Пограничники обнаружили тело мужчины в горах, недалеко от границы с Румынией. ФОТОрепортаж
Во время патрулирования украинско-румынского участка государственной границы пограничный наряд обнаружил тело неизвестного мужчины.
Погибшего нашли в труднодоступной горной местности Карпат, на расстоянии около 3,5 километра от линии государственной границы, сообщает Цензор.НЕТ.
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На место происшествия пограничники сразу вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Сейчас правоохранители пытаются установить личность мужчины, а также выясняют причины и обстоятельства его смерти.
Государственная пограничная служба в очередной раз призывает граждан не подвергать свою жизнь опасности и отказаться от походов в труднодоступные приграничные районы. Горная местность, особенно в условиях непогоды и резкого изменения температуры, несет смертельную угрозу.
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Царство йому небесне. Більшість людей не винні, що їх обдурили і помістили в концтабір, з якого немає виходу цивілізованним шляхом - або втакаєш до ЄС, або переховуєшся все життя в квартирі чи будинку, або йдеш в один бік - на фронт!
Деякі деграданти (як місцевий коментатор яр холодний) прямо заявлють, що живуть по сесесеровським шаблонам.
Немає чому дивуватися.