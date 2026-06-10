Літак Зеленського після саміту в Таллінні повернувся з Кишинева до Кракова

Літак, який використовує для закордонних поїздок президент України Володимир Зеленський та інші топпосадовці, знову повернувся до Польщі після перельоту з Молдови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних авіаресурсів AirNavradar та FlightAware, на які звернули увагу українські ЗМІ.

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Переліт після саміту і повернення до звичної бази

Згідно з даними сервісів, на початку доби 10 червня літак прилетів із Кишинева до польського Кракова. До Молдови він доставив українську делегацію після саміту Нордично-Балтійської вісімки у Таллінні.

Після цього з’явилися припущення, що місце базування літака могло змінитися. Це пов’язували з тим, що раніше президент вилітав до Британії саме з Кишинева, а не з польського Жешува, який використовувався регулярно.

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МЗС заперечує політичний підтекст у маршрутах

У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про можливий політичний конфлікт із Польщею через зміну маршрутів. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що всі рішення щодо перельотів мають технічний характер.

"Логістика Президента визначається окремо його службою протоколу. Не політизуймо питання логістики й не привертаймо до них особливу увагу з безпекових питань", — заявив він.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заперечив такі версії та заявив, що аеропорт у Жешуві не був закритий і працював у звичайному режимі.

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Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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