Навроцкий примет решение относительно ордена Зеленскому в соответствующее время, - пресс-секретарь президента Польши

Капитул Ордена Белого Орла представил Каролю Навроцкому свои предложения относительно возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского этой награды. Президент Польши примет решение по этому вопросу в надлежащее время.

Об этом написал в соцсети X пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Навроцкий еще не принял решение

"Сегодня капитула Ордена Белого Орла собралась для рассмотрения вопроса об ордене, которым был награжден президент Украины Владимир Зеленский. Капитула представила свое заключение президенту Польши Каролю Навроцкому, который принимал участие в заседании. Президент примет решение в соответствующее время", — заявил Лескевич.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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