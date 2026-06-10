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Новини відносини України та Польщі
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Польща призупиняє пропуск автобусів з України через пункт "Шегині – Медика" до листопада 2027 року

Кордон з Білоруссю: Польща підтримує буферну зону ще 90 днів

Із 15 червня Польща тимчасово припинить пропуск автобусів з України через пункт пропуску "Шегині – Медика".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувала Державна митна служба України з посиланням на митну адміністрацію Польщі. Обмеження пов’язані з початком ремонтних робіт на автобусній смузі руху на в’їзд до Республіки Польща.

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Автобуси з України тимчасово не пропускатимуть

У митній службі зазначили, що на період проведення ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт "Шегині – Медика" здійснюватися не буде.

За попередньою інформацією, ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року.

Водночас інші категорії транспорту продовжать перетинати кордон відповідно до встановленого режиму роботи пункту пропуску.

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Що радять перевізникам і пасажирам

Автобуси, які рухаються з Польщі в Україну, пропускатимуть у штатному режимі без змін.

У Держмитслужбі закликали перевізників та пасажирів врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути перетину кордону.

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Автор: 

кордон (5002) Польща (9350) митниця (1952) Україна (7389)
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Топ коментарі
+9
То подякуйте найвеличнішому, чим більше він бикує, тим більше в нас буде проблем з поляками. Щось подібне було у нас з поляками у 2014-2019 ? Ні. Бо при владі були двідповідальні досвідчені керівники, державники, які добре розуміли що таке дипломатія і чим може для України обернутися хибна зовнішня політика. ЗЕлупє абсолютно похєр чим обернеться для України його бикування, це безвідповідальна аморальна істота, якій до сраки і українці і Україна, причому він цього навіть не приховував, роками витираючи ноги об українців публічно, за це йому било навіть гроші платило, ходячи на його українофобські концерти. Ми живемо зараз так, як проголосували вчора.
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10.06.2026 14:05 Відповісти
+6
Вже чотири роки. Ремонтують залізничний вокзал Хелм, через який їдуть переважно українці, люди туляться у будці, в тепер будуть чотири роки ремонтувати пункти пропуску, ну хто скаже шо це не падали?? Дуже схожі на орків
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10.06.2026 13:52 Відповісти
+3
Це перша ластівка на провокації Зеленьського з переключення скандалу з Міндіча на міждержавний. Пізніше пілуть рольніки, перекриття експорту, через щатори на кордонах.
Під радісне улюлюкання росролів, і правдолюбців з України під час віни-"їм можна, а нам нізззя"?
От так і існуємо. Казок про двох баранів на містку більшість у дитинстві так і не засвоїла.
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10.06.2026 13:56 Відповісти
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до листопада 2027 року, це не помилка часом....
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10.06.2026 13:51 Відповісти
Це вроджений сволочизм пшеків.
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10.06.2026 14:02 Відповісти
Так московіти наказали Польським фермерам?!?
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10.06.2026 14:13 Відповісти
Вже чотири роки. Ремонтують залізничний вокзал Хелм, через який їдуть переважно українці, люди туляться у будці, в тепер будуть чотири роки ремонтувати пункти пропуску, ну хто скаже шо це не падали?? Дуже схожі на орків
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10.06.2026 13:52 Відповісти
То не їдьтє через Польщу.
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10.06.2026 13:57 Відповісти
То подякуйте найвеличнішому, чим більше він бикує, тим більше в нас буде проблем з поляками. Щось подібне було у нас з поляками у 2014-2019 ? Ні. Бо при владі були двідповідальні досвідчені керівники, державники, які добре розуміли що таке дипломатія і чим може для України обернутися хибна зовнішня політика. ЗЕлупє абсолютно похєр чим обернеться для України його бикування, це безвідповідальна аморальна істота, якій до сраки і українці і Україна, причому він цього навіть не приховував, роками витираючи ноги об українців публічно, за це йому било навіть гроші платило, ходячи на його українофобські концерти. Ми живемо зараз так, як проголосували вчора.
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10.06.2026 14:05 Відповісти
Проблеми з поляками існують лише по тій причині, що певна частка населення Польщі - це знахабнілі собаки із шовіністичними замашками та відірваністю від реальності. Цікава фраза: "тим більше в нас буде проблем з поляками" - показовий приклад комплексу меншовартості разом із незнанням історії. Поляки, завдячуючи Європі, зараз там де вони є. Українцям також, до речі.
Ми не повинні підтанцьовувати полякам на кожну їхню забаганку чи історичний однобокий чері пікінг. Те саме стосується угорців чи будь-кого іншого з їх претензіями і вказуванням на те, що і як Україні робити в своїй країні та кого шанувати.
А стосовно Зеленського, бажано щоб його таки знайшла відповідальність за все заподіяне, без терміну давності, разом з його прихвостнями.
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10.06.2026 14:53 Відповісти
За місяць-два бзденики вищатимуть,щоб українці повернулися,бо без українських рух агрофірмам їхнім-срака!
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10.06.2026 13:54 Відповісти
А нам не дупа? Це майже єдина країна, яка пропускає українців і вантажі (логістику) з України і в Україну. Як не крути, але ми там не господарі і маємо виконувати вимоги господарів - поляк. Не6 забулися, що там перебуває наших сотні тисяч, якщо не мільйони?
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10.06.2026 13:57 Відповісти
Наших там 1.5 мільйона.
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10.06.2026 14:31 Відповісти
Це перша ластівка на провокації Зеленьського з переключення скандалу з Міндіча на міждержавний. Пізніше пілуть рольніки, перекриття експорту, через щатори на кордонах.
Під радісне улюлюкання росролів, і правдолюбців з України під час віни-"їм можна, а нам нізззя"?
От так і існуємо. Казок про двох баранів на містку більшість у дитинстві так і не засвоїла.
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10.06.2026 13:56 Відповісти
Так і в черговий раз переконуєшсьсяґ, що Голобородько діє виключно на свою користь, прикриваючись українцями, війною в Україні. Для залишків баранів 73% він вкидає інформацію, яка дійсно сьогодні не на часі, яка робить більше проблем українцям за кордоном і всередині країни. Але вкинувши таку інформацію, спостерігає, як українці забуваютьсяч про його оточення мародерів і про його самого, про "вагнеріат", про "міндічгейт", про "Династію", про Вероніку-відьму, про Єрмака, про зустріч з Абрамовичем, щоб вирішити свої шкурні питання за рахунок України...і скубуться, то з поляками, то з угорцями.
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10.06.2026 14:02 Відповісти
Так чого ви тримаєте Вову ********** , цю "крихітку Цахес" на посаді президента. Йому міг дати копняка під зад ще Залужний, але Фаберже в Залужного виявились з пластиліну. Тепер його в Лондоні обробляють соплемінники Вови **********. Враховуючи, що Верховна Рада заповнена трускавецькими бомжами, Вова ********* може бути президентом- провокатором скільки завгодно.
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10.06.2026 14:27 Відповісти
В такому разі Україна може заявити, що вона не буде збивати кацапські дрони, які в напрямку Польщі до січня 2028 року
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10.06.2026 14:01 Відповісти
поляки обідились, ну вибачайте що ми ще живі
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10.06.2026 14:02 Відповісти
Останні рази як виїджав через Шегини, шось було дуже довго. Зараз тільки через інші пункти чи навіть інші країни.
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10.06.2026 14:05 Відповісти
Вова *********, як професійний провокатор, влаштував зовсім необов'язковий міжнародний скандал, на рівному місці. А віддуватися будуть Україна і українці.
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10.06.2026 14:30 Відповісти
Скільки себе пам'ятаю там вічно якісь "ремонти"! Це митниця де мабуть найбільше в світі встановлено камер і шлагбаумів на душу населення - і продовжують встановлювати а коли їдеш з 8 каналів як правило працють половина і завжди черга!
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10.06.2026 14:41 Відповісти
Навіть, орбан, до такого не дійшов
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10.06.2026 14:56 Відповісти
Не переживайте так, поляки як і кацапи розуміють тільки тоді коли в рий отримують, знаю з досвіду. Перекрийте їм експорт всього що швидко псується і вони вмить порозумнішають. Коли фура з сиром потече, зараз літо, а сир плавиться, а за ним й інші продукти засмердяться поляки все зрозуміють.Не треба перед ніким прогинатись бо в чергу стануть.
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10.06.2026 14:56 Відповісти
 
 