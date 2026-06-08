Навроцький ухвалить рішення щодо ордена Зеленському у відповідний час, - речник президента Польщі

Капітула Ордена Білого Орла представила свої пропозиції Каролю Навроцькому щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського цієї нагороди. Президент Польщі ухвалить рішення з цього приводу у відповідний час.

Про це написав у соцмережі Х речник президента Польщі Рафал Леськевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Навроцький ще не ухвалив рішення

"Сьогодні капітула Ордена Білого Орла зібралася для розгляду питання щодо ордена, яким був нагороджений Президент України Володимир Зеленський. Капітула представила свій висновок президентові Польщі Каролю Навроцькому, який брав участь у засіданні. Президент ухвалить рішення у відповідний час", - заявив Леськевич.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

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