Болгария присоединилась к программе PURL для закупки оружия для Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Болгария присоединится к программе PURL.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым, сообщает Цензор.НЕТ.
"Благодарен за позитивный сигнал о том, что Болгария присоединяется к программе PURL. И здесь важен прежде всего сам сигнал. Во-вторых, это возможность для нас укреплять нашу стратегию ПВО перед следующим отопительным сезоном", — сказал глава государства.
В свою очередь Андрей Гюров подтвердил, что Болгария внесет вклад в программу PURL.
Соглашение о безопасности
Напомним, что в понедельник, 30 марта, президент Владимир Зеленский и временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров, который находится с визитом в Киеве, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Справочно
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это начатая в июле 2025 года совместная инициатива США и НАТО для быстрого обеспечения Украины критически необходимым американским оружием. Страны-партнеры финансируют закупку вооружения из имеющихся запасов США по списку потребностей, который формирует Украина.
Як повідомляє https://www.theguardian.com/law/2026/mar/30/five-eu-governments-consistently-dismantle-rule-of-law-finds-civil-liberties-union-for-europe The Guardian, таких висновків організація дійшла у своєму звіті за 2026 рік, який ґрунтується на даних понад 40 неурядових організацій із 22 країн. У Liberties назвали ці уряди "руйнівниками", які активно послаблюють правові та демократичні механізми.
Де зафіксували найбільший регрес: У звіті зазначається, що особливо найпомітнфший регрес зафіксували у Словаччині під керівництвом прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За оцінкою організації, погіршення відбулося одразу в кількох сферах - від правосуддя і боротьби з корупцією до свободи медіа та системи стримувань і противаг.
Схожу оцінку Liberties дала і Болгарії. Водночас Угорщину, де Віктор Орбан перебуває при владі вже 16 років, автори звіту фактично винесли в окрему категорію, наголосивши, що країна продовжує ухвалювати "дедалі більш регресивні закони та політику без жодних ознак змін".
Інші дві країни, де найбільше підривається верховенство права, Liberties називає Хорватію та Італію
Протягом десятиліть країна спеціалізувалася на виготовленні артилерійських снарядів, стрілецької зброї та легкого озброєння. Болгарські оборонні заводи працюють у режимі 24/7, щоб задовольнити попит на дефіцитні калібри.
Нині Софія переорієнтовує свій оборонпром на виробництво *********** за стандартами НАТО.
Болгарські компанії отримують гранти за програмою ASAP (Ammunition Supply Action Plan) для розширення потужностей виробництва ******** ***********.
Німецький концерн Rheinmetall інвестує близько €1 млрд у будівництво нового заводу в Болгарії для виробництва пороху та 155-мм снарядів стандарту НАТО.
Наприкінці 1980-х років експорт досяг близько 800 млн. дол. щорічно, а переважними торговими партнерами були Єгипет, Алжир, Ангола, Північна Корея, Лівія, Сирія, Ірак, Куба та В'єтнам.