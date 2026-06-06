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Новости Волынская трагедия Отношения Украины и Польши
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Косиняк-Камыш после встречи с Будановым: Память о жертвах Волынской трагедии не подлежит обсуждению

Косиняк-Камыш о направлении войск в Украину

После встречи с Кириллом Будановым министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина и Польша остаются партнерами в сфере безопасности, но существуют исторические вопросы, имеющие принципиальное значение для Варшавы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Косиняк-Камыш написал в Твиттере.

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Он подчеркнул, что его страна и Украина являются партнерами в вопросах безопасности.

"Но когда речь идет об истории, мы должны говорить друг другу правду, ведь только так мы сможем построить будущее", - написал он.

По его словам, во время встречи с Будановым он "четко изложил ожидания Польши относительно решения о присвоении одному из воинских подразделений имени УПА".

"Память о жертвах Волынской трагедии не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать", - добавил Косняк-Камыш.

Что предшествовало?

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Автор: 

Украина (44430) Косиняк-Камыш Владислав (81)
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Топ комментарии
+11
Чому у поляків до ********** немає питань. Коли вони зробили що польщі взагалі не було 123 роки. Коли сралін поділив з німцями,нарешті качинського і зо всіма панами на той світ відправили.
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06.06.2026 14:14 Ответить
+9
ЗГОДЕН. Лише в цій трагедії загинуло в кілька разів більше українців чим поляків і ЩЕ БІЛЬШЕ були насильно переселені.

Поляки ЩЕ ДУЖЕ легко відбулись. А взагалі вони доволі лицеміри бо німеччина століттями з ними робила таке що лише в порно показувати
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06.06.2026 14:06 Ответить
+8
«Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів поваплених, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих та всякої нечистоти».(Євангеліє від Матвія (Мт. 23:27)
Косіняку варто зайняться власними посадовими обов'язками, а не колупаться у власних "поваплених гробах"...
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06.06.2026 14:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ЗГОДЕН. Лише в цій трагедії загинуло в кілька разів більше українців чим поляків і ЩЕ БІЛЬШЕ були насильно переселені.

Поляки ЩЕ ДУЖЕ легко відбулись. А взагалі вони доволі лицеміри бо німеччина століттями з ними робила таке що лише в порно показувати
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06.06.2026 14:06 Ответить
Міждержавна статистика:
Польські втрати: За оцінками польських дослідників, кількість загиблих становить щонайменше 36 500 - 36 700 осіб (понад 19 тисяч з них вдалося ідентифікувати за прізвищами). Українські історики оцінюють втрати поляків на рівні близько 35 тисяч осіб.
Українські втрати: Загинуло від 15 до 20 тисяч українців (у деяких джерелах наводяться оцінки від 8 до 12 тисяч лише безпосередньо на Волині). Вони стали жертвами як дій польського підпілля (зокрема, Армії Крайової), так і акцій у відповідь

Майте повагу до історичних даних.
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06.06.2026 14:32 Ответить
Когда я смотрю, как польские паскуды пользуются тем что Украина истекает кровью, меня посещают крамольные мысли. Например-чтобы в Москве захерачили Путина. Потом остановить войну. Потом зализать раны с обеих сторон. Со временем примириться. А потом вместе с другой России, наподобие "легиона свободы"объединиться-и дать пи..ды поляцам такой силы, чтобы произошёл четвёртый и последний раздел Польши.
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06.06.2026 15:28 Ответить
Цікаво: А пам'ять про жертв Смоленської трагедії підлягає обговоренню ?
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06.06.2026 15:34 Ответить
Московська агентура в Польщі, як убивала Поляків, так і далі убиває, але ще і гадить лайном в Історію Польщі та України, нацьковуючи народи цих країн, один на одний!
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06.06.2026 14:37 Ответить
Может стоить переименовать, и вместо"Героев УПА" называть"Героев UA"..) и пусть гоноровых ляхов черти колотят..
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06.06.2026 15:32 Ответить
"..заявив, що Україна і Польща залишаються партнерами у сфері безпеки Джерело: https://censor.net/ua/n4007040
- тобто - буде все , як і було , а всі ці заяви - лише замануха для електорату !
Україні саме так , до цього , треба відноситись і на такі дурниці взагалі не реагувати !
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06.06.2026 14:09 Ответить
Не відчепиться від України
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06.06.2026 14:09 Ответить
Поляки швидше за все впруться рогом не дати вступити у ЄС, тому міжнародний кримінальний суд має їх сильного охолодити з їхніми бздурами.
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06.06.2026 15:09 Ответить
Чому у поляків до ********** немає питань. Коли вони зробили що польщі взагалі не було 123 роки. Коли сралін поділив з німцями,нарешті качинського і зо всіма панами на той світ відправили.
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06.06.2026 14:14 Ответить
Від русні можно отримати атвєточку, буде больна і унізітєльна
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06.06.2026 14:46 Ответить
Більше того - від кацапів ВЖЕ прилітає полякам . Хто ж захоче випрошувати ще більше ? А на Україну можна гавкати - від України нічого не прилетить ...
Але ж це не означає , що в нас коротка пам'ять ... всьому свій час .
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06.06.2026 15:10 Ответить
«Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів поваплених, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих та всякої нечистоти».(Євангеліє від Матвія (Мт. 23:27)
Косіняку варто зайняться власними посадовими обов'язками, а не колупаться у власних "поваплених гробах"...
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06.06.2026 14:16 Ответить
"Пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати", - додав Косніяк-Камиш. " курва .цо сі дзєє на колєє нах ясна крев залєє" Поляк встановив польські межі на правду і каже .дзяд.що їх не можна перетинати(він не дозволяє) .але добре розуміє,лицемірний гоноровий дід ((((Але коли йдеться про історію, ми маємо говорити один одному правду, адже лише так ми зможемо побудувати майбутнє", - написав він Джерело: https://censor.net/ua/n4007040
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06.06.2026 14:17 Ответить
То б то катам та вбивцям українців на Волинв з армії крайовой в Польші памятники тощо можно, а Україні про своїх захистниеів з УПА зась? А не бардзо до куя він хоче?
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06.06.2026 14:19 Ответить
Українські жертви Армії Крайової теж мають значення.
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06.06.2026 14:20 Ответить
Цікава річ випливає. Виявляється, що історія України для поляків, москалів, угорців, румунів та різних шекільманів має принципове питання, і в цьому обговоренні приймають участь хто завгодно, тильки не спражні українці, а якісь особи із не зрозумілим походженням і котрі жодним чином не мають до того відношення. Для них прам"ять про своїх загибоих це святе, а пам"ять про невинно вбитих ними українців сприймається як таке, що так й мало бути. Ото маємо урядовців, які відстоюють наші інтереси! Тож чого доброго від них очікувати?
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06.06.2026 14:20 Ответить
Користуються тим що Україна стікає кров'ю і не може відповісти так як відповідала завжди протягом віків і таких гієн не мало в світі!
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06.06.2026 14:20 Ответить
Обзор от ИИ

Выражение «гиена Европы» - это историческое политическое клише, которое часто используется в публицистике и геополитических дискуссиях. [https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B 1, https://incentre.zp.ua/mif-pro-******-yevropy-rospropaganda-vygadala-hto-u-yevropi-stane-najbilsh-izolovanym/ 2]
Вот основные факты, связанные с этим термином:
Происхождение термина: Изначально фраза приписывается премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. В контексте европейской политики 1930-х годов он критиковал внешнюю политику Польши, которая, по его мнению, пыталась действовать в собственных интересах за счет более слабых соседей (например, при разделе Чехословакии после Мюнхенского соглашения), лавируя между крупными державами. [https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B 1]Трансформация в «шакала»: В современной политической риторике, в частности в российской и провластной белорусской аналитике, этот термин иногда перефразируют в «шакал Европы». В таком контексте эпитет используется для описания страны, которая якобы пытается играть роль крупного регионального игрока, но действует ситуативно, подбирая «объедки» от более сильных мировых держав, а также участвует в территориальных спорах. [https://belta.by/world/view/shishkin-objjasnil-pochemu-nyneshnjaja-polsha-javljaetsja-shakalom-evropy-545790-2023/ 1, https://incentre.zp.ua/mif-pro-******-yevropy-rospropaganda-vygadala-hto-u-yevropi-stane-najbilsh-izolovanym/ 2]Польская реакция: В самой Польше подобные сравнения вызывают возмущение. Местные аналитики и историки указывают, что в межвоенный период Польша сама была объектом давления, защищала свои национальные интересы в условиях агрессивных режимов и выступала суверенным государством
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06.06.2026 15:09 Ответить
Я це знаю ,вживаю не впадково.
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06.06.2026 15:19 Ответить
Пороблема в тому , що малограмотний Буданов (під стать Вові **********)не має розуму , щоб запитати цього Камиша, чому він не пред'являє претензії Німеччині, яка знищила більше 6 міліонів громадян Польщі: по меншій мірі в п'ятдесят раз більше етнічних поляків і приблизно в стільки ж разів євреїв- громадян Польщі в порівнянні з жертвами українців на Волині. Тема Волинської трагедії стала конкурсом ідіотизму для польських політиків, в якому перемагають найбільш безнадійні ідіоти.
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06.06.2026 14:21 Ответить
Пред'явила. Німці послали їх нахєр.
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06.06.2026 14:57 Ответить
Поляки регулярно предявляють Німеччині виключно претензії про виплату репарацій., а німці сихронно посилають поляків по відомому сексуальному маршруту. Щодо більш , ніж 6 млн.вбитих громадян Польщі у польських політиків-ідіотів претензій до Німеччини немає.
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06.06.2026 15:46 Ответить
Поляки не пред'являють претензії Німеччині тому що там немає пам'ятників Гітлеру та есесівцям і в їх честь не називають вулиці та інші об'єкти. Це таке бачення у поляків. І їх не цікавить, чи не хочуть знати, що ОУН-УПА десять років боролась проти радянської орди.
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06.06.2026 15:02 Ответить
Зате поляки дуже ******* Пам'ятники кату українців на окупованих Польщею територіях України фашисту та товаришу Гітлера Пілсудському (Гітлер навіть був на його похороні) та пам'ятники Армії Крайовій яка вбила та катувала десятки тисяч польських громадян за те що вони були етнічні українці. Це фашизм і геноцид українського народу. Чи по твоєму товарищ Островський українців за те що вони українці вбивати можна і тільки коли українці чинять опір це в тебе та інших таких бездушних чортів викликає нерозуміння і злість? Питання риторичне.
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06.06.2026 15:23 Ответить
Юзеф Пілсудський -це ще пів-біди, бо він виступав за Польщу- федеральну державу поляків, литовців і українців. Там був такий політичний діяч Роман Дмовський, який виступав за повну асиміляцію українців і литовців. Що цікаво,він був великим другом Росії ( був депутатом 2 і 3 скликання Держдуми Російської імперії) і потім СРСР. Тому цілком зрозуміло, звідки ростуть ноги антиукраїнізму в Польщі. В Варшаві встановлено пам'ятник цьому, по суті польському фашисту, Дмовському.
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06.06.2026 15:38 Ответить
Може почати вимагати каяття за таке:

За часів https://history.org.ua/?termin=Rich_Pospolyta ⁠Речі Посполитої етнічні українці зазнавали системних утисків. Вони охоплювали релігійну, соціально-економічну та культурну сфери, а головною метою була полонізація та окатоличення українського населення. [https://www.facebook.com/interesting.ua.2025/posts/%EF%B8%8F-%D1%80%D1%96%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B4/1436402124118216/ 1, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 2, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 3]
Основні форми утисків:
Релігійний гніт: Після https://osvita.ua/vnz/reports/world_history/31769/ ⁠Берестейської унії 1596 року православна церква була фактично поставлена поза законом, а її майно передавалося греко-католикам. Православних єпископів усували від посад, а вірян примусово навертали до католицтва. [https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreams/438bc7c1-328f-45f2-8b02-12f19aa4ee5f/download 1, https://apologet.kiev.ua/-1395859381/13-istoriia-tserkvy/petro-mogila-mitropolit-kijivskiy/67--------1596-1631-.html 2, https://studentam.net.ua/content/view/4028/84/ 3, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 4]Соціально-економічна експлуатація: Відбувалося масове покріпачення селян та різке зростання панщини. Українські землі розглядалися польською владою насамперед як ресурсна база, а більшість місцевої шляхти добровільно полонізувалася. [https://ji-magazine.lviv.ua/2019/starchenko-nam-potribno-pysaty-ukr-istoriyu-rechi-pospolitoi.htm 1, https://e-tk.lntu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9472 2, https://studfile.net/preview/5170211/page:14/ 3, https://studentam.net.ua/content/view/4028/84/ 4, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 5]Культурні та мовні обмеження: Українців обмежували в правах на участь у міському самоврядуванні. Польська влада ухвалила рішення про обов'язкове запровадження польської мови в судах та урядових канцеляріях замість тогочасної руської (староукраїнської). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 1, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 2]

Ця політика викликала масове невдоволення та стала головною причиною численних козацько-селянських повстань, які згодом переросли в Національно-визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. [https://www.rbc.ua/rus/styler/polsko-**********-viyni-ki-protistoyannya-1708700380.html 1, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 2]
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06.06.2026 14:27 Ответить
А полонізація українців, а Пілсудський, який ненавидів в Україну, і українців, а армія крайова, які вбивали мирних беззбройних українців і є свідчення польських катів, а Стефан чернецький, який знищував українців, а Волинська трагедія, де не все так однозначно, а операція " Вісла "
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06.06.2026 14:45 Ответить
Будя. Так єтож тебе. Плясника.
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06.06.2026 14:30 Ответить
Шумел камиш, Деревя гнулись.
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06.06.2026 14:32 Ответить
Щось довго шумить
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06.06.2026 14:35 Ответить
Взагалі де докази що до пшецьких міфів причетна УПА? Все так обговорюється мовби це доконаний факт. І не Буданов повинен пояснювати пшекам курс за "рускім ваєнним корабльом". Кирило абсолютний дилетант в цьому питанні.
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06.06.2026 14:37 Ответить
Історією повинні займатися історики.

Коли історією займається політики починаються війни. Приклад гітлер, путін а тепер польські та угорські політики. Українську Народну Республіку (УНР) окупували більшовицька росія, Польща, Румунія та Угорщина (пізніше Закарпаття країни переможці передали Чехословаччині). Надіюся Україна не повторить долю своєї матері УНР хоча історія любить повторюватись.
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06.06.2026 14:51 Ответить
Польща окупувала західні області УНР а точніше ЗУНР яку керівники УНР здали Польщі після Злуки УНР та ЗУНР 22 січня. Катувала та вбивала в концентраційних таборах українців. Це Геноцид. Польща видала всим кого не вбили польські паспорти а потім коли під час німецької окупації (згідно закону окупант несе юридичну відповідальність) громадяни Польщі воювали між собою в громадянській війні та вбивали один одного, а тепер ПОЛЬЩА ЗВИНУВАЧУЄ УКРАЇНУ В ГЕНОЦИЦІ ПОЛЯКІВ. ДО ТАКОГО НАВІТЬ РОСІЯ НЕ ДОДУМАЛАСЬ. Україну яка тільки в 1991 знову зявилася на географічних мапах і тільки з того року може нести юридичну відповідальність. В першу чергу юридичну відповідальність за жертви несе ОКУПАНТ і це ПОЛЬЩА з 1919 і Німеччина під час Другої світової війни.
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06.06.2026 14:40 Ответить
А Знищення українського села Красний Сад на Волині відбулося 19 квітня 1943 року (у Страсний понеділок). Ця акція стала однією з наймасовіших і найжорстокіших розправ на початковому етапі польсько-українського протистояння в роки Другої світової війни підлягає обговоренню?
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06.06.2026 14:41 Ответить
'Сагринь та Павлокома - це символи трагічної долі українців Закерзоння, де підрозділи польського підпілля Армії Крайової (АК) та Батальйонів Хлопських здійснили масове винищення мирного українського населення у 1944-1945."
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06.06.2026 14:53 Ответить
Не хотів коментувати,але прочитавши біографію цего ушльопка,виявилось деяки цікаві фактори,що дідо цього ушльопка,служив в 1941 р хлопских батальонах.який співрацював з армією крайова,і відбував він службу на тимчасових окупованих західних теріторій,і не факт що дідо прийшовши цілий неушкоджений,росказував байки про Упа,а насправді сам приймаючи в різні проти українців...був тим П@даром серед тих ,хто знущався з населенням України...
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06.06.2026 14:43 Ответить
Чи не найкраща стаття на тему:

Волинь: невдала спроба "остаточного розв'язання" наукової проблеми
Обравши такий шлях, польська сторона мусила б погодитися - наступним кроком має стати визнання актами геноциду і випадків масового винищення українців. Ідеться про події в українських селах, де місцевих українців повбивали поляки.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/06/6/125541/
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06.06.2026 14:43 Ответить
А що з пам'яттю? Хтось на цю пам' ять зчзіхає? Хтосб заперечує, що була трагедія і жертви? До того ж - з двох сторін? До иечі, а що там з пам'яттю про пасифвкацію українського населення у міжвоєнний період, яке по міжнародному договлру мало мати широку автономію? Що там з пам'яттю про спалену боювками НСЗ і АК Сагринь, вбитих там від 800 до 1200 жінок, дітей, старикіа? Що там з пам'яттю про операцґю "Вісла"? Амнезія? Якась вибіркова, кацапська амнезія - "здесь помню, а здесь нє помню."
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06.06.2026 14:54 Ответить
Трагедія в Сагрині (Холмщина): 10 березня 1944 року польські формування під командуванням Станіслава Басая («Рися») атакували та вщент спалили село Сагринь. Тоді було жорстоко вбито від 600 до 800 українців, у тому числі жінки та діти.
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06.06.2026 14:58 Ответить
Це одне із 31 села в серії етнічних чисток, щодо яких польські горе-історики винайшли оксюморон "попереджувальна акція відплати". Такого визначення у міжнародному праві нема, тому це можна кваліфікувати як етнічна чистка з ознаками геноциду.
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06.06.2026 15:04 Ответить
Після нинішньої війни в нашого уряду не буде іншої ради, як заявити про геноцид поляків до міжнародного кримінального суду з тим, щоб той порушив справу і зробив розслідування тих абсурдних звинувачень відповідного до наукових критеріїв і визначень. Бо інакше поляки не вгомоняться, і ніякі формули "прощаємо і просимо пробачення" не спрацюють, тому що засновані на неоімперіалістичних сподіваннях, а також посиленій асиміляції тих, хто вже мешкає в Польщі.
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06.06.2026 14:59 Ответить
Висновки по подіям на Волині повинні зробити міжнародні комісії і дослідники, бо поляки не заспокояться. Хоча вже й Нюрнберзький трибунал і комісія Дешена дали відповідь на багато питань щодо УПА та дивізії "Галичина".
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06.06.2026 15:19 Ответить
Трагедія в Павлокомі (Надсяння): 1-3 березня 1945 року відділ Армії Крайової під керівництвом поручника Юзефа Бісса («Вацлава») знищив мирне українське населення Павлокоми. Від рук польських бойовиків загинуло 366 осіб, серед яких також були жінки та немовлята.
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06.06.2026 15:00 Ответить
«Береза Картузька» - це історична назва концентраційного табору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80) 0.5.10, що діяв у 1934-1939 роках у місті Береза https://esu.com.ua/article-39290 0.5.2 (******* Брестська область Білорусі), а також назва самого міста.
Ув'язнені: Більшість становили українці - члени ОУН, учасники «Карпатської Січі», інтелігенція та священники. Також серед в'язнів були польські комуністи та єврейські активісти.
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06.06.2026 15:08 Ответить
 
 