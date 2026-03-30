РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10029 посетителей онлайн
Новости Программа PURL Помощь Украине от Болгарии
360 8

Болгария присоединилась к программе PURL для закупки оружия для Украины

Болгария присоединилась к международной инициативе PURL

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Болгария присоединится к программе PURL. 

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Болгария присоединяется к программе PURL

"Благодарен за позитивный сигнал о том, что Болгария присоединяется к программе PURL. И здесь важен прежде всего сам сигнал. Во-вторых, это возможность для нас укреплять нашу стратегию ПВО перед следующим отопительным сезоном", — сказал глава государства.

В свою очередь Андрей Гюров подтвердил, что Болгария внесет вклад в программу PURL.

Читайте также: Болгария с начала полномасштабной войны обеспечила для Украины треть оружия от ЕС, — фон дер Ляйен

Соглашение о безопасности

Напомним, что в понедельник, 30 марта, президент Владимир Зеленский и временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров, который находится с визитом в Киеве, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Справочно

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это начатая в июле 2025 года совместная инициатива США и НАТО для быстрого обеспечения Украины критически необходимым американским оружием. Страны-партнеры финансируют закупку вооружения из имеющихся запасов США по списку потребностей, который формирует Украина.

Читайте также: Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение о безопасности, — Зеленский

Автор: 

Болгария (669) оружие (10368) помощь (8246)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
читаю оці новини про Болгарію...коменти дописувачів і бачу що ніхто не розуміє головного...в Болгарії наразі парламентська та урядова криза...чувак який підписує оце все тимчасовий типок...а як пройдуть вибори, прийдуть до влади Герб та Възраждане...сформують більшість, сформують уряд...який очолить якийсь болгарський "орбан", тоді цими паперами можна буде дупу підтерти
показать весь комментарий
30.03.2026 20:57 Ответить
Дякую за пояснення. Бо ця потужність від лідора вже за....а.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:11 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/tilki-ugorshchina-nazvano-p-yat-******-es-1774879100.html Європейська правозахисна організація Liberties заявила, що уряди п'яти країн ЄС "послідовно та навмисно" підривають верховенство права.
Як повідомляє https://www.theguardian.com/law/2026/mar/30/five-eu-governments-consistently-dismantle-rule-of-law-finds-civil-liberties-union-for-europe The Guardian, таких висновків організація дійшла у своєму звіті за 2026 рік, який ґрунтується на даних понад 40 неурядових організацій із 22 країн. У Liberties назвали ці уряди "руйнівниками", які активно послаблюють правові та демократичні механізми.
Де зафіксували найбільший регрес: У звіті зазначається, що особливо найпомітнфший регрес зафіксували у Словаччині під керівництвом прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За оцінкою організації, погіршення відбулося одразу в кількох сферах - від правосуддя і боротьби з корупцією до свободи медіа та системи стримувань і противаг.
Схожу оцінку Liberties дала і Болгарії. Водночас Угорщину, де Віктор Орбан перебуває при владі вже 16 років, автори звіту фактично винесли в окрему категорію, наголосивши, що країна продовжує ухвалювати "дедалі більш регресивні закони та політику без жодних ознак змін".
Інші дві країни, де найбільше підривається верховенство права, Liberties називає Хорватію та Італію

Дякую Ан Мур за це посилання
показать весь комментарий
30.03.2026 21:16 Ответить
"Альоша -Болгаріі рузькі солдат.." радянська пісня
показать весь комментарий
30.03.2026 21:37 Ответить
Гарна новина
показать весь комментарий
30.03.2026 21:45 Ответить
У часи Варшавського договору Болгарія була найбільшим виробником *********** за межами СРСР.

Протягом десятиліть країна спеціалізувалася на виготовленні артилерійських снарядів, стрілецької зброї та легкого озброєння. Болгарські оборонні заводи працюють у режимі 24/7, щоб задовольнити попит на дефіцитні калібри.

Нині Софія переорієнтовує свій оборонпром на виробництво *********** за стандартами НАТО.

Болгарські компанії отримують гранти за програмою ASAP (Ammunition Supply Action Plan) для розширення потужностей виробництва ******** ***********.

Німецький концерн Rheinmetall інвестує близько €1 млрд у будівництво нового заводу в Болгарії для виробництва пороху та 155-мм снарядів стандарту НАТО.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:57 Ответить
А до війни Болгарію Західні країни критикували, тому що після втрати Варшавського пакту та другорядних ринків, надлишки зброї, а також нещодавно виготовлені ********** незаконно експортувалися до різноманітних країн і повстанських груп Африки та Азії.

Наприкінці 1980-х років експорт досяг близько 800 млн. дол. щорічно, а переважними торговими партнерами були Єгипет, Алжир, Ангола, Північна Корея, Лівія, Сирія, Ірак, Куба та В'єтнам.
показать весь комментарий
30.03.2026 22:09 Ответить
А хіба про таке треба трубити на весь світ? Вже ж було не раз,похвалилися що щось дають,а кацапи свої "консерви" відкрили і нічого не вийшло.
показать весь комментарий
30.03.2026 22:08 Ответить
 
 