Поляки собирают подписи против лишения Зеленского Ордена Белого Орла

Польская общественная организация Akcja Demokracja начала сбор подписей под петицией к премьер-министру страны Дональду Туску, в которой призывают его не подписывать возможное решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Об этом пишет Slawa.TV, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Авторы петиции отмечают, что конфликт вокруг ордена продиктован исключительно внутриполитической борьбой в преддверии предстоящих парламентских выборов в Польше.

По их мнению, отдельные польские политики пытаются мобилизовать и привлечь на свою сторону радикально настроенный электорат. Для этого они цинично используют инструмент искусственного разжигания антиукраинских настроений в обществе.

"В ситуации, когда на украинские села и города ежедневно падают бомбы, а массированные атаки дронов приводят к гибели гражданского населения, мы как европейское государство не имеем права принимать решения, которые полностью солидаризируются и соответствуют основной линии российской пропаганды", — подчеркивают в Akcja Demokracja.

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Исторический контекст награждения

В тексте петиции поляки отдельно напомнили нынешнему политическому руководству в Варшаве, что Владимира Зеленского Орденом Белого Орла в апреле 2023 года наградил тогдашний президент Анджей Дуда "за выдающиеся заслуги в углублении дружественных и всесторонних отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества в интересах демократии, мира и безопасности в Европе, а также за непоколебимость в защите неотъемлемых прав человека".

В организации Akcja Demokracja добавили, что именно решимость украинского президента в самые тяжелые первые дни полномасштабного российского вторжения стала ключевым фактором, который позволил Украине выстоять под ударом превосходящих сил РФ и сдержать дальнейшее распространение войны в Европу.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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