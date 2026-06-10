Польша приостановила пропуск автобусов из Украины через пункт "Шегини - Медика" до ноября 2027 года

С 15 июня Польша временно приостановит пропуск автобусов из Украины через пограничный пункт "Шегини – Медика".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины со ссылкой на таможенную администрацию Польши. Ограничения связаны с началом ремонтных работ на автобусной полосе движения на въезде в Республику Польша.

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Автобусы из Украины временно не будут пропускать

В таможенной службе отметили, что на период проведения ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт "Шегини – Медика" осуществляться не будет.

По предварительной информации, ремонтные работы продлятся до ноября 2027 года.

В то же время другие категории транспорта продолжат пересекать границу в соответствии с установленным режимом работы пункта пропуска.

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Что советуют перевозчикам и пассажирам

Автобусы, следующие из Польши в Украину, будут пропускаться в штатном режиме без изменений.

В Гостаможслужбе призвали перевозчиков и пассажиров учитывать временные ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.

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