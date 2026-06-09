Решение Зеленского об УПА - неудачное, но кто-то из сторон должен быть мудрее, - спикер Сейма Польши Чажастый
Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый призвал избежать обострения конфликта между Польшей и Украиной в связи с присвоением украинскому подразделению ССО названия "Героев УПА", а лишение президента Украины высшей польской награды во время войны с РФ может вызвать необратимую цепную реакцию.
Его цитирует PAP, сообщает Цензор.НЕТ.
Риск "наградного хаоса" во время войны
Чажастый отметил, что сторонам стоит проявить мудрость и сдержанность, чтобы не допустить эскалации.
Во вторник спикера Сейма спросили о возможном лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла после того, как он принял решение присвоить одному из украинских воинских подразделений наименование "Героев УПА".
Чажастый подчеркнул, что стороны сейчас должны продемонстрировать сдержанность, чтобы не спровоцировать зеркальные шаги, что недопустимо в условиях полномасштабного российского вторжения в Украину.
"Кто-то в этом деле - не обижая никого - должен проявить мудрость. Если дело в том, что сейчас решение остается за польской стороной, то я бы советовал действительно 10 раз подумать, прежде чем принимать решения по вопросам, касающимся Украины, потому что эти решения могут повлечь за собой ответные решения с ее стороны; например, все сдадут ордена, затем то же самое произойдет со стороны Польши, а тем временем продолжается война", - сказал польский чиновник.
Неудачный шаг Киева и кулуарные попытки компромисса
В то же время Чажастый не стал скрывать своего критического отношения к решению Зеленского, назвав присвоение подразделению имени Героев УПА "неудачным шагом", который, как и ожидалось, взбудоражил польское общество.
Он напомнил о встрече с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, который недавно посещал Варшаву для урегулирования ситуации, а также о беседе с председателем украинского парламента, во время которой призвал "тщательно обдумать" дальнейшие шаги.
Спикер польского парламента отдельно обратился к президентам обоих государств - Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому - с призывом вернуться к "здравому смыслу". Главным практическим аргументом для прекращения ссор является крупная международная конференция по восстановлению Украины, проведение которой запланировано в Гданьске уже на текущий июнь.
Скандал с подразделением имени Героев УПА
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За часи Коліївщини, питання ще не піднімали в оточені президента Польщі?!?!
Не треба поєднувати Польщу і громадянина на посаді Навроцького, як і Україну із громадянином зеленським упродовж 7 років!!
Це все рівно, що парне молоко заїсти огірком з гудини!!
Ефект такого поєднання, медицина не завжди може припинити!!!
Це, як у ******, з отими чумаданами !!
Те, що кацапи наказали - то й так ясно. І рольникам теж наказали..
‼️🤬❤️🇪🇺🇺🇦💯⚒⚔️🤣✊💪✌️🤝👌👍👏🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
https://www.facebook.com/reel/1532905958487332
Вот там в ****** чет ...
Обычный иезуитский тампон-затычка