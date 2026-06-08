Раніше підсудний за наркотики чоловік організував "трансфер" до Молдови для ухилянтів за $10 000. ФОТО

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими Тернопільського районного управління поліції ліквідували чергову схему незаконного переправлення призовників через державний кордон України.

Організатором "бізнесу" виявився 42-річний мешканець Тернопільського району, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Цікаво, що чоловік уже є фігурантом іншого кримінального провадження, яке пов’язане з незаконним обігом наркотиків.

Свої послуги зловмисник оцінив у 10 000 доларів США з одного "клієнта". Щоб створити ілюзію повної безпеки та надійності, він розробив для втікача цілий маршрут:

Організатор мав особисто забрати чоловіка в Тернополі та відвезти на автомобілі до Чернівецької області.

Там "клієнта" заселяли в готель, де він повинен був чекати на сприятливий та безпечний момент для перетину рубежу.

До самого кордону трансфер планувався на позашляховику з місцевими буковинськими номерами — це мало допомогти оминути зайву увагу на блокпостах.

У вартість також входив супровід на території Молдови, де втікача мав зустріти спільник фігуранта та допомогти зорієнтуватися в іноземній державі.

Від самого призовника вимагалося мінімум зусиль: взяти лише документи, гроші, найнеобхідніші речі та вдягнутися у зручний для пересіченої місцевості одяг.

Для більшої переконливості оплату розділили на дві частини: аванс у розмірі 1 000 доларів клієнт віддавав у Тернополі, а решту 9 000 доларів мав передати спільнику в Молдові вже після успішного переходу.

Правоохоронці затримали 42-річного організатора безпосередньо у Тернополі, щойно він отримав першу тисячу доларів авансу.

За скоєне фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Досудове розслідування триває.

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