Берлин настаивает на передаче Украине 6,6 млрд евро, Варшава - против

Германия выступает за то, чтобы 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира были полностью переданы Украине после их разблокирования Венгрией. В свою очередь Польша настаивает на возврате около 2 млрд злотых, что составляет примерно 450 млн евро, за уже переданное Украине оружие. Такую позицию озвучил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

Об этом говорится в материале RMF FM, о котором пишет Цензор.НЕТ.

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В ЕС не могут поделить деньги

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила вариант распределения этих средств.

Он предусматривает частичное возмещение на уровне 10 процентов, поддержку учебной миссии для украинских военных и совместные закупки оружия.

Польша не поддерживает этот план и выступает за полное возмещение.

"Эти деньги - это наши деньги", - заявил Цезарий Томчик.

Он также подчеркнул, что уменьшение выплат означает меньше средств для армии. Польская сторона обвиняет Брюссель в изменении правил в ходе процесса.

В то же время Германия, которая является крупнейшим донором фонда в процентном соотношении, настаивает, что средства должны быть направлены именно Украине.

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Ранее сообщалось, что Венгрия сняла вето на 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. Этот вопрос обсуждали министры обороны ЕС во время неформальной встречи на Кипре 8 июня.

Перед этим Кая Каллас заявляла, что обсуждение по поводу разблокирования средств продолжается и конкретные сроки принятия решения пока не определены.

Также мы писали, что Болгария не планирует в дальнейшем поставлять оружие Украине. Об этом на днях заявил министр обороны страны Димитар Стоянов.