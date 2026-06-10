Туск про переліт Зеленського в обхід Польщі: Я не буду йому вказувати, куди і як він має літати
Польща не втручається у рішення щодо маршрутів пересування президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска на пресконференції, яку транслював канал його канцелярії у YouTube.
Рішення про маршрути: позиція Варшави
Дональд Туск заявив, що Польща не буде вказувати президенту України, якими маршрутами йому пересуватися. За його словами, Зеленський може користуватися різними варіантами перельотів.
"уск про переліт Зеленського в обхід Польщі: Я не буду йому вказувати, куди і як він має літати Ну, Жешув не був закритий", – сказав Туск.
Коментар польського прем’єра з’явився на тлі повідомлень про зміну маршрутів під час поїздки Зеленського до Лондона. За цими даними, він нібито не використовував аеропорт у Жешуві, а летів через Кишинів.
Що передувало?
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського у "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
- У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви - й у жодному разі не спрямована проти поляків".
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