Сікорський застеріг Навроцького від позбавлення Зеленського ордена Білого Орла та згадав про Шредера

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував ініціативу Кароля Навроцького щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Він нагадав, що кавалером ордена досі є колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Його слова цитує польське агентство PAP, інформує Цензор.НЕТ.

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Навроцький має ухвалити виважене рішення

Сьогодні, 8 травня, Капітул ордена Білого Орла розглядав пропозицію польського президента Навроцького позбавити Зеленського цієї нагороди через скандал з найменуванням "імені Героїв УПА" одного з підрозділів ССО.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи варто підтримувати пропозицію Навроцького та забирати у Зеленського орден, Сікорський закликав колег зважити всі політичні ризики й нагадав про відповідальність.

"Пан президент (Навроцький, — ред.) хотів впливати на зовнішню політику, тож на нього чекає рішення, яке, безсумнівно, матиме серйозний вплив на неї. Тому я сподіваюся, що Капітул та пан президент ухвалять мудре рішення", - сказав він.

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Абсурдність рішення

Водночас Сікорський вказав на подвійні стандарти та абсурдність ситуації, яка складеться у разі ухвалення Капітулом позитивного рішення на користь Навроцького. Він зазначив, що "буде дивно", якщо найвища нагорода Польщі залишиться у колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Міністр наголосив, що Шредер "бере гроші" у російського диктатора, і за таких умов не можна позбавляти ордена людину, яка прямо зараз очолює воюючу країну і бореться з Путіним.

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Нагадаємо, Герхард Шредер очолював німецький уряд у 1998 - 2005 роках. Його критикують за роботу після відставки на російські нафтогазові компанії. У 2014 році, після анексії Криму, німецький політик святкував своє 70-річчя з Путіним у Росії.

Шредер продовжував працювати на російські енергетичні компанії навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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