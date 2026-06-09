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Новини відносини України та Польщі
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Туск звинуватив Україну в "браку чутливості та історичного розуму" через скандал із підрозділом "Героїв УПА"

зеленський,туск

Прем’єр Польщі Дональд Туск не вважає, що президент Володимир Зеленський навмисно хотів образити Польщу присвоєнням підрозділу ССО ЗСУ почесного найменування імені Героїв УПА, однак Києву "бракує чутливості та емпатії".

Про це він сказав на пресконференції, цитує RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Закиди Польщі

Відповідаючи на запитання журналістів про конкретні кроки польської влади після рішення Володимира Зеленського, Туск пояснив, що дипломатична робота велася одночасно на кількох рівнях і вже дала перші проміжні результати.

За словами прем'єра Польщі, йому вдалося донести до українських колег головний меседж: саме Київ створив цю кризу, і саме він має шукати компромісний вихід із неї.

"Це була серйозна переконлива робота на кількох рівнях, яка на цьому етапі дала певний результат. Цей результат – це розуміння з боку України, що м’яч на її половині поля і саме Україна повинна намагатися знайти хороше рішення. Це нелегке завдання", – зазначив очільник польського уряду.

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Туск також повідомив, що провів особисту розмову з чинним президентом країни Каролем Навроцьким, закликавши його не йти на ескалацію (йдеться про погрози позбавити Зеленського ордена Білого Орла). Мета кабінету міністрів — домогтися, щоб українська сторона або повністю скасувала своє рішення, або "зробила його менш болючим" для поляків.

Критика "браку емпатії" та заклик до рівноправності

Оцінюючи мотиви президента України, Туск підкреслив, що не вважає цей крок свідомою диверсією проти двосторонніх відносин, проте висловив серйозні претензії.

"Я не маю такого враження, що рішення президента Зеленського про присвоєння імені військовій частині мало на меті завдати удар по Польщі. Я закидаю українській стороні брак чутливості та історичного розуму. Я закидаю брак емпатії та мислення про наші спільні інтереси.

Мене теж іноді дратує, коли я чую нерозумні висловлювання з того боку кордону. Я довго пояснював президенту Зеленському: "Пам’ятайте, у вас є ваша чутливість, у нас є наша чутливість. Дбайте про нас, так само як ми дбаємо про вас. Відносини мають бути рівноправними", – заявив Туск.

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Пріоритет — недопущення перемоги Москви

Попри різку риторику в історичній площині, польський прем'єр наголосив, що в корінних інтересах безпеки Республіки Польща лежить негайне заспокоєння емоцій: "Усі зрозуміли: обмін ударами та загострення емоцій не в інтересах Польщі та України".

"Сподіваюся, що у нас вистачить часу на роздуми, на заспокоєння емоцій. Сподіваюся, що українська сторона зрозуміє, що ніхто не має права зневажати нашу чутливість. Я переконаний, що, можливо, занадто повільно, можливо, з опором, але це починає доходити до українців. Обмін ударами та загострення емоцій не в інтересах ні Польщі, ні України", – резюмував прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра Польщі Шептицький порівняв УПА з польськими підпільниками: у Навроцького вимагають його звільнення

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Польща (9343) Туск Дональд (685) УПА (150)
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Топ коментарі
+17
Оце УПА молодці!!! Так надерти сраки кацапм і пшекам, що ті і через100 років всираються! Слава Україні і УПА! Степану Андрійовичу - Слава!
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09.06.2026 19:32 Відповісти
+11
Яка на хєр криза??? Криза у вас в головах! Він що, польській підрозділ найменував ???
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09.06.2026 19:33 Відповісти
+8
вручи Туску орден Героїв УПА
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09.06.2026 19:28 Відповісти
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вручи Туску орден Героїв УПА
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09.06.2026 19:28 Відповісти
Я уже писал, шо зедрот это сделал по заявкам коемлядей.
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09.06.2026 19:28 Відповісти
Это очень надолго. Уверен, шо в честь "доблестной АК", в Польше много чего называют и плевать хотели, кто и шо там думает. Промолчать по поводу не судьба.
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09.06.2026 19:29 Відповісти
За убивство московітами в Смоленській трагедії, усієї Польської політичної команди, а ні слова, як і за дії Армії Крайової та Армії Людової!?!?!? А от за Українські внутрішні питання, аж діарея почалася!?!?!
За часи Коліївщини, питання ще не піднімали в оточені президента Польщі?!?! Видно, куратори з Лубянка, самі пишуть тексти для громадян з Польщі ???
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09.06.2026 19:31 Відповісти
Нічого їм не пишуть, в них імперські амбіції не менші ніж у кацапів...
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09.06.2026 19:39 Відповісти
Оце УПА молодці!!! Так надерти сраки кацапм і пшекам, що ті і через100 років всираються! Слава Україні і УПА! Степану Андрійовичу - Слава!
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09.06.2026 19:32 Відповісти
Яка на хєр криза??? Криза у вас в головах! Він що, польській підрозділ найменував ???
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09.06.2026 19:33 Відповісти
Навроцькому орден Бендери
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09.06.2026 19:34 Відповісти
Проспект Бандери їх не дратував 10р а тут стали такі гонорові
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09.06.2026 19:36 Відповісти
Навроцький кацапський прихвостень
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09.06.2026 19:40 Відповісти
Бикують пшеки!
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09.06.2026 19:39 Відповісти
а чутливість хлоців, які йдуть на смерть і хочуть йти з іменем тих, хто дав їм приклад жертвувати собою заради України - зовсім нікого не колише? Чи чутливість поляків на м'якому дивані більш чутлива?
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09.06.2026 19:39 Відповісти
туск це є не твоє собаче діло пішовнах
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09.06.2026 19:39 Відповісти
А неплохо бы учредить Орден Степана Бандеры. Может стоит сбор подписей под петицией организовать?
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09.06.2026 19:44 Відповісти
Як би нам не бракувало тієї чутливості, про яку каже Туск, то ми би вже всю Україну здали б кацапам... А реально, відкинувши зайву чутливість, українці тримають кацапську навалу на досить віддалених від Польщі рубежах!
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09.06.2026 19:46 Відповісти
А давайте ще скандал влаштуємо за повстання Богдана Хмельницького.
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09.06.2026 19:52 Відповісти
Ох, блд, чутливі які, тонкої душєвної організації пани виявилися.
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09.06.2026 19:53 Відповісти
Мудрая мысль: не всякий идиот является истинным патриотом. Да, с точки зрения абсолютной справедливости Польша занимается односторонней хернёй, но такова РЕАЛЬНОСТЬ. И в этой РЕАЛЬНОСТИ есть два пути - быть умнее и нивелировать эту хрень или на радость Расии раздувать пламя взаимных претензий. Ваш выбор?
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09.06.2026 19:55 Відповісти
Туск не норм мужик. Але краще Качинського та конфедератів
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09.06.2026 19:55 Відповісти
Що, Зеля та його ******* стали націоналістами? Не вірю цим хитрим рожам, особливо мохнатому гному. Абрамовіч йому сказав надрачівать поляків в цей незручний час? Зібрати могили всіх героїв у Пантеоні під відкритим небом, щоб путін там все іскандерами перепахав? А він це зробить, як з музеєм Шухевича.
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09.06.2026 20:05 Відповісти
Пшеки йдить найух. Спочатку приберить памятник вашої АК, а потім щось розказуйте що Україні робити. Зеля повинен повернути пшекам їх значок "білої папуги", щоб не було підстав для спекуляції.
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09.06.2026 20:06 Відповісти
Порада Тускам - спочатку бульдозером пройдитмя по могилам та памятникам вбивцям та катам українуів з армії крайовой, а потім пащі разкривайте, пани гонорові.
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09.06.2026 20:08 Відповісти
якусь херню чергову придумали, щоб відволікти людей від жахливої реальності
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09.06.2026 20:08 Відповісти
Таке враження що готують підгрунтя для нових блокувань шляхів й висипання збіжжя з вагонів..
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09.06.2026 20:08 Відповісти
Так мабуть добрий врожай вродив у Польші і пора отримувати допомогу з ЄС , а взагалі то українці не які не люди а так миші.
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09.06.2026 20:13 Відповісти
Оцінюючи мотиви президента України, Туск підкреслив, що не вважає цей крок свідомою диверсією проти двосторонніх відносин Джерело: https://censor.net/ua/n4007567

А я вважаю, що саме так і сплановано - максимально ускладнити будь-яку допомогу від поляків.
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09.06.2026 20:14 Відповісти
Якщо в крані нет води- зничить випили хохли, якщо в крані є вода- значить хохол насцяв туда. Фашисти, фашисти, кругом одні фашисти , що не заважає так званим борцям з фашизмом їздити на Мерседесах і отримувати допомогу і європейські технології.
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09.06.2026 20:18 Відповісти
ми не звинувачуємо Варшаву у браку чутливості та емпатії, коли поляки увіковічнюють іменами вояків АК або просто на честь Армії Крайової вулиці у польських містах. Дипломатія і міжнародні відносини - це вулиця з двосторннім рухом і взаємошанобливими й і рівноправними стосунками. І дуже прикро, що пан Туск на схилі літ припускається такої примитивної помилки.
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09.06.2026 20:28 Відповісти
Официальной датой создания Украинской повстанческой армии (УПА) считается 14 октября 1942 года. Эта дата была приурочена к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы. К этому времени Польша как уже 3 года была раздерибанена между Сралиным и Гитлером, и уже прошло больше года, как её территория была полностью оккупирована Германией. Но у этих дебилов виноваты Бандера с Шухевичем.
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09.06.2026 20:40 Відповісти
у нас тої чутливості .. коли дітей з під завалів дістаємо, коли тисячі хлопців хоронили, як поляки кордон блокували.. коли поляки наше зерно висипали.. чутливості у нас за край. але терпіння вже не раджу випробовувати.
пошкрябай пшека - знайдеш імперця..
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09.06.2026 20:41 Відповісти
 
 