РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11022 посетителя онлайн
Новости заседание фракции слуга народа
985 13

Зеленский провел ряд индивидуальных встреч с лидерами парламентских фракций, - СМИ

Зеленський

Вместо одного масштабного совещания, как планировалось ранее, президент Владимир Зеленский во вторник, 26 мая, провел ряд отдельных встреч с руководителями парламентских фракций и групп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По словам собеседников издания в Верховной Раде, участие во встречах вместе с главой государства принимали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Как рассказал один из руководителей парламентских фракций, формат отдельных встреч оказался эффективным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретится с лидерами фракций и групп Рады во вторник - пресс-секретарь "Слуги народа"

График встреч в ОП был распределен в течение дня:

  • До обеда: лидеры групп "Доверие" (Олег Кулинич) и "За будущее", а также представители бывшей ОПЗЖ - Юрий Бойко ("Платформа за жизнь и мир") и Антонина Славицкая ("Восстановление Украины"). Отдельно президент встретился с экс-спикером ВР Дмитрием Разумковым, возглавляющим межфракционное объединение "Разумная политика".

  • После 15:00: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, председатель "Батькивщины" Юлия Тимошенко и глава фракции "Голос" Александра Устинова.

Детали и повестка дня этих встреч пока официально не разглашаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание с представителями партии "Слуга народа": Готовимся к заседаниям. ФОТО

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский встретился с народными депутатами фракции "Слуга народа" и выразил надежду, что активная фаза боевых действий в борьбе с РФ завершится до ноября 2026 года.
  • По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, во время встречи говорили откровенно - о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период.

Автор: 

ВР (28782) Зеленский Владимир (24324) фракция (267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
коротко про зустріч

показать весь комментарий
26.05.2026 19:08 Ответить
+8
От після обіду тре було ЗЮзю кінчати. Просто скрутити шию, як курьонку...

А вже завтра займатися справами, призначати в.о. президента і т.д.

Норм був би план дій.
показать весь комментарий
26.05.2026 19:13 Ответить
+3
Це для цього легалізують порнографію?
показать весь комментарий
26.05.2026 19:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коротко про зустріч

показать весь комментарий
26.05.2026 19:08 Ответить
Це для цього легалізують порнографію?
показать весь комментарий
26.05.2026 19:22 Ответить
От після обіду тре було ЗЮзю кінчати. Просто скрутити шию, як курьонку...

А вже завтра займатися справами, призначати в.о. президента і т.д.

Норм був би план дій.
показать весь комментарий
26.05.2026 19:13 Ответить
Хоча ні...

Тре було до обіду замкнути ОП ззовні і спалити до біса разом з СН, ОПЗЖ та Замайбахом.
показать весь комментарий
26.05.2026 19:27 Ответить
Знову очі скляні, зіниці не реагують на світло. Ну 8-й рік одноосібно рулить цей персонаж, ні виборів, з опозиції залишилось пару депутатів, зачистив інформаційний простір, збудував корумований суіцидний для країни режим, люди мруть як мухи. І всім побоку, де оті всі західні інституції що десятиліттями співали про демократію, верховенства права і т.д.
показать весь комментарий
26.05.2026 19:22 Ответить
А що, по твоєму, мали би зараз зробити оті всі західні інституції?
показать весь комментарий
26.05.2026 19:25 Ответить
Що самі обрали!
показать весь комментарий
26.05.2026 19:51 Ответить
вова-R1 і ************* на мінімалках
показать весь комментарий
26.05.2026 19:26 Ответить
На восьмому році свого одноосібного правління врешті зустрівся з фракціями. Це необхідність, чи підтвердити, що ст 103 Конституції не діє і його підтримують всі фракції? А народ?
показать весь комментарий
26.05.2026 19:36 Ответить
Підтримують,коли істерить. А так він і сам ходить.
показать весь комментарий
26.05.2026 19:49 Ответить
І що воно робило?
Тупотіло ніжками і верещало "ХОЦУУУ!", а свинарчук (як самий важкий) його підтримував (щоб на підлогу не впав).
показать весь комментарий
26.05.2026 19:47 Ответить
Треба голосувати за антинародні закони.
показать весь комментарий
26.05.2026 19:48 Ответить
Вибори ...?
показать весь комментарий
26.05.2026 19:54 Ответить
 
 