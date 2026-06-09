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Новини відносини України та Польщі
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Рішення Зеленського про УПА невдале, але хтось зі сторін має бути мудрішим, - спікер Сейму Польщі Чажастий

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий закликав уникнути загострення конфлікту між Польщею та Україною щодо присвоєння українському підрозділу ССО найменування "Героїв УПА", а позбавлення президента України найвищої польської нагороди під час війни з РФ може запустити незворотну ланцюгову реакцію.

Його цитує PAP, інформує Цензор.НЕТ.

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Ризик "нагородного хаосу" під час війни

Чажастий зазначив, що сторонам варто проявити мудрість і стриманість, аби не допустити ескалації.

У вівторок спікера Сейму запитали про можливе позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла після того, як він ухвалив рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів найменування "Героїв УПА".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський може відмовитися приїхати на конференцію з відбудови України в Гданську, - ексміністр закордонних справ Польщі Чапутович

Чажастий наголосив, що сторони зараз мають продемонструвати виваженість, щоб не спровокувати дзеркальні кроки, що є неприпустимим в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Хтось у цій справі - не ображаючи нікого — має виявитися мудрішим. Якщо річ у тому, що зараз рішення залишається за польською стороною, то я б радив дійсно 10 разів подумати, перш ніж приймати рішення у справах, що стосуються України, тому що ці рішення можуть спричинити наступні рішення з її боку; наприклад, всі здадуть ордени, потім те саме відбудеться з боку Польщі, а тим часом триває війна", - сказав польський посадовець.

Невдалий крок Києва та кулуарні спроби компромісу

Водночас Чажастий не став приховувати свого критичного ставлення до рішення Зеленського, назвавши присвоєння підрозділу імені Героїв УПА "невдалим кроком", який прогнозовано збурив польське суспільство.

Також читайте: Поляки збирають підписи проти позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Він нагадав про зустріч із керівником Офісу президента України Кирилом Будановим, який нещодавно відвідував Варшаву для врегулювання ситуації, а також про розмову з головою українського парламенту, під час якої закликав "ретельно обдумати" подальші кроки.

Спікер польського парламенту окремо апелював до президентів обох держав - Кароля Навроцького та Володимира Зеленського - із закликом повернутися до "здорового глузду". Головним практичним аргументом для припинення сварок є велика міжнародна конференція з відбудови України, проведення якої заплановане у Гданську вже на поточний червень.

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА: Україна сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Польща (9343) УПА (150) Навроцький Кароль (150)
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Топ коментарі
+9
За убивство московітами в Смоленській трагедії, усієї Польської політичної команди, а ні слова, як і за дії Армії Крайової та Армії Людової!?!?!? А от за Українські внутрішні питання, аж діарея почалася!?!?!
За часи Коліївщини, питання ще не піднімали в оточені президента Польщі?!?!
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09.06.2026 16:29 Відповісти
+4
Тєрєбонькать минуле мають право тільки історики. Якщо минуле болюче то спільні комісії, які складаються виключно з істориків. Якщо політик розкриває пащу про скрепи, акції поляків проти українців 100-300 років назад або навпаки....слід пошукати на рахунках такого діяча рублі. Як тільки політик розкриває рота про минуле, він має стати минулим. Політик має займатися теперишнім та майбутнім.
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09.06.2026 16:33 Відповісти
+4
Невдале рішення нациста Навроцкого почати цей срач. А рішення Зєлєнского присвоїти бойовій бригаді ЗСУ ім'я герлїчних попередників - навпаки дуже вдале. Чи Навроцкій справді вважає, що бойовій бригаді потрібно присвоїти ім' я комплзитора Лисенка? Тим паче, що ім'я наприклад Северина Наливайка, керівника антипольськоги повстання, страченого поляками їх теж не влаштувало б, як і скажімо ім'я Івана Богуна, якого ті ж поляки розстріляли, хоча він був до нтх досить лояльним і віддавав перевагу їм, а не кацапам. Тому і залишається композитор Лисенко, чи поет Драч.
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09.06.2026 16:39 Відповісти
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Вменяемые в Польше таки есть, что бы не говорили.
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09.06.2026 16:25 Відповісти
Ця херня була спланована,тупий ішак лише виконав завдання на відмінно!
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09.06.2026 16:38 Відповісти
ну тоді і шредеру скажіть ,шоб нагороду віддав,він взагалі за війну і ху* ла... ...
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09.06.2026 16:26 Відповісти
А чи було вдалим рішення про окупацію заходу УНР у 1920-х роках, поляці? Вже жалкуєте і каєтесь? Терпіть мовчки. 🔴⚫️
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09.06.2026 16:27 Відповісти
За убивство московітами в Смоленській трагедії, усієї Польської політичної команди, а ні слова, як і за дії Армії Крайової та Армії Людової!?!?!? А от за Українські внутрішні питання, аж діарея почалася!?!?!
За часи Коліївщини, питання ще не піднімали в оточені президента Польщі?!?!
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09.06.2026 16:29 Відповісти
Коли ядерну зброю повернем всі шавки заткнуться.
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09.06.2026 16:30 Відповісти
До чого тут мудрість? Кремлівська агентура розіграла недолугий спектакль для посполитих. То і сказав би, що це 80 річний баян і його не треба дивитися.
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09.06.2026 16:33 Відповісти
Тєрєбонькать минуле мають право тільки історики. Якщо минуле болюче то спільні комісії, які складаються виключно з істориків. Якщо політик розкриває пащу про скрепи, акції поляків проти українців 100-300 років назад або навпаки....слід пошукати на рахунках такого діяча рублі. Як тільки політик розкриває рота про минуле, він має стати минулим. Політик має займатися теперишнім та майбутнім.
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09.06.2026 16:33 Відповісти
Так має бути. Але воно ніколи не буває так, як має бути. Хоча все одно треба прагнути до того і це нікого не виправдовує.
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09.06.2026 16:38 Відповісти
Це ж простіше, колупатися у історії яку переважна більшість плебсу ще й не знає. Затрати мінімальні і завжди ефективно.
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09.06.2026 16:44 Відповісти
Поляків вже не зупинити - осідлали свого конька
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09.06.2026 16:33 Відповісти
Чорнобильський арсенал, як останній варіант попередження московитів, чекає на свій час!!
‼️🤬❤️🇪🇺🇺🇦💯⚒⚔️🤣✊💪✌️🤝👌👍👏🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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09.06.2026 16:34 Відповісти
А називати євреїв жидами рішення вдале?!
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09.06.2026 16:34 Відповісти
не всі там є )(уйлоСовок-Істориками.
https://www.facebook.com/reel/1532905958487332
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09.06.2026 16:35 Відповісти
Самі собі вигадали страшилки про УПА і зай@бують ними всю дорогу.
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09.06.2026 16:36 Відповісти
Хтось прекрасно розумів наслідки,а тупий нарк-зрадник лише прочитав написане!!
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09.06.2026 16:37 Відповісти
Невдале рішення нациста Навроцкого почати цей срач. А рішення Зєлєнского присвоїти бойовій бригаді ЗСУ ім'я герлїчних попередників - навпаки дуже вдале. Чи Навроцкій справді вважає, що бойовій бригаді потрібно присвоїти ім' я комплзитора Лисенка? Тим паче, що ім'я наприклад Северина Наливайка, керівника антипольськоги повстання, страченого поляками їх теж не влаштувало б, як і скажімо ім'я Івана Богуна, якого ті ж поляки розстріляли, хоча він був до нтх досить лояльним і віддавав перевагу їм, а не кацапам. Тому і залишається композитор Лисенко, чи поет Драч.
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09.06.2026 16:39 Відповісти
Ішак нічого не вирішує!
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09.06.2026 16:40 Відповісти
Гонорові панове. Ви ще Хмельницького згадайте.
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09.06.2026 16:39 Відповісти
І Гонту з Залізняком.І про уманську різанину нехай згадають.Ми їм Росішки ніколи не забудемо.
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09.06.2026 16:55 Відповісти
Ми згадуємо, а москалі тішаться...
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09.06.2026 17:05 Відповісти
До любого срачу має відношення тупий нарк.Совпадєніє?
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09.06.2026 16:42 Відповісти
Польша не существовала в принципе. Параша/Польша/Персия = фарук = велико = дальние земли.
Вот там в ****** чет ...
Обычный иезуитский тампон-затычка
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09.06.2026 16:55 Відповісти
Хай Україна сточиться в якості щита Європи, ось тоді вже можна буде розмовляти з нею інакше. А поки що треба вести в заданому напрямку й мило посміхатися.
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09.06.2026 16:57 Відповісти
Водночас Чажастий не став приховувати свого критичного ставлення до рішення Зеленського, назвавши присвоєння підрозділу імені Героїв УПА "невдалим кроком", який прогнозовано збурив польське суспільство ,Якщо рішення Зеленського схвалмв народ України, це є мудре рішення,але якщо те, що є добре для українського народу "пєрдолі глови полякам" , то то єст "польске глупство "
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09.06.2026 17:02 Відповісти
А рішення поляків щодо прославляння Пілсудського та бандитів з АК,вдалі? А прославляння т.з. 2 Речі Посполитою, цієї потворної дитини Версальського миру,вдалі?
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09.06.2026 17:04 Відповісти
звісно мудро було би польскій стороні не втручатись в українську комеморацію, так само як і ми не втручаємось у польську, коли поляки увіковічнюють іменами вояків АК або просто на честь Армії Крайової вулиці у польських містах. Так повинні виглядати взаємошанобливі й і рівноправні стосунки.
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09.06.2026 17:06 Відповісти
Просто перестаньте звертати увагу на отого презедента України тай на саму Україну. Йдіть своєю дрогою. Готуйте свої збройні сили - так як зеленский готував Україну до вторгнення людини в очах котрого він один бачив мир - то проблема українців з їх вибором у 19 - українську більшість все влаштовує. Не давайте більше ніякої військової допомоги - нехай літає через Молдову.
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09.06.2026 17:11 Відповісти
Про "невдалий" демарш Навроцького він нічого не хоче казати!
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09.06.2026 17:11 Відповісти
вибачте поляки, але у нас на цю куйню немає часу. ви вже якось самі без нас станьте мудрішими.
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09.06.2026 17:13 Відповісти
 
 