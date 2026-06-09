Болгарія припиняє постачання зброї Україні, - міністр оборони Стоянов

Болгарія не планує надалі постачати зброю Україні. Про це заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, наголосивши, що, на його думку, війна не може бути вирішена на полі бою, а сторони мають перейти до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Sofia Globe, про це він оголосив на пресконференції у Софії у вівторок, 9 червня.

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Потрібні люди, а не зброя

"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї, тому ми не передбачаємо надання більшої кількості зброї українській армії", - заявив Стоянов.

Як вважає чиновник, "війна в Україні не буде вирішена на полі бою".

"Ми бачимо позиційну війну, і скільки б озброєння не накопичувалося, єдине, чого досягається, – це втрати людських життів", – сказав Стоянов.

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Настав час переговорів

За його словами, "час сісти за стіл переговорів. Час шукати справедливого миру, який має бути визначений двома сторонами, що беруть участь у конфлікті".

Він зазначив, що "роль Європейського Союзу надзвичайно важлива".

Раніше повідомлялося, що Болгарія приєдналася до програми PURL для закупівлі зброї для України

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