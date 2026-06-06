Косіняк-Камиш після зустрічі з Будановим: Пам’ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню
Після зустрічі з Кирилом Будановим міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна і Польща залишаються партнерами у сфері безпеки, але існують історичні питання, які мають принципове значення для Варшави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Косіняк-Камиш написав у Х.
Він наголосив його країна та Україна є партнерами у питаннях безпеки.
"Але коли йдеться про історію, ми маємо говорити один одному правду, адже лише так ми зможемо побудувати майбутнє", - написав він.
За його словами, під час зустрічі із Будановим, він "чітко виклав очікування Польщі щодо рішення про присвоєння одному з військових підрозділів імені УПА".
"Пам’ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати", – додав Косніяк-Камиш.
Що передувало?
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
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Поляки ЩЕ ДУЖЕ легко відбулись. А взагалі вони доволі лицеміри бо німеччина століттями з ними робила таке що лише в порно показувати
Польські втрати: За оцінками польських дослідників, кількість загиблих становить щонайменше 36 500 - 36 700 осіб (понад 19 тисяч з них вдалося ідентифікувати за прізвищами). Українські історики оцінюють втрати поляків на рівні близько 35 тисяч осіб.
Українські втрати: Загинуло від 15 до 20 тисяч українців (у деяких джерелах наводяться оцінки від 8 до 12 тисяч лише безпосередньо на Волині). Вони стали жертвами як дій польського підпілля (зокрема, Армії Крайової), так і акцій у відповідь
Майте повагу до історичних даних.
- тобто - буде все , як і було , а всі ці заяви - лише замануха для електорату !
Україні саме так , до цього , треба відноситись і на такі дурниці взагалі не реагувати !
Але ж це не означає , що в нас коротка пам'ять ... всьому свій час .
Косіняку варто зайняться власними посадовими обов'язками, а не колупаться у власних "поваплених гробах"...
Выражение «гиена Европы» - это историческое политическое клише, которое часто используется в публицистике и геополитических дискуссиях. [https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B 1, https://incentre.zp.ua/mif-pro-******-yevropy-rospropaganda-vygadala-hto-u-yevropi-stane-najbilsh-izolovanym/ 2]
Вот основные факты, связанные с этим термином:
Происхождение термина: Изначально фраза приписывается премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. В контексте европейской политики 1930-х годов он критиковал внешнюю политику Польши, которая, по его мнению, пыталась действовать в собственных интересах за счет более слабых соседей (например, при разделе Чехословакии после Мюнхенского соглашения), лавируя между крупными державами. [https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B 1]Трансформация в «шакала»: В современной политической риторике, в частности в российской и провластной белорусской аналитике, этот термин иногда перефразируют в «шакал Европы». В таком контексте эпитет используется для описания страны, которая якобы пытается играть роль крупного регионального игрока, но действует ситуативно, подбирая «объедки» от более сильных мировых держав, а также участвует в территориальных спорах. [https://belta.by/world/view/shishkin-objjasnil-pochemu-nyneshnjaja-polsha-javljaetsja-shakalom-evropy-545790-2023/ 1, https://incentre.zp.ua/mif-pro-******-yevropy-rospropaganda-vygadala-hto-u-yevropi-stane-najbilsh-izolovanym/ 2]Польская реакция: В самой Польше подобные сравнения вызывают возмущение. Местные аналитики и историки указывают, что в межвоенный период Польша сама была объектом давления, защищала свои национальные интересы в условиях агрессивных режимов и выступала суверенным государством
Цей вислів стосується подій осені 1938 року, коли Польща висунула ультиматум і приєдналася до гітлерівської Німеччини під час розділу Чехословаччини (Мюнхенська згода). [https://www.quora.com/Did-Winston-Churchill-really-say-Poland-is-a-greedy-*****-of-Europe-In-what-context 1, https://www.quora.com/Did-Churchill-really-call-Poland-the-*****-of-Europe?no_redirect=1 2]
Повний текст цитати Черчілля звучить так:
«Велика Британія прямує вперед, ведучи за руку Францію, щоб гарантувати цілісність Польщі - тієї самої Польщі, яка з апетитом гієни лише шість місяців тому приєдналася до пограбування та руйнування Чехословацької держави». [https://www.stopfake.org/uk/strong-fejk-vid-vesti-nedeli-polshha-odvichnij-palij-velikoyi-vijni-yakij-zavzhdi-pragnuv-opolyachuvati-j-okatolichuvati-susidiv-strong/ 1]
За часів https://history.org.ua/?termin=Rich_Pospolyta Речі Посполитої етнічні українці зазнавали системних утисків. Вони охоплювали релігійну, соціально-економічну та культурну сфери, а головною метою була полонізація та окатоличення українського населення. [https://www.facebook.com/interesting.ua.2025/posts/%EF%B8%8F-%D1%80%D1%96%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B4/1436402124118216/ 1, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 2, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 3]
Основні форми утисків:
Релігійний гніт: Після https://osvita.ua/vnz/reports/world_history/31769/ Берестейської унії 1596 року православна церква була фактично поставлена поза законом, а її майно передавалося греко-католикам. Православних єпископів усували від посад, а вірян примусово навертали до католицтва. [https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreams/438bc7c1-328f-45f2-8b02-12f19aa4ee5f/download 1, https://apologet.kiev.ua/-1395859381/13-istoriia-tserkvy/petro-mogila-mitropolit-kijivskiy/67--------1596-1631-.html 2, https://studentam.net.ua/content/view/4028/84/ 3, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 4]Соціально-економічна експлуатація: Відбувалося масове покріпачення селян та різке зростання панщини. Українські землі розглядалися польською владою насамперед як ресурсна база, а більшість місцевої шляхти добровільно полонізувалася. [https://ji-magazine.lviv.ua/2019/starchenko-nam-potribno-pysaty-ukr-istoriyu-rechi-pospolitoi.htm 1, https://e-tk.lntu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9472 2, https://studfile.net/preview/5170211/page:14/ 3, https://studentam.net.ua/content/view/4028/84/ 4, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 5]Культурні та мовні обмеження: Українців обмежували в правах на участь у міському самоврядуванні. Польська влада ухвалила рішення про обов'язкове запровадження польської мови в судах та урядових канцеляріях замість тогочасної руської (староукраїнської). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 1, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 2]
Ця політика викликала масове невдоволення та стала головною причиною численних козацько-селянських повстань, які згодом переросли в Національно-визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. [https://www.rbc.ua/rus/styler/polsko-**********-viyni-ki-protistoyannya-1708700380.html 1, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 2]
Коли історією займається політики починаються війни. Приклад гітлер, путін а тепер польські та угорські політики. Українську Народну Республіку (УНР) окупували більшовицька росія, Польща, Румунія та Угорщина (пізніше Закарпаття країни переможці передали Чехословаччині). Надіюся Україна не повторить долю своєї матері УНР хоча історія любить повторюватись.
Волинь: невдала спроба "остаточного розв'язання" наукової проблеми
Обравши такий шлях, польська сторона мусила б погодитися - наступним кроком має стати визнання актами геноциду і випадків масового винищення українців. Ідеться про події в українських селах, де місцевих українців повбивали поляки.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/06/6/125541/
Ув'язнені: Більшість становили українці - члени ОУН, учасники «Карпатської Січі», інтелігенція та священники. Також серед в'язнів були польські комуністи та єврейські активісти.
Коли була створена Карпатська Україна, Польща посилала диверсантів, які нападали на об'єкти на її території, підривали мости, нападали на поліцейські відділення, де тоді ще були чехословацькі полцейські.
Поляки розстрілювали на карпатських перевалах січовиків Карпатської України, які втікали після її розгрому хортистами.
Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною.
А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація
вона повністю заборонила використовувати українську мову в державних
установах. Цю подію точно можна назвати символом відносини міжвоєнної
Польщі до своїх окупованих в УНР східних районах переважно з українським
населенням. Нічим поляки окупанти не відрізнялись від кацапів загарбників.