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Новини відносини України та Польщі
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У Польщі вважають, що Зеленський може відмовитися приїхати на конференцію з відбудови України в Гданську

У Польщі припускають, що через "героїв УПА" Зеленський може не приїхати на конференцію в Гданську

Президент України Володимир Зеленський може відмовитися від участі в конференції з відбудови України, яка наприкінці червня відбудеться в Гданську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Polsat News заявив колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович. За його словами, така ймовірність виникла на тлі дискусії між Польщею та Україною після присвоєння одному з центрів спеціальних операцій ЗСУ імені героїв УПА.

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У Польщі розкритикували реакцію влади

Чапутович негативно оцінив заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо можливого позбавлення Зеленського однієї з найвищих польських нагород.

На думку колишнього очільника польського МЗС, втручання у це питання було помилкою.

"Ми припустилися колосальної помилки, втрутившись у цю справу, яка закінчиться нічим, і це підтвердить Україні, що вона може і надалі чинити так само. Наслідки цього будуть серйозними", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сікорський застеріг Навроцького від позбавлення Зеленського ордена Білого Орла та згадав про Шредера

Конференція відбудеться наприкінці червня

Чапутович припустив, що через загострення дискусій між двома країнами президент України може не взяти участь у конференції з відбудови України, запланованій у Гданську.

Водночас офіційних заяв від української сторони щодо можливої відмови від участі у заході наразі не було.

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Що передувало

  • Польська громадська організація Akcja Demokracja почала збір підписів під петицією до прем'єра країни Дональда Туска, у якій закликають його не підписувати потенційне рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.
  • Глава уряду Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу через найменування одного із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА.
Зеленський Володимир (27976) конференція (179) Польща (9343)
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Топ коментарі
+9
Хай поляки не переживають - Зеленський не носить орден Білого Орла, на собі. Тому не боїться, що його у нього відберуть, при візиті в Польщу... А от неприкрите хамство Навроцького, може послужить причиною відмови від візиту...
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09.06.2026 11:31 Відповісти
+7
Кремлівському Буратіну треба остаточно зіпсувати наші стосунки з поляками, бо саме через Польщу йде біля 90% нашої військової допомоги. Ющенко та Порошенко роками робили все щоб зміцнити наше партнерство з Польщею, а цей диверсант та саботажник все руйнує та ще й хайпує на цьому руйнуванні завдяки мільйонам тупоголових ідіотів, які це підтримують.
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09.06.2026 11:52 Відповісти
+5
Скільки себе памʼятаю, постійно в моменти налагодження добрих стосунків з Польщею починала свою підлу діяльність фсбешна контора, і кожен раз вона когось накручувала чи проплачувала на історичні події. Але от Порох вмів дипломатично гасити такі моменти, і з угорщиною теж в нього якось не доходило до відкритого срачу. Але куди дуболобому зєчму до дипломатії.
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09.06.2026 12:15 Відповісти
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Ну як же він не приїде?На відбудові можна вкрасти набагато більше ніж на ремонті доріг.А в крадіжках він таки дійсно найвеличніший.
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09.06.2026 11:31 Відповісти
тобто виходить так. Українські військові стікають кров"ю, б".ться як леви до виживання і у виборі назви вбачають спадкоємний героїзм і їм не до тонккощів обідчивості полького політикууму. вони просто б"ються за країну. А поляки мають гонор, обідчивість і образу. Типу ми вам помагаємо а ви там так вчиняєте. Дивно це, бо у Києві вже років 10 мінімум є проспект Бандери і Шухевича і пам"ятників купа йому. чому ж лише зараз вони образилися за чергове використання повстанського символізму.. Двояка спірна ситуація.
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09.06.2026 12:15 Відповісти
..вояки ССО..якому присвоїли їм*я Героїв УПА..воюючі..тільки і думали і чекали присвоєння їх підрозділу цього найменування. Йшли на операції...тільки з такою думкою..коли...зеленський присвоїть нам це найменування? Це ж якраз було начасі...як і перепоховання Мельника. Чи може зеленський знав..хто такий Мельник і хто такі Герої УПА?. І гадки не мав. Але дурню підсунули ідею...яку він з властної дурості і зробив. І підсунувші ідею чи були такими як візірь...дурноголовими..чи звичайний хитрий крок достатньо розумної людини. Вибирайте!!
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09.06.2026 12:57 Відповісти
Хай поляки не переживають - Зеленський не носить орден Білого Орла, на собі. Тому не боїться, що його у нього відберуть, при візиті в Польщу... А от неприкрите хамство Навроцького, може послужить причиною відмови від візиту...
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09.06.2026 11:31 Відповісти
От і правильно зробив би,як би відмовився. Можна запропонувати конференцію в Бухарест перенести )
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09.06.2026 11:53 Відповісти
..так вже почав літати за кордон з Кишинева... Потім почне з Бухареста...))) Дуже гарно виходить. Голова держави..ради допомоги якій збирається конференція ... починає пускати слину..і образившись не їде на конференцію...і ще щоб більше нагадити... пропонує її перенести у інше місце!? Розуму то у зеленого так багато...що вже клапан у макітрі почав свистіти. Вже заборонив послу Залужному зустрічати його у Лондоні... Бубочка образилась...??!!!
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09.06.2026 13:20 Відповісти
Скільки себе памʼятаю, постійно в моменти налагодження добрих стосунків з Польщею починала свою підлу діяльність фсбешна контора, і кожен раз вона когось накручувала чи проплачувала на історичні події. Але от Порох вмів дипломатично гасити такі моменти, і з угорщиною теж в нього якось не доходило до відкритого срачу. Але куди дуболобому зєчму до дипломатії.
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09.06.2026 12:15 Відповісти
Яр шанує Зеленського, зяма хароший, поляки погані...
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09.06.2026 12:24 Відповісти
..................................
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09.06.2026 12:34 Відповісти
Ви що вважаєте, що хтось фізично став би відбирати орден у Зеленського?!!! Інтелект фанатів Зе зашкалює.
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09.06.2026 12:25 Відповісти
Я нічого не "вважаю"... Я прекрасно знаю механізми позбавлення нагород - цікавився, у свій час, такими речами (вивчав геральдику та нагородні системи Західної Європи...). Тому це просто "стьоб"...
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09.06.2026 12:32 Відповісти
..виходить Вовчик ще сильніше може наступити на граблі...бо одного ...дуже сильного удару по його тупій макітрі явно недостатньо!!! Гнида вже відмовлялася в участі в самміті НАТО... Посприяло це державі? І якщо заберуть у Бубочки орден... то це ляпас не йому. Це ляпас державі...українцям...І дуже яскравий натяк... Дивіться..українці..хто Вами керує!!! Та невже Ви не розумієте...що все зроблене Гнидою було явно не на часі...Ні перепоховання..ні присвоєння назви. А зроблено це не його ратицями.. А його оточення..де його підставили по повній...
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09.06.2026 13:27 Відповісти
Та ласих на відбудову, окрім Польщі, буде хоч греблю гати....
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09.06.2026 11:34 Відповісти
Україну Міндіч з Цукерманов відбудують. Нехай вдома сидить. А краще нехай в Константиновку з'їздить.
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09.06.2026 11:39 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський може відмовитися від участі Джерело: https://censor.net/ua/n4007449

Та щас, він раніше всіх там буде...😸
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09.06.2026 11:42 Відповісти
Це тільки йому та ху...лу відомо, коли по нам ракети полетять
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09.06.2026 11:47 Відповісти
С ким він тільки не посварився залишились друзі тільки з України, да і ті за кордоном награбоване ховають
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09.06.2026 11:45 Відповісти
Кремлівському Буратіну треба остаточно зіпсувати наші стосунки з поляками, бо саме через Польщу йде біля 90% нашої військової допомоги. Ющенко та Порошенко роками робили все щоб зміцнити наше партнерство з Польщею, а цей диверсант та саботажник все руйнує та ще й хайпує на цьому руйнуванні завдяки мільйонам тупоголових ідіотів, які це підтримують.
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09.06.2026 11:52 Відповісти
Засцяв, що орден Білого Орла відберутт! 😁
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09.06.2026 12:00 Відповісти
Та там наче мендєльша на аліменти подала і його чекає судовий вирок, то може ще й через це не їздить до Полщі. На тзінформ було недавно.
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09.06.2026 12:08 Відповісти
Глава уряду Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу через найменування одного із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА. Туск старий "пшеяцєль" куйла використовує гебняво - рашистську методу.Самі "пшеки" створюють напругу" на рівному місці і згодом звинувачують в цьому Україну.ПСЯКРЕВ...
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09.06.2026 12:10 Відповісти
Поляки дуже помиляються, Зеленський обов'язково приїде. Він тягне свою дупу на всі заходи, піарячись перед своїми баранами - залишками 73%, що ніби його скізь ******* і поважають. Лідери європейських країн не можуть відмовити цьому телепню, але вже давно і не раді його бачити.
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09.06.2026 12:15 Відповісти
60% хорошие залишки.
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09.06.2026 13:28 Відповісти
Шоб это от чего то отказалось? Ха-ха))))
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09.06.2026 12:24 Відповісти
У 2014 році позапартійний Яцек Чапутович входив до програмної ради партії "Право і справедливість" (Качинського; і Навроцького). Згодом, у 2018-2020 роках, за квотою ПіС обіймав посаду міністра закордонних справ в уряді Матеуша Моравецького як рівновіддалений фахівець.
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Значить, і в самій ПІС виникли тьорки з цього невиваженого кроку Навроцького...
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09.06.2026 12:33 Відповісти
 
 