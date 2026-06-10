Берлін наполягає на передачі Україні 6,6 млрд євро, Варшава проти

Німеччина виступає за те, щоб 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру були повністю передані Україні після їх розблокування Угорщиною. Своєю чергою Польща наполягає на поверненні близько 2 млрд злотих, що становить приблизно 450 млн євро, за вже передану Україні зброю. Таку позицію озвучив заступник міністра оборони Цезарій Томчик.

Про це йдеться у матеріалі RMF FM, про який пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

В ЄС не можуть поділити гроші

Глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала варіант розподілу цих коштів.

Він передбачає часткове відшкодування на рівні 10 відсотків, підтримку навчальної місії для українських військових та спільні закупівлі зброї.

Польща не підтримує цей план і виступає за повне відшкодування.

"Ці гроші – це наші гроші", – заявив Цезарій Томчик.

Він також наголосив, що зменшення виплат означає менше коштів для армії. Польська сторона звинувачує Брюссель у зміні правил під час процесу.

Водночас Німеччина, яка є найбільшим донором фонду у відсотковому співвідношенні, наполягає, що кошти мають бути спрямовані саме Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак РФ, - полковник Бундесверу

Раніше повідомлялося, що Угорщина зняла вето на 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Це питання обговорювали міністри оборони ЄС під час неформальної зустрічі на Кіпрі 8 червня.

Перед цим Кая Каллас заявляла, що обговорення щодо розблокування коштів тривають і конкретні строки ухвалення рішення поки не визначені.

Також ми писали, що Болгарія не планує надалі постачати зброю Україні. Про це днями заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов.