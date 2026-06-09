Болгария прекращает поставки оружия Украине, - министр обороны Стоянов
Болгария не планирует в дальнейшем поставлять оружие Украине. Об этом заявил министр обороны страны Димитар Стоянов, отметив, что, по его мнению, войну нельзя решить на поле боя, а стороны должны перейти к переговорам.
Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на The Sofia Globe, обэтом он заявил на пресс-конференции в Софии во вторник, 9 июня.
Нужны люди, а не оружие
"Украине нужно больше людей, а не больше оружия. У нее достаточно оружия, поэтому мы не предусматриваем предоставление большего количества оружия украинской армии", – заявил Стоянов.
Как считает чиновник, "война в Украине не будет решена на поле боя".
"Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружения ни накапливалось, единственное, чего достигается, – это потери человеческих жизней", – сказал Стоянов.
Настало время переговоров
По его словам, "пора сесть за стол переговоров. Пора искать справедливый мир, который должен быть определен двумя сторонами, участвующими в конфликте".
Он отметил, что "роль Европейского Союза чрезвычайно важна".
Ранее сообщалось, что Болгария присоединилась к программе PURL для закупки оружия для Украины
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В Болгарии русский солдат.
"час сісти за стіл переговорів. Час шукати справедливого миру" - тобто на його думку справедливим буде той мир, до якого треба примусити Україну, залишивши її без зброї. Тобто - "справедливий" мир - це виконання умов РФ на його думку??
"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї" - тобто - трупами людей завалювати, компенсуючи нестачу зброї?? Реально - цинічний покидьок.
Таки Стоянови за часів 2світовоі переконували що не треба опиратися гітлерівцям для збереженя людських житів.
Работы полон рот.
Є робота для Мадяра.
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Вот когда стороны сядут за стол переговоров и пойдет прогресс, вот тогда и останавливайте поставку вооружений.
Такое впечатление, что Болгария живет на Марсе.
Пуйло заявляет, что не будет никаких переговоров с Украиной, а эти марсиане - останавливают поставки.
Это все равно, если бы они во время войны в тылу Украины начали подрывать железнодорожные пути и составы, чтобы не было поставок оружия.
Как это называется во время войны?
Жертва і маніяк мають домовитись між собою.
Жертві більше не треба газові балончики, жертві треба більше кулаків, тому ми припиняємо поставку балончиків.
Жертва має перестати пручатись і сходити з маніяком помиритись у кафе.
Коротше единий справжнiй союзник на цiй планетi - КНДР. Нажаль не наш.
Кацапам сказали одне, а снаряди підуть, але тільки через посередників