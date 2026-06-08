Туск закликав Зеленського і Навроцького до прямого діалогу: перш ніж емоції зруйнують солідарність
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до президентів України та Польщі із закликом провести відверту розмову на тлі суперечки, пов’язаної з присвоєнням українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у Х.
Туск зазначив, що попередні дипломатичні зусилля не дали результатів.
"Я публічно звертаюся до президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського з проханням про пряму та відверту розмову. До того, як емоції зруйнують нашу солідарність, яка зародилася перед лицем російської загрози", - йдеться в дописі
За словами глави польського уряду, співпраця між двома державами відповідає інтересам як України, так і Польщі.
Туск попередив про вигоду Москви від конфлікту
Польський прем’єр наголосив, що будь-яке загострення відносин між Києвом і Варшавою може бути вигідним Росії.
"Співпраця лежить в інтересах обох наших держав і народів, а конфлікт – в інтересах Москви. Гадаю, це очевидно для нас усіх", – заявив Туск.
Його звернення пролунало на тлі дискусій у Польщі щодо можливого перегляду рішення про нагородження президента України Зеленського найвищою польською державною відзнакою та суперечок навколо історичної пам’яті.
Що передувало?
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського у "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
- У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви - й у жодному разі не спрямована проти поляків".
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параша відкрито вбила їх политичну верхівку і вони навіть рота не відкрили
Ви самі видумали і роздмухали цю «проблему» - то і їбіться з нею самі.
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