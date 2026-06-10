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Новости Отношения Украины и Польши
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Туск о перелете Зеленского в обход Польши: Я не буду ему указывать, куда и как он должен летать

Туск об изменении маршрута самолета Зеленского

Польша не вмешивается в решение о маршрутах передвижения президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Польши Дональда Туска на пресс-конференции, которую транслировал канал его канцелярии в YouTube.

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Решение о маршрутах: позиция Варшавы

Дональд Туск заявил, что Польша не будет указывать президенту Украины, по каким маршрутам ему передвигаться. По его словам, Зеленский может пользоваться различными вариантами перелетов.

"О перелете Зеленского в обход Польши: Я не буду ему указывать, куда и как он должен летать. Ну, Жешув не был закрыт", - сказал Туск.

Комментарий польского премьера появился на фоне сообщений об изменении маршрутов во время поездки Зеленского в Лондон. По этим данным, он якобы не использовал аэропорт в Жешуве, а летел через Кишинев.

Читайте также: Туск обвинил Украину в "отсутствии чуткости и исторического разума" из-за скандала с подразделением "Героев УПА"

Что предшествовало?

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24475) Польша (9075) самолет (3722) Туск Дональд (893)
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Топ комментарии
+18
баканов, єрмак, кулініч, розведення, розформовані контрснайперські групи і згорнуті ракетні програми, розікране зерно держрезерву, Чонгар, травневі шашлики. Буча, Ірпінь, Херсон, Маріуполь, Азовці в полоні, резніков і яйця по 17, звільнення Залужного і щоденні здачі территорій після цього, Бахмут, Авдіївка, мільон дронів і розікрані гроші на захист харківщини, Вовчанськ, пінгвіни замість армії, зраджений Вугледар і здана в полон 72 бригада. умєров і браковані міни для ЗСУ. Катає скумбрію на Роллс-ройсі по курортах, коли українці віддають останнє на підтримку ЗСУ. Примушує бюджетників писати коментарі на свою підтримку. Розікрані гроші на фортифікації під Сумами. Закупівля знаряддя для катування цивільних замість озброєння ЗСУ. Вбивство А. Парубія. За 6 років, зі своїм шапіто, розікрав більше 1 трильона грн, коли українці віддають останнє. Це все що зробив обранець zeля. На користь України?
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10.06.2026 04:52 Ответить
+9
Як розсериться ще з молдовою то буде вилітати з росії
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10.06.2026 04:38 Ответить
+8
Тут варто було б ще задуматися над поверненням того злосчасного ордена з припискою щоб нагородили ним армію крайову за масові вбивства українців під час другої світової .
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10.06.2026 03:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну типу, то їхні внутрішні справи з якого аеропорту летіти, як свої військові частини називати. Здається вони почали щось підозрювати. А хто перші почали? Чекайте, то ще хлопці на війні і влада ще українська.
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10.06.2026 02:56 Ответить
Тут варто було б ще задуматися над поверненням того злосчасного ордена з припискою щоб нагородили ним армію крайову за масові вбивства українців під час другої світової .
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10.06.2026 03:03 Ответить
вона і так нагороджена і увіковічена у Польщі щонайменше сотнею топонімів.
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10.06.2026 04:05 Ответить
Так я ж не проти, просто сусідам варто нагадувати про паскудство яке вони творили . Бо виходить що вони колоди у власному оці не бачать .
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10.06.2026 04:11 Ответить
якщо вони від цієї "сліпоти" отримуть політичний і електоральний зиск, то всі наші нагадування на офіційному рівні тільки погіршать міждержавні відносини, і знову ж таки, принесуть електоральні вигоди правим популістам.
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10.06.2026 04:52 Ответить
Тут варто і плякам задуматись над тім кого вони нагороджують цім орденом. Нагороджують кого завгодно від Муссоліні зі Шредером тощо, а потім волають.
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10.06.2026 07:04 Ответить
Як розсериться ще з молдовою то буде вилітати з росії
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10.06.2026 04:38 Ответить
...що саме йому й треба...
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10.06.2026 04:50 Ответить
баканов, єрмак, кулініч, розведення, розформовані контрснайперські групи і згорнуті ракетні програми, розікране зерно держрезерву, Чонгар, травневі шашлики. Буча, Ірпінь, Херсон, Маріуполь, Азовці в полоні, резніков і яйця по 17, звільнення Залужного і щоденні здачі территорій після цього, Бахмут, Авдіївка, мільон дронів і розікрані гроші на захист харківщини, Вовчанськ, пінгвіни замість армії, зраджений Вугледар і здана в полон 72 бригада. умєров і браковані міни для ЗСУ. Катає скумбрію на Роллс-ройсі по курортах, коли українці віддають останнє на підтримку ЗСУ. Примушує бюджетників писати коментарі на свою підтримку. Розікрані гроші на фортифікації під Сумами. Закупівля знаряддя для катування цивільних замість озброєння ЗСУ. Вбивство А. Парубія. За 6 років, зі своїм шапіто, розікрав більше 1 трильона грн, коли українці віддають останнє. Це все що зробив обранець zeля. На користь України?
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10.06.2026 04:52 Ответить
🤡
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10.06.2026 05:35 Ответить
І Парубія Зеленський вбив???
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10.06.2026 06:23 Ответить
Тим не менш вказують яких героїв в Україні вшановувати.
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10.06.2026 05:32 Ответить
Поляки підіграли Зе різко змінивши корупційну повістку яка визначає нашу дійсність на історичну, помилки якої можна було вже давно пробачити один одному хоча б з міркувань того що діти не відповідають за гріхи своїх батьків, але треба цим ідіотам товти воду в ступі на діла давно минулі і носитися з ними як той путін з парадом.
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10.06.2026 05:45 Ответить
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10.06.2026 05:50 Ответить
нормальні герої завжди йдуть в обхід
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10.06.2026 06:23 Ответить
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10.06.2026 06:26 Ответить
в економіці він нуль у військовій сфері він ноль у дипломатії нуль цілих *** десятих --- маємо те що маємо панове . вірніше маємо те що наголосували в 19 році --- маємо кооператив ..династія .. в якому якийсь ..невідомий.. вова а сусіди його найближчі друзі алібаба чегевара карлсон короче організоване злочинне угруповання в народі це називають банда . а могли б вибрати ..баригу.. петра порошенка який з 22 року витратив на ЗСУ 4 МІЛЬЯРДА ВЛАСНИХ ГРОШЕЙ .а вовусік як знак вдячності ухуярив проти ПЕТРА санкції .мабуть подобається нашому народу гопак на граблях танцювати
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10.06.2026 06:53 Ответить
От цікаво, що ти собою, герой клавіатури, являєш?
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10.06.2026 07:18 Ответить
Понти боневтіка,а в реалі здобутку-нуль:ні для себе,ні для країни.
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10.06.2026 07:08 Ответить
 
 