В Тернополе задержан злоумышленник, незаконно переправлявший военнообязанных за границу. ФОТО

Оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями Тернопольского районного управления полиции пресекли очередную схему незаконной переправки призывников через государственную границу Украины.

Организатором "бизнеса" оказался 42-летний житель Тернопольского района, сообщает Цензор.НЕТ.

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Интересно, что мужчина уже является фигурантом другого уголовного производства, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Свои услуги злоумышленник оценил в 10 000 долларов США с одного "клиента". Чтобы создать иллюзию полной безопасности и надежности, он разработал для беглеца целый маршрут:

Организатор должен был лично забрать мужчину в Тернополе и отвезти на автомобиле в Черновицкую область.

Там "клиента" заселяли в отель, где он должен был ждать благоприятного и безопасного момента для пересечения границы.

До самой границы трансфер планировался на внедорожнике с местными буковинскими номерами — это должно было помочь избежать лишнего внимания на блокпостах.

В стоимость также входило сопровождение на территории Молдовы, где беглеца должен был встретить сообщник фигуранта и помочь сориентироваться в иностранном государстве.

От самого призывника требовалось минимум усилий: взять только документы, деньги, самые необходимые вещи и одеться в удобную для пересеченной местности одежду.

Для большей убедительности оплату разделили на две части: аванс в размере 1 000 долларов клиент отдавал в Тернополе, а остальные 9 000 долларов должен был передать сообщнику в Молдове уже после успешного перехода.

Правоохранители задержали 42-летнего организатора непосредственно в Тернополе, как только он получил первую тысячу долларов аванса.

За содеянное фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. Досудебное расследование продолжается.

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