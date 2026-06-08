Навроцький ухвалить рішення щодо ордена Зеленському у відповідний час, - речник президента Польщі
Капітула Ордена Білого Орла представила свої пропозиції Каролю Навроцькому щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського цієї нагороди. Президент Польщі ухвалить рішення з цього приводу у відповідний час.
Про це написав у соцмережі Х речник президента Польщі Рафал Леськевич, повідомляє Цензор.НЕТ.
Навроцький ще не ухвалив рішення
"Сьогодні капітула Ордена Білого Орла зібралася для розгляду питання щодо ордена, яким був нагороджений Президент України Володимир Зеленський. Капітула представила свій висновок президентові Польщі Каролю Навроцькому, який брав участь у засіданні. Президент ухвалить рішення у відповідний час", - заявив Леськевич.
Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
Топ коментарі
+8 Погрібний Олександр
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+7 Денис Шевченко #579576
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Після Другої світової війни Польща отримала значні німецькі території на заході та півночі за прямої ініціативи та наполягання Сталіна.
Ці території у польській історіографії та тогочасній пропаганді отримали назву «Повернені землі».
Регіони: Померанія, Сілезія, Любуська земля та південна частина Східної Пруссії.
Великі міста: Вроцлав (колишній Бреслау), Щецин (Штеттін), Гданськ (Данциг) та Ольштин.
Краще б його самого забрали і кинули у якусь прірву.
Бо це питання виживання України.
Як сказав Портніков: "Україна фортеця для Польщі. Без цієї фортеці росія поставить хрест на Польщі! Не католицький, російський".
Тепер в поляків гонор проснувся, коли ЗМУ зупинили рашистську навалу. А де був той польський гонор коли у 2022 готувались з Варшави уряд евакуювати?
Гонору багато, а контракти з польським тро гонорові польські патріоти укладати не спішать. Половина сраку в жмені і на Америку та Британію побігли.
Спочатку пам'ятник пілсудському який знищив тисячі українців приберіть у Варшаві!
Раніше - ніяк.
А якщо подивитись об'єктивно, то поляки нічим не відрізняються від кацапів. Вони такі самі імперія як московити і мадяри. Бандеру і УПА вся ця гоп компанія однаково ненавидить. Дивно що поляки ще не вчепитись до Богдана Хмельницького який розвалив річ посполита.