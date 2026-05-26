УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10339 відвідувачів онлайн
Новини Засідання фракції Слуга народу
1 118 13

Зеленський провів низку індивідуальних зустрічей із лідерами парламентських фракцій, - ЗМІ

Зеленський

Замість однієї масштабного наради, як планувалося раніше, президент Володимир Зеленський у вівторок, 26 травня, провів низку окремих зустрічей із керівниками парламентських фракцій та груп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

За словами співрозмовників видання у Верховній Раді, участь у зустрічах разом із главою держави брали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Як розповів один із керівників парламентських фракцій, формат окремих зустрічей виявився ефективним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрінеться з лідерами фракцій та груп Ради у вівторок – речниця "Слуги народу"

Графік зустрічей в ОП був розподілений протягом дня:

  • До обіду: лідери груп "Довіра" (Олег Кулініч) та "За майбутнє", а також представники колишньої ОПЗЖ — Юрій Бойко ("Платформа за життя та мир") та Антоніна Славицька ("Відновлення України"). Окремо президент зустрівся з ексспікером ВР Дмитром Разумковим, який очолює міжфракційне об’єднання "Розумна політика".

  • Після 15:00: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко та очільниця фракції "Голос" Олександра Устінова.

Деталі та порядок денний цих зустрічей наразі офіційно не розголошуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду із представниками партії "Слуга народу": Готуємося до засідань. ФОТО

Що передувало?

  • Раніше Зеленський зустрівся з народними депутатами фракції "Слуга народу" та висловив сподівання, що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026 року.
  • За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, під час зустрічі говорили відверто - про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період.

Автор: 

ВР (15153) Зеленський Володимир (27845) фракція (118)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
коротко про зустріч

показати весь коментар
26.05.2026 19:08 Відповісти
+9
От після обіду тре було ЗЮзю кінчати. Просто скрутити шию, як курьонку...

А вже завтра займатися справами, призначати в.о. президента і т.д.

Норм був би план дій.
показати весь коментар
26.05.2026 19:13 Відповісти
+3
Це для цього легалізують порнографію?
показати весь коментар
26.05.2026 19:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коротко про зустріч

показати весь коментар
26.05.2026 19:08 Відповісти
Це для цього легалізують порнографію?
показати весь коментар
26.05.2026 19:22 Відповісти
От після обіду тре було ЗЮзю кінчати. Просто скрутити шию, як курьонку...

А вже завтра займатися справами, призначати в.о. президента і т.д.

Норм був би план дій.
показати весь коментар
26.05.2026 19:13 Відповісти
Хоча ні...

Тре було до обіду замкнути ОП ззовні і спалити до біса разом з СН, ОПЗЖ та Замайбахом.
показати весь коментар
26.05.2026 19:27 Відповісти
Знову очі скляні, зіниці не реагують на світло. Ну 8-й рік одноосібно рулить цей персонаж, ні виборів, з опозиції залишилось пару депутатів, зачистив інформаційний простір, збудував корумований суіцидний для країни режим, люди мруть як мухи. І всім побоку, де оті всі західні інституції що десятиліттями співали про демократію, верховенства права і т.д.
показати весь коментар
26.05.2026 19:22 Відповісти
А що, по твоєму, мали би зараз зробити оті всі західні інституції?
показати весь коментар
26.05.2026 19:25 Відповісти
Що самі обрали!
показати весь коментар
26.05.2026 19:51 Відповісти
вова-R1 і ************* на мінімалках
показати весь коментар
26.05.2026 19:26 Відповісти
На восьмому році свого одноосібного правління врешті зустрівся з фракціями. Це необхідність, чи підтвердити, що ст 103 Конституції не діє і його підтримують всі фракції? А народ?
показати весь коментар
26.05.2026 19:36 Відповісти
Підтримують,коли істерить. А так він і сам ходить.
показати весь коментар
26.05.2026 19:49 Відповісти
І що воно робило?
Тупотіло ніжками і верещало "ХОЦУУУ!", а свинарчук (як самий важкий) його підтримував (щоб на підлогу не впав).
показати весь коментар
26.05.2026 19:47 Відповісти
Треба голосувати за антинародні закони.
показати весь коментар
26.05.2026 19:48 Відповісти
Вибори ...?
показати весь коментар
26.05.2026 19:54 Відповісти
 
 