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В Тернополе задержан злоумышленник, незаконно переправлявший военнообязанных за границу. ФОТО

Оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями Тернопольского районного управления полиции пресекли очередную схему незаконной переправки призывников через государственную границу Украины.

Организатором "бизнеса" оказался 42-летний житель Тернопольского района, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Интересно, что мужчина уже является фигурантом другого уголовного производства, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Свои услуги злоумышленник оценил в 10 000 долларов США с одного "клиента". Чтобы создать иллюзию полной безопасности и надежности, он разработал для беглеца целый маршрут:

  • Организатор должен был лично забрать мужчину в Тернополе и отвезти на автомобиле в Черновицкую область.

  • Там "клиента" заселяли в отель, где он должен был ждать благоприятного и безопасного момента для пересечения границы.

  • До самой границы трансфер планировался на внедорожнике с местными буковинскими номерами — это должно было помочь избежать лишнего внимания на блокпостах.

  • В стоимость также входило сопровождение на территории Молдовы, где беглеца должен был встретить сообщник фигуранта и помочь сориентироваться в иностранном государстве.

От самого призывника требовалось минимум усилий: взять только документы, деньги, самые необходимые вещи и одеться в удобную для пересеченной местности одежду.

Для большей убедительности оплату разделили на две части: аванс в размере 1 000 долларов клиент отдавал в Тернополе, а остальные 9 000 долларов должен был передать сообщнику в Молдове уже после успешного перехода.

Правоохранители задержали 42-летнего организатора непосредственно в Тернополе, как только он получил первую тысячу долларов аванса.

За содеянное фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. Досудебное расследование продолжается.

В Тернополе задержали организатора побега в Молдову

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Автор: 

Молдова (2005) Нацполиция (16969) Тернополь (824) Тернопольская область (827) Тернопольский район (81)
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Ну скільки ж можна вже казати: будете збивати ціни - посадять.
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08.06.2026 17:03 Ответить
Сам не захищав Україну від окупантів і Зривав на догоду ******, мобілізаційні заходи в Особливий період під час дів воєнного стану в Україні!!
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08.06.2026 17:04 Ответить
а ты алексашка с окопа пишешь, андон штопанный
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08.06.2026 17:21 Ответить
Смотришь на эти суммы, и думаешь а не проще ли взять эти бабки, купить себе звание и сидеть в тылу ещё и с зарплатой и статусом убд. Тем более за такое даже не сажают. Традиции ещё с советских времён.
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08.06.2026 17:48 Ответить
******** ФОП.🤭
З наркотиками бізнесу не вийшло, то вирішив змінити профіль та зайнятися переправленням ухилянтів.
Попит народжує пропозицію.
Не пропадати ж налагодженим каналам.
Трьох 🐏 переправив за кордон і отримав такі самі гроші 💰, що й за наркотики.
А який смисл цим займатися?
Відповідальність перед законом зовсім інша.
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08.06.2026 18:23 Ответить
 
 