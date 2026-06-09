У Польщі вважають, що Зеленський може відмовитися приїхати на конференцію з відбудови України в Гданську
Президент України Володимир Зеленський може відмовитися від участі в конференції з відбудови України, яка наприкінці червня відбудеться в Гданську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Polsat News заявив колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович. За його словами, така ймовірність виникла на тлі дискусії між Польщею та Україною після присвоєння одному з центрів спеціальних операцій ЗСУ імені героїв УПА.
У Польщі розкритикували реакцію влади
Чапутович негативно оцінив заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо можливого позбавлення Зеленського однієї з найвищих польських нагород.
На думку колишнього очільника польського МЗС, втручання у це питання було помилкою.
"Ми припустилися колосальної помилки, втрутившись у цю справу, яка закінчиться нічим, і це підтвердить Україні, що вона може і надалі чинити так само. Наслідки цього будуть серйозними", – заявив він.
Конференція відбудеться наприкінці червня
Чапутович припустив, що через загострення дискусій між двома країнами президент України може не взяти участь у конференції з відбудови України, запланованій у Гданську.
Водночас офіційних заяв від української сторони щодо можливої відмови від участі у заході наразі не було.
Що передувало
- Польська громадська організація Akcja Demokracja почала збір підписів під петицією до прем'єра країни Дональда Туска, у якій закликають його не підписувати потенційне рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.
- Глава уряду Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу через найменування одного із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА.
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Та щас, він раніше всіх там буде...😸
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Значить, і в самій ПІС виникли тьорки з цього невиваженого кроку Навроцького...