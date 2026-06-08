Поляки збирають підписи проти позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Польська громадська організація Akcja Demokracja почала збір підписів під петицією до прем'єра країни Дональда Туска, у якій закликають його не підписувати потенційне рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Про це пише Slawa.TV, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Автори петиції зазначають, що конфлікт навколо ордена продиктований виключно внутрішньополітичною боротьбою напередодні майбутніх парламентських виборів у Польщі.

На їхнє переконання, окремі польські політики намагаються мобілізувати та залучити на свій бік радикально налаштований електорат. Для цього вони цинічно використовують інструмент штучного розпалювання антиукраїнських настроїв у суспільстві.

"У ситуації, коли на українські села та міста щодня падають бомби, а масовані атаки дронів призводять до загибелі цивільного населення, ми як європейська держава не маємо права ухвалювати рішення, які повністю солідаризуються та відповідають основній лінії російської пропаганди", - наголошують в Akcja Demokracja.

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Історичний контекст нагородження

У тексті петиції поляки окремо нагадали теперішньому політичному керівництву у Варшаві, що Володимира Зеленського Орденом Білого Орла у квітні 2023 року нагородив тодішній президент Анджей Дуда "за визначні заслуги у поглибленні дружніх та всебічних відносин між Польщею та Україною, за розвиток співпраці на користь демократії, миру та безпеки в Європі, а також непохитність у захисті невіддільних прав людини".

В організації Akcja Demokracja додали, що саме рішучість українського президента у найважчі перші дні повномасштабного російського вторгнення стали ключовим фактором, який дозволив Україні вистояти під ударом переважаючих сил РФ та стримати подальше поширення війни в Європу.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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