Зеленский провел ряд индивидуальных встреч с лидерами парламентских фракций, - СМИ
Вместо одного масштабного совещания, как планировалось ранее, президент Владимир Зеленский во вторник, 26 мая, провел ряд отдельных встреч с руководителями парламентских фракций и групп.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Детали
По словам собеседников издания в Верховной Раде, участие во встречах вместе с главой государства принимали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Как рассказал один из руководителей парламентских фракций, формат отдельных встреч оказался эффективным.
График встреч в ОП был распределен в течение дня:
До обеда: лидеры групп "Доверие" (Олег Кулинич) и "За будущее", а также представители бывшей ОПЗЖ - Юрий Бойко ("Платформа за жизнь и мир") и Антонина Славицкая ("Восстановление Украины"). Отдельно президент встретился с экс-спикером ВР Дмитрием Разумковым, возглавляющим межфракционное объединение "Разумная политика".
После 15:00: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, председатель "Батькивщины" Юлия Тимошенко и глава фракции "Голос" Александра Устинова.
Детали и повестка дня этих встреч пока официально не разглашаются.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский встретился с народными депутатами фракции "Слуга народа" и выразил надежду, что активная фаза боевых действий в борьбе с РФ завершится до ноября 2026 года.
- По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, во время встречи говорили откровенно - о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период.
А вже завтра займатися справами, призначати в.о. президента і т.д.
Норм був би план дій.
