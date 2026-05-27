Прем’єр Болгарії зробив гучну заяву про війну в Україні та РФ

Європейський Союз має взяти на себе провідну роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр Болгарії Румен Радєв заявив у Парижі на тлі дискусій у Євросоюзі щодо можливості прямого діалогу з Кремлем, цитує Bloomberg.

Європа запізнилася, але має діяти

Прем’єр-міністр Болгарії наголосив на необхідності змінити підхід до війни в Україні та переговорного процесу.

"Я був би радий, якби Європа нарешті погодилася почати переговори з Росією; не просто почати — Європа мала б бути лідером у цих переговорах. Це важлива місія Європи", — заявив Радєв.

За його словами, країни ЄС занадто довго займали вичікувальну позицію, тоді як дипломатичний процес зайшов у глухий кут.

Переговори гальмують, а дискусії тривають

Видання зазначає, що переговори, ініційовані Сполученими Штатами, фактично зупинилися на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та війни в Ірані, що відволікла увагу президента США Дональда Трампа.

Водночас Росія продовжує наполягати на виконанні своїх ключових вимог, зокрема щодо повного контролю над Донбасом.

На цьому тлі в Європі дедалі частіше говорять про необхідність активнішої участі ЄС у дипломатичних контактах. Європейські країни продовжують забезпечувати значну частину фінансової та військової підтримки України.

Раніше Радєв критикував політику ЄС, виступав проти посилення санкцій проти Росії та закликав до припинення вогню.

Під час візиту до Франції він висловив занепокоєння прагненням Європи досягти перемоги над Росією лише за допомогою звичайної зброї.

"Мене особисто турбує бажання Європи домогтися перемоги над найбільшою ядерною державою за допомогою звичайної зброї, не маючи можливості перехоплювати і протидіяти сучасній гіперзвуковій збройовій системі Росії", — зазначив він.

Останніми місяцями в країнах ЄС дедалі частіше лунають заклики до відновлення переговорів із Росією. Зокрема, представники Франції вже відвідували Москву для зустрічей із російськими чиновниками.

Президент Фінляндії Александер Стубб також заявляв, що час для діалогу з Росією поступово наближається, хоча конкретні терміни початку переговорів поки що невідомі.

