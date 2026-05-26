УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11106 відвідувачів онлайн
Новини Повернення українців із-за кордону Повернення українців
1 681 47

Після війни Україну очікує великий підйом. Українці завжди потрібні вдома, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна має величезний потенціал для економічного зростання після завершення війни. Ті, хто залишається в країні або повертається зараз, матимуть найкращі можливості для реалізації власного потенціалу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у ток-шоу "Вдома краще!".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підйом в Україні після війни 

Зеленський наголосив, що сьогоднішня зменшена конкуренція є тимчасовим явищем, яке зміниться стрімким розвитком одразу після завершення бойових дій.

"Після війни буде великий підйом в Україні. Це природно... Буде відбудова, будуть гроші. Гроші повертають сюди різні інвестиції, різні бізнеси, і тому це — можливості", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": IV Міжнародний саміт у Києві завершився підписанням 22 нових угод про партнерство. ФОТОрепортаж

Він додав, що держава вже готується до повернення громадян, які шукатимуть себе вдома після війни.

"У будь-який час, коли ми приїжджаємо кудись, ми все одно, на мій погляд, не вдома. І тому я вважаю, що бути там, де ти потрібен, –– це набагато важливіше. Тому що ти потрібен людям. Передусім рідним та близьким. І потрібен своїй батьківщині. Безумовно, це не про те, що в мене мають бути якісь поради людям. Ми всі дорослі люди. Ви самі вирішуєте. Коли ми бачимо таких сильних людей на фронті, вони –– знайте –– думають про вас. Їм потрібна ваша підтримка. Тому повертайтеся. Якщо не можете повернутися, дзвоніть, будь ласка, підтримуйте своїх рідних, близьких, бо вони сьогодні захищають, до речі, не тільки Україну, а всі ті держави, у яких перебувають мільйони українців, бо "рускій" ворог туди не дійшов саме через українців", - наголосив Володимир Зеленський.

Повернення молоді

  • Зеленський подякував молодим людям, які обирають шлях повернення в Україну, і наголосив на важливості їхнього внеску в оборону держави сьогодні.

"Але сьогодні вони потрібні саме тут, в Україні, допомагати й захищати її", - додає глава держави.

Також читайте: В Україні планують створити Міністерство людського капіталу: чим займатиметься нове відомство?

Євроінтеграція

Крім того, за словами глави держави, нові ринки та прихід інвестицій відкриє членство нашої країни у Європейському Союзі.

"Україна буде частиною Європейського Союзу. Будуть ринки відкриті, все це стовідсотково буде. Такої країни – територіально великої, з можливостями і яка ще не у Європейському Союзі, але наближена найбільше з усіх до європейськості – на Європейському континенті сьогодні немає. Тому я вважаю, що це все можливості", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (27845) українці (2726) відновлення (792) війна в Україні (8392)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Еге ж. Це ж скільки індусів треба, щоб мільярд дерев посадити.
показати весь коментар
26.05.2026 21:41 Відповісти
+13
Вдома чекають... ТЦК. "Пишний прийом" гарантируют))
показати весь коментар
26.05.2026 21:41 Відповісти
+8
від твоїх обіцянок вже вантажний контейнер не зачиняється...
показати весь коментар
26.05.2026 21:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еге ж. Це ж скільки індусів треба, щоб мільярд дерев посадити.
показати весь коментар
26.05.2026 21:41 Відповісти
Вдома чекають... ТЦК. "Пишний прийом" гарантируют))
показати весь коментар
26.05.2026 21:41 Відповісти
"Українці завжди потрібні вдома", але є один нюанс...
показати весь коментар
26.05.2026 21:56 Відповісти
Це хто?
показати весь коментар
26.05.2026 22:22 Відповісти
"Полк "Скеля" заперечив побиття 5 військових, які померли після мобілізації: кажуть, що один впав з сосни, інші мали хвороби" Джерело: https://censor.net/ua/n4004055
показати весь коментар
26.05.2026 22:39 Відповісти
ага))) не вiрю))
показати весь коментар
26.05.2026 21:42 Відповісти
Правильно роССія, руССкій.
показати весь коментар
26.05.2026 21:44 Відповісти
... і кожен буде президент ...
показати весь коментар
26.05.2026 21:49 Відповісти
Вибори покажуть!
показати весь коментар
26.05.2026 21:50 Відповісти
І невеселі часи для когось.
показати весь коментар
26.05.2026 21:50 Відповісти
від твоїх обіцянок вже вантажний контейнер не зачиняється...
показати весь коментар
26.05.2026 21:50 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2026 21:51 Відповісти
українці потрібні, потрібно же буде кредити віддавати що на війну лихварі виділяли, скоро ще на посилки податок введуть, а то багато живуть українці
показати весь коментар
26.05.2026 21:53 Відповісти
великі посадки, велике будівництво, великий підйом, ....
показати весь коментар
26.05.2026 21:55 Відповісти
Українці повернуться тільки до кращого. Ніхто не хоче вмирати. Ніхто не хоче бідувати. Ніхто не хоче почуватись рабом.
показати весь коментар
26.05.2026 21:55 Відповісти
откуда взяться кращему?

кто будет инвестировать в страну без защиты инвестиций и четкого понимания, что война не вернется через пару лет после перемирия?
показати весь коментар
26.05.2026 22:43 Відповісти
Так ото ж.
показати весь коментар
26.05.2026 23:00 Відповісти
Звісно, Україну чекає підйом, а ішака падіння. Тільки так!
показати весь коментар
26.05.2026 21:56 Відповісти
Чоловіки поїдуть до моїх родин у ЄС там і залишаться. Ось і вся казочка.
показати весь коментар
26.05.2026 21:57 Відповісти
ти чмо обнюхане, не є гарантом українців ,ти су* о здав 35% теріторії ,загубив сотні тисяч народу , хто до тебе, при твоєї владі повернеться ?! !!! Згинь погань зелена навіки !!!....
показати весь коментар
26.05.2026 21:57 Відповісти
ну не надо прямо так, крым был сдан при турчинове
донецк, луганск и прочее при шоколадном оверлорде.
показати весь коментар
26.05.2026 22:46 Відповісти
а вам такі Петро Порошенко шось поробив ...чи ви не можете розумній людині ,пробачити прой* би обнюханого 🤡 ?...
показати весь коментар
26.05.2026 22:50 Відповісти
помним как оверлорд нарушив законы продавил своего друга-алкоголика в прокуроры.

вот тот хлоп потужно напрокурорил, много коррупционеров посадил - бриллиантовые прокуроры не дадут соврать.
показати весь коментар
26.05.2026 22:55 Відповісти
для мене, як водія, великий підйом однозначно є загрозою, особливо коли ожеледь, а нинішня влада суперспец по створенню ожеледей в економіці. так що про великий підйом вірю, нема у нас шансів його уникнути.
показати весь коментар
26.05.2026 22:01 Відповісти
Українці почнуть повертатися лише тоді коли побачать Зєлєнского і всю його "банду призначенців" в тюрмі з довічними термінами, а по телевізору буде йте реаліті-шоу "Слуги в тюрмах".
показати весь коментар
26.05.2026 22:01 Відповісти
может приеду потуристить когда получу гражданство Канады,
так на недельку-две и потом поеду лучше в пригороде Парижа поживу.
показати весь коментар
26.05.2026 22:48 Відповісти
Батько нації... Кур-р-рча ляґа...
показати весь коментар
26.05.2026 22:03 Відповісти
ну да потрібні дома в пограбованій миндичами та зеленськими країні...
показати весь коментар
26.05.2026 22:03 Відповісти
А цей все обіцяє і бреше, аби тільки не вигнали раніше.
показати весь коментар
26.05.2026 22:06 Відповісти
про це глава держави заявив у ток-шоу "Вдома краще!".

Інших же справ у "лідера" не має, як по ток-шоу ходити... Хоча, це в нього краще виходить.
показати весь коментар
26.05.2026 22:06 Відповісти
Українці в будь-якій цивілізованій країні, де дотримуються прав людини, де працюють закони та немає корупції, економічно розквітають, живуть багато і щасливо, утворюють великі міцні сім'ї і ні чого не потребуютьё тим більше обицянки того хто не просто кинув українських біженців на виробництві, але її погрожував їм переслідуванням на батьківщині.
показати весь коментар
26.05.2026 22:14 Відповісти
ну, не перегибай

сейчас богато уже никто нигде не живет. в мировой экономике жопа.
показати весь коментар
26.05.2026 22:50 Відповісти
Я втратив свій дім в окупації на півдні України через твої пройоби в обороні, настільки був незахищеним південь. Три роки поневірявся по країні, але минулої зими ледве не від'їхав на кладовище через відсутність опалення і загострення хронічних хвороб, тому звалив. Не врію в перемогу.
показати весь коментар
26.05.2026 22:15 Відповісти
Де це "після війни?!" Закінченням війни і не пахне, те що люди не працюють тому що бояться нарватися на оповіщувачів які ходять мінімум по 6 тіл то виключно "заслуга" держави, тобто повний просер мобілізації, прибирайте їх з вулиць робіть повноцінний рекрутинг і все.
показати весь коментар
26.05.2026 22:20 Відповісти
Споава навіть не у кінці війни, а у тому, що після неї гам все одно потрібно буде озброюватися і витрачати купу грошей на армію.

А цей клоун явно береться знов розповідати, що асфальт краще ніж ракети. От закінчиться війна, багнети у землю і, як попре, як попре...
показати весь коментар
26.05.2026 22:56 Відповісти
безумец или подлец.

выезжать за 2,000 - 20,000 чтобы вернуться обратно?
показати весь коментар
26.05.2026 22:22 Відповісти
Передача была под названием, В гостях у сказки только здесь больше глупость чем сказка, чтобы люди вернулись им надо предложить условия лучше чем в Европе а этого никто предложить не сможет. ну и про инвестиции и деньги это да, только надо предположить что половину тех денег спионерят...Реалии таковы, что нужно быть гением чтобы сделать так, чтобы народ стал возвращаться.
показати весь коментар
26.05.2026 22:23 Відповісти
Коли воно назвиздиться?
показати весь коментар
26.05.2026 22:26 Відповісти
Я розповім вам про Україну майбутнього...
вся зекоманда сидить у спеціально створеній буцегарні,з умовами утримання як в ссср,з онлайн трансляцією цілодобово.
показати весь коментар
26.05.2026 22:31 Відповісти
Українці потрібні в себе вдома, а Євреї - аналогічно. Але банда ЗЄ ще має тюремний строк відмотати після війни в Україні.
показати весь коментар
26.05.2026 22:32 Відповісти
Це каже цар назовні, а всередині нав'язує Некрокульт і прославу смерті як нову соціяльну норму https://www.youtube.com/watch?v=pLJpcv69pd8
показати весь коментар
26.05.2026 22:34 Відповісти
Так чому ж твої рідні -- міндічі, шефіри, цукермани, чернишови... з великими грошима -- покидають рідну країну, не повертаються (добровільно)...? Щось на словах одне, а насправді коїться інше... І так вже восьмий рік...
показати весь коментар
26.05.2026 22:38 Відповісти
Тада. До 2022 просто казка була...
показати весь коментар
26.05.2026 22:52 Відповісти
ну, те кто свалил из германии и италии после второй мировой войны, никто не вернулся при том, что спустя 15-20 лет страны немного вычухались.

забудьте про нас, подымайте остатки олигархической экономики сами при повальном бандитизме который будет после окончание войны, которая будет к году 2035-2055.
показати весь коментар
26.05.2026 22:53 Відповісти
Намісник.
показати весь коментар
26.05.2026 22:56 Відповісти
Ніхто вже за тарілку супу і грамоту працювати не буде.
показати весь коментар
26.05.2026 23:02 Відповісти
и Торчилль потому и торчилль, что не учитывает очень серьезнго момента.

а именно: люди уже работают на свои пенсионный счета в других странах. НИКТО не будет спрыгивать с внесения своего стажа в стране первого мира, чтобы вернуться в страну 3 мира и работать на пенсию в 30-50 долларов (которая будет при курсе гривны к доллару от 150 до 250 к 1). Все, кто не наркоман, понимают, что лучше жить в какой-то португалии на пенсию в 2000 канадских долларов, чем на 30 долларов в Украине, ожидая когда начнется следующая война.
показати весь коментар
26.05.2026 23:07 Відповісти
 
 