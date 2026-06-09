Болгарія припиняє постачання зброї Україні, - міністр оборони Стоянов
Болгарія не планує надалі постачати зброю Україні. Про це заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, наголосивши, що, на його думку, війна не може бути вирішена на полі бою, а сторони мають перейти до переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Sofia Globe, про це він оголосив на пресконференції у Софії у вівторок, 9 червня.
Потрібні люди, а не зброя
"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї, тому ми не передбачаємо надання більшої кількості зброї українській армії", - заявив Стоянов.
Як вважає чиновник, "війна в Україні не буде вирішена на полі бою".
"Ми бачимо позиційну війну, і скільки б озброєння не накопичувалося, єдине, чого досягається, – це втрати людських життів", – сказав Стоянов.
Настав час переговорів
За його словами, "час сісти за стіл переговорів. Час шукати справедливого миру, який має бути визначений двома сторонами, що беруть участь у конфлікті".
Він зазначив, що "роль Європейського Союзу надзвичайно важлива".
Раніше повідомлялося, що Болгарія приєдналася до програми PURL для закупівлі зброї для України
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В Болгарии русский солдат.
"час сісти за стіл переговорів. Час шукати справедливого миру" - тобто на його думку справедливим буде той мир, до якого треба примусити Україну, залишивши її без зброї. Тобто - "справедливий" мир - це виконання умов РФ на його думку??
"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї" - тобто - трупами людей завалювати, компенсуючи нестачу зброї?? Реально - цинічний покидьок.
Таки Стоянови за часів 2світовоі переконували що не треба опиратися гітлерівцям для збереженя людських житів.
Работы полон рот.
Є робота для Мадяра.
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Вот когда стороны сядут за стол переговоров и пойдет прогресс, вот тогда и останавливайте поставку вооружений.
Такое впечатление, что Болгария живет на Марсе.
Пуйло заявляет, что не будет никаких переговоров с Украиной, а эти марсиане - останавливают поставки.
Это все равно, если бы они во время войны в тылу Украины начали подрывать железнодорожные пути и составы, чтобы не было поставок оружия.
Как это называется во время войны?
Жертва і маніяк мають домовитись між собою.
Жертві більше не треба газові балончики, жертві треба більше кулаків, тому ми припиняємо поставку балончиків.
Жертва має перестати пручатись і сходити з маніяком помиритись у кафе.
Коротше единий справжнiй союзник на цiй планетi - КНДР. Нажаль не наш.