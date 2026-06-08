Заместитель министра Польши Шептицкий сравнил УПА с польскими подпольщиками: у Навроцкого требуют его увольнения

Заместитель министра науки Польши Анджей Шептицкий, имеющий украинское происхождение, вызвал в Варшаве новый скандал из-за сравнения бойцов Украинской повстанческой армии с польскими антикоммунистическими подпольщиками.

Об этом пишут издания RMF24 и Onet, передает

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Заявление чиновника

Анджей Шептицкий является правнуком брата митрополита Андрея Шептицкого. В интервью TOK FM он заявил, что УПА "была формированием, которое — независимо от того, что вы говорите о Волынском преступлении — боролось за независимость Украины, воевало в рамках украинского исторического нарратива прежде всего против советской власти, и это была фактически безнадежная борьба".

"Это были, со всеми положительными и отрицательными коннотациями этого слова, своеобразные украинские несокрушимые солдаты", — считает Шептицкий.

В польской историографии "несокрушимыми солдатами" называют польских антисоветских подпольщиков.

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В Варшаве раскритиковали заявление Шептицкого

В ответ на это заявление лидер партии Polska 2050, к которой принадлежит Шептицкий, Катажина Пелчинская-Наленч, назвала заявление заместителя министра "крайне неудачным" и пообещала, что поговорит с ним по поводу высказываний. В то же время она заверила, что Шептицкий останется работать в правительстве: "Он очень хороший чиновник. Он упорно работает над тем, чтобы польская наука имела хорошие международные связи".

В свою очередь глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач раскритиковал такое сравнение, назвав военных УПА "бандитами и убийцами". Он призвал уволить Анджея Шептицкого из правительства.

"Что этот человек до сих пор делает в польском правительстве после такого заявления? На следующий день он должен был либо сам подать в отставку от стыда, либо быть уволенным", — убежден Пшидач.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".

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