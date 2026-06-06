Косіняк-Камиш після зустрічі з Будановим: Пам’ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню

Після зустрічі з Кирилом Будановим міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна і Польща залишаються партнерами у сфері безпеки, але існують історичні питання, які мають принципове значення для Варшави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Косіняк-Камиш написав у Х.

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Він наголосив його країна та Україна є партнерами у питаннях безпеки.

"Але коли йдеться про історію, ми маємо говорити один одному правду, адже лише так ми зможемо побудувати майбутнє", - написав він.

За його словами, під час зустрічі із Будановим, він "чітко виклав очікування Польщі щодо рішення про присвоєння одному з військових підрозділів імені УПА".

"Пам’ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати", – додав Косніяк-Камиш.

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