Сикорский предостерег Навроцкого от лишения Зеленского ордена Белого Орла и вспомнил о Шредере

Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал инициативу Кароля Навроцкого о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла. Он напомнил, что кавалером этого ордена до сих пор является бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Его слова цитирует польское агентство PAP, сообщает Цензор.НЕТ.

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Навроцкий должен принять взвешенное решение

Сегодня, 8 мая, Капитул ордена Белого Орла рассматривал предложение польского президента Навроцкого лишить Зеленского этой награды из-за скандала с названием "имени Героев УПА" одного из подразделений ССО.

Отвечая на вопросы журналистов о том, стоит ли поддерживать предложение Навроцкого и лишать Зеленского ордена, Сикорский призвал коллег взвесить все политические риски и напомнил об ответственности.

"Господин президент (Навроцкий. — Ред.) хотел повлиять на внешнюю политику, поэтому его ждет решение, которое, несомненно, окажет на нее серьезное влияние. Поэтому я надеюсь, что Капитул и господин президент примут мудрое решение",— сказал он.

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Абсурдность решения

В то же время Сикорский указал на двойные стандарты и абсурдность ситуации, которая сложится в случае принятия Капитулом положительного решения в пользу Навроцкого. Он отметил, что "будет странно", если высшая награда Польши останется у бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Министр подчеркнул, что Шредер "берет деньги" у российского диктатора, и в таких условиях нельзя лишать ордена человека, который прямо сейчас возглавляет воюющую страну и борется с Путиным.

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Напомним, Герхард Шредер возглавлял немецкое правительство в 1998–2005 годах. Его критикуют за работу после отставки в российских нефтегазовых компаниях. В 2014 году, после аннексии Крыма, немецкий политик праздновал свое 70-летие с Путиным в России.

Шредер продолжал работать на российские энергетические компании даже после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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