Польща призупиняє пропуск автобусів з України через пункт "Шегині – Медика" до листопада 2027 року

Із 15 червня Польща тимчасово припинить пропуск автобусів з України через пункт пропуску "Шегині – Медика".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувала Державна митна служба України з посиланням на митну адміністрацію Польщі. Обмеження пов’язані з початком ремонтних робіт на автобусній смузі руху на в’їзд до Республіки Польща.

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Автобуси з України тимчасово не пропускатимуть

У митній службі зазначили, що на період проведення ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт "Шегині – Медика" здійснюватися не буде.

За попередньою інформацією, ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року.

Водночас інші категорії транспорту продовжать перетинати кордон відповідно до встановленого режиму роботи пункту пропуску.

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Що радять перевізникам і пасажирам

Автобуси, які рухаються з Польщі в Україну, пропускатимуть у штатному режимі без змін.

У Держмитслужбі закликали перевізників та пасажирів врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути перетину кордону.

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