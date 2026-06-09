Рішення Зеленського про УПА невдале, але хтось зі сторін має бути мудрішим, - спікер Сейму Польщі Чажастий

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий закликав уникнути загострення конфлікту між Польщею та Україною щодо присвоєння українському підрозділу ССО найменування "Героїв УПА", а позбавлення президента України найвищої польської нагороди під час війни з РФ може запустити незворотну ланцюгову реакцію.

Його цитує PAP, інформує Цензор.НЕТ.

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Ризик "нагородного хаосу" під час війни

Чажастий зазначив, що сторонам варто проявити мудрість і стриманість, аби не допустити ескалації.

У вівторок спікера Сейму запитали про можливе позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла після того, як він ухвалив рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів найменування "Героїв УПА".

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Чажастий наголосив, що сторони зараз мають продемонструвати виваженість, щоб не спровокувати дзеркальні кроки, що є неприпустимим в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Хтось у цій справі - не ображаючи нікого — має виявитися мудрішим. Якщо річ у тому, що зараз рішення залишається за польською стороною, то я б радив дійсно 10 разів подумати, перш ніж приймати рішення у справах, що стосуються України, тому що ці рішення можуть спричинити наступні рішення з її боку; наприклад, всі здадуть ордени, потім те саме відбудеться з боку Польщі, а тим часом триває війна", - сказав польський посадовець.

Невдалий крок Києва та кулуарні спроби компромісу

Водночас Чажастий не став приховувати свого критичного ставлення до рішення Зеленського, назвавши присвоєння підрозділу імені Героїв УПА "невдалим кроком", який прогнозовано збурив польське суспільство.

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Він нагадав про зустріч із керівником Офісу президента України Кирилом Будановим, який нещодавно відвідував Варшаву для врегулювання ситуації, а також про розмову з головою українського парламенту, під час якої закликав "ретельно обдумати" подальші кроки.

Спікер польського парламенту окремо апелював до президентів обох держав - Кароля Навроцького та Володимира Зеленського - із закликом повернутися до "здорового глузду". Головним практичним аргументом для припинення сварок є велика міжнародна конференція з відбудови України, проведення якої заплановане у Гданську вже на поточний червень.

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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