Заместитель министра Польши Шептицкий сравнил УПА с польскими подпольщиками: у Навроцкого требуют его увольнения
Заместитель министра науки Польши Анджей Шептицкий, имеющий украинское происхождение, вызвал в Варшаве новый скандал из-за сравнения бойцов Украинской повстанческой армии с польскими антикоммунистическими подпольщиками.
Об этом пишут издания RMF24 и Onet, передает
Заявление чиновника
Анджей Шептицкий является правнуком брата митрополита Андрея Шептицкого. В интервью TOK FM он заявил, что УПА "была формированием, которое — независимо от того, что вы говорите о Волынском преступлении — боролось за независимость Украины, воевало в рамках украинского исторического нарратива прежде всего против советской власти, и это была фактически безнадежная борьба".
"Это были, со всеми положительными и отрицательными коннотациями этого слова, своеобразные украинские несокрушимые солдаты", — считает Шептицкий.
В польской историографии "несокрушимыми солдатами" называют польских антисоветских подпольщиков.
В Варшаве раскритиковали заявление Шептицкого
В ответ на это заявление лидер партии Polska 2050, к которой принадлежит Шептицкий, Катажина Пелчинская-Наленч, назвала заявление заместителя министра "крайне неудачным" и пообещала, что поговорит с ним по поводу высказываний. В то же время она заверила, что Шептицкий останется работать в правительстве: "Он очень хороший чиновник. Он упорно работает над тем, чтобы польская наука имела хорошие международные связи".
В свою очередь глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач раскритиковал такое сравнение, назвав военных УПА "бандитами и убийцами". Он призвал уволить Анджея Шептицкого из правительства.
"Что этот человек до сих пор делает в польском правительстве после такого заявления? На следующий день он должен был либо сам подать в отставку от стыда, либо быть уволенным", — убежден Пшидач.
Скандал с подразделением имени Героев УПА
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".
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Політичні ***** накинулися бо крити нема чим, а мовчати ніяк.
І оиут промайнула думка...
Що як винести це питання до міжнародного суду/арбітражу?
Щоб незалежні європейські спеціалісти обгрунтовано довели полякам, що УПА такі ж розбійники і бандити, як Армія Крайова.
Головні факти Нюрнберзького процесу щодо ОУН-УПА
Відсутність у списку: ОУН та УПА відсутні у вичерпному переліку організацій, визнаних трибуналом злочинними.Радянські спроби: Радянський Союз намагався довести, що ОУН була "колабораціоністською". Суд ці докази відхилив, як необґрунтовані.Боротьба проти нацизму: Представлені документи доводили, що українські націоналісти вели боротьбу з німецькою окупаційною владою.Відсутність союзницьких відносин: Трибунал підтвердив відсутність військового союзу між ОУН та гітлерівською Німеччиною. [https://vgolos.ua/news/nyurnberzkyj-protses-vyznav-shho-oun-i-upa-ne-buly-soyuznykamy-gitlera-shuhevych_301984.html 1, http://warhistory.ukrlife.org/5_6_02_6.htm 2, https://old.****.gov.ua/news/10-mifiv-pro-upa-nyurnberzkii-tribunal-zasudiv-ukrainskikh-natsionalistiv 3]
Статус ОУН-УПА з точки зору міжнародного права
Право на самовизначення: Діяльність УПА розглядається як боротьба за відновлення української державності.Антинацистський рух: Національно-визвольний рух діяв проти двох головних тоталітарних режимів: нацистського та радянського
Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zażądał dymisji całego rządu Donalda Tuska. To pokłosie wypowiedzi wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który w radiowym wywiadzie określił członków UPA jako "trochę takich ukraińskich żołnierzy niezłomnych".
Скоро 25 років як трохи пов'язав з Польщею свою долю, але такого мракобісся зі сторони ніби серйозних політиків не сподівався...