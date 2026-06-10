РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Отношения Украины и Польши
4 156 28

Польша приостановила пропуск автобусов из Украины через пункт "Шегини - Медика" до ноября 2027 года

Граница с Беларусью: Польша поддерживает буферную зону еще на 90 дней

С 15 июня Польша временно приостановит пропуск автобусов из Украины через пограничный пункт "Шегини – Медика".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины со ссылкой на таможенную администрацию Польши. Ограничения связаны с началом ремонтных работ на автобусной полосе движения на въезде в Республику Польша.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автобусы из Украины временно не будут пропускать

В таможенной службе отметили, что на период проведения ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт "Шегини – Медика" осуществляться не будет.

По предварительной информации, ремонтные работы продлятся до ноября 2027 года.

В то же время другие категории транспорта продолжат пересекать границу в соответствии с установленным режимом работы пункта пропуска.

Читайте: Пограничники обнаружили тело мужчины в горах, недалеко от границы с Румынией. ФОТОрепортаж

Что советуют перевозчикам и пассажирам

Автобусы, следующие из Польши в Украину, будут пропускаться в штатном режиме без изменений.

В Гостаможслужбе призвали перевозчиков и пассажиров учитывать временные ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На границе с Беларусью наблюдают опасную активность, но вторжения пока не ожидают, - советник министра обороны Бескрестнов

Автор: 

граница (5391) Польша (9080) таможня (1957) Украина (44445)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
То подякуйте найвеличнішому, чим більше він бикує, тим більше в нас буде проблем з поляками. Щось подібне було у нас з поляками у 2014-2019 ? Ні. Бо при владі були двідповідальні досвідчені керівники, державники, які добре розуміли що таке дипломатія і чим може для України обернутися хибна зовнішня політика. ЗЕлупє абсолютно похєр чим обернеться для України його бикування, це безвідповідальна аморальна істота, якій до сраки і українці і Україна, причому він цього навіть не приховував, роками витираючи ноги об українців публічно, за це йому било навіть гроші платило, ходячи на його українофобські концерти. Ми живемо зараз так, як проголосували вчора.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:05 Ответить
+9
Вже чотири роки. Ремонтують залізничний вокзал Хелм, через який їдуть переважно українці, люди туляться у будці, в тепер будуть чотири роки ремонтувати пункти пропуску, ну хто скаже шо це не падали?? Дуже схожі на орків
показать весь комментарий
10.06.2026 13:52 Ответить
+5
Це перша ластівка на провокації Зеленьського з переключення скандалу з Міндіча на міждержавний. Пізніше пілуть рольніки, перекриття експорту, через щатори на кордонах.
Під радісне улюлюкання росролів, і правдолюбців з України під час віни-"їм можна, а нам нізззя"?
От так і існуємо. Казок про двох баранів на містку більшість у дитинстві так і не засвоїла.
показать весь комментарий
10.06.2026 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до листопада 2027 року, це не помилка часом....
показать весь комментарий
10.06.2026 13:51 Ответить
Це вроджений сволочизм пшеків.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:02 Ответить
Так московіти наказали Польським фермерам?!?
показать весь комментарий
10.06.2026 14:13 Ответить
Вже чотири роки. Ремонтують залізничний вокзал Хелм, через який їдуть переважно українці, люди туляться у будці, в тепер будуть чотири роки ремонтувати пункти пропуску, ну хто скаже шо це не падали?? Дуже схожі на орків
показать весь комментарий
10.06.2026 13:52 Ответить
То не їдьтє через Польщу.
показать весь комментарий
10.06.2026 13:57 Ответить
То подякуйте найвеличнішому, чим більше він бикує, тим більше в нас буде проблем з поляками. Щось подібне було у нас з поляками у 2014-2019 ? Ні. Бо при владі були двідповідальні досвідчені керівники, державники, які добре розуміли що таке дипломатія і чим може для України обернутися хибна зовнішня політика. ЗЕлупє абсолютно похєр чим обернеться для України його бикування, це безвідповідальна аморальна істота, якій до сраки і українці і Україна, причому він цього навіть не приховував, роками витираючи ноги об українців публічно, за це йому било навіть гроші платило, ходячи на його українофобські концерти. Ми живемо зараз так, як проголосували вчора.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:05 Ответить
Проблеми з поляками існують лише по тій причині, що певна частка населення Польщі - це знахабнілі собаки із шовіністичними замашками та відірваністю від реальності. Цікава фраза: "тим більше в нас буде проблем з поляками" - показовий приклад комплексу меншовартості разом із незнанням історії. Поляки, завдячуючи Європі, зараз там де вони є. Українцям також, до речі.
Ми не повинні підтанцьовувати полякам на кожну їхню забаганку чи історичний однобокий чері пікінг. Те саме стосується угорців чи будь-кого іншого з їх претензіями і вказуванням на те, що і як Україні робити в своїй країні та кого шанувати.
А стосовно Зеленського, бажано щоб його таки знайшла відповідальність за все заподіяне, без терміну давності, разом з його прихвостнями.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:53 Ответить
да да да, всі навкруги винуваті, а ми геть не при ділах
показать весь комментарий
10.06.2026 15:09 Ответить
"да да да, всі навкруги винуваті, а ми геть не при ділах", ви щойно буквально процитували наратив поляків у контексті польсько-українських конфліктів.
Чому всі, я ж чітко написав: "певна частка населення Польщі", читати вмієте?
Добре було б, якби перед тим як написати коментар, людина провела хоча б якийсь поверхневий аналіз.
показать весь комментарий
10.06.2026 15:17 Ответить
За місяць-два бзденики вищатимуть,щоб українці повернулися,бо без українських рух агрофірмам їхнім-срака!
показать весь комментарий
10.06.2026 13:54 Ответить
А нам не дупа? Це майже єдина країна, яка пропускає українців і вантажі (логістику) з України і в Україну. Як не крути, але ми там не господарі і маємо виконувати вимоги господарів - поляк. Не6 забулися, що там перебуває наших сотні тисяч, якщо не мільйони?
показать весь комментарий
10.06.2026 13:57 Ответить
Наших там 1.5 мільйона.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:31 Ответить
Але при цьому не забувати про гідність. І це не просто польський кордон, це - кордон ЄС, а поляки піймали корону. Диктувати сусіду свої нікчемні вимоги, коли сусід у біді - це не іде їм в плюс.
показать весь комментарий
10.06.2026 15:23 Ответить
Так, ми не забуваємо про гідність. Краще би це розуміли Голобородько і його сувора, яка дозволяє неприйнятні речі. Коли воно вже перестане бикувати? Наріду, поясніть врешті невідомому Володі, що міжнародні відносини, то не сцена ''95 кварталу".
показать весь комментарий
10.06.2026 15:27 Ответить
Це перша ластівка на провокації Зеленьського з переключення скандалу з Міндіча на міждержавний. Пізніше пілуть рольніки, перекриття експорту, через щатори на кордонах.
Під радісне улюлюкання росролів, і правдолюбців з України під час віни-"їм можна, а нам нізззя"?
От так і існуємо. Казок про двох баранів на містку більшість у дитинстві так і не засвоїла.
показать весь комментарий
10.06.2026 13:56 Ответить
Так і в черговий раз переконуєшсьсяґ, що Голобородько діє виключно на свою користь, прикриваючись українцями, війною в Україні. Для залишків баранів 73% він вкидає інформацію, яка дійсно сьогодні не на часі, яка робить більше проблем українцям за кордоном і всередині країни. Але вкинувши таку інформацію, спостерігає, як українці забуваютьсяч про його оточення мародерів і про його самого, про "вагнеріат", про "міндічгейт", про "Династію", про Вероніку-відьму, про Єрмака, про зустріч з Абрамовичем, щоб вирішити свої шкурні питання за рахунок України...і скубуться, то з поляками, то з угорцями.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:02 Ответить
Так чого ви тримаєте Вову ********** , цю "крихітку Цахес" на посаді президента. Йому міг дати копняка під зад ще Залужний, але Фаберже в Залужного виявились з пластиліну. Тепер його в Лондоні обробляють соплемінники Вови **********. Враховуючи, що Верховна Рада заповнена трускавецькими бомжами, Вова ********* може бути президентом- провокатором скільки завгодно.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:27 Ответить
О, вже Залужний не такий? А хіба він винен, що в країні у 2019 році виявилося 73% тих, хто крім булави віддав Вові ще й останній запобіжник - монобільшість в Раді?
показать весь комментарий
10.06.2026 15:30 Ответить
В такому разі Україна може заявити, що вона не буде збивати кацапські дрони, які в напрямку Польщі до січня 2028 року
показать весь комментарий
10.06.2026 14:01 Ответить
поляки обідились, ну вибачайте що ми ще живі
показать весь комментарий
10.06.2026 14:02 Ответить
Останні рази як виїджав через Шегини, шось було дуже довго. Зараз тільки через інші пункти чи навіть інші країни.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:05 Ответить
Вова *********, як професійний провокатор, влаштував зовсім необов'язковий міжнародний скандал, на рівному місці. А віддуватися будуть Україна і українці.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:30 Ответить
Скільки себе пам'ятаю там вічно якісь "ремонти"! Це митниця де мабуть найбільше в світі встановлено камер і шлагбаумів на душу населення - і продовжують встановлювати а коли їдеш з 8 каналів як правило працють половина і завжди черга!
показать весь комментарий
10.06.2026 14:41 Ответить
Навіть, орбан, до такого не дійшов
показать весь комментарий
10.06.2026 14:56 Ответить
Не переживайте так, поляки як і кацапи розуміють тільки тоді коли в рий отримують, знаю з досвіду. Перекрийте їм експорт всього що швидко псується і вони вмить порозумнішають. Коли фура з сиром потече, зараз літо, а сир плавиться, а за ним й інші продукти засмердяться поляки все зрозуміють.Не треба перед ніким прогинатись бо в чергу стануть.
показать весь комментарий
10.06.2026 14:56 Ответить
От хто загострює, ****** пшеки
показать весь комментарий
10.06.2026 15:37 Ответить
Клоуны
показать весь комментарий
10.06.2026 15:46 Ответить
 
 