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Новини відносини України та Польщі
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Туск закликав Зеленського і Навроцького до прямого діалогу: перш ніж емоції зруйнують солідарність

"Перш ніж емоції зруйнують солідарність": Туск звернувся до Зеленського

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до президентів України та Польщі із закликом провести відверту розмову на тлі суперечки, пов’язаної з присвоєнням українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у Х.

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Туск зазначив, що попередні дипломатичні зусилля не дали результатів.

"Я публічно звертаюся до президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського з проханням про пряму та відверту розмову. До того, як емоції зруйнують нашу солідарність, яка зародилася перед лицем російської загрози", - йдеться в дописі

За словами глави польського уряду, співпраця між двома державами відповідає інтересам як України, так і Польщі.

Туск попередив про вигоду Москви від конфлікту

Польський прем’єр наголосив, що будь-яке загострення відносин між Києвом і Варшавою може бути вигідним Росії.

"Співпраця лежить в інтересах обох наших держав і народів, а конфлікт – в інтересах Москви. Гадаю, це очевидно для нас усіх", – заявив Туск.

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Його звернення пролунало на тлі дискусій у Польщі щодо можливого перегляду рішення про нагородження президента України Зеленського найвищою польською державною відзнакою та суперечок навколо історичної пам’яті.

Що передувало?

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського у "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
  • У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви - й у жодному разі не спрямована проти поляків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА: Україна сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Туск Дональд (684) Навроцький Кароль (149)
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Топ коментарі
+8
Поляки, впечатление от вашего бреда создаётся такое, что Польшу в 1939-м раздерибанили на двоих Бандера с Шухевичем, а не Гитлер со Сралиным. А Бандера потом сидел в гитлеровских лагерях и был убит парашным вертухаем. Так кто кому на самом деле враг???
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08.06.2026 13:00 Відповісти
+7
Хто слабший той і ворог для Польщі, а на сильнішого не те що плюнути, а подивитись боїться
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08.06.2026 13:04 Відповісти
+5
Просто від'@біться,пшеки.
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08.06.2026 13:09 Відповісти
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Зе має потужно посваритися із сусідами, щоб ті перекрили логістику. Таку задачу привіз йому Абрамович. А для українців є легенда прикриття - захист УПА, за яких розгорнувся скандал.
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08.06.2026 12:59 Відповісти
Казки не пробували писати?
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08.06.2026 13:10 Відповісти
ти в дуркі зараз?
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08.06.2026 13:37 Відповісти
Поляки, впечатление от вашего бреда создаётся такое, что Польшу в 1939-м раздерибанили на двоих Бандера с Шухевичем, а не Гитлер со Сралиным. А Бандера потом сидел в гитлеровских лагерях и был убит парашным вертухаем. Так кто кому на самом деле враг???
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08.06.2026 13:00 Відповісти
Хто слабший той і ворог для Польщі, а на сильнішого не те що плюнути, а подивитись боїться
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08.06.2026 13:04 Відповісти
100%
параша відкрито вбила їх политичну верхівку і вони навіть рота не відкрили
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08.06.2026 13:13 Відповісти
ккраще не треба ніякої розмови, бо якщо зустрічаються два довбойоба, то результат може бути катастрофічний.
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08.06.2026 13:06 Відповісти
Все - вони вже з України не злізуть - проспект Бандери їх чомусь не ломав
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08.06.2026 13:07 Відповісти
Просто від'@біться,пшеки.
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08.06.2026 13:09 Відповісти
Туск і його партійці теж наговорили ху*ні щоб сподобатися електорату. А тепер цей клоун прикидається миротворцем.
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08.06.2026 13:10 Відповісти
Якої розмови?
Ви самі видумали і роздмухали цю «проблему» - то і їбіться з нею самі.
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08.06.2026 13:14 Відповісти
Туск норм мужик, кашуб
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08.06.2026 13:16 Відповісти
поляки уж занадто відбілили у себе свою історію, все незручне і злочинне заховали під ковром, а тепер не помічають колод у своїх очах. тому розмови не вийде.
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08.06.2026 13:20 Відповісти
все вони добре знають -
https://www.facebook.com/reel/1532905958487332
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08.06.2026 13:41 Відповісти
так україна нічого від Польщі не вимагає, чого Поляки *********? кращє б про майбутнє думали, а не з сусідам срались
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08.06.2026 13:50 Відповісти
Навроцький - агент ФСБ, який руйнує польсько-українську солідарність.
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08.06.2026 13:50 Відповісти
 
 