Зеленский провел ряд индивидуальных встреч с лидерами парламентских фракций, - СМИ

Вместо одного масштабного совещания, как планировалось ранее, президент Владимир Зеленский во вторник, 26 мая, провел ряд отдельных встреч с руководителями парламентских фракций и групп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Детали

По словам собеседников издания в Верховной Раде, участие во встречах вместе с главой государства принимали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Как рассказал один из руководителей парламентских фракций, формат отдельных встреч оказался эффективным.

График встреч в ОП был распределен в течение дня:

До обеда: лидеры групп "Доверие" (Олег Кулинич) и "За будущее", а также представители бывшей ОПЗЖ - Юрий Бойко ("Платформа за жизнь и мир") и Антонина Славицкая ("Восстановление Украины"). Отдельно президент встретился с экс-спикером ВР Дмитрием Разумковым, возглавляющим межфракционное объединение "Разумная политика".

После 15:00: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, председатель "Батькивщины" Юлия Тимошенко и глава фракции "Голос" Александра Устинова.

Детали и повестка дня этих встреч пока официально не разглашаются.

