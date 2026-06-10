Берлін наполягає на передачі Україні 6,6 млрд євро, Варшава проти
Німеччина виступає за те, щоб 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру були повністю передані Україні після їх розблокування Угорщиною. Своєю чергою Польща наполягає на поверненні близько 2 млрд злотих, що становить приблизно 450 млн євро, за вже передану Україні зброю. Таку позицію озвучив заступник міністра оборони Цезарій Томчик.
Про це йдеться у матеріалі RMF FM, про який пише Цензор.НЕТ.
В ЄС не можуть поділити гроші
Глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала варіант розподілу цих коштів.
Він передбачає часткове відшкодування на рівні 10 відсотків, підтримку навчальної місії для українських військових та спільні закупівлі зброї.
Польща не підтримує цей план і виступає за повне відшкодування.
"Ці гроші – це наші гроші", – заявив Цезарій Томчик.
Він також наголосив, що зменшення виплат означає менше коштів для армії. Польська сторона звинувачує Брюссель у зміні правил під час процесу.
Водночас Німеччина, яка є найбільшим донором фонду у відсотковому співвідношенні, наполягає, що кошти мають бути спрямовані саме Україні.
Раніше повідомлялося, що Угорщина зняла вето на 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Це питання обговорювали міністри оборони ЄС під час неформальної зустрічі на Кіпрі 8 червня.
Перед цим Кая Каллас заявляла, що обговорення щодо розблокування коштів тривають і конкретні строки ухвалення рішення поки не визначені.
Також ми писали, що Болгарія не планує надалі постачати зброю Україні. Про це днями заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов.
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вдруг рєзко ватна совкова "какая разніца" стала інтегральним українським націоналістом
ви вірите цій дєшовці для лохів ?
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чи не так ?
то що так про польські архіви ви кажете ?
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З 2022 року загальна сума допомоги Україні від Польщі (включаючи гуманітарну, військову та фінансову підтримку, а також витрати на утримання біженців) перевищує $30 мільярдів (понад 100 мільярдів злотих). Безпосередньо військова допомога становить близько $4,5 мільярда.
таких "воріженьок" ще пошукати треба !
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Головні донори бронетехніки:
Польща: є найбільшим постачальником, яка передала сотні одиниць техніки (зокрема, близько 325 танків радянського зразка та PT-91 Twardy).
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І так, допомогав один уряд, а інший хоче гроші за цю допомогу забрати.
а може дарма поляки відкрили кордон для українських біженців у 2022 році ?
знав би наріт що немає куди тікати, так і захищав тоді неньку-Україну, а не никався б зараз ухилнтами, як таргани по щілинах
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всесвітній мозок ШІ
вчи матчасть тупий бовдуре !
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По-перше, Польща це передавала не зi своеi кишенi, а з кишенi ЕС та НАТО у рамках замiни старого хламу на новiтню зброю. Поляки ще й заробили на цьому, бо "модернiзованi T-72" повиннi були бути розпиленi на метал за кошт полякiв, а вони на цьому зекономили;
По-друге, на вiдмiну вiд мусульманських бiженцiв у Германiях та Чехiях, нашi "бiженцi" працюють та приносять економiцi Польщi прибутки, при чому вищi нiж поляки, адже оклад нижчий, а вихлоп бiльший;
По-трете, ворог мого ворога - мiй друг, i передача зброi якою можна уярити русню чужими руками - це краща iнвестицiя польского ВПК, бо поляк що знищуе русню на танку Т-72 коштуе пiв-мiльйона евро, а вкраiнчик безкоштовний;
По-четверте, Польща напару з РФiею - екс-iмперii з нацiоналiстичним душком, якi досi дрочать на минуле, бо нема чим похизуватись в поточному. Поки Швейцарiя випускае МК STM32, Англiя розробляе та лiцензуе ARM (той самий що стоiть у новiтнiх макбуках), Францiя випускае оптику та нейромережi - Польща випускае потужне нiкуя.
Тому таки ворожа, просто ситуативний "партнер".
А якщо хочете знати як виглядае "друг" - подивiться на КНДР.
особливо стосовно "дружньої" Білорусі, яка нещасна під когось підпала та з якої напала рашка
.
Ти гоніш
Як не соромно нівелювати здобутки та звитяги білорусів, які замість тебе тримають наш фронт
Дiвчина написала що кожен з наших сусiдiв колись на нас нападав, окрiм Бiлорусi.
Якщо ви з цим не згоднi - можете просто предоставити дату вiйни Мiнська з Киевом, i на цьому розiйдемось.
ку-ку !
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Білорусь ОКУПОВАНА, це все одно що Дамбабве.
Але якби не окупація, вони на нас би не нападали.
ну, що ж європейські пєдокуколди, так вам і треба!!!!
блокування всіх кластерів під егідою відтраханих поляков!!!!
Прийми таблетки і не пиши більше своєї маячні .
а великомасштабна війна триває з 2022 року.
і саме в ній вже біля 300 тисяч загиблих українських Воїнів на сьогодні !
курви ЗЄльоні !
без вас НЕ було б цієї війни !
не треба дєшовой ЗЄльоной демагогії !
тут кожен другий на цій справі розуміється !
.
тільки не отримають від доброго дяді Сема чи дяді Пшека, а купують з свої кревні злоті.
військовий бюджет є найбільшим в Європі - вже 5 %
.
вони причепились до українських націоналістів,
а своїх нацистів під боком не помічають.
і їхні нацисти не просто нео-,
а прямо підтримують гітлера, який їх вбивав,
як і євреїв.
це до інтегрального українського націоналіста "какая разніца" ЗЄлєнського ?
Господи, коли ти вже даш мізки цьому нащасному наріту ?
.
Не чекайте від Польщі підтримки України!
Як тільки мова зайшла про гроші, то все.
Польща - це не про щиру дружбу.
Польща - це про власну вигоду.
Окрема подяка Зеленському!
Підігравати Орбану перед виборами в Угорщині, а тепер на рівному місці "начудити" з Польщею це треба вміти.
"Криворізька дипломатія" рулит!
А стадо 🐏🐏 (яке достойне свого 🤡 вождя) зараз наповнить 💩 свої штанці, які ще не впали, завдяки фінансовій підтримці ЄС.