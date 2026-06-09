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Новости Сотрудничество с Болгарией
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Болгария прекращает поставки оружия Украине, - министр обороны Стоянов

София не планирует передавать Украине дополнительное вооружение, — Стоянов

Болгария не планирует в дальнейшем поставлять оружие Украине. Об этом заявил министр обороны страны Димитар Стоянов, отметив, что, по его мнению, войну нельзя решить на поле боя, а стороны должны перейти к переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на The Sofia Globe, обэтом он заявил на пресс-конференции в Софии во вторник, 9 июня.

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Нужны люди, а не оружие

"Украине нужно больше людей, а не больше оружия. У нее достаточно оружия, поэтому мы не предусматриваем предоставление большего количества оружия украинской армии", – заявил Стоянов.

Как считает чиновник, "война в Украине не будет решена на поле боя".

"Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружения ни накапливалось, единственное, чего достигается, – это потери человеческих жизней", – сказал Стоянов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Болгарии сделал громкое заявление о войне в Украине и РФ

Настало время переговоров

По его словам, "пора сесть за стол переговоров. Пора искать справедливый мир, который должен быть определен двумя сторонами, участвующими в конфликте".

Он отметил, что "роль Европейского Союза чрезвычайно важна".

Ранее сообщалось, что Болгария присоединилась к программе PURL для закупки оружия для Украины

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Болгария (688) оружие (10460)
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Топ комментарии
+24
Цинічний покидьок.
"час сісти за стіл переговорів. Час шукати справедливого миру" - тобто на його думку справедливим буде той мир, до якого треба примусити Україну, залишивши її без зброї. Тобто - "справедливий" мир - це виконання умов РФ на його думку??

"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї" - тобто - трупами людей завалювати, компенсуючи нестачу зброї?? Реально - цинічний покидьок.
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09.06.2026 15:54 Ответить
+14
Кацапські холуї, хто б сумнівався.
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09.06.2026 15:54 Ответить
+11
питарасы.
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09.06.2026 15:53 Ответить
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питарасы.
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09.06.2026 15:53 Ответить
Стоит над горою Алеша -

В Болгарии русский солдат.
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09.06.2026 16:42 Ответить
Там два Алеши стоят. В Бургасе еще один ))
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09.06.2026 16:53 Ответить
Цинічний покидьок.
"час сісти за стіл переговорів. Час шукати справедливого миру" - тобто на його думку справедливим буде той мир, до якого треба примусити Україну, залишивши її без зброї. Тобто - "справедливий" мир - це виконання умов РФ на його думку??

"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї" - тобто - трупами людей завалювати, компенсуючи нестачу зброї?? Реально - цинічний покидьок.
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09.06.2026 15:54 Ответить
Покидьок? Чому? Вони нагинають нас бо ми їм дали таку можливість. Жодного патронного чи снарядного заводу в Україні не було і не має. Ми платимо їм повноцінною валютою за зброю замість того щоб наші люди працювали і отримували і платили податки в Україні. І вони можуть продати, а можуть і не продати нам зброю. Своїх робітників вони цінують і забезпечили їх роботою на роки. То чому вони покидьки? Ти нічого не переплутав?
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09.06.2026 16:45 Ответить
Кацапські холуї, хто б сумнівався.
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09.06.2026 15:54 Ответить
Сто відсотків погоджуюся - ці тварі продажні створюють картинку для пуйла. Тепер воно буде чекати, коли український фронт посиплеться без болгарської зброї...
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09.06.2026 16:17 Ответить
Скажите спасибо Зегеваре, за интервью про х % проценты производства, не имеющего аналогов "Укроборонпрома". Будут теперь динамить. Не Зегевару а Украину.
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09.06.2026 15:55 Ответить
******** просовковий. уїбан. ліцемірство у тому що кажучи що "мир" вони ***** розуміють що відсутність зброї - це не мир, а капітуляція
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09.06.2026 15:56 Ответить
так у вас і так нічого немає
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09.06.2026 15:56 Ответить
Украина получала новое стрелковое оружие, РПГ, СПГ-9, минометы и старую бронетехнику(Т-72, БТР-70, БРДМ-2, БМП-1, МТ-ЛБ). Добавим сюда боприпасы. Вот жеж збс получилось...
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09.06.2026 16:02 Ответить
один хлам
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09.06.2026 16:04 Ответить
С этим хламом, многим бригадам ВСУ(ТРО особая песня), воевать приходится.
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09.06.2026 16:13 Ответить
Це рашістськи ідеі!
Таки Стоянови за часів 2світовоі переконували що не треба опиратися гітлерівцям для збереженя людських житів.
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09.06.2026 15:58 Ответить
А ми без Болгарії просто помрем . Ху ви нам постачали,
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09.06.2026 15:58 Ответить
Ще одна пєтушара відбулася загальними фразами та й в норку.
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09.06.2026 15:59 Ответить
Ще одного Альошу захотіли собі поставити? Впаде Україна і ви афуєєте от альош в своїх домах! Україна звісно не впаде, та ми всіх запам'ятаємо!
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09.06.2026 16:01 Ответить
Болгарія вступила в НАТО у 2004 році. Пізніше, ніж Польща і Угорщина. За вимогами кремляядєй "1997 рік" вона перша на вихід.
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09.06.2026 16:03 Ответить
Це якось в'яжеться з тим :" що Європа з Україною стільки скільки буде потрібно та місце України в ЄС та НАТО???"
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09.06.2026 16:07 Ответить
посолка сексологіня по фен-шуй не допомогла
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09.06.2026 16:08 Ответить
а послиця-мін'єтчиця що каже?
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09.06.2026 16:08 Ответить
Ей некогда разговаривать.
Работы полон рот.
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09.06.2026 16:18 Ответить
Схоже, Зе-послиця перестала працювати по профілю...
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09.06.2026 16:10 Ответить
Але купувати касапську нафту та газ вони не припинятимуть.

Є робота для Мадяра.
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09.06.2026 16:11 Ответить
сторони мають перейти до переговорів
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Вот когда стороны сядут за стол переговоров и пойдет прогресс, вот тогда и останавливайте поставку вооружений.
Такое впечатление, что Болгария живет на Марсе.
Пуйло заявляет, что не будет никаких переговоров с Украиной, а эти марсиане - останавливают поставки.
Это все равно, если бы они во время войны в тылу Украины начали подрывать железнодорожные пути и составы, чтобы не было поставок оружия.
Как это называется во время войны?
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09.06.2026 16:17 Ответить
Болгарские политики просто тормозааа... Не успевают за болтовней Трампа и Путина ))
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09.06.2026 16:55 Ответить
болгарський довбойоб:

Жертва і маніяк мають домовитись між собою.

Жертві більше не треба газові балончики, жертві треба більше кулаків, тому ми припиняємо поставку балончиків.

Жертва має перестати пручатись і сходити з маніяком помиритись у кафе.
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09.06.2026 16:31 Ответить
"братушкі" передасти
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09.06.2026 16:36 Ответить
***** кацапский
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09.06.2026 16:37 Ответить
Ну це було очiкувано. Послиця вже постарiла, не ********* та навiть не дро4ибельна. Дипломатичний канал все, треба шукати iнших психологiнь.

Коротше единий справжнiй союзник на цiй планетi - КНДР. Нажаль не наш.
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09.06.2026 16:46 Ответить
Подивіться як пройшли змагання з гімнастики в Болгарії і все стане зрозуміло. Старе барахло пихали за бабло ЕС і все ок, а тепер по ходу рашка більше заплатила щоб не продавати, і знову все ок.
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09.06.2026 16:48 Ответить
Еще за хана Крума ответишь петух. Будет с твоего черепа пепельница козырная.
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09.06.2026 16:56 Ответить
Если болгарам не нужна евро денежка то купить расходники можно в любом европейском военторге или вон в Индии
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09.06.2026 16:57 Ответить
щє одні, вони там міняються? тупо кацапській піздьож, Болгарія забула шо таке бути в СРСР?
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09.06.2026 16:58 Ответить
Щоб швидше припинити згвалтування та надати сусідам тишу потрібно жертві злочину зв'язати руки та заткнути рота. Це буде так по болгарськи. Гнида закацапська цей Стоянов.
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09.06.2026 17:03 Ответить
Ага, так я і повірив, що болгарам гроші не потрібні.
Кацапам сказали одне, а снаряди підуть, але тільки через посередників
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09.06.2026 17:24 Ответить
 
 