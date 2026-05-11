Новости
Стубб: Европе пора налаживать собственный канал переговоров с Кремлем

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа должна самостоятельно налаживать диалог с Москвой, если американская политика не соответствует интересам ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом финский президент рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

"Самое важное - что все должно быть согласовано между нами, особенно между странами Е5 - Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей - с государствами Северной Европы и Балтии, которые находятся на границе. Будет ли это специальный посланник или группа лидеров - посмотрим", - отметил Стубб.

Стубб сомневается в мирном соглашении между РФ и Украиной в 2026 году

Вместе с тем президент Финляндии пессимистично настроен относительно перспектив заключения мирного соглашения между РФ и Украиной в этом году.

"Если американская политика в отношении России и Украины не соответствует интересам Европы, как я считаю, тогда мы должны действовать напрямую. Да, пора начать разговаривать с Россией. Я не знаю, когда это произойдет. Мы обсудили с европейскими лидерами, кто инициирует контакт, но пока не знаем", – добавил Стубб.

Что предшествовало?

Ранее Стубб предположил, что Европе придется вернуться к диалогу с Россией, если политика США в отношении войны в Украине не будет соответствовать интересам европейских стран.

переговоры с Россией (1461) Стубб Александр (199)
Процесс понемногу переходит в формат треугольника раха- ЕС - США. От лозунгов про справедливый мир для Украины к договорняку согласно интересов ЕС. Ну зато это уже ближе к реальности. А значит возможно будут какие-то подвижки в сторону окончания войны.
11.05.2026 13:06 Ответить
Названі Стуббом держави "Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія та Польща", а також вказані "держави Північної Європи та Балтії", до яких входять Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія разом з Україною (можливо, долучаться Румунія, Нідерланди та Бельгія) складуть новий європейський безпековий військовий аншлюс проти ворога Європи - **********...
11.05.2026 13:27 Ответить
 
 