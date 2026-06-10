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Новини
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Берлін наполягає на передачі Україні 6,6 млрд євро, Варшава проти

німеччина,польща

Німеччина виступає за те, щоб 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру були повністю передані Україні після їх розблокування Угорщиною. Своєю чергою Польща наполягає на поверненні близько 2 млрд злотих, що становить приблизно 450 млн євро, за вже передану Україні зброю. Таку позицію озвучив заступник міністра оборони Цезарій Томчик.

Про це йдеться у матеріалі RMF FM, про який пише Цензор.НЕТ.

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В ЄС не можуть поділити гроші

Глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала варіант розподілу цих коштів.

Він передбачає часткове відшкодування на рівні 10 відсотків, підтримку навчальної місії для українських військових та спільні закупівлі зброї.

Польща не підтримує цей план і виступає за повне відшкодування.

"Ці гроші – це наші гроші", – заявив Цезарій Томчик.

Він також наголосив, що зменшення виплат означає менше коштів для армії. Польська сторона звинувачує Брюссель у зміні правил під час процесу.

Водночас Німеччина, яка є найбільшим донором фонду у відсотковому співвідношенні, наполягає, що кошти мають бути спрямовані саме Україні.

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Раніше повідомлялося, що Угорщина зняла вето на 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Це питання обговорювали міністри оборони ЄС під час неформальної зустрічі на Кіпрі 8 червня.

Перед цим Кая Каллас заявляла, що обговорення щодо розблокування коштів тривають і конкретні строки ухвалення рішення поки не визначені.

Також ми писали, що Болгарія не планує надалі постачати зброю Україні. Про це днями заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов.

Автор: 

Німеччина (8074) гроші (1025) Польща (9350) Євросоюз (15223)
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Топ коментарі
+12
У пшеків криша потікла, нажаль.
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10.06.2026 19:18 Відповісти
+8
а у ЗЄлі ?

вдруг рєзко ватна совкова "какая разніца" стала інтегральним українським націоналістом

ви вірите цій дєшовці для лохів ?

.
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10.06.2026 19:25 Відповісти
+6
Щось поляки лізуть в ****** на всіх напрямках.
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10.06.2026 19:22 Відповісти
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У пшеків криша потікла, нажаль.
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10.06.2026 19:18 Відповісти
а у ЗЄлі ?

вдруг рєзко ватна совкова "какая разніца" стала інтегральним українським націоналістом

ви вірите цій дєшовці для лохів ?

.
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10.06.2026 19:25 Відповісти
Ми всі знаємо що в Польщі багато років працювали "спеціалісти КГБ" кремля, які мали вплив і доступ до різної інформації і польські архіви були ними детально вивчені і відкоректовані кремлем так, як їм хотілося. І цей результат дається взнаки у вихованні поляків, а нам необхідно цю роботу кремля звести до мінімуму. І над цим нашому керівництву необхідно працювати. Це важко, але обов'язково і необхідно .
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10.06.2026 19:49 Відповісти
а ще краще ми знаємо про агента Козиря та Осла Оманського !

чи не так ?
то що так про польські архіви ви кажете ?

.
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10.06.2026 20:01 Відповісти
Та ти вже задовбало тут своїми кацапськими методичками!
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10.06.2026 20:22 Відповісти
Все ж таки Польща ворожа нам країна, як і було завжди. Те саме стосується всіх сусідів, окрім Білорусії, яка потрапила у список загроз лише тому що там заправляє рашка. А так це єдиний сусід звідки на нас не нападали
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10.06.2026 19:20 Відповісти
Як з бульбондії не нападали? А у 2022-му році звідки зайшли кацапи? Нехай і кацапи, але ж з бульбондії.
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10.06.2026 19:23 Відповісти
Ну ви читати всі вмієте ?
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10.06.2026 19:46 Відповісти
якщо ви не в курсі, то відкрию вам секрет, ніхто не хоче давати гроші зеленому клептоману, і зараз польща вийожується, завтра буде австрія, потім німеччина і т.д.
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10.06.2026 19:23 Відповісти
авжеж ворожа !

З 2022 року загальна сума допомоги Україні від Польщі (включаючи гуманітарну, військову та фінансову підтримку, а також витрати на утримання біженців) перевищує $30 мільярдів (понад 100 мільярдів злотих). Безпосередньо військова допомога становить близько $4,5 мільярда.

таких "воріженьок" ще пошукати треба !

.
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10.06.2026 19:30 Відповісти
Від початку повномасштабного вторгнення союзники передали Україні понад 900 основних бойових танків. Загалом до танкової коаліції увійшло 13 країн, які забезпечили ЗСУ технікою таких типів, як Leopard, Abrams, Challenger, PT-91 Twardy та модернізовані Т-72.

Головні донори бронетехніки:
Польща: є найбільшим постачальником, яка передала сотні одиниць техніки (зокрема, близько 325 танків радянського зразка та PT-91 Twardy).

.
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10.06.2026 19:31 Відповісти
" а також витрати на утримання біженців" - ці витрати Польші компенсував ЄС повністю. А зараз виплати у Польші залишились тільки для тих, хто платить податки у Польші і виплати тільки на дітей як для звичайних платників податків у Польші - тобто - ніяких розходів.
І так, допомогав один уряд, а інший хоче гроші за цю допомогу забрати.
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10.06.2026 19:37 Відповісти
так я вот собі й думаю:

а може дарма поляки відкрили кордон для українських біженців у 2022 році ?
знав би наріт що немає куди тікати, так і захищав тоді неньку-Україну, а не никався б зараз ухилнтами, як таргани по щілинах

.
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10.06.2026 19:44 Відповісти
"Це твердження некоректне. Європейський Союз не компенсував Польщі всі витрати на утримання біженців повністю. Часткове відшкодування справді надходило, проте основний фінансовий тягар взяла на себе сама країна"
всесвітній мозок ШІ

вчи матчасть тупий бовдуре !

.
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10.06.2026 19:47 Відповісти
А якщо відмінісувати компенсації ЄС і США то скільки буде? )))
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10.06.2026 19:39 Відповісти
Так, ворожа.

По-перше, Польща це передавала не зi своеi кишенi, а з кишенi ЕС та НАТО у рамках замiни старого хламу на новiтню зброю. Поляки ще й заробили на цьому, бо "модернiзованi T-72" повиннi були бути розпиленi на метал за кошт полякiв, а вони на цьому зекономили;

По-друге, на вiдмiну вiд мусульманських бiженцiв у Германiях та Чехiях, нашi "бiженцi" працюють та приносять економiцi Польщi прибутки, при чому вищi нiж поляки, адже оклад нижчий, а вихлоп бiльший;

По-трете, ворог мого ворога - мiй друг, i передача зброi якою можна уярити русню чужими руками - це краща iнвестицiя польского ВПК, бо поляк що знищуе русню на танку Т-72 коштуе пiв-мiльйона евро, а вкраiнчик безкоштовний;

По-четверте, Польща напару з РФiею - екс-iмперii з нацiоналiстичним душком, якi досi дрочать на минуле, бо нема чим похизуватись в поточному. Поки Швейцарiя випускае МК STM32, Англiя розробляе та лiцензуе ARM (той самий що стоiть у новiтнiх макбуках), Францiя випускае оптику та нейромережi - Польща випускае потужне нiкуя.

Тому таки ворожа, просто ситуативний "партнер".
А якщо хочете знати як виглядае "друг" - подивiться на КНДР.
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10.06.2026 20:16 Відповісти
Білорусь? з кукухою все нормально?
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10.06.2026 19:31 Відповісти
нормально, я хоча би читати вмію, на відміну від вас
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10.06.2026 19:47 Відповісти
дєвушка, вам би пора вже перевіритись на когнітивних тестах,

особливо стосовно "дружньої" Білорусі, яка нещасна під когось підпала та з якої напала рашка

.
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10.06.2026 19:51 Відповісти
А це не правда ? Ну коли на нас нападал незалежна держава Білорусь ?
Ти гоніш
Як не соромно нівелювати здобутки та звитяги білорусів, які замість тебе тримають наш фронт
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10.06.2026 20:02 Відповісти
А вам би пора читати якусь дорослу лiтературу, окрiм "Кобзаря". Хоча б Булгакова, лол.

Дiвчина написала що кожен з наших сусiдiв колись на нас нападав, окрiм Бiлорусi.

Якщо ви з цим не згоднi - можете просто предоставити дату вiйни Мiнська з Киевом, i на цьому розiйдемось.
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10.06.2026 20:19 Відповісти
хай живе лукашенко ?

ку-ку !

.
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10.06.2026 19:32 Відповісти
Вот е фак ступід бітч!? Що ти мелеш яка білорусь, це ті ж самі під.ари що з Московії, тільки ще більше засцяні але трохи менш тупі
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10.06.2026 19:52 Відповісти
Шат йор шітхол. факін ассол
Білорусь ОКУПОВАНА, це все одно що Дамбабве.
Але якби не окупація, вони на нас би не нападали.
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10.06.2026 20:00 Відповісти
Расскажи Ксюша когда на Украину нападали молдовани?!
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10.06.2026 20:11 Відповісти
це все ? може і не нападали самостійно, але як частина Румунії - так
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10.06.2026 20:17 Відповісти
Вони чекали на програш України у війні бо х-ло казав що Зах. України йому не потрібний і думали що заберуть, мадяри думали що Закарпаття відкусять, румуни що Буковину, а тут ситуація складається інауше і вони розуміють що нічого в них не вийде з їхніх хотєлок. Французькі поляки після вступу Польщі в НАТО казали що з НАТО піуть забирати Львів бо Львів їхній. Я їм казав що вже можуть йти якщо такі круті.
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10.06.2026 20:17 Відповісти
орбан відповз, рольники тут як тут!
ну, що ж європейські пєдокуколди, так вам і треба!!!!
блокування всіх кластерів під егідою відтраханих поляков!!!!
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10.06.2026 19:22 Відповісти
Щось поляки лізуть в ****** на всіх напрямках.
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10.06.2026 19:22 Відповісти
Війне з 2014 триває
Прийми таблетки і не пиши більше своєї маячні .
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10.06.2026 19:42 Відповісти
віна триває ще з гетьмана Виговського, якшо-шо

а великомасштабна війна триває з 2022 року.
і саме в ній вже біля 300 тисяч загиблих українських Воїнів на сьогодні !

курви ЗЄльоні !
без вас НЕ було б цієї війни !

не треба дєшовой ЗЄльоной демагогії !
тут кожен другий на цій справі розуміється !

.
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10.06.2026 19:55 Відповісти
хто тут розповідав - вони нам зброю давали танки і літаки ? замість старої совкової зброї ляхи отримали натівську зброю , а тепер ще компенсацію отримають .
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10.06.2026 19:23 Відповісти
ну так.
тільки не отримають від доброго дяді Сема чи дяді Пшека, а купують з свої кревні злоті.

військовий бюджет є найбільшим в Європі - вже 5 %

.
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10.06.2026 19:58 Відповісти
Пшеки - prostytutki polityczne, сволота!!!
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10.06.2026 19:27 Відповісти
Мразі!
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10.06.2026 19:27 Відповісти
поляків купили з потрохами
вони причепились до українських націоналістів,
а своїх нацистів під боком не помічають.
і їхні нацисти не просто нео-,
а прямо підтримують гітлера, який їх вбивав,
як і євреїв.
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10.06.2026 19:31 Відповісти
поляків .... вони причепились до українських націоналістів,

це до інтегрального українського націоналіста "какая разніца" ЗЄлєнського ?

Господи, коли ти вже даш мізки цьому нащасному наріту ?

.
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10.06.2026 19:40 Відповісти
На німців голос піднімати? - це ж донор для поляків
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10.06.2026 19:31 Відповісти
Україна пожинає плоди Zелено-хамської "дипломатії" - "ржом дальше"
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10.06.2026 19:33 Відповісти
Абрамовіч сказав зельонському задрачівать поляків.
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10.06.2026 19:36 Відповісти
Тільки Угорщина перестала вставляти палки в колеса Україні, а тепер естафету взяла Польща.

Не чекайте від Польщі підтримки України!
Як тільки мова зайшла про гроші, то все.
Польща - це не про щиру дружбу.
Польща - це про власну вигоду.

Окрема подяка Зеленському!
Підігравати Орбану перед виборами в Угорщині, а тепер на рівному місці "начудити" з Польщею це треба вміти.

"Криворізька дипломатія" рулит!

А стадо 🐏🐏 (яке достойне свого 🤡 вождя) зараз наповнить 💩 свої штанці, які ще не впали, завдяки фінансовій підтримці ЄС.
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10.06.2026 19:39 Відповісти
Поляки показують свою мерзену суть
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10.06.2026 19:42 Відповісти
Пхахаха. Це те що Туск робить, коли думає що ніхто не бачить.
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10.06.2026 19:43 Відповісти
Немає слів...
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10.06.2026 19:46 Відповісти
Нехай поляки змінять назви військових підрозділів, названих в честь керівників опущеної та позовної армії крайової присвоюються що присвоюються підрозділам Військ територіальної оборони Польщі, та познищують пам'ятники присвячені цим ує.банам, а потім вже розкривають свій писок.
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10.06.2026 19:47 Відповісти
З поляками все ясно, але навіщо ми підставляємось тоді, коли треба пропливти між всіма рифами до цілі. Чи може президент не знає, яка в України ціль?
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10.06.2026 19:50 Відповісти
Поляки не обязаны любить украинцев. Интересы Польши и Украины сходятся в том что нужно истреблять кацапов. Этого достаточно.
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10.06.2026 20:05 Відповісти
Тобто спочатку шла казочка про відбудову і ріки бабла,а зараз вже ніхто про те і не заікається. Судячи з всього після заморозки або закінчення війни ще всі повиставляють рахунки фронтіру,або банально будуть блокувати транші та інтеграцію до ес.
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10.06.2026 20:23 Відповісти
Ну поляки хочаб переслідують свої шкурні інтереси. Доречі ця країна одна передала нам танків, як всі інші разом узяті. Але що переслідують болгари? Їм продавати українцям зброю і ********** дуже вигідно. Чиновники натякають на відкатах?
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10.06.2026 20:23 Відповісти
 
 