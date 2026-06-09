Болгария прекращает поставки оружия Украине, - министр обороны Стоянов

Болгария не планирует в дальнейшем поставлять оружие Украине. Об этом заявил министр обороны страны Димитар Стоянов, отметив, что, по его мнению, войну нельзя решить на поле боя, а стороны должны перейти к переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на The Sofia Globe, обэтом он заявил на пресс-конференции в Софии во вторник, 9 июня.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нужны люди, а не оружие

"Украине нужно больше людей, а не больше оружия. У нее достаточно оружия, поэтому мы не предусматриваем предоставление большего количества оружия украинской армии", – заявил Стоянов.

Как считает чиновник, "война в Украине не будет решена на поле боя".

"Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружения ни накапливалось, единственное, чего достигается, – это потери человеческих жизней", – сказал Стоянов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Болгарии сделал громкое заявление о войне в Украине и РФ

Настало время переговоров

По его словам, "пора сесть за стол переговоров. Пора искать справедливый мир, который должен быть определен двумя сторонами, участвующими в конфликте".

Он отметил, что "роль Европейского Союза чрезвычайно важна".

Ранее сообщалось, что Болгария присоединилась к программе PURL для закупки оружия для Украины

Читайте также: В Болгарии пророссийская партия предлагает расторгнуть 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, - СМИ