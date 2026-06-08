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Новини відносини України та Польщі
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Сікорський застеріг Навроцького від позбавлення Зеленського ордена Білого Орла та згадав про Шредера

сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував ініціативу Кароля Навроцького щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Він нагадав, що кавалером ордена досі є колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Його слова цитує польське агентство PAP, інформує Цензор.НЕТ.

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Навроцький має ухвалити виважене рішення

Сьогодні, 8 травня, Капітул ордена Білого Орла розглядав пропозицію польського президента Навроцького позбавити Зеленського цієї нагороди через скандал з найменуванням "імені Героїв УПА" одного з підрозділів ССО.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи варто підтримувати пропозицію Навроцького та забирати у Зеленського орден, Сікорський закликав колег зважити всі політичні ризики й нагадав про відповідальність.

"Пан президент (Навроцький, — ред.) хотів впливати на зовнішню політику, тож на нього чекає рішення, яке, безсумнівно, матиме серйозний вплив на неї. Тому я сподіваюся, що Капітул та пан президент ухвалять мудре рішення", - сказав він.

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Абсурдність рішення 

Водночас Сікорський вказав на подвійні стандарти та абсурдність ситуації, яка складеться у разі ухвалення Капітулом позитивного рішення на користь Навроцького. Він зазначив, що "буде дивно", якщо найвища нагорода Польщі залишиться у колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Міністр наголосив, що Шредер "бере гроші" у російського диктатора, і за таких умов не можна позбавляти ордена людину, яка прямо зараз очолює воюючу країну і бореться з Путіним.

Також читайте: Туск про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА: Україна сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення

Нагадаємо, Герхард Шредер очолював німецький уряд у 1998 - 2005 роках. Його критикують за роботу після відставки на російські нафтогазові компанії. У 2014 році, після анексії Криму, німецький політик святкував своє 70-річчя з Путіним у Росії.

Шредер продовжував працювати на російські енергетичні компанії навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда про орден для Зеленського у 2023 році: Умови були інші, зараз його поведінка змінилася

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) орден (120) Польща (9335) Сікорський Радослав (383) Шредер Герхард (92)
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Топ коментарі
+10
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Мих



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@mm_malkush

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https://x.com/mm_malkush/status/2063968029155721602 3 год

Мій племінник живе в Польщі І його булили в школі через те що він українець А потім він вимахав Зайнявся спортом І в школі тепер ставляться до нього дуже шанобливо Бо він легко може вирубити з одної плюхи Ви прочитали скорочену версію українсько-польських відносин
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08.06.2026 19:28 Відповісти
+5
Катерина II (російська імператриця) - отримала орден у 1787 році. Оскільки її політика призвела до знищення польської державності та поділів Речі Посполитої, її ім'я в цьому списку польські дипломати вважають історичним нонсенсом.
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08.06.2026 19:29 Відповісти
+5
Чому сьогоднішні політики Польщі не нагадуть полякам і світу, - Urbi et Orbi/ Місту та світу, - про трагічні сторінки в історії відносин Польща і Росії: віроломний напад СССР на Польщу у вересні 1939 року: депортацію еліти і тотальне знищення польської еліти - Катинь і в інших місцях масових розстрілів; фактичний "дозвіл" Гітлеру на розправу над повстаннями Варшави - Варшавське повстання 1944 року / powstanie warszawskie - головна військова операція польського опору Армії Крайової Armia Krajowa проти Третього рейху і все що було потім, при "освобождении" і советізації Польщі... ?

Чому у Польщі якраз тепер, коли Україна - жертва агресії тієї ж Росії, продовжує обороняти свою територію, несе колосальні людські і матеріалні жертви, спадкоємиці СССР, розворушують старі рани в історії двох народів, - поляків і українців ?

Чи це не є дії на догоду Кремлю, агресору?

Напевно, існує дві Польщі: одна за Москву, інша справжня Польща.

***************************************************************
Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА
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08.06.2026 19:31 Відповісти
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https://x.com/mm_malkush

Мих



https://x.com/mm_malkush

@mm_malkush

·

https://x.com/mm_malkush/status/2063968029155721602 3 год

Мій племінник живе в Польщі І його булили в школі через те що він українець А потім він вимахав Зайнявся спортом І в школі тепер ставляться до нього дуже шанобливо Бо він легко може вирубити з одної плюхи Ви прочитали скорочену версію українсько-польських відносин
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08.06.2026 19:28 Відповісти
нажаль, баланс сил між Україною та Польщею з 1991 р. змінився навпаки

Економіка Польщі офіційно увійшла до топ-20 найбільших економік світу. Загальний обсяг річного виробництва країни перевищив $1 трильйон.

.
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08.06.2026 20:20 Відповісти
Дух і сміливість важливіші за цифри ВНП. Останні 4 роки це підтвердили.
Поляки трохи завидують, що вчора Україна зустрічалася з трьома гігантами (Британія, Франція, Німеччина), а Польща якось трохи збоку. Хоча я мушу сказати, що якоїсь зміни у ставленні не відчуваю - ні від співробітників, ні від іншого люду.
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08.06.2026 20:35 Відповісти
Так везде и всегда по жизни, что в Украине, что в Польше, как себя поставишь так и будет
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08.06.2026 20:36 Відповісти
Катерина II (російська імператриця) - отримала орден у 1787 році. Оскільки її політика призвела до знищення польської державності та поділів Речі Посполитої, її ім'я в цьому списку польські дипломати вважають історичним нонсенсом.
показати весь коментар
08.06.2026 19:29 Відповісти
Згідно з польським законодавством, остаточне право позбавляти нагород належить виключно президенту країни за попереднім погодженням або рекомендацією Капітулу ордена.
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08.06.2026 19:31 Відповісти
Орден заснував польський король Август II Сильний у 1705 році.
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08.06.2026 19:37 Відповісти
Я дивуюсь, чому Сталін теж не отримав цей орден.
Після Другої світової війни Польща отримала значні німецькі території на заході та півночі за прямої ініціативи та наполягання Сталіна.
Ці території у польській історіографії та тогочасній пропаганді отримали назву «Повернені землі».
Регіони: Померанія, Сілезія, Любуська земля та південна частина Східної Пруссії.
Великі міста: Вроцлав (колишній Бреслау), Щецин (Штеттін), Гданськ (Данциг) та Ольштин.
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08.06.2026 20:09 Відповісти
Сталін розумів, що передача німецьких земель створить вічний конфлікт між поляками та німцями.
Єдиним гарантом того, що Німеччина не спробує повернути ці території, міг виступати лише Радянський Союз, що змушувало новий маріонетковий комуністичний уряд Польщі бути повністю лояльним до Кремля.
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08.06.2026 20:10 Відповісти
Рішення про зміщення кордонів узгоджувалося лідерами СРСР, США та Великої Британії на Ялтинській (лютий 1945) та Потсдамській конференціях (липень-серпень 1945).
Західні союзники спочатку опиралися настільки радикальному перенесенню кордону на захід, але Сталін поставив їх перед фактом, оскільки Червона армія вже контролювала ці території.
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08.06.2026 20:12 Відповісти
Передача земель супроводжувалася примусовим виселенням понад 8 мільйонів німців на захід.
На їхнє місце заселяли поляків, яких радянська влада депортувала зі Східної Галичини, Волині та Білорусі.
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08.06.2026 20:13 Відповісти
"Поділ Польщі" через нехтування українцями - національний спорт поляків

Богдан + три офіційних розділи + 1939 рік.

.
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08.06.2026 20:26 Відповісти
Міністр наголосив, що Шредер "бере гроші" у російського диктатора
Джерело: https://censor.net/ua/n4007347

Як Робін Гуд.
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08.06.2026 19:30 Відповісти
Чому сьогоднішні політики Польщі не нагадуть полякам і світу, - Urbi et Orbi/ Місту та світу, - про трагічні сторінки в історії відносин Польща і Росії: віроломний напад СССР на Польщу у вересні 1939 року: депортацію еліти і тотальне знищення польської еліти - Катинь і в інших місцях масових розстрілів; фактичний "дозвіл" Гітлеру на розправу над повстаннями Варшави - Варшавське повстання 1944 року / powstanie warszawskie - головна військова операція польського опору Армії Крайової Armia Krajowa проти Третього рейху і все що було потім, при "освобождении" і советізації Польщі... ?

Чому у Польщі якраз тепер, коли Україна - жертва агресії тієї ж Росії, продовжує обороняти свою територію, несе колосальні людські і матеріалні жертви, спадкоємиці СССР, розворушують старі рани в історії двох народів, - поляків і українців ?

Чи це не є дії на догоду Кремлю, агресору?

Напевно, існує дві Польщі: одна за Москву, інша справжня Польща.

***************************************************************
Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА
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08.06.2026 19:31 Відповісти
Запитай у цього мерзотника і провокатора Вови **********, для чого він влаштував цю провокацію, якщо сам не вдупляєш.
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08.06.2026 20:17 Відповісти
Розумний мужик та правильні речі говорить.
А типіл Зеленський діє за старими совковими правилами комсомольців:
"Ми створюємо для себе проблеми, що би Хероїчно їх долати"!
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08.06.2026 19:32 Відповісти
Замість ордена білого орла зеленському пасував червоний паралоновий ніс .
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08.06.2026 19:36 Відповісти
Зеленському треба орден з закруткою на спині.
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08.06.2026 20:18 Відповісти
Це до слова, що в партії «Громадянська платформа», лідером якої є Дональд Туск - притомні політики. На відміну від блоку «Громадянська коаліція» (Koalicja Obywatelska), до якого входить і партія «Громадянська платформа»
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08.06.2026 19:42 Відповісти
це він так товсто намекує, що й зєлічка після втечі щось типу газпрому в параші очолить? ))
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08.06.2026 19:45 Відповісти
https://www.rmf24.pl/polityka/news-odebranie-zelenskiemu-orderu-orla-bialego-komunikat-kancelar,nId,8089686 Odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Komunikat kancelarii prezydenta
Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w poniedziałek w sprawie odnaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, swoją opinię w tej sprawie kapituła przedstawiła uczestniczącemu w obradach Karolowi Nawrockiemu. "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" - przekazał Leśkiewicz.

У понеділок відбулося зібрання капітули Ордена Білого Орла, щоб обговорити нагородження президента України Володимира Зеленського. За словами речника президента Рафала Лешкевича, капітула представила свою думку з цього питання Каролю Навроцькому, який був присутній на зустрічі. «Президент прийме рішення у належний час», - сказав Лешкевич.
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08.06.2026 19:54 Відповісти
 
 