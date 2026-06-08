Поляки збирають підписи проти позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла
Польська громадська організація Akcja Demokracja почала збір підписів під петицією до прем'єра країни Дональда Туска, у якій закликають його не підписувати потенційне рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.
Про це пише Slawa.TV, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Автори петиції зазначають, що конфлікт навколо ордена продиктований виключно внутрішньополітичною боротьбою напередодні майбутніх парламентських виборів у Польщі.
На їхнє переконання, окремі польські політики намагаються мобілізувати та залучити на свій бік радикально налаштований електорат. Для цього вони цинічно використовують інструмент штучного розпалювання антиукраїнських настроїв у суспільстві.
"У ситуації, коли на українські села та міста щодня падають бомби, а масовані атаки дронів призводять до загибелі цивільного населення, ми як європейська держава не маємо права ухвалювати рішення, які повністю солідаризуються та відповідають основній лінії російської пропаганди", - наголошують в Akcja Demokracja.
Історичний контекст нагородження
У тексті петиції поляки окремо нагадали теперішньому політичному керівництву у Варшаві, що Володимира Зеленського Орденом Білого Орла у квітні 2023 року нагородив тодішній президент Анджей Дуда "за визначні заслуги у поглибленні дружніх та всебічних відносин між Польщею та Україною, за розвиток співпраці на користь демократії, миру та безпеки в Європі, а також непохитність у захисті невіддільних прав людини".
В організації Akcja Demokracja додали, що саме рішучість українського президента у найважчі перші дні повномасштабного російського вторгнення стали ключовим фактором, який дозволив Україні вистояти під ударом переважаючих сил РФ та стримати подальше поширення війни в Європу.
Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
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Ця нагорода українському народу за боротьбу проти окупантів і поневолювачів особливу роль в цьому відігравало УПА і всі патріотичні рухи від Сяну до Дону
За Третій Рейх.
Третій рейх Є…???
НЕМАЄ…!!!
За що воювала Червона армія ?
За СССР.
СССР є ???
НЕМАЄ…!!!
За що воювало УПА…???
ЗА незалежну УКРАЇНУ…!!!
НЕЗАЛЕЖНА Україна Є…???!!!
Є…!!!
ОТОЖ…!!!
Он как раз мечтает быть фюрером
И обожает совок
Зеленский для украинских националистов ,которые и привели Украину
К Независимости - враг
Однозначно....
Нічого поляків втрата незалежності не навчила за останні два сторіччя.
Народ форумний тут знає моє ставлення до Зе. Але, якщо якійсь рішення про позбавлення його цього сраного ордену (яким нагороджені видатні злочинці, як то Мусоліні, Шредер, та інші) поляками буде прийняте - я би радив Зеленському викинути той планшет з орденом в пику Навроцькому. Нехай би подавився.
Катерина II (російська імператриця) - отримала орден у 1787 році. Оскільки її політика призвела до знищення польської державності та поділів Речі Посполитої, її ім'я в цьому списку польські дипломати вважають історичним нонсенсом.
поляки - УПА , Бандера
русня - УПА , Бандера.
шось тут не зовсім чисто. І між собою також не можуть в миру жити.
А українці винуваті..
Właśnie podpisuję się pod kampanią: "Order Zełeńskiego: nie wbijajmy klina między Polskę a Ukrainę" i zachęcam Was do tego samego!
Każdy kolejny podpis zwiększy szansę, że ta sprawa zostanie załatwiona!
Przyłączycie się do mnie i weźmiecie udział w tym działaniu? Kliknijcie poniższy link, aby podpisać apel:
https://www.naszademokracja.pl/petitions/order-zelenskiego-czas-na-opamietanie?share=cd44795b-581c-448b-a37d-53d9d9463980&source=&utm_medium=&utm_source=
Po podpisaniu apelu znajdźcie też chwilę, żeby udostępnić go swoim znajomym. Nic prostszego - wystarczy przekazać dalej ten e-mail.
Зеленский может сделать сейчас нормальный шаг и вернуть сам ту польскую побрякушку доверенной бандеролью
Поляки сейчас в радужных мечтах какая у них сильная армия и как США вступятся если кацапня нападет. А вот хер, единственный щит, который стоит - это Украина, и вместо того, чтобы помогать, то всякую херь придумывают, от блокировок фур до этого
Историю поднимать в 21 веке, ну давайте поднимем когда пшеки валили в Украину на завоевание чуть ли не каждый год.
Идиоты отожранные
А там - яких тільки чортів не нагороджували!
Кацапських царів - з Петра І і до Ніколашкі, Пілсудських - штуки чотирі, фашисти, юдофоби, нацисти... куди ж без них!
Ну і Зє-йло до купи. Full complect.
Заступник голови Сейму Польщі Пьотр Згожельський закликав накласти вето на вступ України до ЄС через загрозу польському агросектору та конкуренцію за регіональне лідерство.
Про це повідомляє телеграм-канал «Польша Україна Варшава».
«Членство Києва в Євросоюзі завдасть удару по польському аграрному сектору. Крім того, українська сторона стає дедалі більш наполегливою, вважаючи себе регіональним лідером», - заявив Пьотр Згожельський.