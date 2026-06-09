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Новини Співпраця з Болгарією
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Болгарія припиняє постачання зброї Україні, - міністр оборони Стоянов

Софія не планує передавати Україні додаткове озброєння, - Стоянов

Болгарія не планує надалі постачати зброю Україні. Про це заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, наголосивши, що, на його думку, війна не може бути вирішена на полі бою, а сторони мають перейти до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Sofia Globe, про це він оголосив на пресконференції у Софії у вівторок, 9 червня.

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Потрібні люди, а не зброя

"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї, тому ми не передбачаємо надання більшої кількості зброї українській армії", - заявив Стоянов.

Як вважає чиновник, "війна в Україні не буде вирішена на полі бою".

"Ми бачимо позиційну війну, і скільки б озброєння не накопичувалося, єдине, чого досягається, – це втрати людських життів", – сказав Стоянов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Болгарії зробив гучну заяву про війну в Україні та РФ

Настав час переговорів

За його словами, "час сісти за стіл переговорів. Час шукати справедливого миру, який має бути визначений двома сторонами, що беруть участь у конфлікті".

Він зазначив, що "роль Європейського Союзу надзвичайно важлива".

Раніше повідомлялося, що Болгарія приєдналася до програми PURL для закупівлі зброї для України

Також читайте: У Болгарії проросійська партія пропонує розірвати 10-річну безпекову угоду з Україною, - ЗМІ

Автор: 

Болгарія (832) зброя (7905)
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Топ коментарі
+20
Цинічний покидьок.
"час сісти за стіл переговорів. Час шукати справедливого миру" - тобто на його думку справедливим буде той мир, до якого треба примусити Україну, залишивши її без зброї. Тобто - "справедливий" мир - це виконання умов РФ на його думку??

"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї" - тобто - трупами людей завалювати, компенсуючи нестачу зброї?? Реально - цинічний покидьок.
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09.06.2026 15:54 Відповісти
+12
Кацапські холуї, хто б сумнівався.
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09.06.2026 15:54 Відповісти
+9
питарасы.
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09.06.2026 15:53 Відповісти
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питарасы.
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09.06.2026 15:53 Відповісти
Стоит над горою Алеша -

В Болгарии русский солдат.
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09.06.2026 16:42 Відповісти
Там два Алеши стоят. В Бургасе еще один ))
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09.06.2026 16:53 Відповісти
Цинічний покидьок.
"час сісти за стіл переговорів. Час шукати справедливого миру" - тобто на його думку справедливим буде той мир, до якого треба примусити Україну, залишивши її без зброї. Тобто - "справедливий" мир - це виконання умов РФ на його думку??

"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї" - тобто - трупами людей завалювати, компенсуючи нестачу зброї?? Реально - цинічний покидьок.
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09.06.2026 15:54 Відповісти
Покидьок? Чому? Вони нагинають нас бо ми їм дали таку можливість. Жодного патронного чи снарядного заводу в Україні не було і не має. Ми платимо їм повноцінною валютою за зброю замість того щоб наші люди працювали і отримували і платили податки в Україні. І вони можуть продати, а можуть і не продати нам зброю. Своїх робітників вони цінують і забезпечили їх роботою на роки. То чому вони покидьки? Ти нічого не переплутав?
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09.06.2026 16:45 Відповісти
Кацапські холуї, хто б сумнівався.
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09.06.2026 15:54 Відповісти
Сто відсотків погоджуюся - ці тварі продажні створюють картинку для пуйла. Тепер воно буде чекати, коли український фронт посиплеться без болгарської зброї...
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09.06.2026 16:17 Відповісти
Скажите спасибо Зегеваре, за интервью про х % проценты производства, не имеющего аналогов "Укроборонпрома". Будут теперь динамить. Не Зегевару а Украину.
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09.06.2026 15:55 Відповісти
******** просовковий. уїбан. ліцемірство у тому що кажучи що "мир" вони ***** розуміють що відсутність зброї - це не мир, а капітуляція
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09.06.2026 15:56 Відповісти
так у вас і так нічого немає
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09.06.2026 15:56 Відповісти
Украина получала новое стрелковое оружие, РПГ, СПГ-9, минометы и старую бронетехнику(Т-72, БТР-70, БРДМ-2, БМП-1, МТ-ЛБ). Добавим сюда боприпасы. Вот жеж збс получилось...
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09.06.2026 16:02 Відповісти
один хлам
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09.06.2026 16:04 Відповісти
С этим хламом, многим бригадам ВСУ(ТРО особая песня), воевать приходится.
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09.06.2026 16:13 Відповісти
Це рашістськи ідеі!
Таки Стоянови за часів 2світовоі переконували що не треба опиратися гітлерівцям для збереженя людських житів.
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09.06.2026 15:58 Відповісти
А ми без Болгарії просто помрем . Ху ви нам постачали,
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09.06.2026 15:58 Відповісти
Ще одна пєтушара відбулася загальними фразами та й в норку.
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09.06.2026 15:59 Відповісти
Ще одного Альошу захотіли собі поставити? Впаде Україна і ви афуєєте от альош в своїх домах! Україна звісно не впаде, та ми всіх запам'ятаємо!
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09.06.2026 16:01 Відповісти
Болгарія вступила в НАТО у 2004 році. Пізніше, ніж Польща і Угорщина. За вимогами кремляядєй "1997 рік" вона перша на вихід.
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09.06.2026 16:03 Відповісти
Це якось в'яжеться з тим :" що Європа з Україною стільки скільки буде потрібно та місце України в ЄС та НАТО???"
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09.06.2026 16:07 Відповісти
посолка сексологіня по фен-шуй не допомогла
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09.06.2026 16:08 Відповісти
а послиця-мін'єтчиця що каже?
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09.06.2026 16:08 Відповісти
Ей некогда разговаривать.
Работы полон рот.
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09.06.2026 16:18 Відповісти
Схоже, Зе-послиця перестала працювати по профілю...
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09.06.2026 16:10 Відповісти
Але купувати касапську нафту та газ вони не припинятимуть.

Є робота для Мадяра.
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09.06.2026 16:11 Відповісти
сторони мають перейти до переговорів
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Вот когда стороны сядут за стол переговоров и пойдет прогресс, вот тогда и останавливайте поставку вооружений.
Такое впечатление, что Болгария живет на Марсе.
Пуйло заявляет, что не будет никаких переговоров с Украиной, а эти марсиане - останавливают поставки.
Это все равно, если бы они во время войны в тылу Украины начали подрывать железнодорожные пути и составы, чтобы не было поставок оружия.
Как это называется во время войны?
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09.06.2026 16:17 Відповісти
Болгарские политики просто тормозааа... Не успевают за болтовней Трампа и Путина ))
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09.06.2026 16:55 Відповісти
болгарський довбойоб:

Жертва і маніяк мають домовитись між собою.

Жертві більше не треба газові балончики, жертві треба більше кулаків, тому ми припиняємо поставку балончиків.

Жертва має перестати пручатись і сходити з маніяком помиритись у кафе.
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09.06.2026 16:31 Відповісти
"братушкі" передасти
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09.06.2026 16:36 Відповісти
***** кацапский
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09.06.2026 16:37 Відповісти
Ну це було очiкувано. Послиця вже постарiла, не ********* та навiть не дро4ибельна. Дипломатичний канал все, треба шукати iнших психологiнь.

Коротше единий справжнiй союзник на цiй планетi - КНДР. Нажаль не наш.
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09.06.2026 16:46 Відповісти
Подивіться як пройшли змагання з гімнастики в Болгарії і все стане зрозуміло. Старе барахло пихали за бабло ЕС і все ок, а тепер по ходу рашка більше заплатила щоб не продавати, і знову все ок.
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09.06.2026 16:48 Відповісти
Еще за хана Крума ответишь петух. Будет с твоего черепа пепельница козырная.
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09.06.2026 16:56 Відповісти
Если болгарам не нужна евро денежка то купить расходники можно в любом европейском военторге или вон в Индии
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09.06.2026 16:57 Відповісти
щє одні, вони там міняються? тупо кацапській піздьож, Болгарія забула шо таке бути в СРСР?
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09.06.2026 16:58 Відповісти
Щоб швидше припинити згвалтування та надати сусідам тишу потрібно жертві злочину зв'язати руки та заткнути рота. Це буде так по болгарськи. Гнида закацапська цей Стоянов.
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09.06.2026 17:03 Відповісти
 
 