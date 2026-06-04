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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів Викрили переправників ухилянтів Незаконний перетин кордону
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Продавали інвалідність та "зливали" блокпости: затримано 22 організаторів "ухилянтських схем". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України разом із Національною поліцією ліквідували вісім нових каналів ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон.

Спецоперації відбулися у кількох регіонах країни, у результаті чого затримано 22 організаторів протиправних оборудок, інформує Цензор.НЕТ.

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Ціна "послуг" залежала від складності схеми й коливалася від 3,5 до 20 тисяч доларів США з одного клієнта. За ці гроші військовозобов’язаним або продавали фальшиві медичні документи, або організовували втечу "зеленкою".

Географія та деталі ліквідованих схем:

  • Київщина: На оборудках викрили заступника гендиректора обласної психіатрично-наркологічної лікарні та завідувача одного з відділень. Вони залучили сімейного лікаря, оформлювали клієнтам фіктивне "стаціонарне лікування" та безпідставно робили їм групи інвалідності.

  • Буковина: Місцеве подружжя створило цілу мережу з 8 спільників на авто та мотоциклах, які везли ухилянтів до кордону лісовими стежками. До групи входив правоохоронець, який оперативно "зливав" інформацію про розташування прикордонних блокпостів.

  • Львівщина: Про підозру повідомили місцевого ділка та його сина, які через зв’язки в медзакладах робили клієнтам фальшиву інвалідність. Також затримано лікаря-хірурга, який вимагав гроші за продовження діючої ІІІ групи інвалідності.

  • Черкащина: Затримано жінку, яка у змові з лікарями місцевої ВЛК торгувала фіктивними висновками про непридатність до військової служби.

  • Дніпропетровщина: Дві сестри залучили лікарів кількох медзакладів області, які вписували у довідки вигадані важкі діагнози для отримання інвалідності.

  • Вінниця: Затримано посадовця однієї з держустанов. Він брав хабарі за обіцянки перевести вже мобілізованих чоловіків до тилових частин та оформити їм відстрочку.

  • Хмельниччина: 35-річний чоловік продавав підроблені висновки про інвалідність, заявляючи, що має для цього "особисті зв'язки" в одній із лікарень.

Що загрожує затриманим

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ за попередньою змовою групою осіб;

  • незаконне переправлення осіб через держкордон;

  • зловживання впливом.

За скоєне зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією майна.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

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Автор: 

Вінницька область (1166) Київська область (4617) Нацполіція (15734) СБУ (13930) ухилянти (1419) Дніпропетровська область (5099) Львівська область (2795) Хмельницька область (1091) Черкаська область (240) Чернівецька область (144)
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Приклад наслідків безкарності з 2019 року, осіб, на кшалт Крупи з МСЕК, яким звично мародерити гроші з Українців, під контролем прокурорських та сбушних посадовців на місцях, місто-район-область!
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04.06.2026 14:15 Відповісти
Крупа стала головою МСЕК в 2008р. І всі її основні статки нажиті ще до 2022р. Ви так кажете ніби до 2019р. в нас всі були чесні і корупціонерів садили одного за одним. Все це продовжується ще з 1991р.
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04.06.2026 15:39 Відповісти
і що? когось зі схемщиків нарешті посадять чи конфіскують майно? нагріють лапу лише судді і прокурори як завжди, вирок буде - умовно з маленьким штрафом
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04.06.2026 14:25 Відповісти
 
 