.

Заместитель министра обороны ФРГ Себастьян Гартманн подчеркнул, что Европейский фонд мира создавался как механизм солидарности.

Подобную позицию поддерживают и скандинавские страны.

По данным польских дипломатических источников, государства, которые одними из первых начали помогать Украине, в частности Польша и Словакия, выступают против уменьшения компенсаций за уже переданное оружие.

Франция занимает промежуточную позицию. Париж в целом поддерживает подход Каи Каллас, хотя выступает против закупки вооружения для Украины через американский механизм PURL.

В настоящее время вопрос будет обсуждаться на техническом уровне, после чего его рассмотрят послы стран Евросоюза.

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Автор: 

оружие (10461) Польша (9087) помощь (8353) требование (58) Украина (44450)
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Топ комментарии
+15
"було передане Україні в межах допомоги" Яка ж це тоді допомога? Це тоді продаж своєї застарілої списаної зброї за кошти інших країн ЄС. Треба називати речі своїми іменами.
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11.06.2026 12:42 Ответить
+5
треба віддавати , поляки заслуговують на відшкодуваня ...міндічі можуть грабувати немяренно , хай зеленський візьме шо змафіозів , та віддасть борги полякам !!!...
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11.06.2026 12:47 Ответить
+5
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11.06.2026 12:49 Ответить
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імпотенти фуєві. гидко це чути
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11.06.2026 12:40 Ответить
"було передане Україні в межах допомоги" Яка ж це тоді допомога? Це тоді продаж своєї застарілої списаної зброї за кошти інших країн ЄС. Треба називати речі своїми іменами.
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11.06.2026 12:42 Ответить
Не просто передавали напівзогнилий мотлох, а ще й ставили йому цінник х10. Те саме робили не тільки вони, а майже всі країни-допомаганти, які радо взялися за "благодійність", в такий спосіб утилізуючи майже безкоштовно те, що інакше треба було б утилізовувати власним коштом. І в них ще вистачає нахабства драти за це шалені гроші на власне переозброєння.
З іншого боку - поки це все вариться всередині ЄС, а ми продовжуємо отримувати хай якої вже якості (часто - цілком пристойної) матеріальну військову допомогу, нас вся ця їхня внутрішня гризня не має особливо обходити.
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11.06.2026 12:59 Ответить
Приїхали . Подякуйте найвеличнімошу і тим хто йому рейтинги розмальовує .
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11.06.2026 12:46 Ответить
Прочитайте хоч текст крім заголовку (заголовок і так маніпулятивний - на Цензорі це редакційна політика). Коли Польща передавала нам озброєння, то мала обіцянку ЄС про їх компенсацію. Тепер хочуть все переграти і замість компенсації пропонують кредит. Польща відмовилась від кредиту (кредит вимагає певних політичних забов'язань перед ЄС) і тому вимагає виконання домовленостей від ЄС. Хоча, кому я пишу - ви ж на рівні задоволення природних потреб. А найвеличніший бачте вам в штани надзюрив.
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11.06.2026 13:02 Ответить
Зеля стрьомний поц, то угорців задрачував, то трампа, тепер за поляків взявся.
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11.06.2026 12:47 Ответить
треба віддавати , поляки заслуговують на відшкодуваня ...міндічі можуть грабувати немяренно , хай зеленський візьме шо змафіозів , та віддасть борги полякам !!!...
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11.06.2026 12:47 Ответить
Може ще викрадення на вулицях зупинити, чи заборонити поліцаям стріляти в вагітних?
Зеленський проти цього але нічого не може зробити, бо нема повноважень.
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11.06.2026 13:15 Ответить
Очікувано пшецьке гавно полізло назовні. Тримати його в собі покидькам вже не було сил. Це ті що нам вказують,кого і як називати.
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11.06.2026 12:47 Ответить
Ще й медальку з білим півнем у найвеличнішого хочуть забрати.Ну це вже вапщє.
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11.06.2026 12:51 Ответить
Нехай покажуть угоду, що цю зброю передавали не безкоштовно, а за гроші. Якщо немає письмової угоди, підписаної сторонами, нехай смокчуть у Тузика.
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11.06.2026 12:48 Ответить
Дивно-як поляки майстерно свої пейси маскують.
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11.06.2026 12:48 Ответить
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11.06.2026 12:49 Ответить
А тільки хоч одні повернуть то рахунки зразу полетять. Але тут бабка на двоє гадала, щодо пшеків бо я бачив щирі здивовані обличчя польських меценатів, що приїхали звичайною залізницею та ночували у своїх Українських колег , де в нужденних 3-4 маши в дворі власні.😸. А таких випадків ато і більше показових в Україні вистачає.
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11.06.2026 12:49 Ответить
Трамп покусал, не удивляйтесь.
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11.06.2026 12:50 Ответить
Ще півроку і польский уряд заявить, що то Польща воює з росією, а Україна тільки їй заважає...
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11.06.2026 12:54 Ответить
Хм, в такому випадку і досвід ведення ''дронових битв'' за ''так'' не передавати..
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11.06.2026 13:05 Ответить
Це наслідки роботи провокатора та саботажника ЗЕлупи. Не було б бикування та хамства з його боку, не було б демонстративного польоту на саміт ЄС не через Польщу, а вперше через Молдову, не було би і цих вимог. Україна зараз від Польщі залежить більше ніж вона від нас і якби при владі був справжній державник, а не імітатор та провокатор, якого цікавить лише хайп та хамство, яким він того хайпу домогається, то цей скандал з поляками просто б ніколи не почався. Браво, в кремлі відкорковують шампанське, дивлячись, як їхній Буратіно просто розбиває в щент у всіх на очах партнерство з Польщею, яке попередники вибудовували десятиліттями.
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11.06.2026 13:05 Ответить
Яка ганьба , все мирне сите життя Польщі тримається на крові і життях наших Героїв які стримують скажену орду , і за допомогу вимагати гроші ??? Це вже якась за межею розуміння ницість .
Існує вираз "іспанський сором" це коли хтось щось робе а соромно тобі , мабуть час вводити новий вираз " польський сором ".
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11.06.2026 13:06 Ответить
Браття поляки! Допомога! Підтримують вступ в ЄС!
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11.06.2026 13:09 Ответить
Ось нам всі і допомагають "безвезмездно".
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11.06.2026 13:11 Ответить
Ща зєля "викотить" полякам свої вагомі аргументи .
Ну. а шо, обсиратись, то вже обсиратись по-повній!
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11.06.2026 13:12 Ответить
На цьому фоні хочу всіх притомних українців привітати з датою
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11.06.2026 13:15 Ответить
Приїхали
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11.06.2026 13:17 Ответить
Нація гендлярів - одним словом.
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11.06.2026 13:19 Ответить
 
 