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Новини відносини України та Польщі
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Туск про переліт Зеленського в обхід Польщі: Я не буду йому вказувати, куди і як він має літати

Туск про зміну маршруту літака Зеленського

Польща не втручається у рішення щодо маршрутів пересування президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска на пресконференції, яку транслював канал його канцелярії у YouTube.

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Рішення про маршрути: позиція Варшави

Дональд Туск заявив, що Польща не буде вказувати президенту України, якими маршрутами йому пересуватися. За його словами, Зеленський може користуватися різними варіантами перельотів.

"уск про переліт Зеленського в обхід Польщі: Я не буду йому вказувати, куди і як він має літати Ну, Жешув не був закритий", – сказав Туск.

Коментар польського прем’єра з’явився на тлі повідомлень про зміну маршрутів під час поїздки Зеленського до Лондона. За цими даними, він нібито не використовував аеропорт у Жешуві, а летів через Кишинів.

Також читайте: Туск звинуватив Україну в "браку чутливості та історичного розуму" через скандал із підрозділом "Героїв УПА"

Що передувало?

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського у "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
  • У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви - й у жодному разі не спрямована проти поляків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА: Україна сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення

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Зеленський Володимир (27976) Польща (9343) літак (3102) Туск Дональд (685)
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Ну типу, то їхні внутрішні справи з якого аеропорту летіти, як свої військові частини називати. Здається вони почали щось підозрювати. А хто перші почали? Чекайте, то ще хлопці на війні і влада ще українська.
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10.06.2026 02:56 Відповісти
Тут варто було б ще задуматися над поверненням того злосчасного ордена з припискою щоб нагородили ним армію крайову за масові вбивства українців під час другої світової .
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10.06.2026 03:03 Відповісти
 
 