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Новости Фото Обнаружение тел около границы
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Пограничники обнаружили тело мужчины в горах, недалеко от границы с Румынией. ФОТОрепортаж

Во время патрулирования украинско-румынского участка государственной границы пограничный наряд обнаружил тело неизвестного мужчины.

Погибшего нашли в труднодоступной горной местности Карпат, на расстоянии около 3,5 километра от линии государственной границы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На место происшествия пограничники сразу вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Сейчас правоохранители пытаются установить личность мужчины, а также выясняют причины и обстоятельства его смерти.

Государственная пограничная служба в очередной раз призывает граждан не подвергать свою жизнь опасности и отказаться от походов в труднодоступные приграничные районы. Горная местность, особенно в условиях непогоды и резкого изменения температуры, несет смертельную угрозу.

ГПСУ
ГПСУ

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Автор: 

Госпогранслужба (7162) граница (5390) Румыния (1309)
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Топ комментарии
+13
Там не кулі в спині, а моча в штанцях, бо це сцикливих ухилянт.
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09.06.2026 12:08 Ответить
+9
Зато в армію не пішов)))
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09.06.2026 12:07 Ответить
+5
ухилянта-драпана загризли ведмеді... ту ділянку кодону вони охороняють.
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09.06.2026 12:30 Ответить
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Там не кулі в спині, а моча в штанцях, бо це сцикливих ухилянт.
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09.06.2026 12:08 Ответить
Обов,язок кожного громадянина захищати країну і свою родину а оте що ховається чинить спротив перешкоджає це ВОРОГ гірший від кацапів і відмовка а чому депутат а чому пенсіонер чи ще якась то прикриває своє сцикливе кацапсяче нутро
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09.06.2026 12:53 Ответить
Якщо таке як ти свинособаче поріддя здохне десь то не велика втрата ухилянт що не хоче захищати свою країну немає права існувать бо зрадників в усіх країнах в усі часи нищили
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09.06.2026 13:03 Ответить
ухилянта-драпана загризли ведмеді... ту ділянку кодону вони охороняють.
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09.06.2026 12:30 Ответить
ухилянт гірше кацапа, це аксіома, але ти наскільки тупе, що не розумієш, що жити хочуть абсолютно всі, ще й свідомо спекулюєш, плутаєш це з обов,язками чоловіка захищати життя - рідних, свого народу, своєї країни... ти спекулюєш, бо ти є ухилянське чмо.
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09.06.2026 12:58 Ответить
А може свої-двуногі постарались-документів і грошових коштів немає при ньому
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09.06.2026 13:15 Ответить
ти збирав залишки, протоколював подію, що такий "знаток"?
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09.06.2026 13:22 Ответить
Чому Вас не цікавить скільки куль у тому українцю, якого цей чоловік мав прикривати на фронті?
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09.06.2026 12:45 Ответить
Зато в армію не пішов)))
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09.06.2026 12:07 Ответить
Он, як запарєбрікавай своїм ротом лайно кидає по мережі!! Підгорає срака у московіта!!
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09.06.2026 12:12 Ответить
Ні
Йому неможна
У нього є поважна причина
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09.06.2026 12:13 Ответить
І пенсію в майбутньому платити не треба.
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09.06.2026 12:12 Ответить
Черговий виборець Зеленського, який зрозумів, що натворив і втікав подалі від його країни "Зеленої мрії".
Царство йому небесне. Більшість людей не винні, що їх обдурили і помістили в концтабір, з якого немає виходу цивілізованним шляхом - або втакаєш до ЄС, або переховуєшся все життя в квартирі чи будинку, або йдеш в один бік - на фронт!
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09.06.2026 12:07 Ответить
І чого ті громадяни лізуть в ті гори і ті гірські річки? Вже ж неодноразово патріоти пояснювали, що краще добровільно піти в тцк. Перемога близько.
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09.06.2026 12:08 Ответить
Про совок, це не новина.
Деякі деграданти (як місцевий коментатор яр холодний) прямо заявлють, що живуть по сесесеровським шаблонам.
Немає чому дивуватися.
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09.06.2026 12:18 Ответить
От тільки в нас капіталізм. І олігархат, якому вони й роблять послугу.
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09.06.2026 12:29 Ответить
був ухилянт... і немає ухилянта... ні честі, ні слави..., лише купа лайна.
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09.06.2026 12:32 Ответить
Не дотянув бідняга... а міг би жити, служити в війську, нищити кацапів.
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09.06.2026 13:03 Ответить
Які жахливі коментарі, загинула людина і не її вина, що в країні такий срач. І чомусь не всі гинуть при переході кордону, інших напевно переносять
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09.06.2026 13:09 Ответить
Коли помирають ВОЕННІ ЗЛОЧИНЦІ а вони не безсмертні, люди теж дуже радіють!
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09.06.2026 13:16 Ответить
 
 