Сікорський застеріг Навроцького від позбавлення Зеленського ордена Білого Орла та згадав про Шредера
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував ініціативу Кароля Навроцького щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Він нагадав, що кавалером ордена досі є колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.
Його слова цитує польське агентство PAP, інформує Цензор.НЕТ.
Навроцький має ухвалити виважене рішення
Сьогодні, 8 травня, Капітул ордена Білого Орла розглядав пропозицію польського президента Навроцького позбавити Зеленського цієї нагороди через скандал з найменуванням "імені Героїв УПА" одного з підрозділів ССО.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи варто підтримувати пропозицію Навроцького та забирати у Зеленського орден, Сікорський закликав колег зважити всі політичні ризики й нагадав про відповідальність.
"Пан президент (Навроцький, — ред.) хотів впливати на зовнішню політику, тож на нього чекає рішення, яке, безсумнівно, матиме серйозний вплив на неї. Тому я сподіваюся, що Капітул та пан президент ухвалять мудре рішення", - сказав він.
Абсурдність рішення
Водночас Сікорський вказав на подвійні стандарти та абсурдність ситуації, яка складеться у разі ухвалення Капітулом позитивного рішення на користь Навроцького. Він зазначив, що "буде дивно", якщо найвища нагорода Польщі залишиться у колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
Міністр наголосив, що Шредер "бере гроші" у російського диктатора, і за таких умов не можна позбавляти ордена людину, яка прямо зараз очолює воюючу країну і бореться з Путіним.
Нагадаємо, Герхард Шредер очолював німецький уряд у 1998 - 2005 роках. Його критикують за роботу після відставки на російські нафтогазові компанії. У 2014 році, після анексії Криму, німецький політик святкував своє 70-річчя з Путіним у Росії.
Шредер продовжував працювати на російські енергетичні компанії навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.
Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
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Мих
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https://x.com/mm_malkush/status/2063968029155721602 3 год
Мій племінник живе в Польщі І його булили в школі через те що він українець А потім він вимахав Зайнявся спортом І в школі тепер ставляться до нього дуже шанобливо Бо він легко може вирубити з одної плюхи Ви прочитали скорочену версію українсько-польських відносин
Економіка Польщі офіційно увійшла до топ-20 найбільших економік світу. Загальний обсяг річного виробництва країни перевищив $1 трильйон.
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Поляки трохи завидують, що вчора Україна зустрічалася з трьома гігантами (Британія, Франція, Німеччина), а Польща якось трохи збоку. Хоча я мушу сказати, що якоїсь зміни у ставленні не відчуваю - ні від співробітників, ні від іншого люду.
Після Другої світової війни Польща отримала значні німецькі території на заході та півночі за прямої ініціативи та наполягання Сталіна.
Ці території у польській історіографії та тогочасній пропаганді отримали назву «Повернені землі».
Регіони: Померанія, Сілезія, Любуська земля та південна частина Східної Пруссії.
Великі міста: Вроцлав (колишній Бреслау), Щецин (Штеттін), Гданськ (Данциг) та Ольштин.
Єдиним гарантом того, що Німеччина не спробує повернути ці території, міг виступати лише Радянський Союз, що змушувало новий маріонетковий комуністичний уряд Польщі бути повністю лояльним до Кремля.
Західні союзники спочатку опиралися настільки радикальному перенесенню кордону на захід, але Сталін поставив їх перед фактом, оскільки Червона армія вже контролювала ці території.
На їхнє місце заселяли поляків, яких радянська влада депортувала зі Східної Галичини, Волині та Білорусі.
Богдан + три офіційних розділи + 1939 рік.
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Джерело: https://censor.net/ua/n4007347
Як Робін Гуд.
Чому у Польщі якраз тепер, коли Україна - жертва агресії тієї ж Росії, продовжує обороняти свою територію, несе колосальні людські і матеріалні жертви, спадкоємиці СССР, розворушують старі рани в історії двох народів, - поляків і українців ?
Чи це не є дії на догоду Кремлю, агресору?
Напевно, існує дві Польщі: одна за Москву, інша справжня Польща.
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Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА
А типіл Зеленський діє за старими совковими правилами комсомольців:
"Ми створюємо для себе проблеми, що би Хероїчно їх долати"!
Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w poniedziałek w sprawie odnaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, swoją opinię w tej sprawie kapituła przedstawiła uczestniczącemu w obradach Karolowi Nawrockiemu. "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" - przekazał Leśkiewicz.
У понеділок відбулося зібрання капітули Ордена Білого Орла, щоб обговорити нагородження президента України Володимира Зеленського. За словами речника президента Рафала Лешкевича, капітула представила свою думку з цього питання Каролю Навроцькому, який був присутній на зустрічі. «Президент прийме рішення у належний час», - сказав Лешкевич.