В Польше считают, что Зеленский может отказаться приехать на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске

Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от участия в конференции по восстановлению Украины, которая в конце июня состоится в Гданьске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Polsat News заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, такая вероятность возникла на фоне дискуссии между Польшей и Украиной после присвоения одному из центров специальных операций ВСУ имени героев УПА.

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Чапутович негативно оценил заявления президента Польши Кароля Навроцкого о возможном лишении Зеленского одной из высших польских наград.

По мнению бывшего главы польского МИД, вмешательство в этот вопрос было ошибкой.

"Мы допустили колоссальную ошибку, вмешавшись в это дело, которое закончится ничем, и это подтвердит Украине, что она может и в дальнейшем поступать так же. Последствия этого будут серьезными", – заявил он.

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Конференция состоится в конце июня

Чапутович предположил, что из-за обострения дискуссий между двумя странами президент Украины может не принять участие в конференции по восстановлению Украины, запланированной в Гданьске.

В то же время официальных заявлений от украинской стороны о возможном отказе от участия в мероприятии пока не было.

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Что предшествовало