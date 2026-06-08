Сикорский предостерег Навроцкого от лишения Зеленского ордена Белого Орла и вспомнил о Шредере
Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал инициативу Кароля Навроцкого о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла. Он напомнил, что кавалером этого ордена до сих пор является бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Его слова цитирует польское агентство PAP, сообщает Цензор.НЕТ.
Навроцкий должен принять взвешенное решение
Сегодня, 8 мая, Капитул ордена Белого Орла рассматривал предложение польского президента Навроцкого лишить Зеленского этой награды из-за скандала с названием "имени Героев УПА" одного из подразделений ССО.
Отвечая на вопросы журналистов о том, стоит ли поддерживать предложение Навроцкого и лишать Зеленского ордена, Сикорский призвал коллег взвесить все политические риски и напомнил об ответственности.
"Господин президент (Навроцкий. — Ред.) хотел повлиять на внешнюю политику, поэтому его ждет решение, которое, несомненно, окажет на нее серьезное влияние. Поэтому я надеюсь, что Капитул и господин президент примут мудрое решение",— сказал он.
Абсурдность решения
В то же время Сикорский указал на двойные стандарты и абсурдность ситуации, которая сложится в случае принятия Капитулом положительного решения в пользу Навроцкого. Он отметил, что "будет странно", если высшая награда Польши останется у бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Министр подчеркнул, что Шредер "берет деньги" у российского диктатора, и в таких условиях нельзя лишать ордена человека, который прямо сейчас возглавляет воюющую страну и борется с Путиным.
Напомним, Герхард Шредер возглавлял немецкое правительство в 1998–2005 годах. Его критикуют за работу после отставки в российских нефтегазовых компаниях. В 2014 году, после аннексии Крыма, немецкий политик праздновал свое 70-летие с Путиным в России.
Шредер продолжал работать на российские энергетические компании даже после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Скандал с подразделением имени Героев УПА
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
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Мих
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Мій племінник живе в Польщі І його булили в школі через те що він українець А потім він вимахав Зайнявся спортом І в школі тепер ставляться до нього дуже шанобливо Бо він легко може вирубити з одної плюхи Ви прочитали скорочену версію українсько-польських відносин
Економіка Польщі офіційно увійшла до топ-20 найбільших економік світу. Загальний обсяг річного виробництва країни перевищив $1 трильйон.
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Поляки трохи завидують, що вчора Україна зустрічалася з трьома гігантами (Британія, Франція, Німеччина), а Польща якось трохи збоку. Хоча я мушу сказати, що якоїсь зміни у ставленні не відчуваю - ні від співробітників, ні від іншого люду.
Після Другої світової війни Польща отримала значні німецькі території на заході та півночі за прямої ініціативи та наполягання Сталіна.
Ці території у польській історіографії та тогочасній пропаганді отримали назву «Повернені землі».
Регіони: Померанія, Сілезія, Любуська земля та південна частина Східної Пруссії.
Великі міста: Вроцлав (колишній Бреслау), Щецин (Штеттін), Гданськ (Данциг) та Ольштин.
Єдиним гарантом того, що Німеччина не спробує повернути ці території, міг виступати лише Радянський Союз, що змушувало новий маріонетковий комуністичний уряд Польщі бути повністю лояльним до Кремля.
Західні союзники спочатку опиралися настільки радикальному перенесенню кордону на захід, але Сталін поставив їх перед фактом, оскільки Червона армія вже контролювала ці території.
На їхнє місце заселяли поляків, яких радянська влада депортувала зі Східної Галичини, Волині та Білорусі.
Богдан + три офіційних розділи + 1939 рік.
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Джерело: https://censor.net/ua/n4007347
Як Робін Гуд.
Чому у Польщі якраз тепер, коли Україна - жертва агресії тієї ж Росії, продовжує обороняти свою територію, несе колосальні людські і матеріалні жертви, спадкоємиці СССР, розворушують старі рани в історії двох народів, - поляків і українців ?
Чи це не є дії на догоду Кремлю, агресору?
Напевно, існує дві Польщі: одна за Москву, інша справжня Польща.
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Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА
А типіл Зеленський діє за старими совковими правилами комсомольців:
"Ми створюємо для себе проблеми, що би Хероїчно їх долати"!
Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w poniedziałek w sprawie odnaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, swoją opinię w tej sprawie kapituła przedstawiła uczestniczącemu w obradach Karolowi Nawrockiemu. "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" - przekazał Leśkiewicz.
У понеділок відбулося зібрання капітули Ордена Білого Орла, щоб обговорити нагородження президента України Володимира Зеленського. За словами речника президента Рафала Лешкевича, капітула представила свою думку з цього питання Каролю Навроцькому, який був присутній на зустрічі. «Президент прийме рішення у належний час», - сказав Лешкевич.