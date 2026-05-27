УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10578 відвідувачів онлайн
Новини
3 925 17

Прем’єр Болгарії зробив гучну заяву про війну в Україні та РФ

Радєв про перемовини ЄС з РФ

Європейський Союз має взяти на себе провідну роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр Болгарії Румен Радєв заявив у Парижі на тлі дискусій у Євросоюзі щодо можливості прямого діалогу з Кремлем, цитує Bloomberg.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Європа запізнилася, але має діяти

Прем’єр-міністр Болгарії наголосив на необхідності змінити підхід до війни в Україні та переговорного процесу.

"Я був би радий, якби Європа нарешті погодилася почати переговори з Росією; не просто почати — Європа мала б бути лідером у цих переговорах. Це важлива місія Європи", — заявив Радєв.

За його словами, країни ЄС занадто довго займали вичікувальну позицію, тоді як дипломатичний процес зайшов у глухий кут.

Також читайте: Болгарію назвали потенційною ціллю нападу Росії

Переговори гальмують, а дискусії тривають

Видання зазначає, що переговори, ініційовані Сполученими Штатами, фактично зупинилися на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та війни в Ірані, що відволікла увагу президента США Дональда Трампа.

Водночас Росія продовжує наполягати на виконанні своїх ключових вимог, зокрема щодо повного контролю над Донбасом.

На цьому тлі в Європі дедалі частіше говорять про необхідність активнішої участі ЄС у дипломатичних контактах. Європейські країни продовжують забезпечувати значну частину фінансової та військової підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Норвегії Ейде відкинув можливість стати посередником у переговорах з РФ

Раніше Радєв критикував політику ЄС, виступав проти посилення санкцій проти Росії та закликав до припинення вогню.

Під час візиту до Франції він висловив занепокоєння прагненням Європи досягти перемоги над Росією лише за допомогою звичайної зброї.

"Мене особисто турбує бажання Європи домогтися перемоги над найбільшою ядерною державою за допомогою звичайної зброї, не маючи можливості перехоплювати і протидіяти сучасній гіперзвуковій збройовій системі Росії", — зазначив він.

  • Останніми місяцями в країнах ЄС дедалі частіше лунають заклики до відновлення переговорів із Росією. Зокрема, представники Франції вже відвідували Москву для зустрічей із російськими чиновниками.
  • Президент Фінляндії Александер Стубб також заявляв, що час для діалогу з Росією поступово наближається, хоча конкретні терміни початку переговорів поки що невідомі.

Читайте: Після війни Україну очікує великий підйом. Українці завжди потрібні вдома, - Зеленський

Автор: 

Болгарія (830) перемовини (3785) Євросоюз (15112) війна в Україні (8396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Заголовок - агінь..
показати весь коментар
27.05.2026 18:37 Відповісти
+7
"Хто першим заговорить про переговори - той і зрадник!...". (Маріо Пьюзо, "Хрещений батько")...
показати весь коментар
27.05.2026 18:57 Відповісти
+4
Забыл добавить про справедливый и долгосрочный мир, но это мы уже держим в уме.
показати весь коментар
27.05.2026 18:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заголовок - агінь..
показати весь коментар
27.05.2026 18:37 Відповісти
"Хто першим заговорить про переговори - той і зрадник!...". (Маріо Пьюзо, "Хрещений батько")...
показати весь коментар
27.05.2026 18:57 Відповісти
Забыл добавить про справедливый и долгосрочный мир, но это мы уже держим в уме.
показати весь коментар
27.05.2026 18:54 Відповісти
Які можуть бути розмови з агресором і терористами номер
один в світі ?
Тільки сила кляту кацапню і кремлівського вибл@дка може
зупинити на територіі Украіни 🤬
показати весь коментар
27.05.2026 18:56 Відповісти
У 2021 році назвав Крим російською територією та оголосив про неефективність антиросійських санкцій ЄСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2#cite_note-:0-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2#cite_note-27 [27].
У липні 2023 року під час зустрічі з президентом України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимиром Зеленським Радев заявив, що «воєнного рішення не існує» і що «все більше зброї не вирішить». У відповідь Володимир Зеленський розкритикував цю позицію та подякував уряду Болгарії за надання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%94_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97 МТД. Після цього Радев повідомив, що має пропозицію та попросив журналістів покинути приміщенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2#cite_note-29 [29].
4 грудня 2023 року заблокував надання Україні 100 бронетранспортерівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2#cite_note-30 [30].
показати весь коментар
27.05.2026 18:58 Відповісти
У Болгарії затвердили новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом Радевим
показати весь коментар
27.05.2026 19:00 Відповісти
****** як гучно і потужно!!!!
подумав, що вступає у війну!!!!
показати весь коментар
27.05.2026 19:03 Відповісти
а по факту пук у калюжу чергового послідовника орбана-фіцо
показати весь коментар
27.05.2026 19:08 Відповісти
Хто ж не дає це зробити пм Болгарії?
показати весь коментар
27.05.2026 19:03 Відповісти
Це ше той *********** а як заспівав
показати весь коментар
27.05.2026 19:10 Відповісти
поміняйте заголовок

Прем'єр Болгарії гучно перднув в трубу
показати весь коментар
27.05.2026 19:11 Відповісти
це той прокацапський шлюхонець?
показати весь коментар
27.05.2026 19:12 Відповісти
Хотів би знати щодо його пропозицій чиновникам Євросоюзу стосовно початкової переговорної позиції ЄС в переговорах з касапами. А вже потім судитиму про його адекватність чи ні.
А так зараз - дуже загальними фразами. Це - ні про що.
показати весь коментар
27.05.2026 19:17 Відповісти
Вірус "куколдистський пістьож проти зброї" вразив болгарського прем'єра.
показати весь коментар
27.05.2026 19:19 Відповісти
Ще один наївний ідіот який не розуміє, що війна закінчиться тоді, коли Москва буде зруйнована.
показати весь коментар
27.05.2026 19:20 Відповісти
Не розумію, чому він, радеєт...
показати весь коментар
27.05.2026 19:23 Відповісти
 
 