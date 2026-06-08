Заступник міністра Польщі Шептицький порівняв УПА з польськими підпільниками: у Навроцького вимагають його звільнення

Заступник міністра науки Польщі Анджей Шептицький, який має українське походження, викликав у Варшаві новий скандал через порівняння бійців Української повстанської армії з польськими антикомуністичними підпільниками.

Про це пишуть видання RMF24 та Onet, передає Цензор.НЕТ.

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Заява урядовця

Анджей Шептицький є правнуком брата митрополита Андрія Шептицького. В інтерв’ю TOK FM він заявив, що УПА "була формуванням, яке — незалежно від того, що ви говорите про Волинський злочин — боролося за незалежність України, воювало в межах українського історичного наративу насамперед проти радянської влади, і це була фактично безнадійна боротьба".

"Це були, з усіма позитивними й негативними конотаціями цього слова, своєрідні українські незламні солдати", - вважає Шептицький.

У польській історіографії "незламними солдатами" називають польських антирадянських підпільників.

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У Варшаві розкритикували заяву Шептицького

У відповідь на цю заяву лідерка партії Polska 2050, до якої належить Шептицький, Катажина Пелчинська-Наленч, назвала заяву заступника міністра "вкрай невдалою" та пообіцяла, що поговорить із ним щодо висловів. Водночас вона запевнила, що Шептицький залишиться працювати в уряді: "Він дуже хороший посадовець. Він наполегливо працює над тим, щоб польська наука мала добрі міжнародні зв’язки".

Своєю чергою голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач розкритикував таке порівняння, назвавши військових УПА "бандитами й вбивцями". Він закликав звільнити Анджея Шептицького з уряду.

"Що ця людина досі робить у польському уряді після такої заяви? Наступного дня він мав або сам подати у відставку від сорому, або бути звільненим", - переконаний Пшидач.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

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