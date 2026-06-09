Прикордонники виявили тіло чоловіка у горах, поблизу кордону з Румунією. ФОТОрепортаж
Під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону прикордонний наряд виявив тіло невідомого чоловіка.
Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості Карпат, на відстані близько 3,5 кілометра від лінії держрубежу, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
На місце події прикордонники одразу викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу чоловіка, а також з'ясовують причини та обставини його смерті.
Державна прикордонна служба вкотре закликає громадян не наражати своє життя на небезпеку та відмовитися від походів у важкодоступні прикордонні райони. Гірська місцевість, особливо в умовах негоди та різкої зміни температури, несе смертельну загрозу.
Топ коментарі
+13 Валерій Давискиба #609683
показати весь коментар09.06.2026 12:08 Відповісти Посилання
+9 Валерій Давискиба #609683
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+5 Панас Стець #551129
показати весь коментар09.06.2026 12:30 Відповісти Посилання
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Йому неможна
У нього є поважна причина
Царство йому небесне. Більшість людей не винні, що їх обдурили і помістили в концтабір, з якого немає виходу цивілізованним шляхом - або втакаєш до ЄС, або переховуєшся все життя в квартирі чи будинку, або йдеш в один бік - на фронт!
Деякі деграданти (як місцевий коментатор яр холодний) прямо заявлють, що живуть по сесесеровським шаблонам.
Немає чому дивуватися.