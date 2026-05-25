Зеленський зустрінеться з лідерами фракцій та груп Ради у вівторок – речниця "Слуги народу"
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з головами фракцій та груп Верховної Ради у вівторок.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент зустрінеться з головами фракцій та груп українського парламенту у вівторок перед пленарним засіданням Верховної Ради", – сказала Палійчук.
Раніше Зеленський зустрівся з народними депутатами фракції "Слуга народу" та висловив сподівання, що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026 року.
За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, під час зустрічі говорили відверто - про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період.
"Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни", - додав Арахамія.
вся власть коливану?
Я вивчав Конституцію України, як діють органи влади і хто вирішує спори дії норм Конституції, між інститутами президента, Верховної Ради і уряду. Чомусь запам'яталася стаття 103 Конституції України і рішення Конституційного суду по положенням статті 103 Конституції.
Про корупцію, зраду, картель "дінастія", порноментів - не говорили !?