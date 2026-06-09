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Новости Отношения Украины и Польши
2 009 25

В Польше считают, что Зеленский может отказаться приехать на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске

В Польше предполагают, что из-за "героев УПА" Зеленский может не приехать на конференцию в Гданьске

Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от участия в конференции по восстановлению Украины, которая в конце июня состоится в Гданьске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Polsat News заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, такая вероятность возникла на фоне дискуссии между Польшей и Украиной после присвоения одному из центров специальных операций ВСУ имени героев УПА.

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В Польше раскритиковали реакцию властей

Чапутович негативно оценил заявления президента Польши Кароля Навроцкого о возможном лишении Зеленского одной из высших польских наград.

По мнению бывшего главы польского МИД, вмешательство в этот вопрос было ошибкой.

"Мы допустили колоссальную ошибку, вмешавшись в это дело, которое закончится ничем, и это подтвердит Украине, что она может и в дальнейшем поступать так же. Последствия этого будут серьезными", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сикорский предостерег Навроцкого от лишения Зеленского ордена Белого Орла и вспомнил о Шредере

Конференция состоится в конце июня

Чапутович предположил, что из-за обострения дискуссий между двумя странами президент Украины может не принять участие в конференции по восстановлению Украины, запланированной в Гданьске.

В то же время официальных заявлений от украинской стороны о возможном отказе от участия в мероприятии пока не было.

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Что предшествовало

  • Польская общественная организация Akcja Demokracja начала сбор подписей под петицией к премьеру страны Дональду Туску, в которой призывают его не подписывать потенциальное решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
  • Глава правительства Польши Дональд Туск возложил на украинскую сторону ответственность за урегулирование напряженности в польско-украинских отношениях на фоне скандала из-за присвоения одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного названия в честь Героев УПА.

Автор: 

Зеленский Владимир (24450) конференция (289) Польша (9075)
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Топ комментарии
+9
Хай поляки не переживають - Зеленський не носить орден Білого Орла, на собі. Тому не боїться, що його у нього відберуть, при візиті в Польщу... А от неприкрите хамство Навроцького, може послужить причиною відмови від візиту...
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09.06.2026 11:31 Ответить
+7
Кремлівському Буратіну треба остаточно зіпсувати наші стосунки з поляками, бо саме через Польщу йде біля 90% нашої військової допомоги. Ющенко та Порошенко роками робили все щоб зміцнити наше партнерство з Польщею, а цей диверсант та саботажник все руйнує та ще й хайпує на цьому руйнуванні завдяки мільйонам тупоголових ідіотів, які це підтримують.
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09.06.2026 11:52 Ответить
+5
Скільки себе памʼятаю, постійно в моменти налагодження добрих стосунків з Польщею починала свою підлу діяльність фсбешна контора, і кожен раз вона когось накручувала чи проплачувала на історичні події. Але от Порох вмів дипломатично гасити такі моменти, і з угорщиною теж в нього якось не доходило до відкритого срачу. Але куди дуболобому зєчму до дипломатії.
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09.06.2026 12:15 Ответить
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Ну як же він не приїде?На відбудові можна вкрасти набагато більше ніж на ремонті доріг.А в крадіжках він таки дійсно найвеличніший.
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09.06.2026 11:31 Ответить
тобто виходить так. Українські військові стікають кров"ю, б".ться як леви до виживання і у виборі назви вбачають спадкоємний героїзм і їм не до тонккощів обідчивості полького політикууму. вони просто б"ються за країну. А поляки мають гонор, обідчивість і образу. Типу ми вам помагаємо а ви там так вчиняєте. Дивно це, бо у Києві вже років 10 мінімум є проспект Бандери і Шухевича і пам"ятників купа йому. чому ж лише зараз вони образилися за чергове використання повстанського символізму.. Двояка спірна ситуація.
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09.06.2026 12:15 Ответить
..вояки ССО..якому присвоїли їм*я Героїв УПА..воюючі..тільки і думали і чекали присвоєння їх підрозділу цього найменування. Йшли на операції...тільки з такою думкою..коли...зеленський присвоїть нам це найменування? Це ж якраз було начасі...як і перепоховання Мельника. Чи може зеленський знав..хто такий Мельник і хто такі Герої УПА?. І гадки не мав. Але дурню підсунули ідею...яку він з властної дурості і зробив. І підсунувші ідею чи були такими як візірь...дурноголовими..чи звичайний хитрий крок достатньо розумної людини. Вибирайте!!
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09.06.2026 12:57 Ответить
Хай поляки не переживають - Зеленський не носить орден Білого Орла, на собі. Тому не боїться, що його у нього відберуть, при візиті в Польщу... А от неприкрите хамство Навроцького, може послужить причиною відмови від візиту...
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09.06.2026 11:31 Ответить
От і правильно зробив би,як би відмовився. Можна запропонувати конференцію в Бухарест перенести )
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09.06.2026 11:53 Ответить
..так вже почав літати за кордон з Кишинева... Потім почне з Бухареста...))) Дуже гарно виходить. Голова держави..ради допомоги якій збирається конференція ... починає пускати слину..і образившись не їде на конференцію...і ще щоб більше нагадити... пропонує її перенести у інше місце!? Розуму то у зеленого так багато...що вже клапан у макітрі почав свистіти. Вже заборонив послу Залужному зустрічати його у Лондоні... Бубочка образилась...??!!!
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09.06.2026 13:20 Ответить
Скільки себе памʼятаю, постійно в моменти налагодження добрих стосунків з Польщею починала свою підлу діяльність фсбешна контора, і кожен раз вона когось накручувала чи проплачувала на історичні події. Але от Порох вмів дипломатично гасити такі моменти, і з угорщиною теж в нього якось не доходило до відкритого срачу. Але куди дуболобому зєчму до дипломатії.
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09.06.2026 12:15 Ответить
Яр шанує Зеленського, зяма хароший, поляки погані...
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09.06.2026 12:24 Ответить
..................................
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09.06.2026 12:34 Ответить
Ви що вважаєте, що хтось фізично став би відбирати орден у Зеленського?!!! Інтелект фанатів Зе зашкалює.
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09.06.2026 12:25 Ответить
Я нічого не "вважаю"... Я прекрасно знаю механізми позбавлення нагород - цікавився, у свій час, такими речами (вивчав геральдику та нагородні системи Західної Європи...). Тому це просто "стьоб"...
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09.06.2026 12:32 Ответить
..виходить Вовчик ще сильніше може наступити на граблі...бо одного ...дуже сильного удару по його тупій макітрі явно недостатньо!!! Гнида вже відмовлялася в участі в самміті НАТО... Посприяло це державі? І якщо заберуть у Бубочки орден... то це ляпас не йому. Це ляпас державі...українцям...І дуже яскравий натяк... Дивіться..українці..хто Вами керує!!! Та невже Ви не розумієте...що все зроблене Гнидою було явно не на часі...Ні перепоховання..ні присвоєння назви. А зроблено це не його ратицями.. А його оточення..де його підставили по повній...
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09.06.2026 13:27 Ответить
Та ласих на відбудову, окрім Польщі, буде хоч греблю гати....
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09.06.2026 11:34 Ответить
Україну Міндіч з Цукерманов відбудують. Нехай вдома сидить. А краще нехай в Константиновку з'їздить.
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09.06.2026 11:39 Ответить
Президент України Володимир Зеленський може відмовитися від участі Джерело: https://censor.net/ua/n4007449

Та щас, він раніше всіх там буде...😸
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09.06.2026 11:42 Ответить
Це тільки йому та ху...лу відомо, коли по нам ракети полетять
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09.06.2026 11:47 Ответить
С ким він тільки не посварився залишились друзі тільки з України, да і ті за кордоном награбоване ховають
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09.06.2026 11:45 Ответить
Кремлівському Буратіну треба остаточно зіпсувати наші стосунки з поляками, бо саме через Польщу йде біля 90% нашої військової допомоги. Ющенко та Порошенко роками робили все щоб зміцнити наше партнерство з Польщею, а цей диверсант та саботажник все руйнує та ще й хайпує на цьому руйнуванні завдяки мільйонам тупоголових ідіотів, які це підтримують.
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09.06.2026 11:52 Ответить
Засцяв, що орден Білого Орла відберутт! 😁
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09.06.2026 12:00 Ответить
Та там наче мендєльша на аліменти подала і його чекає судовий вирок, то може ще й через це не їздить до Полщі. На тзінформ було недавно.
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09.06.2026 12:08 Ответить
Глава уряду Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу через найменування одного із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА. Туск старий "пшеяцєль" куйла використовує гебняво - рашистську методу.Самі "пшеки" створюють напругу" на рівному місці і згодом звинувачують в цьому Україну.ПСЯКРЕВ...
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09.06.2026 12:10 Ответить
Поляки дуже помиляються, Зеленський обов'язково приїде. Він тягне свою дупу на всі заходи, піарячись перед своїми баранами - залишками 73%, що ніби його скізь ******* і поважають. Лідери європейських країн не можуть відмовити цьому телепню, але вже давно і не раді його бачити.
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09.06.2026 12:15 Ответить
60% хорошие залишки.
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09.06.2026 13:28 Ответить
Шоб это от чего то отказалось? Ха-ха))))
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09.06.2026 12:24 Ответить
У 2014 році позапартійний Яцек Чапутович входив до програмної ради партії "Право і справедливість" (Качинського; і Навроцького). Згодом, у 2018-2020 роках, за квотою ПіС обіймав посаду міністра закордонних справ в уряді Матеуша Моравецького як рівновіддалений фахівець.
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Значить, і в самій ПІС виникли тьорки з цього невиваженого кроку Навроцького...
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09.06.2026 12:33 Ответить
 
 