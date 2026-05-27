Премьер Болгарии сделал громкое заявление о войне в Украине и РФ

Радев о переговорах ЕС с РФ

Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией о прекращении войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил в Париже на фоне дискуссий в Евросоюзе о возможности прямого диалога с Кремлем, цитирует Bloomberg.

Европа опоздала, но должна действовать

Премьер-министр Болгарии подчеркнул необходимость изменить подход к войне в Украине и переговорному процессу.

"Я был бы рад, если бы Европа наконец согласилась начать переговоры с Россией; не просто начать — Европа должна быть лидером в этих переговорах. Это важная миссия Европы", — заявил Радев.

По его словам, страны ЕС слишком долго занимали выжидательную позицию, в то время как дипломатический процесс зашел в тупик.

Переговоры тормозят, а дискуссии продолжаются

Издание отмечает, что переговоры, инициированные Соединенными Штатами, фактически остановились на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и войны в Иране, которая отвлекла внимание президента США Дональда Трампа.

В то же время Россия продолжает настаивать на выполнении своих ключевых требований, в частности относительно полного контроля над Донбассом.

На этом фоне в Европе все чаще говорят о необходимости более активного участия ЕС в дипломатических контактах. Европейские страны продолжают обеспечивать значительную часть финансовой и военной поддержки Украины.

Ранее Радев критиковал политику ЕС, выступал против ужесточения санкций в отношении России и призывал к прекращению огня.

Во время визита во Францию он выразил обеспокоенность стремлением Европы добиться победы над Россией только с помощью обычного оружия.

"Меня лично беспокоит стремление Европы добиться победы над крупнейшей ядерной державой с помощью обычного оружия, не имея возможности перехватить и противостоять современной гиперзвуковой оружейной системе России", — отметил он.

  • В последние месяцы в странах ЕС все чаще раздаются призывы к возобновлению переговоров с Россией. В частности, представители Франции уже посещали Москву для встреч с российскими чиновниками.
  • Президент Финляндии Александр Стубб также заявлял, что время для диалога с Россией постепенно приближается, хотя конкретные сроки начала переговоров пока неизвестны.

Топ комментарии
+7
Заголовок - агінь..
27.05.2026 18:37 Ответить
+6
"Хто першим заговорить про переговори - той і зрадник!...". (Маріо Пьюзо, "Хрещений батько")...
27.05.2026 18:57 Ответить
+4
Забыл добавить про справедливый и долгосрочный мир, но это мы уже держим в уме.
27.05.2026 18:54 Ответить
Які можуть бути розмови з агресором і терористами номер
один в світі ?
Тільки сила кляту кацапню і кремлівського вибл@дка може
зупинити на територіі Украіни 🤬
27.05.2026 18:56 Ответить
У 2021 році назвав Крим російською територією та оголосив про неефективність антиросійських санкцій ЄСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2#cite_note-:0-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2#cite_note-27 [27].
У липні 2023 року під час зустрічі з президентом України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимиром Зеленським Радев заявив, що «воєнного рішення не існує» і що «все більше зброї не вирішить». У відповідь Володимир Зеленський розкритикував цю позицію та подякував уряду Болгарії за надання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%94_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97 МТД. Після цього Радев повідомив, що має пропозицію та попросив журналістів покинути приміщенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2#cite_note-29 [29].
4 грудня 2023 року заблокував надання Україні 100 бронетранспортерівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2#cite_note-30 [30].
27.05.2026 18:58 Ответить
****** як гучно і потужно!!!!
подумав, що вступає у війну!!!!
27.05.2026 19:03 Ответить
а по факту пук у калюжу чергового послідовника орбана-фіцо
27.05.2026 19:08 Ответить
Хто ж не дає це зробити пм Болгарії?
27.05.2026 19:03 Ответить
Це ше той *********** а як заспівав
27.05.2026 19:10 Ответить
поміняйте заголовок

Прем'єр Болгарії гучно перднув в трубу
27.05.2026 19:11 Ответить
це той прокацапський шлюхонець?
27.05.2026 19:12 Ответить
Хотів би знати щодо його пропозицій чиновникам Євросоюзу стосовно початкової переговорної позиції ЄС в переговорах з касапами. А вже потім судитиму про його адекватність чи ні.
А так зараз - дуже загальними фразами. Це - ні про що.
27.05.2026 19:17 Ответить
Вірус "куколдистський пістьож проти зброї" вразив болгарського прем'єра.
27.05.2026 19:19 Ответить
Ще один наївний ідіот який не розуміє, що війна закінчиться тоді, коли Москва буде зруйнована.
27.05.2026 19:20 Ответить
Не розумію, чому він, радеєт...
27.05.2026 19:23 Ответить
 
 