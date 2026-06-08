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Новости Отношения Украины и Польши
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Туск призвал Зеленского и Навроцкого к прямому диалогу: прежде чем эмоции разрушат солидарность

"Прежде чем эмоции разрушат солидарность": Туск обратился к Зеленскому

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к президентам Украины и Польши с призывом провести откровенный разговор на фоне спора, связанного с присвоением украинскому воинскому подразделению названия в честь героев УПА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в Х.

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Туск отметил, что предыдущие дипломатические усилия не дали результатов.

"Я публично обращаюсь к президентам Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому с просьбой о прямом и откровенном разговоре. До того, как эмоции разрушат нашу солидарность, зародившуюся перед лицом российской угрозы", - говорится в сообщении.

По словам главы польского правительства, сотрудничество между двумя государствами отвечает интересам как Украины, так и Польши.

Туск предупредил о выгоде Москвы от конфликта

Польский премьер подчеркнул, что любое обострение отношений между Киевом и Варшавой может быть выгодно России.

"Сотрудничество лежит в интересах обоих наших государств и народов, а конфликт – в интересах Москвы. Думаю, это очевидно для всех нас", – заявил Туск.

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Его обращение прозвучало на фоне дискуссий в Польше о возможном пересмотре решения о награждении президента Украины Зеленского высшей польской государственной наградой и споров вокруг исторической памяти.

Что предшествовало?

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск о скандале из-за наименования подразделения ССО в честь УПА: Украина сама привела к этой проблеме, так что пусть теперь ищет решение

Автор: 

Зеленский Владимир (24435) Туск Дональд (892) Навроцкий Кароль (147)
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Топ комментарии
+11
Поляки, впечатление от вашего бреда создаётся такое, что Польшу в 1939-м раздерибанили на двоих Бандера с Шухевичем, а не Гитлер со Сралиным. А Бандера потом сидел в гитлеровских лагерях и был убит парашным вертухаем. Так кто кому на самом деле враг???
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08.06.2026 13:00 Ответить
+9
Хто слабший той і ворог для Польщі, а на сильнішого не те що плюнути, а подивитись боїться
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08.06.2026 13:04 Ответить
+7
Просто від'@біться,пшеки.
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08.06.2026 13:09 Ответить
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Зе має потужно посваритися із сусідами, щоб ті перекрили логістику. Таку задачу привіз йому Абрамович. А для українців є легенда прикриття - захист УПА, за яких розгорнувся скандал.
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08.06.2026 12:59 Ответить
Казки не пробували писати?
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08.06.2026 13:10 Ответить
ти в дуркі зараз?
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08.06.2026 13:37 Ответить
Поляки, впечатление от вашего бреда создаётся такое, что Польшу в 1939-м раздерибанили на двоих Бандера с Шухевичем, а не Гитлер со Сралиным. А Бандера потом сидел в гитлеровских лагерях и был убит парашным вертухаем. Так кто кому на самом деле враг???
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08.06.2026 13:00 Ответить
Хто слабший той і ворог для Польщі, а на сильнішого не те що плюнути, а подивитись боїться
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08.06.2026 13:04 Ответить
100%
параша відкрито вбила їх политичну верхівку і вони навіть рота не відкрили
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08.06.2026 13:13 Ответить
Їхні претензії просто смішні.
Вони нас хочуть переконати що серед вояків УПА не було героїв?
Довбні.
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08.06.2026 13:57 Ответить
ккраще не треба ніякої розмови, бо якщо зустрічаються два довбойоба, то результат може бути катастрофічний.
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08.06.2026 13:06 Ответить
Все - вони вже з України не злізуть - проспект Бандери їх чомусь не ломав
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08.06.2026 13:07 Ответить
Просто від'@біться,пшеки.
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08.06.2026 13:09 Ответить
Туск і його партійці теж наговорили ху*ні щоб сподобатися електорату. А тепер цей клоун прикидається миротворцем.
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08.06.2026 13:10 Ответить
Якої розмови?
Ви самі видумали і роздмухали цю «проблему» - то і їбіться з нею самі.
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08.06.2026 13:14 Ответить
Туск норм мужик, кашуб
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08.06.2026 13:16 Ответить
поляки уж занадто відбілили у себе свою історію, все незручне і злочинне заховали під ковром, а тепер не помічають колод у своїх очах. тому розмови не вийде.
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08.06.2026 13:20 Ответить
все вони добре знають -
https://www.facebook.com/reel/1532905958487332
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08.06.2026 13:41 Ответить
так україна нічого від Польщі не вимагає, чого Поляки *********? кращє б про майбутнє думали, а не з сусідам срались
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08.06.2026 13:50 Ответить
Навроцький - агент ФСБ, який руйнує польсько-українську солідарність.
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08.06.2026 13:50 Ответить
 
 