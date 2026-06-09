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Новости Отношения Украины и Польши
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Решение Зеленского об УПА - неудачное, но кто-то из сторон должен быть мудрее, - спикер Сейма Польши Чажастый

Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый призвал избежать обострения конфликта между Польшей и Украиной в связи с присвоением украинскому подразделению ССО названия "Героев УПА", а лишение президента Украины высшей польской награды во время войны с РФ может вызвать необратимую цепную реакцию.

Его цитирует PAP, сообщает Цензор.НЕТ.

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Риск "наградного хаоса" во время войны

Чажастый отметил, что сторонам стоит проявить мудрость и сдержанность, чтобы не допустить эскалации.

Во вторник спикера Сейма спросили о возможном лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла после того, как он принял решение присвоить одному из украинских воинских подразделений наименование "Героев УПА".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский может отказаться приехать на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, - экс-министр иностранных дел Польши Чапутович

Чажастый подчеркнул, что стороны сейчас должны продемонстрировать сдержанность, чтобы не спровоцировать зеркальные шаги, что недопустимо в условиях полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Кто-то в этом деле - не обижая никого - должен проявить мудрость. Если дело в том, что сейчас решение остается за польской стороной, то я бы советовал действительно 10 раз подумать, прежде чем принимать решения по вопросам, касающимся Украины, потому что эти решения могут повлечь за собой ответные решения с ее стороны; например, все сдадут ордена, затем то же самое произойдет со стороны Польши, а тем временем продолжается война", - сказал польский чиновник.

Неудачный шаг Киева и кулуарные попытки компромисса

В то же время Чажастый не стал скрывать своего критического отношения к решению Зеленского, назвав присвоение подразделению имени Героев УПА "неудачным шагом", который, как и ожидалось, взбудоражил польское общество.

Читайте также: Поляки собирают подписи против лишения Зеленского Ордена Белого Орла

Он напомнил о встрече с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, который недавно посещал Варшаву для урегулирования ситуации, а также о беседе с председателем украинского парламента, во время которой призвал "тщательно обдумать" дальнейшие шаги.

Спикер польского парламента отдельно обратился к президентам обоих государств - Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому - с призывом вернуться к "здравому смыслу". Главным практическим аргументом для прекращения ссор является крупная международная конференция по восстановлению Украины, проведение которой запланировано в Гданьске уже на текущий июнь.

Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск о скандале из-за наименования подразделения ССО в честь УПА: Украина сама привела к этой проблеме, так что пусть теперь ищет решение

Автор: 

Зеленский Владимир (24450) Польша (9075) УПА (623) Навроцкий Кароль (149)
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Топ комментарии
+14
За убивство московітами в Смоленській трагедії, усієї Польської політичної команди, а ні слова, як і за дії Армії Крайової та Армії Людової!?!?!? А от за Українські внутрішні питання, аж діарея почалася!?!?!
За часи Коліївщини, питання ще не піднімали в оточені президента Польщі?!?!
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09.06.2026 16:29 Ответить
+10
Невдале рішення нациста Навроцкого почати цей срач. А рішення Зєлєнского присвоїти бойовій бригаді ЗСУ ім'я герлїчних попередників - навпаки дуже вдале. Чи Навроцкій справді вважає, що бойовій бригаді потрібно присвоїти ім' я комплзитора Лисенка? Тим паче, що ім'я наприклад Северина Наливайка, керівника антипольськоги повстання, страченого поляками їх теж не влаштувало б, як і скажімо ім'я Івана Богуна, якого ті ж поляки розстріляли, хоча він був до нтх досить лояльним і віддавав перевагу їм, а не кацапам. Тому і залишається композитор Лисенко, чи поет Драч.
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09.06.2026 16:39 Ответить
+9
Тєрєбонькать минуле мають право тільки історики. Якщо минуле болюче то спільні комісії, які складаються виключно з істориків. Якщо політик розкриває пащу про скрепи, акції поляків проти українців 100-300 років назад або навпаки....слід пошукати на рахунках такого діяча рублі. Як тільки політик розкриває рота про минуле, він має стати минулим. Політик має займатися теперишнім та майбутнім.
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09.06.2026 16:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вменяемые в Польше таки есть, что бы не говорили.
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09.06.2026 16:25 Ответить
Якби були там в Польщі притомні, то вони би окремим Законом Польщі, прийнятим в сеймі поточного скликання рівно два роки тому голосами усіх фракцій в т.ч. з-за участі цього спікера Чжастого не проголошували би ОУН та УПА злочиними організаціями.
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09.06.2026 17:21 Ответить
ну тоді і шредеру скажіть ,шоб нагороду віддав,він взагалі за війну і ху* ла... ...
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09.06.2026 16:26 Ответить
А чи було вдалим рішення про окупацію заходу УНР у 1920-х роках, поляці? Вже жалкуєте і каєтесь? Терпіть мовчки. 🔴⚫️
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09.06.2026 16:27 Ответить
За убивство московітами в Смоленській трагедії, усієї Польської політичної команди, а ні слова, як і за дії Армії Крайової та Армії Людової!?!?!? А от за Українські внутрішні питання, аж діарея почалася!?!?!
За часи Коліївщини, питання ще не піднімали в оточені президента Польщі?!?!
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09.06.2026 16:29 Ответить
Коли ядерну зброю повернем всі шавки заткнуться.
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09.06.2026 16:30 Ответить
Знаєте, що ще поляки забули - як у 1920 році, разом з армією УНР вибили з Києва червону армію. Навіть парад провели..9 травня 1920 року. Правда потім червоного м'яса навалило і, відступаючи, поляки підірвали Миколаївський ланцюговий міст..якійсь в них склероз однобокий.
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09.06.2026 17:37 Ответить
Як московіти йому накази, так Навроцький собі і наврочив!?!?
Не треба поєднувати Польщу і громадянина на посаді Навроцького, як і Україну із громадянином зеленським упродовж 7 років!!
Це все рівно, що парне молоко заїсти огірком з гудини!!
Ефект такого поєднання, медицина не завжди може припинити!!!
Це, як у ******, з отими чумаданами !!
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09.06.2026 18:25 Ответить
Чого Ви кричите)) нервові клітини не востановлюються)

Те, що кацапи наказали - то й так ясно. І рольникам теж наказали..
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09.06.2026 18:33 Ответить
До чого тут мудрість? Кремлівська агентура розіграла недолугий спектакль для посполитих. То і сказав би, що це 80 річний баян і його не треба дивитися.
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09.06.2026 16:33 Ответить
Тєрєбонькать минуле мають право тільки історики. Якщо минуле болюче то спільні комісії, які складаються виключно з істориків. Якщо політик розкриває пащу про скрепи, акції поляків проти українців 100-300 років назад або навпаки....слід пошукати на рахунках такого діяча рублі. Як тільки політик розкриває рота про минуле, він має стати минулим. Політик має займатися теперишнім та майбутнім.
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09.06.2026 16:33 Ответить
Так має бути. Але воно ніколи не буває так, як має бути. Хоча все одно треба прагнути до того і це нікого не виправдовує.
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09.06.2026 16:38 Ответить
Це ж простіше, колупатися у історії яку переважна більшість плебсу ще й не знає. Затрати мінімальні і завжди ефективно.
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09.06.2026 16:44 Ответить
Поляків вже не зупинити - осідлали свого конька
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09.06.2026 16:33 Ответить
Чорнобильський арсенал, як останній варіант попередження московитів, чекає на свій час!!
‼️🤬❤️🇪🇺🇺🇦💯⚒⚔️🤣✊💪✌️🤝👌👍👏🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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09.06.2026 16:34 Ответить
А називати євреїв жидами рішення вдале?!
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09.06.2026 16:34 Ответить
не всі там є )(уйлоСовок-Істориками.
https://www.facebook.com/reel/1532905958487332
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09.06.2026 16:35 Ответить
Самі собі вигадали страшилки про УПА і зай@бують ними всю дорогу.
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09.06.2026 16:36 Ответить
Невдале рішення нациста Навроцкого почати цей срач. А рішення Зєлєнского присвоїти бойовій бригаді ЗСУ ім'я герлїчних попередників - навпаки дуже вдале. Чи Навроцкій справді вважає, що бойовій бригаді потрібно присвоїти ім' я комплзитора Лисенка? Тим паче, що ім'я наприклад Северина Наливайка, керівника антипольськоги повстання, страченого поляками їх теж не влаштувало б, як і скажімо ім'я Івана Богуна, якого ті ж поляки розстріляли, хоча він був до нтх досить лояльним і віддавав перевагу їм, а не кацапам. Тому і залишається композитор Лисенко, чи поет Драч.
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09.06.2026 16:39 Ответить
Гонорові панове. Ви ще Хмельницького згадайте.
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09.06.2026 16:39 Ответить
І Гонту з Залізняком.І про уманську різанину нехай згадають.Ми їм Росішки ніколи не забудемо.
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09.06.2026 16:55 Ответить
Ми згадуємо, а москалі тішаться...
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09.06.2026 17:05 Ответить
Польша не существовала в принципе. Параша/Польша/Персия = фарук = велико = дальние земли.
Вот там в ****** чет ...
Обычный иезуитский тампон-затычка
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09.06.2026 16:55 Ответить
Хай Україна сточиться в якості щита Європи, ось тоді вже можна буде розмовляти з нею інакше. А поки що треба вести в заданому напрямку й мило посміхатися.
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09.06.2026 16:57 Ответить
Водночас Чажастий не став приховувати свого критичного ставлення до рішення Зеленського, назвавши присвоєння підрозділу імені Героїв УПА "невдалим кроком", який прогнозовано збурив польське суспільство ,Якщо рішення Зеленського схвалмв народ України, це є мудре рішення,але якщо те, що є добре для українського народу "пєрдолі глови полякам" , то то єст "польске глупство "
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09.06.2026 17:02 Ответить
А рішення поляків щодо прославляння Пілсудського та бандитів з АК,вдалі? А прославляння т.з. 2 Речі Посполитою, цієї потворної дитини Версальського миру,вдалі?
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09.06.2026 17:04 Ответить
звісно мудро було би польскій стороні не втручатись в українську комеморацію, так само як і ми не втручаємось у польську, коли поляки увіковічнюють іменами вояків АК або просто на честь Армії Крайової вулиці у польських містах. Так повинні виглядати взаємошанобливі й і рівноправні стосунки.
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09.06.2026 17:06 Ответить
Просто перестаньте звертати увагу на отого презедента України тай на саму Україну. Йдіть своєю дрогою. Готуйте свої збройні сили - так як зеленский готував Україну до вторгнення людини в очах котрого він один бачив мир - то проблема українців з їх вибором у 19 - українську більшість все влаштовує. Не давайте більше ніякої військової допомоги - нехай літає через Молдову.
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09.06.2026 17:11 Ответить
Про "невдалий" демарш Навроцького він нічого не хоче казати!
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09.06.2026 17:11 Ответить
вибачте поляки, але у нас на цю куйню немає часу. ви вже якось самі без нас станьте мудрішими.
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09.06.2026 17:13 Ответить
Невдале рішення - це блокувати кордон через українське зерно
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09.06.2026 17:33 Ответить
 
 