Зеленский встретится с лидерами фракций и групп Рады во вторник – пресс-секретарь "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководителями фракций и групп Верховной Рады во вторник.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент встретится с главами фракций и групп украинского парламента во вторник перед пленарным заседанием Верховной Рады", – сказала Палийчук.

Ранее Зеленский встретился с народными депутатами фракции "Слуга народа" и выразил надежду, что активная фаза боевых действий в борьбе с РФ завершится до ноября 2026 года.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, во время встречи говорили откровенно – о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период.

"Все понимают: следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны", - добавил Арахамия.

