У Польщі вважають, що Зеленський може відмовитися приїхати на конференцію з відбудови України в Гданську

Президент України Володимир Зеленський може відмовитися від участі в конференції з відбудови України, яка наприкінці червня відбудеться в Гданську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Polsat News заявив колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович. За його словами, така ймовірність виникла на тлі дискусії між Польщею та Україною після присвоєння одному з центрів спеціальних операцій ЗСУ імені героїв УПА.

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У Польщі розкритикували реакцію влади

Чапутович негативно оцінив заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо можливого позбавлення Зеленського однієї з найвищих польських нагород.

На думку колишнього очільника польського МЗС, втручання у це питання було помилкою.

"Ми припустилися колосальної помилки, втрутившись у цю справу, яка закінчиться нічим, і це підтвердить Україні, що вона може і надалі чинити так само. Наслідки цього будуть серйозними", – заявив він.

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Конференція відбудеться наприкінці червня

Чапутович припустив, що через загострення дискусій між двома країнами президент України може не взяти участь у конференції з відбудови України, запланованій у Гданську.

Водночас офіційних заяв від української сторони щодо можливої відмови від участі у заході наразі не було.

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