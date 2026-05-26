Зеленський провів низку індивідуальних зустрічей із лідерами парламентських фракцій, - ЗМІ
Замість однієї масштабного наради, як планувалося раніше, президент Володимир Зеленський у вівторок, 26 травня, провів низку окремих зустрічей із керівниками парламентських фракцій та груп.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Деталі
За словами співрозмовників видання у Верховній Раді, участь у зустрічах разом із главою держави брали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та керівник Офісу президента Кирило Буданов.
Як розповів один із керівників парламентських фракцій, формат окремих зустрічей виявився ефективним.
Графік зустрічей в ОП був розподілений протягом дня:
-
До обіду: лідери груп "Довіра" (Олег Кулініч) та "За майбутнє", а також представники колишньої ОПЗЖ — Юрій Бойко ("Платформа за життя та мир") та Антоніна Славицька ("Відновлення України"). Окремо президент зустрівся з ексспікером ВР Дмитром Разумковим, який очолює міжфракційне об’єднання "Розумна політика".
-
Після 15:00: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко та очільниця фракції "Голос" Олександра Устінова.
Деталі та порядок денний цих зустрічей наразі офіційно не розголошуються.
Що передувало?
- Раніше Зеленський зустрівся з народними депутатами фракції "Слуга народу" та висловив сподівання, що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026 року.
- За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, під час зустрічі говорили відверто - про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вже завтра займатися справами, призначати в.о. президента і т.д.
Норм був би план дій.
Тре було до обіду замкнути ОП ззовні і спалити до біса разом з СН, ОПЗЖ та Замайбахом.
Тупотіло ніжками і верещало "ХОЦУУУ!", а свинарчук (як самий важкий) його підтримував (щоб на підлогу не впав).