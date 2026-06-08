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Новини відносини України та Польщі
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Навроцький ухвалить рішення щодо ордена Зеленському у відповідний час, - речник президента Польщі

Навроцький ще не ухвалив рішення щодо позбавлення ордена Зеленського

Капітула Ордена Білого Орла представила свої пропозиції Каролю Навроцькому щодо можливого  позбавлення президента України Володимира Зеленського цієї нагороди. Президент Польщі ухвалить рішення з цього приводу у відповідний час.

Про це написав у соцмережі Х речник президента Польщі Рафал Леськевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Навроцький ще не ухвалив рішення 

"Сьогодні капітула Ордена Білого Орла зібралася для розгляду питання щодо ордена, яким був нагороджений Президент України Володимир Зеленський. Капітула представила свій висновок президентові Польщі Каролю Навроцькому, який брав участь у засіданні. Президент ухвалить рішення у відповідний час", - заявив Леськевич.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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Автор: 

Зеленський Володимир (27960) орден (120) Польща (9335) Навроцький Кароль (150)
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Топ коментарі
+8
Та нехай собі в сраку засунуть той свій скомпрометований орден!
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08.06.2026 20:20 Відповісти
+8
Якось пофіг на те, що заберуть у Зеленського.
Краще б його самого забрали і кинули у якусь прірву.
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08.06.2026 20:25 Відповісти
+7
Думаю, цим психозом Навроцький вистрилив собі у ногу. Він розігнав скандал й здати назад він не може, но й позбавити Зе ордена, це також погано, бо його політичні візаві вже починають клювати. Ситуація патова...
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08.06.2026 20:26 Відповісти
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08.06.2026 20:15 Відповісти
Я дивуюсь, чому Сталін теж не отримав цей орден.
Після Другої світової війни Польща отримала значні німецькі території на заході та півночі за прямої ініціативи та наполягання Сталіна.
Ці території у польській історіографії та тогочасній пропаганді отримали назву «Повернені землі».
Регіони: Померанія, Сілезія, Любуська земля та південна частина Східної Пруссії.
Великі міста: Вроцлав (колишній Бреслау), Щецин (Штеттін), Гданськ (Данциг) та Ольштин.
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08.06.2026 20:15 Відповісти
Як німці повернуть Кенігсберг в свою гавань то знов стане актуальне питання коридору.. Аууу, полякі, вам хочеться історії? Ну так вона різна є. Ви щось не можете забути, но і про вас не забули, не сподівайтесь.
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08.06.2026 21:02 Відповісти
Та нехай собі в сраку засунуть той свій скомпрометований орден!
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08.06.2026 20:20 Відповісти
але ж спочатку його треба дістати з вовиної сраки
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08.06.2026 20:32 Відповісти
Этот момент настанет в августе на границе )
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08.06.2026 20:21 Відповісти
Якось пофіг на те, що заберуть у Зеленського.
Краще б його самого забрали і кинули у якусь прірву.
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08.06.2026 20:25 Відповісти
не дочекаешся. Україна переможк, рф распадеться і Зеленський виграє потім вибои. Конешно опозиція хоче програшу України щоб на огризку нашою держави гризти бюджет України, тому таке хитання в уісон з фуйлом, трампом проти держави
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08.06.2026 21:22 Відповісти
Тоді ЗЄ просто пристрелять. Його просто необхідно буде ліквідувати.
Бо це питання виживання України.
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08.06.2026 21:44 Відповісти
опозиція це хто? щоб на огризку нашою держави гризтаи бюджет Укрїни. а хто сьогодні гризе в три рота бюджет України?
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08.06.2026 22:01 Відповісти
Думаю, цим психозом Навроцький вистрилив собі у ногу. Він розігнав скандал й здати назад він не може, но й позбавити Зе ордена, це також погано, бо його політичні візаві вже починають клювати. Ситуація патова...
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08.06.2026 20:26 Відповісти
Зеленському все рівно, а українська нація навряд проміняє недолугу польську біжутерію на памʼять про національних героїв. Повернути Новою Поштою і більше не брати нічого з рук окупантів, допоки не вибачаться.
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08.06.2026 20:27 Відповісти
Якою Новою поштою??? Посилочка авіапоштою. Лютий доставить, зкине. Запастить попкорном і дивитись як ті пшекі заметушаться поки буде доставляти ))
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08.06.2026 20:53 Відповісти
Цікаво, що італійський диктатор і засновник фашизму Беніто Муссоліні отримав Орден Білого Орла від Польської Республіки у 1923 році і досі не був позбавлений цієї нагороди польською державою !?
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08.06.2026 20:32 Відповісти
А мені цікаво,чому пара ботів пишуть цю чипуху,як під копірку?Що Мусоліні зробив поганого,щоб лишити нагороди?Потрібно читати інколи історію,щоб не виглядати ідіотом
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08.06.2026 20:37 Відповісти
запитай в італійців, які його, за його ж "подвиги", за ноги повісили, вниз головою... плюс, він ще був моральною підтримкою Гітлера і його режиму... а взагалі, то все було й не так погано... майже душевно .
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08.06.2026 20:44 Відповісти
Ти на питання відповідай дебіл!!Що поганого Муссоліні зробив полякам?
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08.06.2026 20:47 Відповісти
сходи за кораблем.., на всі твої питання може відповідь в кацапів? запитант , держу відповідь -
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08.06.2026 20:54 Відповісти
Кацапи тут до чого канарєка ти тупа ?
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08.06.2026 20:55 Відповісти
не відволікайся, йди маршрутом за кораблем
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08.06.2026 20:59 Відповісти
Польщу окупував Гітлер з совком.Муссоліні у себе там писди вигрібав Тупорилі боти,освіти нуль!!
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08.06.2026 20:49 Відповісти
я не здивуюсь, що і в Гітлера був той орден... він з Пілсудським в ясна цілувався...
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08.06.2026 20:37 Відповісти
Зовсім погано ?
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08.06.2026 20:39 Відповісти
орден орла - спекуляція варшави. даю... забираю... це взагалі про що? щоб не тяжка війна і відчутна залежність, кинути б тим орденом під ноги ініціатору... як непотріб, нехай би "пораділи"...
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08.06.2026 20:35 Відповісти
Я вважаю,що зрадник і корупціонер ЗЕ не заслуговує цієї нагороди
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08.06.2026 20:38 Відповісти
ти в дуркі?
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08.06.2026 20:41 Відповісти
По ділу є що сказати?Ні-іди накуй
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08.06.2026 20:44 Відповісти
срать всім на твоє діло-а к*й як всі бачать в твоєму роті давно
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08.06.2026 20:49 Відповісти
Та то ********* ухілес під впн з сраної польші пише, панам же треба жопу лизати щоб отримувати "захист"
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08.06.2026 21:07 Відповісти
Ідіотизм деяких амеб не перестає дивувати.
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08.06.2026 21:17 Відповісти
Італійський фашист Муссоліні точно заслуговує! Він нагороджений тим польським орлом. Живіть ляхи з тим!
Як сказав Портніков: "Україна фортеця для Польщі. Без цієї фортеці росія поставить хрест на Польщі! Не католицький, російський".

Тепер в поляків гонор проснувся, коли ЗМУ зупинили рашистську навалу. А де був той польський гонор коли у 2022 готувались з Варшави уряд евакуювати?
Гонору багато, а контракти з польським тро гонорові польські патріоти укладати не спішать. Половина сраку в жмені і на Америку та Британію побігли.
Спочатку пам'ятник пілсудському який знищив тисячі українців приберіть у Варшаві!
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08.06.2026 22:09 Відповісти
Портніков авторитет ?Що по Муссоліні?
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08.06.2026 22:12 Відповісти
Беніто Муссоліні справді був нагороджений найвищою державною нагородою Польщі - орденом Білого Орла. Церемонія нагородження відбулася 20 липня 1923 року, а вручив її тогочасний президент Польської Республіки Станіслав Войцеховський.
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08.06.2026 22:26 Відповісти
Муссоліні получив неодноразово писди і в 1943р був звільнений .З нього тупі боти клепають фашиста на рівні з Гітлером!
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08.06.2026 22:19 Відповісти
навіщо нам той орден котрим нагороджений мусоліні-глава італійських фашистів
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08.06.2026 20:39 Відповісти
Ще один виліз
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08.06.2026 20:40 Відповісти
ухілес, пизююУЙ на плантацію клубніку збирати. а то пан тебе батогом
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08.06.2026 21:09 Відповісти
Цеглина на голову упала ?
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08.06.2026 21:16 Відповісти
Фсьо , предумали ...?
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08.06.2026 20:53 Відповісти
Та забирайте. Разом з Вовою.
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08.06.2026 20:55 Відповісти
украина свою роль выполнила- насрала рашке, обескровилась, уничтожилась, теперь можно и на украину насрать, а как подбивали на нато и ес, годами сидели в киеве
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08.06.2026 20:56 Відповісти
Зрозуміло, коли настане "відповідний час". Це станеться тоді, коли НАБУ звинуватить Зеленського в корупції.
Раніше - ніяк.
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08.06.2026 21:25 Відповісти
Цього обкуреного мудака треба на табуретку ставити, а не чогось позбавляти. Чмо свідомо провокує аби сподобатись бидлу, яке від нього в екстазі.
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08.06.2026 21:40 Відповісти
Цяі сторія стане уроком для інших, яких будуть нагороджувати польськими нагородами.
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08.06.2026 21:41 Відповісти
Він мабуть вже найбільш титулований орденоносець, не вистачає "героя росії" ще.
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08.06.2026 21:42 Відповісти
Від того польського орла Зеленський повинен сам відмовитись бо тим орденом нагороджений Муссоліні і до цих пір ту нагороду Польща не відібрала. Тримати орден яким нагороджений італійський фашист - це ганьба для України і Українських Воїнів які воюють проти рашизму - ******** форми фашизму.
А якщо подивитись об'єктивно, то поляки нічим не відрізняються від кацапів. Вони такі самі імперія як московити і мадяри. Бандеру і УПА вся ця гоп компанія однаково ненавидить. Дивно що поляки ще не вчепитись до Богдана Хмельницького який розвалив річ посполита.
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08.06.2026 21:50 Відповісти
Зеленскій все рівно не віддасть.
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08.06.2026 21:50 Відповісти
100% воно жадібне до всерачки.
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08.06.2026 22:09 Відповісти
Коли Зеленський приймав той орден, він не знав що тим польським орлом нагороджений також італійський фашист Муссоліні. Тому найкращий вихід, Зеленський повинен сам повернути ту польську нагороду бо це ганьба для воїнів ЗСУ, які воюють з з ******** формою російського фашизму - рашизмом, мати нагороду якою нагороджений італійський фашист і соратник Гітлера Муссоліні.
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08.06.2026 22:20 Відповісти
 
 