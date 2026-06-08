Туск закликав Зеленського і Навроцького до прямого діалогу: перш ніж емоції зруйнують солідарність

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до президентів України та Польщі із закликом провести відверту розмову на тлі суперечки, пов’язаної з присвоєнням українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у Х.

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Туск зазначив, що попередні дипломатичні зусилля не дали результатів.

"Я публічно звертаюся до президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського з проханням про пряму та відверту розмову. До того, як емоції зруйнують нашу солідарність, яка зародилася перед лицем російської загрози", - йдеться в дописі

За словами глави польського уряду, співпраця між двома державами відповідає інтересам як України, так і Польщі.

Туск попередив про вигоду Москви від конфлікту

Польський прем’єр наголосив, що будь-яке загострення відносин між Києвом і Варшавою може бути вигідним Росії.

"Співпраця лежить в інтересах обох наших держав і народів, а конфлікт – в інтересах Москви. Гадаю, це очевидно для нас усіх", – заявив Туск.

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Його звернення пролунало на тлі дискусій у Польщі щодо можливого перегляду рішення про нагородження президента України Зеленського найвищою польською державною відзнакою та суперечок навколо історичної пам’яті.

Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського у "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви - й у жодному разі не спрямована проти поляків".

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