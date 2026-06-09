Решение Зеленского об УПА - неудачное, но кто-то из сторон должен быть мудрее, - спикер Сейма Польши Чажастый

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый призвал избежать обострения конфликта между Польшей и Украиной в связи с присвоением украинскому подразделению ССО названия "Героев УПА", а лишение президента Украины высшей польской награды во время войны с РФ может вызвать необратимую цепную реакцию.

Его цитирует PAP, сообщает Цензор.НЕТ.

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Риск "наградного хаоса" во время войны

Чажастый отметил, что сторонам стоит проявить мудрость и сдержанность, чтобы не допустить эскалации.

Во вторник спикера Сейма спросили о возможном лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла после того, как он принял решение присвоить одному из украинских воинских подразделений наименование "Героев УПА".

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Чажастый подчеркнул, что стороны сейчас должны продемонстрировать сдержанность, чтобы не спровоцировать зеркальные шаги, что недопустимо в условиях полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Кто-то в этом деле - не обижая никого - должен проявить мудрость. Если дело в том, что сейчас решение остается за польской стороной, то я бы советовал действительно 10 раз подумать, прежде чем принимать решения по вопросам, касающимся Украины, потому что эти решения могут повлечь за собой ответные решения с ее стороны; например, все сдадут ордена, затем то же самое произойдет со стороны Польши, а тем временем продолжается война", - сказал польский чиновник.

Неудачный шаг Киева и кулуарные попытки компромисса

В то же время Чажастый не стал скрывать своего критического отношения к решению Зеленского, назвав присвоение подразделению имени Героев УПА "неудачным шагом", который, как и ожидалось, взбудоражил польское общество.

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Он напомнил о встрече с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, который недавно посещал Варшаву для урегулирования ситуации, а также о беседе с председателем украинского парламента, во время которой призвал "тщательно обдумать" дальнейшие шаги.

Спикер польского парламента отдельно обратился к президентам обоих государств - Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому - с призывом вернуться к "здравому смыслу". Главным практическим аргументом для прекращения ссор является крупная международная конференция по восстановлению Украины, проведение которой запланировано в Гданьске уже на текущий июнь.

Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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