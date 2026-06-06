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Новини Волинська трагедія відносини України та Польщі
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Косіняк-Камиш після зустрічі з Будановим: Пам’ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню

Косіняк-Камиш про направлення військ в Уукраїну

Після зустрічі з Кирилом Будановим міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна і Польща залишаються партнерами у сфері безпеки, але існують історичні питання, які мають принципове значення для Варшави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Косіняк-Камиш написав у Х.

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Він наголосив його країна та Україна є партнерами у питаннях безпеки.

"Але коли йдеться про історію, ми маємо говорити один одному правду, адже лише так ми зможемо побудувати майбутнє", - написав він.

За його словами, під час зустрічі із Будановим, він "чітко виклав очікування Польщі щодо рішення про присвоєння одному з військових підрозділів імені УПА".

"Пам’ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати", – додав Косніяк-Камиш.

Що передувало?

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Автор: 

Україна (7360) Косіняк-Камиш Владислав (84)
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Топ коментарі
+14
Чому у поляків до ********** немає питань. Коли вони зробили що польщі взагалі не було 123 роки. Коли сралін поділив з німцями,нарешті качинського і зо всіма панами на той світ відправили.
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06.06.2026 14:14 Відповісти
+12
ЗГОДЕН. Лише в цій трагедії загинуло в кілька разів більше українців чим поляків і ЩЕ БІЛЬШЕ були насильно переселені.

Поляки ЩЕ ДУЖЕ легко відбулись. А взагалі вони доволі лицеміри бо німеччина століттями з ними робила таке що лише в порно показувати
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06.06.2026 14:06 Відповісти
+9
«Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів поваплених, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих та всякої нечистоти».(Євангеліє від Матвія (Мт. 23:27)
Косіняку варто зайняться власними посадовими обов'язками, а не колупаться у власних "поваплених гробах"...
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06.06.2026 14:16 Відповісти
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ЗГОДЕН. Лише в цій трагедії загинуло в кілька разів більше українців чим поляків і ЩЕ БІЛЬШЕ були насильно переселені.

Поляки ЩЕ ДУЖЕ легко відбулись. А взагалі вони доволі лицеміри бо німеччина століттями з ними робила таке що лише в порно показувати
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06.06.2026 14:06 Відповісти
Міждержавна статистика:
Польські втрати: За оцінками польських дослідників, кількість загиблих становить щонайменше 36 500 - 36 700 осіб (понад 19 тисяч з них вдалося ідентифікувати за прізвищами). Українські історики оцінюють втрати поляків на рівні близько 35 тисяч осіб.
Українські втрати: Загинуло від 15 до 20 тисяч українців (у деяких джерелах наводяться оцінки від 8 до 12 тисяч лише безпосередньо на Волині). Вони стали жертвами як дій польського підпілля (зокрема, Армії Крайової), так і акцій у відповідь

Майте повагу до історичних даних.
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06.06.2026 14:32 Відповісти
Когда я смотрю, как польские паскуды пользуются тем что Украина истекает кровью, меня посещают крамольные мысли. Например-чтобы в Москве захерачили Путина. Потом остановить войну. Потом зализать раны с обеих сторон. Со временем примириться. А потом вместе с другой России, наподобие "легиона свободы"объединиться-и дать пи..ды поляцам такой силы, чтобы произошёл четвёртый и последний раздел Польши.
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06.06.2026 15:28 Відповісти
..у мене слів нема. Я навіть не знаю..як відреагувати на ці слова! Ви сподіваєтеся примиритися з рашкою? І поділити Польщу? Та ще й разом зі смердячими? Чи Ви вважаєте..якщо смердячі захерячать путіна...то загоряться любовью до українців? Виявляється...Ваша ненависть до поляків....більша..ніж ненависть до смердячих? А може до смердячих її у Вас і нема.? Може нещасний кацапсячий сброд покається і буде знову БРАТОМ? Другу рАссею чекаєте?
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06.06.2026 15:56 Відповісти
Навигатор-ну вы и навалили)) у меня никаких иллюзий насчёт кацапа. Как и насчёт задрота поляка. Мне они п**** все. Мне только не п**** мы. И Украина. Не бывает вечных друзей-есть только друзья ситуативные. Поляки в нашей истории ничем не лучше были кацапа.
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06.06.2026 16:15 Відповісти
..але брати у союзники смердячих..ну це вже реальне дно. Навіть через 100 років. Найкраще...це коли б поляки зі смердячими сціпилися!! А ще краще з китайозами...які сьогодні реально значно гірші за поляків і кацапів разом взятих.
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06.06.2026 16:20 Відповісти
це ви виклали стратегічний план хмельницького, після якого Україна на 300 з гаком років потрапила в полон до орків.
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06.06.2026 16:37 Відповісти
Цікаво: А пам'ять про жертв Смоленської трагедії підлягає обговоренню ?
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06.06.2026 15:34 Відповісти
Підлягає і без питань. Але якщо почати реальний професійний розбір... ( а він був..і є) то у катастрофі Ту-154М у Смоленську на 100 відсотків винен і польській екіпаж і кацапське керівництво польотами. А от інші факти ..це вже доповнення.... версія..що відбувся вибух..дуже фантастична і якщо це правда ( поки мови нема..а одні домисли) то організатори цього спеціалісти просто фантастичного рівня. І дізнаємося чи ми правду..дуже сумнівно... Як і правду про Волинську трагедію..яка у кожної країни СВОЯ!
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06.06.2026 16:03 Відповісти
Навигатор-Да вы похоже в Москву выгораживаете. Была версия что во время ремонта в России, в крыло польского правительственного самолёта было вмонтирована взрывчатка. Совсем немного. Но этого хватило для катастрофы. Почему поляки заткнулись? Потому что подпереть на Москву не могут. А нанас могут.
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06.06.2026 16:17 Відповісти
.. в свій час цю катастрофу розбирали незалежні авіаційні професійні спеціалісти. Висновком було доведено стовідсоткова провина і вкрай низький профессіоналізм польського екіпажа. Теж саме і стосовно псячого керівництва. Навіть..якщо б там не було ніякої вибухівки... дії екіпажа стовідсотково закінчилися б катастрофою. Те..про що Ви пишете..це ВЕРСІЯ!!! І вона обгрунтована....діями кацапів..які НЕ ДОПУСТИЛИ до залишків літака польськіх експертів. І сьогодні не допускають. Всі версії про залишки вибухівки у тілах загиблих... пострілах на місці катастрофи..де добивали виживших ( де вижити неможливо) .. крімінальні справи які відкрила польська влада залишилися пустим звуком. Тільки як ВЕРСІЇ! Чи можливо таке співпадіння...коли екіпаж літака допустив кричущі помилки... вкрай складні погодні умови... тиск командуючого ВПС Польші на КПС... виконувати захід на посадку в таких умовах...і підрив літака!!!??? Навіть ..якщо там і була вибухівка...то її ніхто не використовував. Можливо і була... Я на ту подію дивлюся не з точки зору захисту смердячих..а з точки зору людини..багато років віддашого авіації..і знаючого...що таке захід на посадку непідготовленного екіпажу у складних умовах..та ще й з шишками на борту. Це зовсім інше..ніж Ви гадаєте.
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06.06.2026 16:40 Відповісти
Московська агентура в Польщі, як убивала Поляків, так і далі убиває, але ще і гадить лайном в Історію Польщі та України, нацьковуючи народи цих країн, один на одний!
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06.06.2026 14:37 Відповісти
Может стоить переименовать, и вместо"Героев УПА" называть"Героев UA"..) и пусть гоноровых ляхов черти колотят..
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06.06.2026 15:32 Відповісти
Ага, а поляки нехай в своєму гімні замість Чарнецького напишуть Хернецький?
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06.06.2026 15:51 Відповісти
"..заявив, що Україна і Польща залишаються партнерами у сфері безпеки Джерело: https://censor.net/ua/n4007040
- тобто - буде все , як і було , а всі ці заяви - лише замануха для електорату !
Україні саме так , до цього , треба відноситись і на такі дурниці взагалі не реагувати !
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06.06.2026 14:09 Відповісти
Не відчепиться від України
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06.06.2026 14:09 Відповісти
Поляки швидше за все впруться рогом не дати вступити у ЄС, тому міжнародний кримінальний суд має їх сильного охолодити з їхніми бздурами.
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06.06.2026 15:09 Відповісти
Чому у поляків до ********** немає питань. Коли вони зробили що польщі взагалі не було 123 роки. Коли сралін поділив з німцями,нарешті качинського і зо всіма панами на той світ відправили.
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06.06.2026 14:14 Відповісти
Від русні можно отримати атвєточку, буде больна і унізітєльна
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06.06.2026 14:46 Відповісти
Більше того - від кацапів ВЖЕ прилітає полякам . Хто ж захоче випрошувати ще більше ? А на Україну можна гавкати - від України нічого не прилетить ...
Але ж це не означає , що в нас коротка пам'ять ... всьому свій час .
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06.06.2026 15:10 Відповісти
«Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів поваплених, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих та всякої нечистоти».(Євангеліє від Матвія (Мт. 23:27)
Косіняку варто зайняться власними посадовими обов'язками, а не колупаться у власних "поваплених гробах"...
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06.06.2026 14:16 Відповісти
"Пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати", - додав Косніяк-Камиш. " курва .цо сі дзєє на колєє нах ясна крев залєє" Поляк встановив польські межі на правду і каже .дзяд.що їх не можна перетинати(він не дозволяє) .але добре розуміє,лицемірний гоноровий дід ((((Але коли йдеться про історію, ми маємо говорити один одному правду, адже лише так ми зможемо побудувати майбутнє", - написав він Джерело: https://censor.net/ua/n4007040
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06.06.2026 14:17 Відповісти
То б то катам та вбивцям українців на Волинв з армії крайовой в Польші памятники тощо можно, а Україні про своїх захистниеів з УПА зась? А не бардзо до куя він хоче?
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06.06.2026 14:19 Відповісти
Українські жертви Армії Крайової теж мають значення.
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06.06.2026 14:20 Відповісти
Цікава річ випливає. Виявляється, що історія України для поляків, москалів, угорців, румунів та різних шекільманів має принципове питання, і в цьому обговоренні приймають участь хто завгодно, тильки не спражні українці, а якісь особи із не зрозумілим походженням і котрі жодним чином не мають до того відношення. Для них прам"ять про своїх загибоих це святе, а пам"ять про невинно вбитих ними українців сприймається як таке, що так й мало бути. Ото маємо урядовців, які відстоюють наші інтереси! Тож чого доброго від них очікувати?
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06.06.2026 14:20 Відповісти
Користуються тим що Україна стікає кров'ю і не може відповісти так як відповідала завжди протягом віків і таких гієн не мало в світі!
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06.06.2026 14:20 Відповісти
Обзор от ИИ

Выражение «гиена Европы» - это историческое политическое клише, которое часто используется в публицистике и геополитических дискуссиях. [https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B 1, https://incentre.zp.ua/mif-pro-******-yevropy-rospropaganda-vygadala-hto-u-yevropi-stane-najbilsh-izolovanym/ 2]
Вот основные факты, связанные с этим термином:
Происхождение термина: Изначально фраза приписывается премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. В контексте европейской политики 1930-х годов он критиковал внешнюю политику Польши, которая, по его мнению, пыталась действовать в собственных интересах за счет более слабых соседей (например, при разделе Чехословакии после Мюнхенского соглашения), лавируя между крупными державами. [https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B 1]Трансформация в «шакала»: В современной политической риторике, в частности в российской и провластной белорусской аналитике, этот термин иногда перефразируют в «шакал Европы». В таком контексте эпитет используется для описания страны, которая якобы пытается играть роль крупного регионального игрока, но действует ситуативно, подбирая «объедки» от более сильных мировых держав, а также участвует в территориальных спорах. [https://belta.by/world/view/shishkin-objjasnil-pochemu-nyneshnjaja-polsha-javljaetsja-shakalom-evropy-545790-2023/ 1, https://incentre.zp.ua/mif-pro-******-yevropy-rospropaganda-vygadala-hto-u-yevropi-stane-najbilsh-izolovanym/ 2]Польская реакция: В самой Польше подобные сравнения вызывают возмущение. Местные аналитики и историки указывают, что в межвоенный период Польша сама была объектом давления, защищала свои национальные интересы в условиях агрессивных режимов и выступала суверенным государством
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06.06.2026 15:09 Відповісти
Я це знаю ,вживаю не впадково.
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06.06.2026 15:19 Відповісти
Вінстон Черчілль написав цю фразу у своїх мемуарах «Друга світова війна» (зокрема у першому томі «Насувається буря» - англ. The Gathering Storm). [https://www.quora.com/Did-Churchill-really-call-Poland-the-*****-of-Europe?no_redirect=1 1, https://www.quora.com/What-did-Churchill-say-about-Poland 2]
Цей вислів стосується подій осені 1938 року, коли Польща висунула ультиматум і приєдналася до гітлерівської Німеччини під час розділу Чехословаччини (Мюнхенська згода). [https://www.quora.com/Did-Winston-Churchill-really-say-Poland-is-a-greedy-*****-of-Europe-In-what-context 1, https://www.quora.com/Did-Churchill-really-call-Poland-the-*****-of-Europe?no_redirect=1 2]

Повний текст цитати Черчілля звучить так:

«Велика Британія прямує вперед, ведучи за руку Францію, щоб гарантувати цілісність Польщі - тієї самої Польщі, яка з апетитом гієни лише шість місяців тому приєдналася до пограбування та руйнування Чехословацької держави». [https://www.stopfake.org/uk/strong-fejk-vid-vesti-nedeli-polshha-odvichnij-palij-velikoyi-vijni-yakij-zavzhdi-pragnuv-opolyachuvati-j-okatolichuvati-susidiv-strong/ 1]
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06.06.2026 16:29 Відповісти
Пороблема в тому , що малограмотний Буданов (під стать Вові **********)не має розуму , щоб запитати цього Камиша, чому він не пред'являє претензії Німеччині, яка знищила більше 6 міліонів громадян Польщі: по меншій мірі в п'ятдесят раз більше етнічних поляків і приблизно в стільки ж разів євреїв- громадян Польщі в порівнянні з жертвами українців на Волині. Тема Волинської трагедії стала конкурсом ідіотизму для польських політиків, в якому перемагають найбільш безнадійні ідіоти.
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06.06.2026 14:21 Відповісти
Пред'явила. Німці послали їх нахєр.
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06.06.2026 14:57 Відповісти
Поляки регулярно предявляють Німеччині виключно претензії про виплату репарацій., а німці сихронно посилають поляків по відомому сексуальному маршруту. Щодо більш , ніж 6 млн.вбитих громадян Польщі у польських політиків-ідіотів претензій до Німеччини немає.
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06.06.2026 15:46 Відповісти
Поляки не пред'являють претензії Німеччині тому що там немає пам'ятників Гітлеру та есесівцям і в їх честь не називають вулиці та інші об'єкти. Це таке бачення у поляків. І їх не цікавить, чи не хочуть знати, що ОУН-УПА десять років боролась проти радянської орди.
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06.06.2026 15:02 Відповісти
Зате поляки дуже ******* Пам'ятники кату українців на окупованих Польщею територіях України фашисту та товаришу Гітлера Пілсудському (Гітлер навіть був на його похороні) та пам'ятники Армії Крайовій яка вбила та катувала десятки тисяч польських громадян за те що вони були етнічні українці. Це фашизм і геноцид українського народу. Чи по твоєму товарищ Островський українців за те що вони українці вбивати можна і тільки коли українці чинять опір це в тебе та інших таких бездушних чортів викликає нерозуміння і злість? Питання риторичне.
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06.06.2026 15:23 Відповісти
Юзеф Пілсудський -це ще пів-біди, бо він виступав за Польщу- федеральну державу поляків, литовців і українців. Там був такий політичний діяч Роман Дмовський, який виступав за повну асиміляцію українців і литовців. Що цікаво,він був великим другом Росії ( був депутатом 2 і 3 скликання Держдуми Російської імперії) і потім СРСР. Тому цілком зрозуміло, звідки ростуть ноги антиукраїнізму в Польщі. В Варшаві встановлено пам'ятник цьому, по суті польському фашисту, Дмовському.
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06.06.2026 15:38 Відповісти
Наявність, чи відсутність пам'ятників може якимось чином вплинути на цифру 6 міліонів-число вбитих німцями громадян Польщі, з яких 2,7 міліони етнічних поляків?
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06.06.2026 15:48 Відповісти
Може почати вимагати каяття за таке:

За часів https://history.org.ua/?termin=Rich_Pospolyta ⁠Речі Посполитої етнічні українці зазнавали системних утисків. Вони охоплювали релігійну, соціально-економічну та культурну сфери, а головною метою була полонізація та окатоличення українського населення. [https://www.facebook.com/interesting.ua.2025/posts/%EF%B8%8F-%D1%80%D1%96%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B4/1436402124118216/ 1, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 2, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 3]
Основні форми утисків:
Релігійний гніт: Після https://osvita.ua/vnz/reports/world_history/31769/ ⁠Берестейської унії 1596 року православна церква була фактично поставлена поза законом, а її майно передавалося греко-католикам. Православних єпископів усували від посад, а вірян примусово навертали до католицтва. [https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreams/438bc7c1-328f-45f2-8b02-12f19aa4ee5f/download 1, https://apologet.kiev.ua/-1395859381/13-istoriia-tserkvy/petro-mogila-mitropolit-kijivskiy/67--------1596-1631-.html 2, https://studentam.net.ua/content/view/4028/84/ 3, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 4]Соціально-економічна експлуатація: Відбувалося масове покріпачення селян та різке зростання панщини. Українські землі розглядалися польською владою насамперед як ресурсна база, а більшість місцевої шляхти добровільно полонізувалася. [https://ji-magazine.lviv.ua/2019/starchenko-nam-potribno-pysaty-ukr-istoriyu-rechi-pospolitoi.htm 1, https://e-tk.lntu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9472 2, https://studfile.net/preview/5170211/page:14/ 3, https://studentam.net.ua/content/view/4028/84/ 4, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 5]Культурні та мовні обмеження: Українців обмежували в правах на участь у міському самоврядуванні. Польська влада ухвалила рішення про обов'язкове запровадження польської мови в судах та урядових канцеляріях замість тогочасної руської (староукраїнської). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 1, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 2]

Ця політика викликала масове невдоволення та стала головною причиною численних козацько-селянських повстань, які згодом переросли в Національно-визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. [https://www.rbc.ua/rus/styler/polsko-**********-viyni-ki-protistoyannya-1708700380.html 1, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 2]
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06.06.2026 14:27 Відповісти
А полонізація українців, а Пілсудський, який ненавидів в Україну, і українців, а армія крайова, які вбивали мирних беззбройних українців і є свідчення польських катів, а Стефан чернецький, який знищував українців, а Волинська трагедія, де не все так однозначно, а операція " Вісла "
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06.06.2026 14:45 Відповісти
Будя. Так єтож тебе. Плясника.
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06.06.2026 14:30 Відповісти
Шумел камиш, Деревя гнулись.
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06.06.2026 14:32 Відповісти
Щось довго шумить
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06.06.2026 14:35 Відповісти
Взагалі де докази що до пшецьких міфів причетна УПА? Все так обговорюється мовби це доконаний факт. І не Буданов повинен пояснювати пшекам курс за "рускім ваєнним корабльом". Кирило абсолютний дилетант в цьому питанні.
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06.06.2026 14:37 Відповісти
Історією повинні займатися історики.

Коли історією займається політики починаються війни. Приклад гітлер, путін а тепер польські та угорські політики. Українську Народну Республіку (УНР) окупували більшовицька росія, Польща, Румунія та Угорщина (пізніше Закарпаття країни переможці передали Чехословаччині). Надіюся Україна не повторить долю своєї матері УНР хоча історія любить повторюватись.
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06.06.2026 14:51 Відповісти
Польща окупувала західні області УНР а точніше ЗУНР яку керівники УНР здали Польщі після Злуки УНР та ЗУНР 22 січня. Катувала та вбивала в концентраційних таборах українців. Це Геноцид. Польща видала всим кого не вбили польські паспорти а потім коли під час німецької окупації (згідно закону окупант несе юридичну відповідальність) громадяни Польщі воювали між собою в громадянській війні та вбивали один одного, а тепер ПОЛЬЩА ЗВИНУВАЧУЄ УКРАЇНУ В ГЕНОЦИЦІ ПОЛЯКІВ. ДО ТАКОГО НАВІТЬ РОСІЯ НЕ ДОДУМАЛАСЬ. Україну яка тільки в 1991 знову зявилася на географічних мапах і тільки з того року може нести юридичну відповідальність. В першу чергу юридичну відповідальність за жертви несе ОКУПАНТ і це ПОЛЬЩА з 1919 і Німеччина під час Другої світової війни.
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06.06.2026 14:40 Відповісти
А Знищення українського села Красний Сад на Волині відбулося 19 квітня 1943 року (у Страсний понеділок). Ця акція стала однією з наймасовіших і найжорстокіших розправ на початковому етапі польсько-українського протистояння в роки Другої світової війни підлягає обговоренню?
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06.06.2026 14:41 Відповісти
'Сагринь та Павлокома - це символи трагічної долі українців Закерзоння, де підрозділи польського підпілля Армії Крайової (АК) та Батальйонів Хлопських здійснили масове винищення мирного українського населення у 1944-1945."
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06.06.2026 14:53 Відповісти
Не хотів коментувати,але прочитавши біографію цего ушльопка,виявилось деяки цікаві фактори,що дідо цього ушльопка,служив в 1941 р хлопских батальонах.який співрацював з армією крайова,і відбував він службу на тимчасових окупованих західних теріторій,і не факт що дідо прийшовши цілий неушкоджений,росказував байки про Упа,а насправді сам приймаючи в різні проти українців...був тим П@даром серед тих ,хто знущався з населенням України...
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06.06.2026 14:43 Відповісти
Чи не найкраща стаття на тему:

Волинь: невдала спроба "остаточного розв'язання" наукової проблеми
Обравши такий шлях, польська сторона мусила б погодитися - наступним кроком має стати визнання актами геноциду і випадків масового винищення українців. Ідеться про події в українських селах, де місцевих українців повбивали поляки.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/06/6/125541/
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06.06.2026 14:43 Відповісти
А що з пам'яттю? Хтось на цю пам' ять зчзіхає? Хтосб заперечує, що була трагедія і жертви? До того ж - з двох сторін? До иечі, а що там з пам'яттю про пасифвкацію українського населення у міжвоєнний період, яке по міжнародному договлру мало мати широку автономію? Що там з пам'яттю про спалену боювками НСЗ і АК Сагринь, вбитих там від 800 до 1200 жінок, дітей, старикіа? Що там з пам'яттю про операцґю "Вісла"? Амнезія? Якась вибіркова, кацапська амнезія - "здесь помню, а здесь нє помню."
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06.06.2026 14:54 Відповісти
Трагедія в Сагрині (Холмщина): 10 березня 1944 року польські формування під командуванням Станіслава Басая («Рися») атакували та вщент спалили село Сагринь. Тоді було жорстоко вбито від 600 до 800 українців, у тому числі жінки та діти.
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06.06.2026 14:58 Відповісти
Це одне із 31 села в серії етнічних чисток, щодо яких польські горе-історики винайшли оксюморон "попереджувальна акція відплати". Такого визначення у міжнародному праві нема, тому це можна кваліфікувати як етнічна чистка з ознаками геноциду.
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06.06.2026 15:04 Відповісти
Після нинішньої війни в нашого уряду не буде іншої ради, як заявити про геноцид поляків до міжнародного кримінального суду з тим, щоб той порушив справу і зробив розслідування тих абсурдних звинувачень відповідного до наукових критеріїв і визначень. Бо інакше поляки не вгомоняться, і ніякі формули "прощаємо і просимо пробачення" не спрацюють, тому що засновані на неоімперіалістичних сподіваннях, а також посиленій асиміляції тих, хто вже мешкає в Польщі.
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06.06.2026 14:59 Відповісти
Висновки по подіям на Волині повинні зробити міжнародні комісії і дослідники, бо поляки не заспокояться. Хоча вже й Нюрнберзький трибунал і комісія Дешена дали відповідь на багато питань щодо УПА та дивізії "Галичина".
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06.06.2026 15:19 Відповісти
Трагедія в Павлокомі (Надсяння): 1-3 березня 1945 року відділ Армії Крайової під керівництвом поручника Юзефа Бісса («Вацлава») знищив мирне українське населення Павлокоми. Від рук польських бойовиків загинуло 366 осіб, серед яких також були жінки та немовлята.
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06.06.2026 15:00 Відповісти
«Береза Картузька» - це історична назва концентраційного табору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80) 0.5.10, що діяв у 1934-1939 роках у місті Береза https://esu.com.ua/article-39290 0.5.2 (******* Брестська область Білорусі), а також назва самого міста.
Ув'язнені: Більшість становили українці - члени ОУН, учасники «Карпатської Січі», інтелігенція та священники. Також серед в'язнів були польські комуністи та єврейські активісти.
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06.06.2026 15:08 Відповісти
Написане вище - цікаві коментарі людей, які знають історію. Вчора було багато образливих і хамських. Їх автори, напевно, зараз бухают або сидять в синагозі.
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06.06.2026 15:48 Відповісти
От пердоліки чортові! Чому ж вони про операцію Вісла нічого не згадують? Чому ж вони не згадують, що вони витворяли на окупованих територіях України?
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06.06.2026 15:52 Відповісти
Владі насрати на життя живих українців, але вона "стурбована" пам'яттю минулого. Очевидно прокрались і хочуть безоплатно направити українців захищати свої сраки.
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06.06.2026 15:58 Відповісти
Влада стурбована порятунком власної шкури і підкидає тему для срача, щоб перебити негатив від афер "Династії" і "Енергоатома".
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06.06.2026 16:09 Відповісти
Польща - гієна Європи. Таке визначення дав їй сер Уінстон Черчіль. І це повністю відповідає дійсності. Коли Гітлер напав на Чехословакію, Польща, ця гієна Європи, окупувала Тешинську область Чехословакії.
Коли була створена Карпатська Україна, Польща посилала диверсантів, які нападали на об'єкти на її території, підривали мости, нападали на поліцейські відділення, де тоді ще були чехословацькі полцейські.
Поляки розстрілювали на карпатських перевалах січовиків Карпатської України, які втікали після її розгрому хортистами.
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06.06.2026 16:01 Відповісти
Косіняко, якщо не підлягає обговоренню, то стули пельку і не пNзди.
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06.06.2026 16:02 Відповісти
Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої
Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною.
А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація
вона повністю заборонила використовувати українську мову в державних
установах. Цю подію точно можна назвати символом відносини міжвоєнної
Польщі до своїх окупованих в УНР східних районах переважно з українським
населенням. Нічим поляки окупанти не відрізнялись від кацапів загарбників.
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06.06.2026 16:11 Відповісти
 
 