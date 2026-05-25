Зеленський зустрінеться з лідерами фракцій та груп Ради у вівторок – речниця "Слуги народу"

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з головами фракцій та груп Верховної Ради у вівторок.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Президент зустрінеться з головами фракцій та груп українського парламенту у вівторок перед пленарним засіданням Верховної Ради", – сказала Палійчук.

Раніше Зеленський зустрівся з народними депутатами фракції "Слуга народу" та висловив сподівання, що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026 року.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, під час зустрічі говорили відверто - про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період.

"Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни", - додав Арахамія.

Читайте: Україні вдалося стабілізувати фронт. Домовляємося з партнерами щодо ППО та антибалістики, - Зеленський