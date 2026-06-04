Продавали інвалідність та "зливали" блокпости: затримано 22 організаторів "ухилянтських схем". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України разом із Національною поліцією ліквідували вісім нових каналів ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон.

Спецоперації відбулися у кількох регіонах країни, у результаті чого затримано 22 організаторів протиправних оборудок, інформує Цензор.НЕТ.

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Ціна "послуг" залежала від складності схеми й коливалася від 3,5 до 20 тисяч доларів США з одного клієнта. За ці гроші військовозобов’язаним або продавали фальшиві медичні документи, або організовували втечу "зеленкою".

Географія та деталі ліквідованих схем:

Київщина: На оборудках викрили заступника гендиректора обласної психіатрично-наркологічної лікарні та завідувача одного з відділень. Вони залучили сімейного лікаря, оформлювали клієнтам фіктивне "стаціонарне лікування" та безпідставно робили їм групи інвалідності.

Буковина: Місцеве подружжя створило цілу мережу з 8 спільників на авто та мотоциклах, які везли ухилянтів до кордону лісовими стежками. До групи входив правоохоронець, який оперативно "зливав" інформацію про розташування прикордонних блокпостів.

Львівщина: Про підозру повідомили місцевого ділка та його сина, які через зв’язки в медзакладах робили клієнтам фальшиву інвалідність. Також затримано лікаря-хірурга, який вимагав гроші за продовження діючої ІІІ групи інвалідності.

Черкащина: Затримано жінку, яка у змові з лікарями місцевої ВЛК торгувала фіктивними висновками про непридатність до військової служби.

Дніпропетровщина: Дві сестри залучили лікарів кількох медзакладів області, які вписували у довідки вигадані важкі діагнози для отримання інвалідності.

Вінниця: Затримано посадовця однієї з держустанов. Він брав хабарі за обіцянки перевести вже мобілізованих чоловіків до тилових частин та оформити їм відстрочку.

Хмельниччина: 35-річний чоловік продавав підроблені висновки про інвалідність, заявляючи, що має для цього "особисті зв'язки" в одній із лікарень.

Що загрожує затриманим

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ за попередньою змовою групою осіб;

незаконне переправлення осіб через держкордон;

зловживання впливом.

За скоєне зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією майна.











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