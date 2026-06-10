Польша приостановила пропуск автобусов из Украины через пункт "Шегини - Медика" до ноября 2027 года
С 15 июня Польша временно приостановит пропуск автобусов из Украины через пограничный пункт "Шегини – Медика".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины со ссылкой на таможенную администрацию Польши. Ограничения связаны с началом ремонтных работ на автобусной полосе движения на въезде в Республику Польша.
Автобусы из Украины временно не будут пропускать
В таможенной службе отметили, что на период проведения ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт "Шегини – Медика" осуществляться не будет.
По предварительной информации, ремонтные работы продлятся до ноября 2027 года.
В то же время другие категории транспорта продолжат пересекать границу в соответствии с установленным режимом работы пункта пропуска.
Что советуют перевозчикам и пассажирам
Автобусы, следующие из Польши в Украину, будут пропускаться в штатном режиме без изменений.
В Гостаможслужбе призвали перевозчиков и пассажиров учитывать временные ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.
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Ми не повинні підтанцьовувати полякам на кожну їхню забаганку чи історичний однобокий чері пікінг. Те саме стосується угорців чи будь-кого іншого з їх претензіями і вказуванням на те, що і як Україні робити в своїй країні та кого шанувати.
А стосовно Зеленського, бажано щоб його таки знайшла відповідальність за все заподіяне, без терміну давності, разом з його прихвостнями.
Чому всі, я ж чітко написав: "певна частка населення Польщі", читати вмієте?
Добре було б, якби перед тим як написати коментар, людина провела хоча б якийсь поверхневий аналіз.
Під радісне улюлюкання росролів, і правдолюбців з України під час віни-"їм можна, а нам нізззя"?
От так і існуємо. Казок про двох баранів на містку більшість у дитинстві так і не засвоїла.