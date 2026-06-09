Пограничники обнаружили тело мужчины в горах, недалеко от границы с Румынией. ФОТОрепортаж

Во время патрулирования украинско-румынского участка государственной границы пограничный наряд обнаружил тело неизвестного мужчины.

Погибшего нашли в труднодоступной горной местности Карпат, на расстоянии около 3,5 километра от линии государственной границы, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

На место происшествия пограничники сразу вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Сейчас правоохранители пытаются установить личность мужчины, а также выясняют причины и обстоятельства его смерти.

Государственная пограничная служба в очередной раз призывает граждан не подвергать свою жизнь опасности и отказаться от походов в труднодоступные приграничные районы. Горная местность, особенно в условиях непогоды и резкого изменения температуры, несет смертельную угрозу.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Брали по $5000 на криптокошелек: на границе с Молдовой задержали организаторов схемы для уклонистов. ФОТОрепортаж