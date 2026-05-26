РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11759 посетителей онлайн
Новости Возвращение украинцев из-за границі Возвращение украинцев
1 276 32

После войны Украину ждет большой подъем. Украинцы всегда нужны дома, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что у Украины есть огромный потенциал для экономического роста после окончания войны. Те, кто остается в стране или возвращается сейчас, получат лучшие возможности для реализации своего потенциала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в ток-шоу "Дома лучше!".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подъем в Украине после войны 

Зеленский подчеркнул, что сегодняшнее снижение конкуренции является временным явлением, которое изменится стремительным развитием сразу после завершения боевых действий.

"После войны в Украине наступит большой подъем. Это естественно... Будет восстановление, будут деньги. Деньги возвращают сюда различные инвестиции, различные бизнесы, и поэтому это - возможности", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": IV Международный саммит в Киеве завершился подписанием 22 новых соглашений о партнерстве. ФОТОрепортаж

Он добавил, что государство уже готовится к возвращению граждан, которые будут искать себя дома после войны.

"В любое время, когда мы приезжаем куда-то, мы все равно, на мой взгляд, не дома. И поэтому я считаю, что быть там, где ты нужен, – это гораздо важнее. Потому что ты нужен людям. Прежде всего родным и близким. И нужен своей родине. Безусловно, речь не о том, что у меня должны быть какие-то советы людям. Мы все взрослые люди. Вы сами решаете. Когда мы видим таких сильных людей на фронте, они – знайте – думают о вас. Им нужна ваша поддержка. Поэтому возвращайтесь. Если не можете вернуться, звоните, пожалуйста, поддерживайте своих родных, близких, потому что они сегодня защищают, кстати, не только Украину, а все те государства, в которых находятся миллионы украинцев, потому что "русский" враг туда не дошел именно благодаря украинцам", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Возвращение молодежи

  • Зеленский поблагодарил молодых людей, которые выбирают путь возвращения в Украину, и подчеркнул важность их вклада в оборону государства сегодня.

"Но сегодня они нужны именно здесь, в Украине, чтобы помогать и защищать ее", - добавляет глава государства.

Читайте также: В Украине планируют создать Министерство человеческого капитала: чем будет заниматься новое ведомство?

Евроинтеграция

Кроме того, по словам главы государства, новые рынки и приток инвестиций откроет членство нашей страны в Европейском Союзе.

"Украина станет частью Европейского Союза. Рынки будут открыты, все это обязательно произойдет. Такой страны - территориально большой, с возможностями и которая еще не в Европейском Союзе, но наиболее близка из всех к европейскости - на европейском континенте сегодня нет. Поэтому я считаю, что это все возможности", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (24324) украинцы (3920) восстановления (207) война в Украине (8336)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Еге ж. Це ж скільки індусів треба, щоб мільярд дерев посадити.
показать весь комментарий
26.05.2026 21:41 Ответить
+10
Вдома чекають... ТЦК. "Пишний прийом" гарантируют))
показать весь комментарий
26.05.2026 21:41 Ответить
+6
від твоїх обіцянок вже вантажний контейнер не зачиняється...
показать весь комментарий
26.05.2026 21:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еге ж. Це ж скільки індусів треба, щоб мільярд дерев посадити.
показать весь комментарий
26.05.2026 21:41 Ответить
Вдома чекають... ТЦК. "Пишний прийом" гарантируют))
показать весь комментарий
26.05.2026 21:41 Ответить
"Українці завжди потрібні вдома", але є один нюанс...
показать весь комментарий
26.05.2026 21:56 Ответить
Це хто?
показать весь комментарий
26.05.2026 22:22 Ответить
ага))) не вiрю))
показать весь комментарий
26.05.2026 21:42 Ответить
Правильно роССія, руССкій.
показать весь комментарий
26.05.2026 21:44 Ответить
... і кожен буде президент ...
показать весь комментарий
26.05.2026 21:49 Ответить
Вибори покажуть!
показать весь комментарий
26.05.2026 21:50 Ответить
І невеселі часи для когось.
показать весь комментарий
26.05.2026 21:50 Ответить
від твоїх обіцянок вже вантажний контейнер не зачиняється...
показать весь комментарий
26.05.2026 21:50 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2026 21:51 Ответить
українці потрібні, потрібно же буде кредити віддавати що на війну лихварі виділяли, скоро ще на посилки податок введуть, а то багато живуть українці
показать весь комментарий
26.05.2026 21:53 Ответить
великі посадки, велике будівництво, великий підйом, ....
показать весь комментарий
26.05.2026 21:55 Ответить
Українці повернуться тільки до кращого. Ніхто не хоче вмирати. Ніхто не хоче бідувати. Ніхто не хоче почуватись рабом.
показать весь комментарий
26.05.2026 21:55 Ответить
Звісно, Україну чекає підйом, а ішака падіння. Тільки так!
показать весь комментарий
26.05.2026 21:56 Ответить
Чоловіки поїдуть до моїх родин у ЄС там і залишаться. Ось і вся казочка.
показать весь комментарий
26.05.2026 21:57 Ответить
ти чмо обнюхане, не є гарантом українців ,ти су* о здав 35% теріторії ,загубив сотні тисяч народу , хто до тебе, при твоєї владі повернеться ?! !!! Згинь погань зелена навіки !!!....
показать весь комментарий
26.05.2026 21:57 Ответить
для мене, як водія, великий підйом однозначно є загрозою, особливо коли ожеледь, а нинішня влада суперспец по створенню ожеледей в економіці. так що про великий підйом вірю, нема у нас шансів його уникнути.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:01 Ответить
Українці почнуть повертатися лише тоді коли побачать Зєлєнского і всю його "банду призначенців" в тюрмі з довічними термінами, а по телевізору буде йте реаліті-шоу "Слуги в тюрмах".
показать весь комментарий
26.05.2026 22:01 Ответить
Батько нації... Кур-р-рча ляґа...
показать весь комментарий
26.05.2026 22:03 Ответить
ну да потрібні дома в пограбованій миндичами та зеленськими країні...
показать весь комментарий
26.05.2026 22:03 Ответить
А цей все обіцяє і бреше, аби тільки не вигнали раніше.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:06 Ответить
про це глава держави заявив у ток-шоу "Вдома краще!".

Інших же справ у "лідера" не має, як по ток-шоу ходити... Хоча, це в нього краще виходить.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:06 Ответить
Українці в будь-якій цивілізованій країні, де дотримуються прав людини, де працюють закони та немає корупції, економічно розквітають, живуть багато і щасливо, утворюють великі міцні сім'ї і ні чого не потребуютьё тим більше обицянки того хто не просто кинув українських біженців на виробництві, але її погрожував їм переслідуванням на батьківщині.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:14 Ответить
Я втратив свій дім в окупації на півдні України через твої пройоби в обороні, настільки був незахищеним південь. Три роки поневірявся по країні, але минулої зими ледве не від'їхав на кладовище через відсутність опалення і загострення хронічних хвороб, тому звалив. Не врію в перемогу.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:15 Ответить
Де це "після війни?!" Закінченням війни і не пахне, те що люди не працюють тому що бояться нарватися на оповіщувачів які ходять мінімум по 6 тіл то виключно "заслуга" держави, тобто повний просер мобілізації, прибирайте їх з вулиць робіть повноцінний рекрутинг і все.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:20 Ответить
безумец или подлец.

выезжать за 2,000 - 20,000 чтобы вернуться обратно?
показать весь комментарий
26.05.2026 22:22 Ответить
Передача была под названием, В гостях у сказки только здесь больше глупость чем сказка, чтобы люди вернулись им надо предложить условия лучше чем в Европе а этого никто предложить не сможет. ну и про инвестиции и деньги это да, только надо предположить что половину тех денег спионерят...Реалии таковы, что нужно быть гением чтобы сделать так, чтобы народ стал возвращаться.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:23 Ответить
Коли воно назвиздиться?
показать весь комментарий
26.05.2026 22:26 Ответить
Я розповім вам про Україну майбутнього...
вся зекоманда сидить у спеціально створеній буцегарні,з умовами утримання як в ссср,з онлайн трансляцією цілодобово.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:31 Ответить
Українці потрібні в себе вдома, а Євреї - аналогічно. Але банда ЗЄ ще має тюремний строк відмотати після війни в Україні.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:32 Ответить
Це каже цар назовні, а всередині нав'язує Некрокульт і прославу смерті як нову соціяльну норму https://www.youtube.com/watch?v=pLJpcv69pd8
показать весь комментарий
26.05.2026 22:34 Ответить
 
 