Продавали инвалидность и "сливали" блокпосты: задержаны 22 организатора "уклонистских схем". ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировала восемь новых каналов уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу.

Спецоперации прошли в нескольких регионах страны, в результате чего задержаны 22 организатора противоправных махинаций, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Цена "услуг" зависела от сложности схемы и колебалась от 3,5 до 20 тысяч долларов США с одного клиента. За эти деньги военнообязанным либо продавали поддельные медицинские документы, либо организовывали побег "зеленкой".

География и детали ликвидированных схем:

Киевская область: На махинациях разоблачили заместителя гендиректора областной психиатрическо-наркологической больницы и заведующего одним из отделений. Они привлекли семейного врача, оформляли клиентам фиктивное "стационарное лечение" и безосновательно присваивали им группы инвалидности.

Буковина: Местная супружеская пара создала целую сеть из 8 сообщников на автомобилях и мотоциклах, которые везли уклонистов к границе по лесным тропам. В группу входил правоохранитель, который оперативно "сливал" информацию о расположении пограничных блокпостов.

Львовская область: О подозрении сообщили местному дельцу и его сыну, которые благодаря связям в медучреждениях оформляли клиентам фальшивую инвалидность. Также задержан врач-хирург, который вымогал деньги за продление действующей III группы инвалидности.

Черкасская область: Задержана женщина, которая в сговоре с врачами местной ВЛК торговала фиктивными заключениями о негодности к военной службе.

Днепропетровская область: Две сестры привлекли врачей нескольких медицинских учреждений области, которые вписывали в справки вымышленные тяжелые диагнозы для получения инвалидности.

Винница: Задержан чиновник одного из госучреждений. Он брал взятки за обещания перевести уже мобилизованных мужчин в тыловые части и оформить им отсрочку.

Хмельницкая область: 35-летний мужчина продавал поддельные заключения об инвалидности, заявляя, что имеет для этого "личные связи" в одной из больниц.

Что грозит задержанным

В настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ по предварительному сговору группой лиц;

незаконная переправка лиц через государственную границу;

злоупотребление влиянием.

За содеянное злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с обязательной конфискацией имущества.











Читайте: Охранял военные эшелоны РФ с оружием: СБУ и ГБР задержали предателя в Херсоне. ФОТО