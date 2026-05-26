Після війни Україну очікує великий підйом. Українці завжди потрібні вдома, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна має величезний потенціал для економічного зростання після завершення війни. Ті, хто залишається в країні або повертається зараз, матимуть найкращі можливості для реалізації власного потенціалу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у ток-шоу "Вдома краще!".

Підйом в Україні після війни

Зеленський наголосив, що сьогоднішня зменшена конкуренція є тимчасовим явищем, яке зміниться стрімким розвитком одразу після завершення бойових дій.

"Після війни буде великий підйом в Україні. Це природно... Буде відбудова, будуть гроші. Гроші повертають сюди різні інвестиції, різні бізнеси, і тому це — можливості", - сказав президент.

Він додав, що держава вже готується до повернення громадян, які шукатимуть себе вдома після війни.

"У будь-який час, коли ми приїжджаємо кудись, ми все одно, на мій погляд, не вдома. І тому я вважаю, що бути там, де ти потрібен, –– це набагато важливіше. Тому що ти потрібен людям. Передусім рідним та близьким. І потрібен своїй батьківщині. Безумовно, це не про те, що в мене мають бути якісь поради людям. Ми всі дорослі люди. Ви самі вирішуєте. Коли ми бачимо таких сильних людей на фронті, вони –– знайте –– думають про вас. Їм потрібна ваша підтримка. Тому повертайтеся. Якщо не можете повернутися, дзвоніть, будь ласка, підтримуйте своїх рідних, близьких, бо вони сьогодні захищають, до речі, не тільки Україну, а всі ті держави, у яких перебувають мільйони українців, бо "рускій" ворог туди не дійшов саме через українців", - наголосив Володимир Зеленський.

Повернення молоді

Зеленський подякував молодим людям, які обирають шлях повернення в Україну, і наголосив на важливості їхнього внеску в оборону держави сьогодні.

"Але сьогодні вони потрібні саме тут, в Україні, допомагати й захищати її", - додає глава держави.

Євроінтеграція

Крім того, за словами глави держави, нові ринки та прихід інвестицій відкриє членство нашої країни у Європейському Союзі.

"Україна буде частиною Європейського Союзу. Будуть ринки відкриті, все це стовідсотково буде. Такої країни – територіально великої, з можливостями і яка ще не у Європейському Союзі, але наближена найбільше з усіх до європейськості – на Європейському континенті сьогодні немає. Тому я вважаю, що це все можливості", - резюмував Зеленський.