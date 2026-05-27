Премьер Болгарии сделал громкое заявление о войне в Украине и РФ
Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией о прекращении войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил в Париже на фоне дискуссий в Евросоюзе о возможности прямого диалога с Кремлем, цитирует Bloomberg.
Европа опоздала, но должна действовать
Премьер-министр Болгарии подчеркнул необходимость изменить подход к войне в Украине и переговорному процессу.
"Я был бы рад, если бы Европа наконец согласилась начать переговоры с Россией; не просто начать — Европа должна быть лидером в этих переговорах. Это важная миссия Европы", — заявил Радев.
По его словам, страны ЕС слишком долго занимали выжидательную позицию, в то время как дипломатический процесс зашел в тупик.
Переговоры тормозят, а дискуссии продолжаются
Издание отмечает, что переговоры, инициированные Соединенными Штатами, фактически остановились на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и войны в Иране, которая отвлекла внимание президента США Дональда Трампа.
В то же время Россия продолжает настаивать на выполнении своих ключевых требований, в частности относительно полного контроля над Донбассом.
На этом фоне в Европе все чаще говорят о необходимости более активного участия ЕС в дипломатических контактах. Европейские страны продолжают обеспечивать значительную часть финансовой и военной поддержки Украины.
Ранее Радев критиковал политику ЕС, выступал против ужесточения санкций в отношении России и призывал к прекращению огня.
Во время визита во Францию он выразил обеспокоенность стремлением Европы добиться победы над Россией только с помощью обычного оружия.
"Меня лично беспокоит стремление Европы добиться победы над крупнейшей ядерной державой с помощью обычного оружия, не имея возможности перехватить и противостоять современной гиперзвуковой оружейной системе России", — отметил он.
- В последние месяцы в странах ЕС все чаще раздаются призывы к возобновлению переговоров с Россией. В частности, представители Франции уже посещали Москву для встреч с российскими чиновниками.
- Президент Финляндии Александр Стубб также заявлял, что время для диалога с Россией постепенно приближается, хотя конкретные сроки начала переговоров пока неизвестны.
У липні 2023 року під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Радев заявив, що «воєнного рішення не існує» і що «все більше зброї не вирішить». У відповідь Володимир Зеленський розкритикував цю позицію та подякував уряду Болгарії за надання МТД. Після цього Радев повідомив, що має пропозицію та попросив журналістів покинути приміщення.
4 грудня 2023 року заблокував надання Україні 100 бронетранспортерів.
А так зараз - дуже загальними фразами. Це - ні про що.