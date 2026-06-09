Туск обвинил Украину в "недостатке чуткости и исторического разума" из-за скандала с подразделением "Героев УПА"

Премьер-министр Польши Дональд Туск не считает, что президент Владимир Зеленский намеренно хотел оскорбить Польшу, присвоив подразделению ССО ВСУ почетное наименование в честь Героев УПА, однако Киеву "не хватает чуткости и эмпатии".

Об этом он сказал на пресс-конференции, цитирует RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Упреки Польши

Отвечая на вопросы журналистов о конкретных шагах польских властей после решения Владимира Зеленского, Туск пояснил, что дипломатическая работа велась одновременно на нескольких уровнях и уже дала первые промежуточные результаты.

По словам премьера Польши, ему удалось донести до украинских коллег главный месседж: именно Киев создал этот кризис, и именно он должен искать компромиссный выход из него.

"Это была серьезная убедительная работа на нескольких уровнях, которая на данном этапе дала определенный результат. Этот результат – это понимание со стороны Украины, что мяч на ее половине поля и именно Украина должна пытаться найти хорошее решение. Это нелегкая задача", – отметил глава польского правительства.

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Туск также сообщил, что провел личную беседу с действующим президентом страны Каролем Навроцким, призвав его не идти на эскалацию (речь идет об угрозах лишить Зеленского ордена Белого Орла). Цель Кабинета Министров — добиться, чтобы украинская сторона либо полностью отменила свое решение, либо "сделала его менее болезненным" для поляков.

Критика "нехватки эмпатии" и призыв к равноправию

Оценивая мотивы президента Украины, Туск подчеркнул, что не считает этот шаг сознательной диверсией против двусторонних отношений, однако высказал серьезные претензии.

"У меня нет такого впечатления, что решение президента Зеленского о присвоении имени воинской части имело целью нанести удар по Польше. Я упрекаю украинскую сторону в недостатке чуткости и исторического разума. Я упрекаю в недостатке эмпатии и мышления о наших общих интересах.

Меня тоже иногда раздражает, когда я слышу неразумные высказывания с той стороны границы. Я долго объяснял президенту Зеленскому: "Помните, у вас есть ваша чувствительность, у нас есть наша чувствительность. Заботьтесь о нас, так же как мы заботимся о вас. Отношения должны быть равноправными", — заявил Туск.

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Приоритет — недопущение победы Москвы

Несмотря на резкую риторику в исторической плоскости, польский премьер подчеркнул, что в коренных интересах безопасности Республики Польша лежит немедленное успокоение эмоций: "Все поняли: обмен ударами и обострение эмоций не в интересах Польши и Украины".

"Надеюсь, что у нас хватит времени на размышления, на успокоение эмоций. Надеюсь, что украинская сторона поймет, что никто не имеет права пренебрегать нашей чувствительностью. Я убежден, что, возможно, слишком медленно, возможно, с сопротивлением, но это начинает доходить до украинцев. Обмен ударами и обострение эмоций не в интересах ни Польши, ни Украины", – резюмировал премьер-министр.

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