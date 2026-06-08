Поляки собирают подписи против лишения Зеленского Ордена Белого Орла
Польская общественная организация Akcja Demokracja начала сбор подписей под петицией к премьер-министру страны Дональду Туску, в которой призывают его не подписывать возможное решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
Об этом пишет Slawa.TV, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Авторы петиции отмечают, что конфликт вокруг ордена продиктован исключительно внутриполитической борьбой в преддверии предстоящих парламентских выборов в Польше.
По их мнению, отдельные польские политики пытаются мобилизовать и привлечь на свою сторону радикально настроенный электорат. Для этого они цинично используют инструмент искусственного разжигания антиукраинских настроений в обществе.
"В ситуации, когда на украинские села и города ежедневно падают бомбы, а массированные атаки дронов приводят к гибели гражданского населения, мы как европейское государство не имеем права принимать решения, которые полностью солидаризируются и соответствуют основной линии российской пропаганды", — подчеркивают в Akcja Demokracja.
Исторический контекст награждения
В тексте петиции поляки отдельно напомнили нынешнему политическому руководству в Варшаве, что Владимира Зеленского Орденом Белого Орла в апреле 2023 года наградил тогдашний президент Анджей Дуда "за выдающиеся заслуги в углублении дружественных и всесторонних отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества в интересах демократии, мира и безопасности в Европе, а также за непоколебимость в защите неотъемлемых прав человека".
В организации Akcja Demokracja добавили, что именно решимость украинского президента в самые тяжелые первые дни полномасштабного российского вторжения стала ключевым фактором, который позволил Украине выстоять под ударом превосходящих сил РФ и сдержать дальнейшее распространение войны в Европу.
Скандал с подразделением имени Героев УПА
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
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Ця нагорода українському народу за боротьбу проти окупантів і поневолювачів особливу роль в цьому відігравало УПА і всі патріотичні рухи від Сяну до Дону
За Третій Рейх.
Третій рейх Є…???
НЕМАЄ…!!!
За що воювала Червона армія ?
За СССР.
СССР є ???
НЕМАЄ…!!!
За що воювало УПА…???
ЗА незалежну УКРАЇНУ…!!!
НЕЗАЛЕЖНА Україна Є…???!!!
Є…!!!
ОТОЖ…!!!
Нічого поляків втрата незалежності не навчила за останні два сторіччя.
Народ форумний тут знає моє ставлення до Зе. Але, якщо якійсь рішення про позбавлення його цього сраного ордену (яким нагороджені видатні злочинці, як то Мусоліні, Шредер, та інші) поляками буде прийняте - я би радив Зеленському викинути той планшет з орденом в пику Навроцькому. Нехай би подавився.
Катерина II (російська імператриця) - отримала орден у 1787 році. Оскільки її політика призвела до знищення польської державності та поділів Речі Посполитої, її ім'я в цьому списку польські дипломати вважають історичним нонсенсом.
поляки - УПА , Бандера
русня - УПА , Бандера.
шось тут не зовсім чисто. І між собою також не можуть в миру жити.
А українці винуваті..
Właśnie podpisuję się pod kampanią: "Order Zełeńskiego: nie wbijajmy klina między Polskę a Ukrainę" i zachęcam Was do tego samego!
Każdy kolejny podpis zwiększy szansę, że ta sprawa zostanie załatwiona!
Przyłączycie się do mnie i weźmiecie udział w tym działaniu? Kliknijcie poniższy link, aby podpisać apel:
https://www.naszademokracja.pl/petitions/order-zelenskiego-czas-na-opamietanie?share=cd44795b-581c-448b-a37d-53d9d9463980&source=&utm_medium=&utm_source=
Po podpisaniu apelu znajdźcie też chwilę, żeby udostępnić go swoim znajomym. Nic prostszego - wystarczy przekazać dalej ten e-mail.