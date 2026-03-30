Болгарія приєдналася до програми PURL для закупівлі зброї для України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Болгарія приєднається до програми PURL.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра Болгарії Андрєм Гюровим, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Болгарія доєднується до програми PURL

"Вдячний за позитивний сигнал, що Болгарія доєднується до програми PURL. І тут важливий передусім сам сигнал. По-друге, це можливість для нас посилювати нашу стратегію ППО перед наступним опалювальним сезоном", - сказав глава держави.

Своєю чергою Андрей Гюров підтвердив, що Болгарія зробить внесок у програму PURL.

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Безпекова угода

Нагадаємо, що у понеділок, 30 березня, президент Володимир Зеленський і тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрій Гюров, який перебуває з візитом у Києві, підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Довідково

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це започаткована у липні 2025 року спільна ініціатива США та НАТО для швидкого забезпечення України критично необхідною американською зброєю. Країни-партнери фінансують закупівлю озброєння з наявних запасів США за списком потреб, який формує Україна.

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