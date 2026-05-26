После войны Украину ждет большой подъем. Украинцы всегда нужны дома, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что у Украины есть огромный потенциал для экономического роста после окончания войны. Те, кто остается в стране или возвращается сейчас, получат лучшие возможности для реализации своего потенциала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в ток-шоу "Дома лучше!".

Подъем в Украине после войны

Зеленский подчеркнул, что сегодняшнее снижение конкуренции является временным явлением, которое изменится стремительным развитием сразу после завершения боевых действий.

"После войны в Украине наступит большой подъем. Это естественно... Будет восстановление, будут деньги. Деньги возвращают сюда различные инвестиции, различные бизнесы, и поэтому это - возможности", - сказал президент.

Он добавил, что государство уже готовится к возвращению граждан, которые будут искать себя дома после войны.

"В любое время, когда мы приезжаем куда-то, мы все равно, на мой взгляд, не дома. И поэтому я считаю, что быть там, где ты нужен, – это гораздо важнее. Потому что ты нужен людям. Прежде всего родным и близким. И нужен своей родине. Безусловно, речь не о том, что у меня должны быть какие-то советы людям. Мы все взрослые люди. Вы сами решаете. Когда мы видим таких сильных людей на фронте, они – знайте – думают о вас. Им нужна ваша поддержка. Поэтому возвращайтесь. Если не можете вернуться, звоните, пожалуйста, поддерживайте своих родных, близких, потому что они сегодня защищают, кстати, не только Украину, а все те государства, в которых находятся миллионы украинцев, потому что "русский" враг туда не дошел именно благодаря украинцам", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Возвращение молодежи

Зеленский поблагодарил молодых людей, которые выбирают путь возвращения в Украину, и подчеркнул важность их вклада в оборону государства сегодня.

"Но сегодня они нужны именно здесь, в Украине, чтобы помогать и защищать ее", - добавляет глава государства.

Евроинтеграция

Кроме того, по словам главы государства, новые рынки и приток инвестиций откроет членство нашей страны в Европейском Союзе.

"Украина станет частью Европейского Союза. Рынки будут открыты, все это обязательно произойдет. Такой страны - территориально большой, с возможностями и которая еще не в Европейском Союзе, но наиболее близка из всех к европейскости - на европейском континенте сегодня нет. Поэтому я считаю, что это все возможности", - резюмировал Зеленский.