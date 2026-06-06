Косиняк-Камыш после встречи с Будановым: Память о жертвах Волынской трагедии не подлежит обсуждению
После встречи с Кириллом Будановым министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина и Польша остаются партнерами в сфере безопасности, но существуют исторические вопросы, имеющие принципиальное значение для Варшавы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Косиняк-Камыш написал в Твиттере.
Он подчеркнул, что его страна и Украина являются партнерами в вопросах безопасности.
"Но когда речь идет об истории, мы должны говорить друг другу правду, ведь только так мы сможем построить будущее", - написал он.
По его словам, во время встречи с Будановым он "четко изложил ожидания Польши относительно решения о присвоении одному из воинских подразделений имени УПА".
"Память о жертвах Волынской трагедии не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать", - добавил Косняк-Камыш.
Что предшествовало?
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
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Поляки ЩЕ ДУЖЕ легко відбулись. А взагалі вони доволі лицеміри бо німеччина століттями з ними робила таке що лише в порно показувати
Польські втрати: За оцінками польських дослідників, кількість загиблих становить щонайменше 36 500 - 36 700 осіб (понад 19 тисяч з них вдалося ідентифікувати за прізвищами). Українські історики оцінюють втрати поляків на рівні близько 35 тисяч осіб.
Українські втрати: Загинуло від 15 до 20 тисяч українців (у деяких джерелах наводяться оцінки від 8 до 12 тисяч лише безпосередньо на Волині). Вони стали жертвами як дій польського підпілля (зокрема, Армії Крайової), так і акцій у відповідь
Майте повагу до історичних даних.
- тобто - буде все , як і було , а всі ці заяви - лише замануха для електорату !
Україні саме так , до цього , треба відноситись і на такі дурниці взагалі не реагувати !
Але ж це не означає , що в нас коротка пам'ять ... всьому свій час .
Косіняку варто зайняться власними посадовими обов'язками, а не колупаться у власних "поваплених гробах"...
Выражение «гиена Европы» - это историческое политическое клише, которое часто используется в публицистике и геополитических дискуссиях. [https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B 1, https://incentre.zp.ua/mif-pro-******-yevropy-rospropaganda-vygadala-hto-u-yevropi-stane-najbilsh-izolovanym/ 2]
Вот основные факты, связанные с этим термином:
Происхождение термина: Изначально фраза приписывается премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. В контексте европейской политики 1930-х годов он критиковал внешнюю политику Польши, которая, по его мнению, пыталась действовать в собственных интересах за счет более слабых соседей (например, при разделе Чехословакии после Мюнхенского соглашения), лавируя между крупными державами. [https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B 1]Трансформация в «шакала»: В современной политической риторике, в частности в российской и провластной белорусской аналитике, этот термин иногда перефразируют в «шакал Европы». В таком контексте эпитет используется для описания страны, которая якобы пытается играть роль крупного регионального игрока, но действует ситуативно, подбирая «объедки» от более сильных мировых держав, а также участвует в территориальных спорах. [https://belta.by/world/view/shishkin-objjasnil-pochemu-nyneshnjaja-polsha-javljaetsja-shakalom-evropy-545790-2023/ 1, https://incentre.zp.ua/mif-pro-******-yevropy-rospropaganda-vygadala-hto-u-yevropi-stane-najbilsh-izolovanym/ 2]Польская реакция: В самой Польше подобные сравнения вызывают возмущение. Местные аналитики и историки указывают, что в межвоенный период Польша сама была объектом давления, защищала свои национальные интересы в условиях агрессивных режимов и выступала суверенным государством
За часів https://history.org.ua/?termin=Rich_Pospolyta Речі Посполитої етнічні українці зазнавали системних утисків. Вони охоплювали релігійну, соціально-економічну та культурну сфери, а головною метою була полонізація та окатоличення українського населення. [https://www.facebook.com/interesting.ua.2025/posts/%EF%B8%8F-%D1%80%D1%96%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B4/1436402124118216/ 1, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 2, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 3]
Основні форми утисків:
Релігійний гніт: Після https://osvita.ua/vnz/reports/world_history/31769/ Берестейської унії 1596 року православна церква була фактично поставлена поза законом, а її майно передавалося греко-католикам. Православних єпископів усували від посад, а вірян примусово навертали до католицтва. [https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreams/438bc7c1-328f-45f2-8b02-12f19aa4ee5f/download 1, https://apologet.kiev.ua/-1395859381/13-istoriia-tserkvy/petro-mogila-mitropolit-kijivskiy/67--------1596-1631-.html 2, https://studentam.net.ua/content/view/4028/84/ 3, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 4]Соціально-економічна експлуатація: Відбувалося масове покріпачення селян та різке зростання панщини. Українські землі розглядалися польською владою насамперед як ресурсна база, а більшість місцевої шляхти добровільно полонізувалася. [https://ji-magazine.lviv.ua/2019/starchenko-nam-potribno-pysaty-ukr-istoriyu-rechi-pospolitoi.htm 1, https://e-tk.lntu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9472 2, https://studfile.net/preview/5170211/page:14/ 3, https://studentam.net.ua/content/view/4028/84/ 4, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 5]Культурні та мовні обмеження: Українців обмежували в правах на участь у міському самоврядуванні. Польська влада ухвалила рішення про обов'язкове запровадження польської мови в судах та урядових канцеляріях замість тогочасної руської (староукраїнської). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 1, https://chornomorka.com/archive/21469/a-3276.html 2]
Ця політика викликала масове невдоволення та стала головною причиною численних козацько-селянських повстань, які згодом переросли в Національно-визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. [https://www.rbc.ua/rus/styler/polsko-**********-viyni-ki-protistoyannya-1708700380.html 1, https://saltanhdafk.files.wordpress.com/2019/09/d0a3d0bad180-d0b2-d181d0bad0bbd0b0d0b4d196-d0a0.d09f.-1.pdf 2]
Коли історією займається політики починаються війни. Приклад гітлер, путін а тепер польські та угорські політики. Українську Народну Республіку (УНР) окупували більшовицька росія, Польща, Румунія та Угорщина (пізніше Закарпаття країни переможці передали Чехословаччині). Надіюся Україна не повторить долю своєї матері УНР хоча історія любить повторюватись.
Волинь: невдала спроба "остаточного розв'язання" наукової проблеми
Обравши такий шлях, польська сторона мусила б погодитися - наступним кроком має стати визнання актами геноциду і випадків масового винищення українців. Ідеться про події в українських селах, де місцевих українців повбивали поляки.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/06/6/125541/
Ув'язнені: Більшість становили українці - члени ОУН, учасники «Карпатської Січі», інтелігенція та священники. Також серед в'язнів були польські комуністи та єврейські активісти.