Туск звинуватив Україну в "браку чутливості та історичного розуму" через скандал із підрозділом "Героїв УПА"

Прем’єр Польщі Дональд Туск не вважає, що президент Володимир Зеленський навмисно хотів образити Польщу присвоєнням підрозділу ССО ЗСУ почесного найменування імені Героїв УПА, однак Києву "бракує чутливості та емпатії".

Про це він сказав на пресконференції, цитує RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Закиди Польщі

Відповідаючи на запитання журналістів про конкретні кроки польської влади після рішення Володимира Зеленського, Туск пояснив, що дипломатична робота велася одночасно на кількох рівнях і вже дала перші проміжні результати.

За словами прем'єра Польщі, йому вдалося донести до українських колег головний меседж: саме Київ створив цю кризу, і саме він має шукати компромісний вихід із неї.

"Це була серйозна переконлива робота на кількох рівнях, яка на цьому етапі дала певний результат. Цей результат – це розуміння з боку України, що м’яч на її половині поля і саме Україна повинна намагатися знайти хороше рішення. Це нелегке завдання", – зазначив очільник польського уряду.

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Туск також повідомив, що провів особисту розмову з чинним президентом країни Каролем Навроцьким, закликавши його не йти на ескалацію (йдеться про погрози позбавити Зеленського ордена Білого Орла). Мета кабінету міністрів — домогтися, щоб українська сторона або повністю скасувала своє рішення, або "зробила його менш болючим" для поляків.

Критика "браку емпатії" та заклик до рівноправності

Оцінюючи мотиви президента України, Туск підкреслив, що не вважає цей крок свідомою диверсією проти двосторонніх відносин, проте висловив серйозні претензії.

"Я не маю такого враження, що рішення президента Зеленського про присвоєння імені військовій частині мало на меті завдати удар по Польщі. Я закидаю українській стороні брак чутливості та історичного розуму. Я закидаю брак емпатії та мислення про наші спільні інтереси.

Мене теж іноді дратує, коли я чую нерозумні висловлювання з того боку кордону. Я довго пояснював президенту Зеленському: "Пам’ятайте, у вас є ваша чутливість, у нас є наша чутливість. Дбайте про нас, так само як ми дбаємо про вас. Відносини мають бути рівноправними", – заявив Туск.

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Пріоритет — недопущення перемоги Москви

Попри різку риторику в історичній площині, польський прем'єр наголосив, що в корінних інтересах безпеки Республіки Польща лежить негайне заспокоєння емоцій: "Усі зрозуміли: обмін ударами та загострення емоцій не в інтересах Польщі та України".

"Сподіваюся, що у нас вистачить часу на роздуми, на заспокоєння емоцій. Сподіваюся, що українська сторона зрозуміє, що ніхто не має права зневажати нашу чутливість. Я переконаний, що, можливо, занадто повільно, можливо, з опором, але це починає доходити до українців. Обмін ударами та загострення емоцій не в інтересах ні Польщі, ні України", – резюмував прем'єр-міністр.

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