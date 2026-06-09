В Польше считают, что Зеленский может отказаться приехать на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске
Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от участия в конференции по восстановлению Украины, которая в конце июня состоится в Гданьске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Polsat News заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, такая вероятность возникла на фоне дискуссии между Польшей и Украиной после присвоения одному из центров специальных операций ВСУ имени героев УПА.
В Польше раскритиковали реакцию властей
Чапутович негативно оценил заявления президента Польши Кароля Навроцкого о возможном лишении Зеленского одной из высших польских наград.
По мнению бывшего главы польского МИД, вмешательство в этот вопрос было ошибкой.
"Мы допустили колоссальную ошибку, вмешавшись в это дело, которое закончится ничем, и это подтвердит Украине, что она может и в дальнейшем поступать так же. Последствия этого будут серьезными", – заявил он.
Конференция состоится в конце июня
Чапутович предположил, что из-за обострения дискуссий между двумя странами президент Украины может не принять участие в конференции по восстановлению Украины, запланированной в Гданьске.
В то же время официальных заявлений от украинской стороны о возможном отказе от участия в мероприятии пока не было.
Что предшествовало
- Польская общественная организация Akcja Demokracja начала сбор подписей под петицией к премьеру страны Дональду Туску, в которой призывают его не подписывать потенциальное решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
- Глава правительства Польши Дональд Туск возложил на украинскую сторону ответственность за урегулирование напряженности в польско-украинских отношениях на фоне скандала из-за присвоения одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного названия в честь Героев УПА.
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Та щас, він раніше всіх там буде...😸
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Значить, і в самій ПІС виникли тьорки з цього невиваженого кроку Навроцького...