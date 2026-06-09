Брали по $5000 на криптогаманець: на кордоні з Молдовою затримали організаторів схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Офіцери Чернівецького прикордонного загону разом із СБУ та поліцією ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови.

Організували схему кілька мешканців Хмельницької області, які підшукували "клієнтів" через знайомих та популярні месенджери, інформує Цензор.НЕТ.

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Схема оплати та затримання на двох авто

Правоохоронці задокументували три епізоди роботи цієї групи. Днями під час чергової спроби переправити людей організаторів та їхніх пасажирів затримали на гарячому.

Двоє учасників схеми везли до кордону трьох чоловіків — жителів Дніпропетровської, Львівської та Черкаської областей. Для конспірації вони вирушили в бік Молдови одразу на двох автомобілях, проте прикордонники за підтримки спецпідрозділу "Дозор" зупинили машини та затримали всю групу.

Як з’ясувалося під час розслідування, ділки вигадали комбіновану схему оплати: кожен клієнт заплатив по 12 тисяч гривень на старті подорожі. Ще по 5 000 доларів чоловіки мали переказати на електронний криптогаманець організаторів уже після успішного перетину кордону.

Після затримання правоохоронці провели обшуки вдома у фігурантів у Хмельницькій області. У них вилучили ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, гроші, а також чотири автомобілі.

Двом затриманим учасникам схеми вже оголосили про підозру, - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою. Наразі правоохоронці шукають головного організатора нелегального бізнесу.











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