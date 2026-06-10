Туск про переліт Зеленського в обхід Польщі: Я не буду йому вказувати, куди і як він має літати

Польща не втручається у рішення щодо маршрутів пересування президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска на пресконференції, яку транслював канал його канцелярії у YouTube.

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Рішення про маршрути: позиція Варшави

Дональд Туск заявив, що Польща не буде вказувати президенту України, якими маршрутами йому пересуватися. За його словами, Зеленський може користуватися різними варіантами перельотів.

"уск про переліт Зеленського в обхід Польщі: Я не буду йому вказувати, куди і як він має літати Ну, Жешув не був закритий", – сказав Туск.

Коментар польського прем’єра з’явився на тлі повідомлень про зміну маршрутів під час поїздки Зеленського до Лондона. За цими даними, він нібито не використовував аеропорт у Жешуві, а летів через Кишинів.

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Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського у "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви - й у жодному разі не спрямована проти поляків".

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