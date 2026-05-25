Зеленский встретится с лидерами фракций и групп Рады во вторник – пресс-секретарь "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководителями фракций и групп Верховной Рады во вторник.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент встретится с главами фракций и групп украинского парламента во вторник перед пленарным заседанием Верховной Рады", – сказала Палийчук.

Ранее Зеленский встретился с народными депутатами фракции "Слуга народа" и выразил надежду, что активная фаза боевых действий в борьбе с РФ завершится до ноября 2026 года.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, во время встречи говорили откровенно – о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период.

"Все понимают: следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны", - добавил Арахамия. 

Читайте: Украине удалось стабилизировать фронт. Договариваемся с партнерами о ПВО и антибаллистике, — Зеленский

ВР (28780) Зеленский Владимир (24318) фракция (266)
Топ комментарии
+4
Може хоче подати до ВР подання, щодо скасування президентського імунітету?. Щоб довести свою честь і непричетність до корупційних скандалів. Начебто очиститися перед народом і повернути до себе довіру.)
25.05.2026 20:47 Ответить
+2
А зачем ему со всеми встречаться? Хватит подпарашных слуг урода, }{уйловского дупоблока и примкнувших между ними бениных ублюдков.
25.05.2026 20:50 Ответить
+2
"... під час зустрічі говорили відверто - про війну, виклики для економіки..."

Про корупцію, зраду, картель "дінастія", порноментів - не говорили !?
25.05.2026 21:12 Ответить
На фоні вашого допису, Дюна здається нудним фільмом про виробництво корисних копалин.
25.05.2026 21:10 Ответить
импичмент
25.05.2026 20:47 Ответить
25.05.2026 21:14 Ответить
включили Zельоний Гівновентилятор потужності
25.05.2026 20:53 Ответить
я устал, я мухожук?
вся власть коливану?
25.05.2026 20:59 Ответить
Ні, цей такого не скаже, він до кінця буде грати роль президента. Він добре знає, що за скоєне за 7 років прийдеться відповідати. Буде триматися булави, як вош кожуха. Але всьому колись настає кінець і тут він буде.
Я вивчав Конституцію України, як діють органи влади і хто вирішує спори дії норм Конституції, між інститутами президента, Верховної Ради і уряду. Чомусь запам'яталася стаття 103 Конституції України і рішення Конституційного суду по положенням статті 103 Конституції.
25.05.2026 21:09 Ответить
Да хрен вы скажете что вы там обсуждали. Но шебуршание под ковром явно не просто так.
25.05.2026 21:22 Ответить
Він прийшов, її нема(монобільшості)- знову Зелю *****...
25.05.2026 21:29 Ответить
 
 