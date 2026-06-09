Прикордонники виявили тіло чоловіка у горах, поблизу кордону з Румунією. ФОТОрепортаж

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону прикордонний наряд виявив тіло невідомого чоловіка.

Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості Карпат, на відстані близько 3,5 кілометра від лінії держрубежу, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На місце події прикордонники одразу викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу чоловіка, а також з'ясовують причини та обставини його смерті.

Державна прикордонна служба вкотре закликає громадян не наражати своє життя на небезпеку та відмовитися від походів у важкодоступні прикордонні райони. Гірська місцевість, особливо в умовах негоди та різкої зміни температури, несе смертельну загрозу.





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