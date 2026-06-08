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Новини відносини України та Польщі
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Поляки збирають підписи проти позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Президент Володимир Зеленський

Польська громадська організація Akcja Demokracja почала збір підписів під петицією до прем'єра країни Дональда Туска, у якій закликають його не підписувати потенційне рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Про це пише Slawa.TV, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Автори петиції зазначають, що конфлікт навколо ордена продиктований виключно внутрішньополітичною боротьбою напередодні майбутніх парламентських виборів у Польщі.

 На їхнє переконання, окремі польські політики намагаються мобілізувати та залучити на свій бік радикально налаштований електорат. Для цього вони цинічно використовують інструмент штучного розпалювання антиукраїнських настроїв у суспільстві.

"У ситуації, коли на українські села та міста щодня падають бомби, а масовані атаки дронів призводять до загибелі цивільного населення, ми як європейська держава не маємо права ухвалювати рішення, які повністю солідаризуються та відповідають основній лінії російської пропаганди", - наголошують в Akcja Demokracja.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький ухвалить рішення щодо ордена Зеленському у відповідний час, - речник президента Польщі

Історичний контекст нагородження

У тексті петиції поляки окремо нагадали теперішньому політичному керівництву у Варшаві, що Володимира Зеленського Орденом Білого Орла у квітні 2023 року нагородив тодішній президент Анджей Дуда "за визначні заслуги у поглибленні дружніх та всебічних відносин між Польщею та Україною, за розвиток співпраці на користь демократії, миру та безпеки в Європі, а також непохитність у захисті невіддільних прав людини".

В організації Akcja Demokracja додали, що саме рішучість українського президента у найважчі перші дні повномасштабного російського вторгнення стали ключовим фактором, який дозволив Україні вистояти під ударом переважаючих сил РФ та стримати подальше поширення війни в Європу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сікорський застеріг Навроцького від позбавлення Зеленського ордена Білого Орла та згадав про Шредера

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА: Україна сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення

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Зеленський Володимир (27960) орден (120) Польща (9335)
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Топ коментарі
+13
А за що Зеленському найвища нагорода Польщі?
Ця нагорода українському народу за боротьбу проти окупантів і поневолювачів особливу роль в цьому відігравало УПА і всі патріотичні рухи від Сяну до Дону
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08.06.2026 22:07 Відповісти
+12
За що воював Вермахт ???
За Третій Рейх.
Третій рейх Є…???
НЕМАЄ…!!!

За що воювала Червона армія ?
За СССР.
СССР є ???
НЕМАЄ…!!!

За що воювало УПА…???
ЗА незалежну УКРАЇНУ…!!!
НЕЗАЛЕЖНА Україна Є…???!!!
Є…!!!
ОТОЖ…!!!
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08.06.2026 22:17 Відповісти
+9
Дурдом -війна на порозі, а вони в історії копаються.

Нічого поляків втрата незалежності не навчила за останні два сторіччя.
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08.06.2026 22:14 Відповісти
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Орден білого курва бобра.
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08.06.2026 22:04 Відповісти
А за що Зеленському найвища нагорода Польщі?
Ця нагорода українському народу за боротьбу проти окупантів і поневолювачів особливу роль в цьому відігравало УПА і всі патріотичні рухи від Сяну до Дону
показати весь коментар
08.06.2026 22:07 Відповісти
За що воював Вермахт ???
За Третій Рейх.
Третій рейх Є…???
НЕМАЄ…!!!

За що воювала Червона армія ?
За СССР.
СССР є ???
НЕМАЄ…!!!

За що воювало УПА…???
ЗА незалежну УКРАЇНУ…!!!
НЕЗАЛЕЖНА Україна Є…???!!!
Є…!!!
ОТОЖ…!!!
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08.06.2026 22:17 Відповісти
Вот только каким местом ко всему этому - Зеленский?
Он как раз мечтает быть фюрером
И обожает совок
Зеленский для украинских националистов ,которые и привели Украину
К Независимости - враг
Однозначно....
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08.06.2026 23:54 Відповісти
в Франківську фсб одному малолітньому ідіоту достойно оплатила - ним же зробленою вибухівкою відірвало ноги і яйця, тепер і нічим, і сенсу ніякого, до дівчат ходити!😬
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08.06.2026 22:37 Відповісти
В світлі того,що уникає,або перешкоджає закінченню війни,скоро всі європ.країни заберуть у нього свої нагороди,так як піддалися на мистецтво жонглювання словами,при тому,без будь-яких реальних заслуг перед цими країнами.
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08.06.2026 22:12 Відповісти
Шкода, що немає ордена "Обкуреного ішака". Після війни, мабуть, започаткують таку "нагороду".
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08.06.2026 22:12 Відповісти
Вдарили по самому болючому місці. По самолюбству Зеленского.
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08.06.2026 22:13 Відповісти
Дурдом -війна на порозі, а вони в історії копаються.

Нічого поляків втрата незалежності не навчила за останні два сторіччя.
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08.06.2026 22:14 Відповісти
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08.06.2026 22:15 Відповісти
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08.06.2026 22:17 Відповісти
Дискредитували свій орден тим, що нагородили клоуна
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08.06.2026 22:16 Відповісти
В партії «Громадянська платформа» вистачає адекватних поляків.

Народ форумний тут знає моє ставлення до Зе. Але, якщо якійсь рішення про позбавлення його цього сраного ордену (яким нагороджені видатні злочинці, як то Мусоліні, Шредер, та інші) поляками буде прийняте - я би радив Зеленському викинути той планшет з орденом в пику Навроцькому. Нехай би подавився.
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08.06.2026 22:18 Відповісти
Вимагаю від Польщі особисто мені за окупацію Львова 1919-1939 10 млрд євро в біткоінах.
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08.06.2026 22:19 Відповісти
... а де реквізити???
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08.06.2026 22:47 Відповісти
Спочатку покажи гроші
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08.06.2026 22:48 Відповісти
1919-1939?? Ви в тих роках народилися???
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08.06.2026 22:50 Відповісти
Це не має значення. Військові злочини строку давності не мають.
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08.06.2026 22:52 Відповісти
Це не була окупація. Все згідно договорів. Відновлення другої жечі посполитої
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08.06.2026 23:01 Відповісти
Це була окупація. Договори і закони значення не мають.
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08.06.2026 23:09 Відповісти
Шановне польське панство, спочатку позбавте Катерину Ордена Білого Орла.

Катерина II (російська імператриця) - отримала орден у 1787 році. Оскільки її політика призвела до знищення польської державності та поділів Речі Посполитої, її ім'я в цьому списку польські дипломати вважають історичним нонсенсом.
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08.06.2026 22:20 Відповісти
Мусоліні - наступний.
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08.06.2026 22:22 Відповісти
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08.06.2026 22:23 Відповісти
Кого ненавидять
поляки - УПА , Бандера
русня - УПА , Бандера.
шось тут не зовсім чисто. І між собою також не можуть в миру жити.
А українці винуваті..
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08.06.2026 22:22 Відповісти
Якби поляки з кацапами не розірвали Україну у 1920-х, то УПА би не прийшлось навіть створювати!
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08.06.2026 22:30 Відповісти
ну рвали більшовики, поляки просто скористалися моментом. але маємо визнати, що в 2022 році поляки повернули віковічний борг українцям і якби не міндічі-шміндічі, династії і двушечки на маскву, то був би у нас шанс примиритися і не згадувати криваве минуле.
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08.06.2026 22:43 Відповісти
Шо повернули? Вони винні Україні назавжди. Коли повернем ядерку вони просто заткнуться і будуть платити мовчки.
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08.06.2026 22:50 Відповісти
ну ви, напевно, не в курсі - в лютому-березні 2022 року 4-5 мільйонів жінок, дітей і пенсіонерів на кордоні з Польщею рятували прості поляки, на відміну від "рідної" влади, яка жерла мівіну в бункері.
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08.06.2026 23:02 Відповісти
Не рятували а отримали в якості дешевої робочої сили, тим часом розсипаючи зерно - провокація за кацапські гроші. Ми нічого не забудемо
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08.06.2026 23:11 Відповісти
маємо завжди пам'ятати, що історію неможливо повернути назад, але для дурнів дуже легко видумати історію, потрібну на поточний момент владі.
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08.06.2026 23:20 Відповісти
Przyjaciele!

Właśnie podpisuję się pod kampanią: "Order Zełeńskiego: nie wbijajmy klina między Polskę a Ukrainę" i zachęcam Was do tego samego!

Każdy kolejny podpis zwiększy szansę, że ta sprawa zostanie załatwiona!

Przyłączycie się do mnie i weźmiecie udział w tym działaniu? Kliknijcie poniższy link, aby podpisać apel:

https://www.naszademokracja.pl/petitions/order-zelenskiego-czas-na-opamietanie?share=cd44795b-581c-448b-a37d-53d9d9463980&source=&utm_medium=&utm_source=

Po podpisaniu apelu znajdźcie też chwilę, żeby udostępnić go swoim znajomym. Nic prostszego - wystarczy przekazać dalej ten e-mail.
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08.06.2026 22:25 Відповісти
Ни черта не понятно, но очень интересно.
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08.06.2026 22:33 Відповісти
Кацап не розуміє слов'янських мов...
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08.06.2026 22:35 Відповісти
Извиняюсь, что пишу на кацапском

Зеленский может сделать сейчас нормальный шаг и вернуть сам ту польскую побрякушку доверенной бандеролью

Поляки сейчас в радужных мечтах какая у них сильная армия и как США вступятся если кацапня нападет. А вот хер, единственный щит, который стоит - это Украина, и вместо того, чтобы помогать, то всякую херь придумывают, от блокировок фур до этого

Историю поднимать в 21 веке, ну давайте поднимем когда пшеки валили в Украину на завоевание чуть ли не каждый год.

Идиоты отожранные
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08.06.2026 22:36 Відповісти
Та заберіть собі того орла. Саме нагородження виглядало дивно. А тепер виглядає як шантаж... Але нагороди - то гівна варте. Ритуал. Поляки мали в дупі наш погляд на їх пантеон. А нам відповідно ))
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08.06.2026 22:46 Відповісти
Нужно вцепиться друг в друга и "дружить" изо всех сил. Ради кацапов.
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08.06.2026 22:48 Відповісти
І чого воно тим притрушеним ляхам так муляє ?
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08.06.2026 22:56 Відповісти
Вибори скоро
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08.06.2026 23:12 Відповісти
Поцікавився в Вікіпедії "номінантами" цього ордену за всю історію його існування.
А там - яких тільки чортів не нагороджували!
Кацапських царів - з Петра І і до Ніколашкі, Пілсудських - штуки чотирі, фашисти, юдофоби, нацисти... куди ж без них!
Ну і Зє-йло до купи. Full complect.
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08.06.2026 23:01 Відповісти
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08.06.2026 23:38 Відповісти
УПА тут ні до чого. Поляки шукали привід бо бояться України.

Заступник голови Сейму Польщі Пьотр Згожельський закликав накласти вето на вступ України до ЄС через загрозу польському агросектору та конкуренцію за регіональне лідерство.

Про це повідомляє телеграм-канал «Польша Україна Варшава».

«Членство Києва в Євросоюзі завдасть удару по польському аграрному сектору. Крім того, українська сторона стає дедалі більш наполегливою, вважаючи себе регіональним лідером», - заявив Пьотр Згожельський.
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09.06.2026 00:03 Відповісти
 
 