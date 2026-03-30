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Новини Програма PURL Допомога Україні від Болгарії
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Болгарія приєдналася до програми PURL для закупівлі зброї для України

Болгарія долучилася до міжнародної ініціативи PURL

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Болгарія приєднається до програми PURL. 

Про це він сказав під час спільної пресконференції з виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра Болгарії Андрєм Гюровим, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Болгарія доєднується до програми PURL

"Вдячний за позитивний сигнал, що Болгарія доєднується до програми PURL. І тут важливий передусім сам сигнал. По-друге, це можливість для нас посилювати нашу стратегію ППО перед наступним опалювальним сезоном", - сказав глава держави.

Своєю чергою Андрей Гюров підтвердив, що Болгарія зробить внесок у програму PURL.

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Безпекова угода

Нагадаємо, що у понеділок, 30 березня, президент Володимир Зеленський і тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрій Гюров, який перебуває з візитом у Києві, підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Довідково

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це започаткована у липні 2025 року спільна ініціатива США та НАТО для швидкого забезпечення України критично необхідною американською зброєю. Країни-партнери фінансують закупівлю озброєння з наявних запасів США за списком потреб, який формує Україна.

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