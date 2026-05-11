ЄС повинен сам вести переговори з Росією, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європа має самостійно вибудовувати діалог із Москвою, якщо американська політика не відповідає інтересам ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фінський президент розповів в інтерв’ю газеті Corriere della Sera.

"Найважливіше - що все має бути узгоджено між нами, особливо між країнами Е5 - Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія та Польща - з державами Північної Європи та Балтії, які знаходяться на кордоні. Чи це буде спеціальний посланець, чи група лідерів – побачимо", - зазначив Стубб.

Стубб сумнівається у мирній угоді між РФ та Україною у 2026 році

Водночас президент Фінляндії песимістично налаштований щодо перспектив укладання мирної угоди між РФ та Україною цього року.

"Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як я вважаю, тоді ми повинні діяти безпосередньо. Так, час почати розмовляти з Росією. Я не знаю, коли це станеться. Ми обговорили з європейськими лідерами, хто ініціює контакт, але поки що не знаємо", – додав Стубб.

Що передувало?

