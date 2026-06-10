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Новости Отношения Украины и Польши
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Самолет Зеленского после саммита в Таллинне вернулся из Кишинева в Краков

Самолет Зеленского снова переправили в Польшу

Самолет, которым для зарубежных поездок пользуются президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники, вновь вернулся в Польшу после перелета из Молдовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных авиаресурсов AirNavradar и FlightAware, на которые обратили внимание украинские СМИ.

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Перелет после саммита и возвращение на привычную базу

Согласно данным сервисов, в начале суток 10 июня самолет прилетел из Кишинева в польский Краков. В Молдову он доставил украинскую делегацию после саммита Северно-Балтийской восьмерки в Таллинне.

После этого появились предположения, что место базирования самолета могло измениться. Это связывали с тем, что ранее президент вылетал в Великобританию именно из Кишинева, а не из польского Жешува, который использовался регулярно.

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МИД отрицает политический подтекст в маршрутах

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о возможном политическом конфликте с Польшей из-за изменения маршрутов. Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что все решения относительно перелетов носят технический характер.

"Логистика президента определяется отдельно его службой протокола. Давайте не политизировать вопросы логистики и не придавать им особого значения с точки зрения безопасности", - заявил он.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг такие версии и заявил, что аэропорт в Жешуве не был закрыт и работал в обычном режиме.

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Что предшествовало?

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "імені Героїв УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "імені Героїв УПА".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24475) Польша (9080) самолет (3722)
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І цирк не виїхав, і клоуни повертаються 🤣🤣🤣
Кончені 73% від 40%, що прийшли на вибори, які ж ви імбіцили!!!
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10.06.2026 21:09 Ответить
За чий рахунок ці забаганки?
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10.06.2026 21:21 Ответить
Так військовим добавили аж по 132 гривні до грошового забеспечення - а отий шлімазел щось там казав про реформу і 400000 гр. військовим. От на ту різницю і катається гнида по світу. Військові мовчать.
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10.06.2026 21:58 Ответить
 
 