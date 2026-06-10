Берлин настаивает на передаче Украине 6,6 млрд евро, Варшава - против
Германия выступает за то, чтобы 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира были полностью переданы Украине после их разблокирования Венгрией. В свою очередь Польша настаивает на возврате около 2 млрд злотых, что составляет примерно 450 млн евро, за уже переданное Украине оружие. Такую позицию озвучил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.
Об этом говорится в материале RMF FM, о котором пишет Цензор.НЕТ.
В ЕС не могут поделить деньги
Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила вариант распределения этих средств.
Он предусматривает частичное возмещение на уровне 10 процентов, поддержку учебной миссии для украинских военных и совместные закупки оружия.
Польша не поддерживает этот план и выступает за полное возмещение.
"Эти деньги - это наши деньги", - заявил Цезарий Томчик.
Он также подчеркнул, что уменьшение выплат означает меньше средств для армии. Польская сторона обвиняет Брюссель в изменении правил в ходе процесса.
В то же время Германия, которая является крупнейшим донором фонда в процентном соотношении, настаивает, что средства должны быть направлены именно Украине.
Ранее сообщалось, что Венгрия сняла вето на 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. Этот вопрос обсуждали министры обороны ЕС во время неформальной встречи на Кипре 8 июня.
Перед этим Кая Каллас заявляла, что обсуждение по поводу разблокирования средств продолжается и конкретные сроки принятия решения пока не определены.
Также мы писали, что Болгария не планирует в дальнейшем поставлять оружие Украине. Об этом на днях заявил министр обороны страны Димитар Стоянов.
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можливо тому що Ізраїлю потрібні гроші на війну з Іраном, Хізбалой, Хамас яку вони компенсують за рахунок України?
запитай про це Міндича, Цукермана або Абрамовича 🤣🤣🤣
З 2022 року загальна сума допомоги Україні від Польщі (включаючи гуманітарну, військову та фінансову підтримку, а також витрати на утримання біженців) перевищує $30 мільярдів (понад 100 мільярдів злотих). Безпосередньо військова допомога становить близько $4,5 мільярда.
таких "воріженьок" ще пошукати треба !
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Головні донори бронетехніки:
Польща: є найбільшим постачальником, яка передала сотні одиниць техніки (зокрема, близько 325 танків радянського зразка та PT-91 Twardy).
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І так, допомогав один уряд, а інший хоче гроші за цю допомогу забрати.
а може дарма поляки відкрили кордон для українських біженців у 2022 році ?
знав би наріт що немає куди тікати, так і захищав тоді неньку-Україну, а не никався б зараз ухилнтами, як таргани по щілинах
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всесвітній мозок ШІ
вчи матчасть тупий бовдуре !
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По-перше, Польща це передавала не зi своеi кишенi, а з кишенi ЕС та НАТО у рамках замiни старого хламу на новiтню зброю. Поляки ще й заробили на цьому, бо "модернiзованi T-72" повиннi були бути розпиленi на метал за кошт полякiв, а вони на цьому зекономили;
По-друге, на вiдмiну вiд мусульманських бiженцiв у Германiях та Чехiях, нашi "бiженцi" працюють та приносять економiцi Польщi прибутки, при чому вищi нiж поляки, адже оклад нижчий, а вихлоп бiльший;
По-трете, ворог мого ворога - мiй друг, i передача зброi якою можна уярити русню чужими руками - це краща iнвестицiя польского ВПК, бо поляк що знищуе русню на танку Т-72 коштуе пiв-мiльйона евро, а вкраiнчик безкоштовний;
По-четверте, Польща напару з РФiею - екс-iмперii з нацiоналiстичним душком, якi досi дрочать на минуле, бо нема чим похизуватись в поточному. Поки Швейцарiя випускае МК STM32, Англiя розробляе та лiцензуе ARM (той самий що стоiть у новiтнiх макбуках), Францiя випускае оптику та нейромережi - Польща випускае потужне нiкуя.
Тому таки ворожа, просто ситуативний "партнер".
А якщо хочете знати як виглядае "друг" - подивiться на КНДР.
особливо стосовно "дружньої" Білорусі, яка нещасна під когось підпала та з якої напала рашка
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Ти гоніш
Як не соромно нівелювати здобутки та звитяги білорусів, які замість тебе тримають наш фронт
Дiвчина написала що кожен з наших сусiдiв колись на нас нападав, окрiм Бiлорусi.
Якщо ви з цим не згоднi - можете просто предоставити дату вiйни Мiнська з Киевом, i на цьому розiйдемось.
ку-ку !
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Білорусь ОКУПОВАНА, це все одно що Дамбабве.
Але якби не окупація, вони на нас би не нападали.
ну, що ж європейські пєдокуколди, так вам і треба!!!!
блокування всіх кластерів під егідою відтраханих поляков!!!!
Прийми таблетки і не пиши більше своєї маячні .
а великомасштабна війна триває з 2022 року.
і саме в ній вже біля 300 тисяч загиблих українських Воїнів на сьогодні !
курви ЗЄльоні !
без вас НЕ було б цієї війни !
не треба дєшовой ЗЄльоной демагогії !
тут кожен другий на цій справі розуміється !
.
тільки не отримають від доброго дяді Сема чи дяді Пшека, а купують з свої кревні злоті.
військовий бюджет є найбільшим в Європі - вже 5 %
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вони причепились до українських націоналістів,
а своїх нацистів під боком не помічають.
і їхні нацисти не просто нео-,
а прямо підтримують гітлера, який їх вбивав,
як і євреїв.
це до інтегрального українського націоналіста "какая разніца" ЗЄлєнського ?
Господи, коли ти вже даш мізки цьому нащасному наріту ?
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Не чекайте від Польщі підтримки України!
Як тільки мова зайшла про гроші, то все.
Польща - це не про щиру дружбу.
Польща - це про власну вигоду.
Окрема подяка Зеленському!
Підігравати Орбану перед виборами в Угорщині, а тепер на рівному місці "начудити" з Польщею це треба вміти.
"Криворізька дипломатія" рулит!
А стадо 🐏🐏 (яке достойне свого 🤡 вождя) зараз наповнить 💩 свої штанці, які ще не впали, завдяки фінансовій підтримці ЄС.
Щоб вони не верещали, кого б вони не запевняли, але це доказано ІСТОРІЄЮ цієї держави...!!!
Якби фуйло почало війну з Європою через Польщу, ВПЕВНЕНИЙ НА 100%, що підороський прапор майорів би знову над РЕЙХСТАГОМ, поки Європа, США та НАТО були схвильовані, занепокоєні, засмучені, та шукали 5 поправку і її застосування та обсиралися б від страху...!!!