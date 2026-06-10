Польща призупиняє пропуск автобусів з України через пункт "Шегині – Медика" до листопада 2027 року
Із 15 червня Польща тимчасово припинить пропуск автобусів з України через пункт пропуску "Шегині – Медика".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувала Державна митна служба України з посиланням на митну адміністрацію Польщі. Обмеження пов’язані з початком ремонтних робіт на автобусній смузі руху на в’їзд до Республіки Польща.
Автобуси з України тимчасово не пропускатимуть
У митній службі зазначили, що на період проведення ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт "Шегині – Медика" здійснюватися не буде.
За попередньою інформацією, ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року.
Водночас інші категорії транспорту продовжать перетинати кордон відповідно до встановленого режиму роботи пункту пропуску.
Що радять перевізникам і пасажирам
Автобуси, які рухаються з Польщі в Україну, пропускатимуть у штатному режимі без змін.
У Держмитслужбі закликали перевізників та пасажирів врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути перетину кордону.
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Ми не повинні підтанцьовувати полякам на кожну їхню забаганку чи історичний однобокий чері пікінг. Те саме стосується угорців чи будь-кого іншого з їх претензіями і вказуванням на те, що і як Україні робити в своїй країні та кого шанувати.
А стосовно Зеленського, бажано щоб його таки знайшла відповідальність за все заподіяне, без терміну давності, разом з його прихвостнями.
Під радісне улюлюкання росролів, і правдолюбців з України під час віни-"їм можна, а нам нізззя"?
От так і існуємо. Казок про двох баранів на містку більшість у дитинстві так і не засвоїла.