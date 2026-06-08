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Новости Отношения Украины и Польши
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Заместитель министра Польши Шептицкий сравнил УПА с польскими подпольщиками: у Навроцкого требуют его увольнения

Заместитель министра науки Польши Анджей Шептицкий

Заместитель министра науки Польши Анджей Шептицкий, имеющий украинское происхождение, вызвал в Варшаве новый скандал из-за сравнения бойцов Украинской повстанческой армии с польскими антикоммунистическими подпольщиками.

Об этом пишут издания RMF24 и Onet, передает   

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Заявление чиновника

Анджей Шептицкий является правнуком брата митрополита Андрея Шептицкого. В интервью TOK FM он заявил, что УПА "была формированием, которое — независимо от того, что вы говорите о Волынском преступлении — боролось за независимость Украины, воевало в рамках украинского исторического нарратива прежде всего против советской власти, и это была фактически безнадежная борьба".

"Это были, со всеми положительными и отрицательными коннотациями этого слова, своеобразные украинские несокрушимые солдаты", — считает Шептицкий.

В польской историографии "несокрушимыми солдатами" называют польских антисоветских подпольщиков.

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В Варшаве раскритиковали заявление Шептицкого

В ответ на это заявление лидер партии Polska 2050, к которой принадлежит Шептицкий, Катажина Пелчинская-Наленч, назвала заявление заместителя министра "крайне неудачным" и пообещала, что поговорит с ним по поводу высказываний. В то же время она заверила, что Шептицкий останется работать в правительстве: "Он очень хороший чиновник. Он упорно работает над тем, чтобы польская наука имела хорошие международные связи".

В свою очередь глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач раскритиковал такое сравнение, назвав военных УПА "бандитами и убийцами". Он призвал уволить Анджея Шептицкого из правительства. 

"Что этот человек до сих пор делает в польском правительстве после такого заявления? На следующий день он должен был либо сам подать в отставку от стыда, либо быть уволенным", — убежден Пшидач.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обратился к Украине: Героизация УПА вызывает протест и глубокую боль

Автор: 

Польша (9068) УПА (622) Пшидач Марцин (21)
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Топ комментарии
+19
знайшовся один адекватний посадовець, та і той виявився українського походження. Сумно.
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08.06.2026 18:57 Ответить
+4
Поляки - це такі ж імперці як і рашики, зі своїми наративами, скрєпами та "історичєскімі пєрвопрічінамі" з якими вони могли б розпочати війни з сусідами. Просто зараз, ще не настав їхній час
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08.06.2026 19:05 Ответить
+4
Тобто науковий світ самої Польщі (заступник міністра науки, на хвилиночку) не сприймає діяльність УПА як суто антипольську, і всі ці претензії до України є виключно політичними інсценуаціями.
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08.06.2026 19:06 Ответить
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знайшовся один адекватний посадовець, та і той виявився українського походження. Сумно.
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08.06.2026 18:57 Ответить
Там адекватних дуже мало і з кожним днем їх кількість скорочується. Все йде до того що дуже скоро до влади в Польщі прийдуть крайні праві PIS і Конфедерація і в додачу партія фашиста Брауна і всіх їх включно з нинішнім президентом Навроцьким об'єднує люта ненависть до України. Україна повинна до цього бути готовою.
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08.06.2026 19:17 Ответить
не дуже в курсах про настрої польських виборців, і тим більше про те, яка частина з них буде підтримувати праві та ультраправі партії.
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08.06.2026 19:26 Ответить
Я в "курсах".
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08.06.2026 19:30 Ответить
я якось за цим не слідкую, але треба зазначити, що поляки з правими поглядами заглядають навіть і на форум Цензора. І це поганна ознака.
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08.06.2026 19:36 Ответить
Є у мене здогадка, що той "поляк" - звичайний наймит" кацапський... Одне радує - що пише він польською, і його мало хто читає...
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08.06.2026 19:51 Ответить
думаю, що це звичайний середньостатитичний поляк з типовими поглядами польського обивателя.
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08.06.2026 19:55 Ответить
Середньостатистичний"?! Ти його "простирадла" читав?
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08.06.2026 19:58 Ответить
читав, і як бачиш і відповідав. Нічого особливого - розуміння політики на рівні домогосподарки, контуженої правими поглядами.
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08.06.2026 20:03 Ответить
Я з такими не спілкуюсь - немає сенсу тому що їх в чомусь переконати чи навіть просто довести свою точку зору не можливо як кацапів.
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08.06.2026 20:14 Ответить
У Навроцького польські підпільники це підпільники всім підпільникам а бійці УПА це головорізи з великої дороги
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08.06.2026 18:57 Ответить
Шептицький сказав це, як науковець, який знаэться на темі.

Політичні ***** накинулися бо крити нема чим, а мовчати ніяк.

І оиут промайнула думка...
Що як винести це питання до міжнародного суду/арбітражу?
Щоб незалежні європейські спеціалісти обгрунтовано довели полякам, що УПА такі ж розбійники і бандити, як Армія Крайова.
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08.06.2026 19:00 Ответить
Кацапом смердиш, йолопе
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08.06.2026 19:09 Ответить
Це сарказм. Просто людина слово "розбійники" не взяла в лапки.
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08.06.2026 19:44 Ответить
Нагадаю, що таке вже було. Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі не визнавав Організацію Українських Націоналістів (ОУН) та Українську Повстанську Армію (УПА) злочинними організаціями. Жоден лідер, включно зі Степаном Бандерою, чи військовий підрозділ ОУН-УПА не засуджені Нюрнберзьким трибуналом. [https://lb.ua/society/2017/09/28/377664_nyurnberg_i_diviziya_galichina_yak.html 1, https://old.****.gov.ua/news/10-mifiv-pro-upa-nyurnberzkii-tribunal-zasudiv-ukrainskikh-natsionalistiv 2]

Головні факти Нюрнберзького процесу щодо ОУН-УПА

Відсутність у списку: ОУН та УПА відсутні у вичерпному переліку організацій, визнаних трибуналом злочинними.Радянські спроби: Радянський Союз намагався довести, що ОУН була "колабораціоністською". Суд ці докази відхилив, як необґрунтовані.Боротьба проти нацизму: Представлені документи доводили, що українські націоналісти вели боротьбу з німецькою окупаційною владою.Відсутність союзницьких відносин: Трибунал підтвердив відсутність військового союзу між ОУН та гітлерівською Німеччиною. [https://vgolos.ua/news/nyurnberzkyj-protses-vyznav-shho-oun-i-upa-ne-buly-soyuznykamy-gitlera-shuhevych_301984.html 1, http://warhistory.ukrlife.org/5_6_02_6.htm 2, https://old.****.gov.ua/news/10-mifiv-pro-upa-nyurnberzkii-tribunal-zasudiv-ukrainskikh-natsionalistiv 3]

Статус ОУН-УПА з точки зору міжнародного права

Право на самовизначення: Діяльність УПА розглядається як боротьба за відновлення української державності.Антинацистський рух: Національно-визвольний рух діяв проти двох головних тоталітарних режимів: нацистського та радянського
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08.06.2026 19:43 Ответить
Поляки - це такі ж імперці як і рашики, зі своїми наративами, скрєпами та "історичєскімі пєрвопрічінамі" з якими вони могли б розпочати війни з сусідами. Просто зараз, ще не настав їхній час
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08.06.2026 19:05 Ответить
Хоч би віруючі польські «гуманісти» не спалили хлопця живцем за обережний натяк на правду.
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08.06.2026 19:05 Ответить
Пердоліки довбані!
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08.06.2026 19:05 Ответить
Тобто науковий світ самої Польщі (заступник міністра науки, на хвилиночку) не сприймає діяльність УПА як суто антипольську, і всі ці претензії до України є виключно політичними інсценуаціями.
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08.06.2026 19:06 Ответить
Насправді ПІС і компанія пішли ще далі, бо колишній міністр освіти, а сьогодні претендент ПІС на голову уряду Чарнек сказав, ща навіть не Шептицький, а цілий уряд Туска має піти у відставку після цього вислову.

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zażądał dymisji całego rządu Donalda Tuska. To pokłosie wypowiedzi wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który w radiowym wywiadzie określił członków UPA jako "trochę takich ukraińskich żołnierzy niezłomnych".



Скоро 25 років як трохи пов'язав з Польщею свою долю, але такого мракобісся зі сторони ніби серйозних політиків не сподівався...
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08.06.2026 19:23 Ответить
Szacunek dla Pana Andrzeja, prawdziwego arystokraty z pochodzenia i wychowania, w przeciwieństwie do bydła u władzy, którego nie sposób nazwać panami.
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08.06.2026 19:39 Ответить
пшеки зіткали собі кокон комфортності, щоб і злочини своїх бандитів з АК перекласти на УПА, і створити імперсько-патріотичну байку про "відновлення справедливості". скромно замовчуючи те, що УПА діяла на своїй, споконвічній, українській території, в противагу АК, яка діяла, як окупанти, на чужій для них(присвоєній, в їх хворих макітрах) території України.
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08.06.2026 19:49 Ответить
Класний заступник у мінстра.. Серед пдр один не з батальону Посполитих... Тільки ідіоти в мацковії і у Навроцького УПа викликають сказ., як у бика червоний колір
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08.06.2026 19:50 Ответить
 
 