Туск о перелете Зеленского в обход Польши: Я не буду ему указывать, куда и как он должен летать

Польша не вмешивается в решение о маршрутах передвижения президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Польши Дональда Туска на пресс-конференции, которую транслировал канал его канцелярии в YouTube.

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Решение о маршрутах: позиция Варшавы

Дональд Туск заявил, что Польша не будет указывать президенту Украины, по каким маршрутам ему передвигаться. По его словам, Зеленский может пользоваться различными вариантами перелетов.

"О перелете Зеленского в обход Польши: Я не буду ему указывать, куда и как он должен летать. Ну, Жешув не был закрыт", - сказал Туск.

Комментарий польского премьера появился на фоне сообщений об изменении маршрутов во время поездки Зеленского в Лондон. По этим данным, он якобы не использовал аэропорт в Жешуве, а летел через Кишинев.

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Что предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков".

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