УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12713 відвідувачів онлайн
Новини Відновлення діалогу ЄС з РФ
638 2

ЄС повинен сам вести переговори з Росією, - Стубб

Стубб: Європі час налагоджувати власний канал переговорів із Кремлем

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європа має самостійно вибудовувати діалог із Москвою, якщо американська політика не відповідає інтересам ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фінський президент розповів в інтерв’ю газеті Corriere della Sera.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Найважливіше - що все має бути узгоджено між нами, особливо між країнами Е5 - Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія та Польща - з державами Північної Європи та Балтії, які знаходяться на кордоні. Чи це буде спеціальний посланець, чи група лідерів – побачимо", - зазначив Стубб.

Стубб сумнівається у мирній угоді між РФ та Україною у 2026 році

Водночас президент Фінляндії песимістично налаштований щодо перспектив укладання мирної угоди між РФ та Україною цього року.

"Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як я вважаю, тоді ми повинні діяти безпосередньо. Так, час почати розмовляти з Росією. Я не знаю, коли це станеться. Ми обговорили з європейськими лідерами, хто ініціює контакт, але поки що не знаємо", – додав Стубб.

Що передувало?

Раніше Стубб припустив, що Європі доведеться повернутися до діалогу з Росією, якщо політика США щодо війни в Україні не відповідатиме інтересам європейських країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не готовий до реальних переговорів і намагається відвернути увагу ЄС, - глава МЗС Швеції Стенергард

Автор: 

переговори з Росією (1578) Стубб Александр (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Процесс понемногу переходит в формат треугольника раха- ЕС - США. От лозунгов про справедливый мир для Украины к договорняку согласно интересов ЕС. Ну зато это уже ближе к реальности. А значит возможно будут какие-то подвижки в сторону окончания войны.
показати весь коментар
11.05.2026 13:06 Відповісти
Названі Стуббом держави "Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія та Польща", а також вказані "держави Північної Європи та Балтії", до яких входять Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія разом з Україною (можливо, долучаться Румунія, Нідерланди та Бельгія) складуть новий європейський безпековий військовий аншлюс проти ворога Європи - **********...
показати весь коментар
11.05.2026 13:27 Відповісти
 
 