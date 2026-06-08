Туск призвал Зеленского и Навроцкого к прямому диалогу: прежде чем эмоции разрушат солидарность
Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к президентам Украины и Польши с призывом провести откровенный разговор на фоне спора, связанного с присвоением украинскому воинскому подразделению названия в честь героев УПА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в Х.
Туск отметил, что предыдущие дипломатические усилия не дали результатов.
"Я публично обращаюсь к президентам Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому с просьбой о прямом и откровенном разговоре. До того, как эмоции разрушат нашу солидарность, зародившуюся перед лицом российской угрозы", - говорится в сообщении.
По словам главы польского правительства, сотрудничество между двумя государствами отвечает интересам как Украины, так и Польши.
Туск предупредил о выгоде Москвы от конфликта
Польский премьер подчеркнул, что любое обострение отношений между Киевом и Варшавой может быть выгодно России.
"Сотрудничество лежит в интересах обоих наших государств и народов, а конфликт – в интересах Москвы. Думаю, это очевидно для всех нас", – заявил Туск.
Его обращение прозвучало на фоне дискуссий в Польше о возможном пересмотре решения о награждении президента Украины Зеленского высшей польской государственной наградой и споров вокруг исторической памяти.
Что предшествовало?
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
- В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков".
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параша відкрито вбила їх политичну верхівку і вони навіть рота не відкрили
Вони нас хочуть переконати що серед вояків УПА не було героїв?
Довбні.
Ви самі видумали і роздмухали цю «проблему» - то і їбіться з нею самі.
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