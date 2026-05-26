IV Международный саммит в Киеве завершился подписанием 22 новых соглашений о партнерстве. ФОТОрепортаж

В Киеве завершил работу IV Международный саммит городов и регионов "Партнерство. Стійкість. Готовність", собравший представителей местного самоуправления и иностранных делегаций из 24 стран мира. Это мероприятие стало ключевым этапом подготовки к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится уже в июне этого года в польском Гданьске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, главным практическим результатом саммита стало расширение сети международной поддержки украинских общин.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, по итогам встреч было подписано 22 новых соглашения и меморандума о сотрудничестве. Они помогут привлечь европейские ресурсы и бизнес к модернизации украинских городов и сел, особый акцент будет сделан на прифронтовых регионах.

Всего с 2022 года украинские общины заключили уже более 2000 подобных соглашений с партнерами из 64 стран.

Выступая на саммите, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что формат прямого взаимодействия между городами и региональными властями является наиболее эффективным и показательным для нашего государства.

Он добавил, что опыт стойкости, который сейчас наработают украинские громады во время войны, в будущем пригодится муниципалитетам в других странах мира.





Мониторинг обстрелов и цифровизация безопасности: МВД представило новые инструменты для общин

Во время выступления на IV Международном саммите городов и регионов министр внутренних дел Украины Игорь Клименко представил масштабную государственную Стратегию развития фонда сооружений гражданской защиты на период до 2034 года, утвержденную постановлением Кабмина. Документ определяет финансовые векторы для обеспечения безопасности населения по всей стране.

Таким образом, общий план предусматривает создание 13 300 защитных объектов общей стоимостью 789,3 миллиарда гривен.

Министерство привело актуальную статистику по имеющейся инфраструктуре защитных сооружений:

61 256 объектов гражданской защиты в настоящее время учтены на подконтрольной Украине территории;

7 578 сооружений находятся на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий;

текущий фонд обеспечивает укрытием лишь около 55% населения.

В обычных условиях Украине понадобилось бы около 100 лет, чтобы достичь уровня безопасности населения, который имеют самые развитые страны мира. Именно поэтому реформа требует привлечения колоссальных международных ресурсов и действенных решений уже сейчас.

Масштабное строительство и модернизация укрытий расписаны на три ключевых этапа:

2025–2027 годы: возведение 2300 новых сооружений. Планируется привлечь 151,1 миллиарда гривен для начала массового строительства. 2028–2030 годы: создание еще 3000 объектов с бюджетом в 181,6 миллиарда гривен. 2031–2034 годы: самый масштабный этап — строительство 8000 сооружений, на что предусмотрено 456,6 миллиарда гривен.

Для реализации этих планов Украина активно привлекает иностранную поддержку. Ее главная цель - увеличение фонда защитных сооружений, модернизация имеющейся инфраструктуры и разработка новейших технологических решений для гражданской защиты. На сегодняшний день в рамках коалиции уже одобрено 7 проектов по строительству и модернизации, к которым присоединились 13 международных партнеров, среди которых Финляндия, Литва, Бельгия, Швеция, Ирландия, Швейцария, Греция, Чехия, Латвия, Словакия и другие страны.

На саммите были представлены новые технологические инструменты гражданской защиты, которые внедряются на уровне территориальных общин Украины. Главный акцент сделан на цифровизации массивов безопасности, прогнозировании чрезвычайных ситуаций и развитии экстренных служб.

Центральным элементом обновленной системы является аналитическая платформа "Экосистема безопасности громады". На данный момент в нее интегрировано более 171 000 объектов гражданской защиты и правопорядка.

Единая цифровая платформа объединяет данные о ключевых элементах инфраструктуры безопасности:

укрытия, "Пункты несокрушимости" и камеры видеонаблюдения;

дислокацию пожарно-спасательных подразделений, полицейских участков и госпиталей;

маршруты патрулирования и зоны ответственности офицеров безопасности.

Доступ к этой аналитической платформе предоставляется исключительно руководителям местных органов власти для оперативного управления и принятия решений в критических ситуациях.

Отдельно развернута Система экстренного мониторинга и ситуационной осведомленности. Помимо учета имеющихся ресурсов ГСЧС, она обеспечивает реальный мониторинг событий, связанных с вражескими обстрелами. На основе полученных данных система позволяет прогнозировать развитие опасных ситуаций для минимизации их последствий.

В регионах продолжается расширение сети профильных специалистов, ответственных за трек безопасности:

В громадах 23 регионов работают около 2 500 полицейских офицеров громады. Совместно с ними действуют около 2 500 офицеров по спасению.

Более 2 000 офицеров безопасности интегрированы непосредственно в учебные заведения для поддержания порядка и проведения превентивной работы.





