Зеленский встретится с лидерами фракций и групп Рады во вторник – пресс-секретарь "Слуги народа"
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководителями фракций и групп Верховной Рады во вторник.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент встретится с главами фракций и групп украинского парламента во вторник перед пленарным заседанием Верховной Рады", – сказала Палийчук.
Ранее Зеленский встретился с народными депутатами фракции "Слуга народа" и выразил надежду, что активная фаза боевых действий в борьбе с РФ завершится до ноября 2026 года.
По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, во время встречи говорили откровенно – о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период.
"Все понимают: следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны", - добавил Арахамия.
вся власть коливану?
Я вивчав Конституцію України, як діють органи влади і хто вирішує спори дії норм Конституції, між інститутами президента, Верховної Ради і уряду. Чомусь запам'яталася стаття 103 Конституції України і рішення Конституційного суду по положенням статті 103 Конституції.
Про корупцію, зраду, картель "дінастія", порноментів - не говорили !?