Болгария присоединилась к программе PURL для закупки оружия для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Болгария присоединится к программе PURL.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым, сообщает Цензор.НЕТ.

Болгария присоединяется к программе PURL

"Благодарен за позитивный сигнал о том, что Болгария присоединяется к программе PURL. И здесь важен прежде всего сам сигнал. Во-вторых, это возможность для нас укреплять нашу стратегию ПВО перед следующим отопительным сезоном", — сказал глава государства.

В свою очередь Андрей Гюров подтвердил, что Болгария внесет вклад в программу PURL.

Соглашение о безопасности

Напомним, что в понедельник, 30 марта, президент Владимир Зеленский и временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров, который находится с визитом в Киеве, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Справочно

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это начатая в июле 2025 года совместная инициатива США и НАТО для быстрого обеспечения Украины критически необходимым американским оружием. Страны-партнеры финансируют закупку вооружения из имеющихся запасов США по списку потребностей, который формирует Украина.

