Премьер Болгарии сделал громкое заявление о войне в Украине и РФ

Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией о прекращении войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил в Париже на фоне дискуссий в Евросоюзе о возможности прямого диалога с Кремлем, цитирует Bloomberg.

Европа опоздала, но должна действовать

Премьер-министр Болгарии подчеркнул необходимость изменить подход к войне в Украине и переговорному процессу.

"Я был бы рад, если бы Европа наконец согласилась начать переговоры с Россией; не просто начать — Европа должна быть лидером в этих переговорах. Это важная миссия Европы", — заявил Радев.

По его словам, страны ЕС слишком долго занимали выжидательную позицию, в то время как дипломатический процесс зашел в тупик.

Переговоры тормозят, а дискуссии продолжаются

Издание отмечает, что переговоры, инициированные Соединенными Штатами, фактически остановились на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и войны в Иране, которая отвлекла внимание президента США Дональда Трампа.

В то же время Россия продолжает настаивать на выполнении своих ключевых требований, в частности относительно полного контроля над Донбассом.

На этом фоне в Европе все чаще говорят о необходимости более активного участия ЕС в дипломатических контактах. Европейские страны продолжают обеспечивать значительную часть финансовой и военной поддержки Украины.

Ранее Радев критиковал политику ЕС, выступал против ужесточения санкций в отношении России и призывал к прекращению огня.

Во время визита во Францию он выразил обеспокоенность стремлением Европы добиться победы над Россией только с помощью обычного оружия.

"Меня лично беспокоит стремление Европы добиться победы над крупнейшей ядерной державой с помощью обычного оружия, не имея возможности перехватить и противостоять современной гиперзвуковой оружейной системе России", — отметил он.

В последние месяцы в странах ЕС все чаще раздаются призывы к возобновлению переговоров с Россией. В частности, представители Франции уже посещали Москву для встреч с российскими чиновниками.

Президент Финляндии Александр Стубб также заявлял, что время для диалога с Россией постепенно приближается, хотя конкретные сроки начала переговоров пока неизвестны.

