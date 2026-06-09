Брали по $5000 на криптокошелек: на границе с Молдовой задержали организаторов схемы для уклонистов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Офицеры Черновицкого пограничного отряда совместно с СБУ и полицией ликвидировали канал незаконной переправки мужчин в Молдову.

Схему организовали несколько жителей Хмельницкой области, которые подбирали "клиентов" через знакомых и популярные мессенджеры, сообщает Цензор.НЕТ.

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Схема оплаты и задержание на двух автомобилях

Правоохранители задокументировали три эпизода работы этой группы. На днях во время очередной попытки переправить людей организаторов и их пассажиров задержали с поличным.

Двое участников схемы везли к границе трех мужчин - жителей Днепропетровской, Львовской и Черкасской областей. Для конспирации они отправились в сторону Молдовы сразу на двух автомобилях, однако пограничники при поддержке спецподразделения "Дозор" остановили машины и задержали всю группу.

Как выяснилось в ходе расследования, дельцы придумали комбинированную схему оплаты: каждый клиент заплатил по 12 тысяч гривен в начале путешествия. Еще по 5 000 долларов мужчины должны были перечислить на электронный криптокошелек организаторов уже после успешного пересечения границы.

После задержания правоохранители провели обыски в домах фигурантов в Хмельницкой области. У них изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, а также четыре автомобиля.

Двум задержанным участникам схемы уже объявили о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу.

Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей. Сейчас правоохранители ищут главного организатора нелегального бизнеса.











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