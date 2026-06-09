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Новини Фото Виявлення тіл біля кордону
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Прикордонники виявили тіло чоловіка у горах, поблизу кордону з Румунією. ФОТОрепортаж

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону прикордонний наряд виявив тіло невідомого чоловіка.

Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості Карпат, на відстані близько 3,5 кілометра від лінії держрубежу, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На місце події прикордонники одразу викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу чоловіка, а також з'ясовують причини та обставини його смерті.

Державна прикордонна служба вкотре закликає громадян не наражати своє життя на небезпеку та відмовитися від походів у важкодоступні прикордонні райони. Гірська місцевість, особливо в умовах негоди та різкої зміни температури, несе смертельну загрозу.

ДПСУ
ДПСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брали по $5000 на криптогаманець: на кордоні з Молдовою затримали організаторів схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6750) кордон (5001) Румунія (1417)
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Топ коментарі
+13
Там не кулі в спині, а моча в штанцях, бо це сцикливих ухилянт.
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09.06.2026 12:08 Відповісти
+9
Зато в армію не пішов)))
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09.06.2026 12:07 Відповісти
+5
ухилянта-драпана загризли ведмеді... ту ділянку кодону вони охороняють.
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09.06.2026 12:30 Відповісти
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Там не кулі в спині, а моча в штанцях, бо це сцикливих ухилянт.
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09.06.2026 12:08 Відповісти
Обов,язок кожного громадянина захищати країну і свою родину а оте що ховається чинить спротив перешкоджає це ВОРОГ гірший від кацапів і відмовка а чому депутат а чому пенсіонер чи ще якась то прикриває своє сцикливе кацапсяче нутро
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09.06.2026 12:53 Відповісти
Якщо таке як ти свинособаче поріддя здохне десь то не велика втрата ухилянт що не хоче захищати свою країну немає права існувать бо зрадників в усіх країнах в усі часи нищили
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09.06.2026 13:03 Відповісти
ухилянта-драпана загризли ведмеді... ту ділянку кодону вони охороняють.
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09.06.2026 12:30 Відповісти
ухилянт гірше кацапа, це аксіома, але ти наскільки тупе, що не розумієш, що жити хочуть абсолютно всі, ще й свідомо спекулюєш, плутаєш це з обов,язками чоловіка захищати життя - рідних, свого народу, своєї країни... ти спекулюєш, бо ти є ухилянське чмо.
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09.06.2026 12:58 Відповісти
А може свої-двуногі постарались-документів і грошових коштів немає при ньому
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09.06.2026 13:15 Відповісти
ти збирав залишки, протоколював подію, що такий "знаток"?
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09.06.2026 13:22 Відповісти
Чому Вас не цікавить скільки куль у тому українцю, якого цей чоловік мав прикривати на фронті?
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09.06.2026 12:45 Відповісти
Зато в армію не пішов)))
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09.06.2026 12:07 Відповісти
Он, як запарєбрікавай своїм ротом лайно кидає по мережі!! Підгорає срака у московіта!!
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09.06.2026 12:12 Відповісти
Ні
Йому неможна
У нього є поважна причина
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09.06.2026 12:13 Відповісти
І пенсію в майбутньому платити не треба.
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09.06.2026 12:12 Відповісти
Черговий виборець Зеленського, який зрозумів, що натворив і втікав подалі від його країни "Зеленої мрії".
Царство йому небесне. Більшість людей не винні, що їх обдурили і помістили в концтабір, з якого немає виходу цивілізованним шляхом - або втакаєш до ЄС, або переховуєшся все життя в квартирі чи будинку, або йдеш в один бік - на фронт!
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09.06.2026 12:07 Відповісти
І чого ті громадяни лізуть в ті гори і ті гірські річки? Вже ж неодноразово патріоти пояснювали, що краще добровільно піти в тцк. Перемога близько.
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09.06.2026 12:08 Відповісти
Про совок, це не новина.
Деякі деграданти (як місцевий коментатор яр холодний) прямо заявлють, що живуть по сесесеровським шаблонам.
Немає чому дивуватися.
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09.06.2026 12:18 Відповісти
От тільки в нас капіталізм. І олігархат, якому вони й роблять послугу.
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09.06.2026 12:29 Відповісти
був ухилянт... і немає ухилянта... ні честі, ні слави..., лише купа лайна.
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09.06.2026 12:32 Відповісти
Не дотянув бідняга... а міг би жити, служити в війську, нищити кацапів.
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09.06.2026 13:03 Відповісти
Які жахливі коментарі, загинула людина і не її вина, що в країні такий срач. І чомусь не всі гинуть при переході кордону, інших напевно переносять
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09.06.2026 13:09 Відповісти
Коли помирають ВОЕННІ ЗЛОЧИНЦІ а вони не безсмертні, люди теж дуже радіють!
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09.06.2026 13:16 Відповісти
 
 