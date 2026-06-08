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Новости Отношения Украины и Польши
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Навроцкий примет решение относительно ордена Зеленскому в соответствующее время, - пресс-секретарь президента Польши

Навроцкий еще не принял решение о лишении Зеленского ордена

Капитул Ордена Белого Орла представил Каролю Навроцкому свои предложения относительно возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского этой награды. Президент Польши примет решение по этому вопросу в надлежащее время.

Об этом написал в соцсети X пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Навроцкий еще не принял решение 

"Сегодня капитула Ордена Белого Орла собралась для рассмотрения вопроса об ордене, которым был награжден президент Украины Владимир Зеленский. Капитула представила свое заключение президенту Польши Каролю Навроцкому, который принимал участие в заседании. Президент примет решение в соответствующее время", — заявил Лескевич.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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Зеленский Владимир (24435) орден (195) Польша (9068) Навроцкий Кароль (147)
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08.06.2026 20:15 Ответить
Я дивуюсь, чому Сталін теж не отримав цей орден.
Після Другої світової війни Польща отримала значні німецькі території на заході та півночі за прямої ініціативи та наполягання Сталіна.
Ці території у польській історіографії та тогочасній пропаганді отримали назву «Повернені землі».
Регіони: Померанія, Сілезія, Любуська земля та південна частина Східної Пруссії.
Великі міста: Вроцлав (колишній Бреслау), Щецин (Штеттін), Гданськ (Данциг) та Ольштин.
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08.06.2026 20:15 Ответить
Та нехай собі в сраку засунуть той свій скомпрометований орден!
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08.06.2026 20:20 Ответить
але ж спочатку його треба дістати з вовиної сраки
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08.06.2026 20:32 Ответить
Этот момент настанет в августе на границе )
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08.06.2026 20:21 Ответить
Якось пофіг на те, що заберуть у Зеленського.
Краще б його самого забрали і кинули у якусь прірву.
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08.06.2026 20:25 Ответить
Думаю, цим психозом Навроцький вистрилив собі у ногу. Він розігнав скандал й здати назад він не може, но й позбавити Зе ордена, це також погано, бо його політичні візаві вже починають клювати. Ситуація патова...
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08.06.2026 20:26 Ответить
Зеленському все рівно, а українська нація навряд проміняє недолугу польську біжутерію на памʼять про національних героїв. Повернути Новою Поштою і більше не брати нічого з рук окупантів, допоки не вибачаться.
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08.06.2026 20:27 Ответить
Цікаво, що італійський диктатор і засновник фашизму Беніто Муссоліні отримав Орден Білого Орла від Польської Республіки у 1923 році і досі не був позбавлений цієї нагороди польською державою !?
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08.06.2026 20:32 Ответить
А мені цікаво,чому пара ботів пишуть цю чипуху,як під копірку?Що Мусоліні зробив поганого,щоб лишити нагороди?Потрібно читати інколи історію,щоб не виглядати ідіотом
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08.06.2026 20:37 Ответить
я не здивуюсь, що і в Гітлера був той орден... він з Пілсудським в ясна цілувався...
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08.06.2026 20:37 Ответить
орден орла - спекуляція варшави. даю... забираю... це взагалі про що? щоб не тяжка війна і відчутна залежність, кинути б тим орденом під ноги ініціатору... як непотріб, нехай би "пораділи"...
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08.06.2026 20:35 Ответить
 
 