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Новости Отношения Украины и Польши
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Туск обвинил Украину в "недостатке чуткости и исторического разума" из-за скандала с подразделением "Героев УПА"

зеленский,туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск не считает, что президент Владимир Зеленский намеренно хотел оскорбить Польшу, присвоив подразделению ССО ВСУ почетное наименование в честь Героев УПА, однако Киеву "не хватает чуткости и эмпатии".

Об этом он сказал на пресс-конференции, цитирует RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Упреки Польши

Отвечая на вопросы журналистов о конкретных шагах польских властей после решения Владимира Зеленского, Туск пояснил, что дипломатическая работа велась одновременно на нескольких уровнях и уже дала первые промежуточные результаты.

По словам премьера Польши, ему удалось донести до украинских коллег главный месседж: именно Киев создал этот кризис, и именно он должен искать компромиссный выход из него.

"Это была серьезная убедительная работа на нескольких уровнях, которая на данном этапе дала определенный результат. Этот результат – это понимание со стороны Украины, что мяч на ее половине поля и именно Украина должна пытаться найти хорошее решение. Это нелегкая задача", – отметил глава польского правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение Зеленского об УПА неудачное, но кто-то из сторон должен быть мудрее, — спикер Сейма Польши Чажастый

Туск также сообщил, что провел личную беседу с действующим президентом страны Каролем Навроцким, призвав его не идти на эскалацию (речь идет об угрозах лишить Зеленского ордена Белого Орла). Цель Кабинета Министров — добиться, чтобы украинская сторона либо полностью отменила свое решение, либо "сделала его менее болезненным" для поляков.

Критика "нехватки эмпатии" и призыв к равноправию

Оценивая мотивы президента Украины, Туск подчеркнул, что не считает этот шаг сознательной диверсией против двусторонних отношений, однако высказал серьезные претензии.

"У меня нет такого впечатления, что решение президента Зеленского о присвоении имени воинской части имело целью нанести удар по Польше. Я упрекаю украинскую сторону в недостатке чуткости и исторического разума. Я упрекаю в недостатке эмпатии и мышления о наших общих интересах.

Меня тоже иногда раздражает, когда я слышу неразумные высказывания с той стороны границы. Я долго объяснял президенту Зеленскому: "Помните, у вас есть ваша чувствительность, у нас есть наша чувствительность. Заботьтесь о нас, так же как мы заботимся о вас. Отношения должны быть равноправными", — заявил Туск.

Читайте также: Навроцкий примет решение об ордене Зеленскому в соответствующее время, — пресс-секретарь президента Польши

Приоритет — недопущение победы Москвы

Несмотря на резкую риторику в исторической плоскости, польский премьер подчеркнул, что в коренных интересах безопасности Республики Польша лежит немедленное успокоение эмоций: "Все поняли: обмен ударами и обострение эмоций не в интересах Польши и Украины".

"Надеюсь, что у нас хватит времени на размышления, на успокоение эмоций. Надеюсь, что украинская сторона поймет, что никто не имеет права пренебрегать нашей чувствительностью. Я убежден, что, возможно, слишком медленно, возможно, с сопротивлением, но это начинает доходить до украинцев. Обмен ударами и обострение эмоций не в интересах ни Польши, ни Украины", – резюмировал премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель министра Польши Шептицкий сравнил УПА с польскими подпольщиками: у Навроцкого требуют его увольнения

Автор: 

Зеленский Владимир (24450) Польша (9075) Туск Дональд (893) УПА (623)
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Топ комментарии
+11
Оце УПА молодці!!! Так надерти сраки кацапм і пшекам, що ті і через100 років всираються! Слава Україні і УПА! Степану Андрійовичу - Слава!
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09.06.2026 19:32 Ответить
+8
Яка на хєр криза??? Криза у вас в головах! Він що, польській підрозділ найменував ???
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09.06.2026 19:33 Ответить
+5
вручи Туску орден Героїв УПА
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09.06.2026 19:28 Ответить
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вручи Туску орден Героїв УПА
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09.06.2026 19:28 Ответить
Я уже писал, шо зедрот это сделал по заявкам коемлядей.
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09.06.2026 19:28 Ответить
Это очень надолго. Уверен, шо в честь "доблестной АК", в Польше много чего называют и плевать хотели, кто и шо там думает. Промолчать по поводу не судьба.
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09.06.2026 19:29 Ответить
За убивство московітами в Смоленській трагедії, усієї Польської політичної команди, а ні слова, як і за дії Армії Крайової та Армії Людової!?!?!? А от за Українські внутрішні питання, аж діарея почалася!?!?!
За часи Коліївщини, питання ще не піднімали в оточені президента Польщі?!?! Видно, куратори з Лубянка, самі пишуть тексти для громадян з Польщі ???
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09.06.2026 19:31 Ответить
Нічого їм не пишуть, в них імперські амбіції не менші ніж у кацапів...
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09.06.2026 19:39 Ответить
Оце УПА молодці!!! Так надерти сраки кацапм і пшекам, що ті і через100 років всираються! Слава Україні і УПА! Степану Андрійовичу - Слава!
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09.06.2026 19:32 Ответить
Яка на хєр криза??? Криза у вас в головах! Він що, польській підрозділ найменував ???
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09.06.2026 19:33 Ответить
Навроцькому орден Бендери
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09.06.2026 19:34 Ответить
Проспект Бандери їх не дратував 10р а тут стали такі гонорові
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09.06.2026 19:36 Ответить
Навроцький кацапський прихвостень
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09.06.2026 19:40 Ответить
Бикують пшеки!
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09.06.2026 19:39 Ответить
а чутливість хлоців, які йдуть на смерть і хочуть йти з іменем тих, хто дав їм приклад жертвувати собою заради України - зовсім нікого не колише? Чи чутливість поляків на м'якому дивані більш чутлива?
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09.06.2026 19:39 Ответить
туск це є не твоє собаче діло пішовнах
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09.06.2026 19:39 Ответить
А неплохо бы учредить Орден Степана Бандеры. Может стоит сбор подписей под петицией организовать?
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09.06.2026 19:44 Ответить
Як би нам не бракувало тієї чутливості, про яку каже Туск, то ми би вже всю Україну здали б кацапам... А реально, відкинувши зайву чутливість, українці тримають кацапську навалу на досить віддалених від Польщі рубежах!
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09.06.2026 19:46 Ответить
А давайте ще скандал влаштуємо за повстання Богдана Хмельницького.
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09.06.2026 19:52 Ответить
Ох, блд, чутливі які, тонкої душєвної організації пани виявилися.
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09.06.2026 19:53 Ответить
Мудрая мысль: не всякий идиот является истинным патриотом. Да, с точки зрения абсолютной справедливости Польша занимается односторонней хернёй, но такова РЕАЛЬНОСТЬ. И в этой РЕАЛЬНОСТИ есть два пути - быть умнее и нивелировать эту хрень или на радость Расии раздувать пламя взаимных претензий. Ваш выбор?
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09.06.2026 19:55 Ответить
Туск не норм мужик. Але краще Качинського та конфедератів
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09.06.2026 19:55 Ответить
Що, Зеля та його ******* стали націоналістами? Не вірю цим хитрим рожам, особливо мохнатому гному. Абрамовіч йому сказав надрачівать поляків в цей незручний час? Зібрати могили всіх героїв у Пантеоні під відкритим небом, щоб путін там все іскандерами перепахав? А він це зробить, як з музеєм Шухевича.
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09.06.2026 20:05 Ответить
Пшеки йдить найух. Спочатку приберить памятник вашої АК, а потім щось розказуйте що Україні робити. Зеля повинен повернути пшекам їх значок "білої папуги", щоб не було підстав для спекуляції.
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09.06.2026 20:06 Ответить
Порада Тускам - спочатку бульдозером пройдитмя по могилам та памятникам вбивцям та катам українуів з армії крайовой, а потім пащі разкривайте, пани гонорові.
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09.06.2026 20:08 Ответить
якусь херню чергову придумали, щоб відволікти людей від жахливої реальності
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09.06.2026 20:08 Ответить
Таке враження що готують підгрунтя для нових блокувань шляхів й висипання збіжжя з вагонів..
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09.06.2026 20:08 Ответить
Так мабуть добрий врожай вродив у Польші і пора отримувати допомогу з ЄС , а взагалі то українці не які не люди а так миші.
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09.06.2026 20:13 Ответить
Оцінюючи мотиви президента України, Туск підкреслив, що не вважає цей крок свідомою диверсією проти двосторонніх відносин Джерело: https://censor.net/ua/n4007567

А я вважаю, що саме так і сплановано - максимально ускладнити будь-яку допомогу від поляків.
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09.06.2026 20:14 Ответить
Якщо в крані нет води- зничить випили хохли, якщо в крані є вода- значить хохол насцяв туда. Фашисти, фашисти, кругом одні фашисти , що не заважає так званим борцям з фашизмом їздити на Мерседесах і отримувати допомогу і європейські технології.
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09.06.2026 20:18 Ответить
 
 